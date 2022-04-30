В Киеве уже почти две недели обсуждают инициативу снести памятник писателю Михаилу Булгакову.

Этот монумент был открыт в 2007 году возле дома, где жил автор "Мастера и Маргариты" и "Белой гвардии". Памятник является первым в мире, установленным в честь Булгакова. Скульптором выступил украинец Николай Рапай.

Снести его предложили депутаты Киевсовета от "Голоса" и "Слуги народа". Но многие киевляне идею не поддержали.

Рассказываем, что хотят сделать с Булгаковым и какая на это пошла реакция.

Что предлагают сделать с Булгаковым

18 апреля депутаты Киевсовета Алина Михайлова ("Голос") и Ксения Семенова ("Слуга народа") внесли проект решения о сносе памятных знаков, "связанных с Российской Федерацией и колониальным наследием".

Туда внесли 60 наименований - монументов, бюстов, мемориальных досок. Среди них - памятник генералу Ватутину в Мариинском парке, там же - участникам Январского восстания, памятник Щорсу, несколько памятников и бюстов Пушкину, Зое Космодемьянской, Антону Макаренко, мемориальная доска Сидору Ковпаку.

Также предлагается срезать советскую символику, например, с Родины-Матери, а также моста Патона, построенных при СССР.

Но не только советская символика может пострадать - так, Михайлова и Семенова предложили убрать мемориальную доску Сергею Витте - главе российского правительства при Николае II. Он возглавлял также министерство путей сообщения, и поэтому его доска висит на здании Юго-Западной железной дороги, которую Витте ранее возглавлял.

Вот полный список объектов, которые предлагается убрать из Киева.

Особняком в этом списке стоит памятник Михаилу Булгакову возле его дома-музея на Андреевском спуске. Его тоже требуют снести.

Булгаков - коренной киевлянин, посвятивший украинской столице множество своих произведений. И, хотя украинская власть, установившаяся в Киеве в 1918-1919 годах, описана в его книгах чаще негативными красками, для многих киевлян Булгаков - неотъемлемая часть истории города.

Поэтому в Сети начались вопросы и возмущения предложением снести памятник.

"Слово "Украина" написано на первых же страницах "Белой гвардии"

Одним из первых поднял тему бизнесмен Гарик Корогодский. Он выступил не только против сноса Булгакова, но и уничтожения памятников Пушкину.

"Дорогие депутаты и мэр Виталий Кличко. С огромным уважением отношусь к вашей работе, особенно сейчас, во время войны.

И не менее огромная просьба от киевлян, многие родились в нашем славном городе, другие переехали и связали с ним жизнь. Я говорю от большого количества людей, поверьте.

Так вот, сама просьба. Когда вы боретесь с наследием совка, не гуглите кто когда родился. То есть гуглите, но этого мало. Посмотрите, с кем вы воюете. Книги почитайте, извините за неприличную просьбу.

Вы так хорошо защищаёте нас, горожан, и Киев любимый. Ведь не для того защищаете, чтоб уничтожать решениями Киевсовета. Булгаков не Ленин, Пушкин не Ленин. Пожалуйста.

P.S. Погуглил депутатов, подавших проект. Прекрасные девушки, 32 и 28 лет. Вы еще много создадите. Нехорошо начитать со сноса памятников в городе, который стал вам родным, хоть вы родом и не из Киева".

Автор проекта решения, депутат Михайлова, в ответ назвала Корогодского "отечественной русней, которая страдает по Булгакову". И заявила, что "не видела его на войне за Киев".

На данный момент ее твит удален или скрыт.

Нардеп Данил Гетманцев тоже выступил против сноса Булгакова, а также Пушкина и Толстого.

"На самом деле, очень хорошо понимаю тех, кто предлагает снести памятники и переименовать улицы в честь Булгакова, Пушкина и Толстого. Если тебе совершают абсолютное зло – в Буче, Марике, Харькове, ты хочешь отомстить. Всему, что даже формально со злом связано. Уничтожить даже упоминание о зле из своей жизни.

Однако не могу инициативу поддержать. Дело в том, что Булгаков, Пушкин и Толстой не имеют национальности. Они – часть мировой культуры. А зло на их родине произошло как раз потому, что отбросы их не читали.

Это не Толстой с Булгаковым бомбят Киев, это делают дикари, не имеющие с культурой ничего общего. И именно потому, что мы не дикари, что мы являемся частью великой европейской цивилизации, мы должны отличать зерна от плевел, стаю дикарей от лучших произведений искусства, которые своим фактом отрицают преступления перед человечностью, как в свое время отрицали нацизм Моцарт, Шиллер, Манн, Кафка гением своего творчества".

"Без эмоций, а фактами: что плохого сделал Булгаков Киеву и Украине? Зачем его стирать из памяти киевлян?", - задается вопросом журналистка Оксана Щербак.

В комментариях ей привели цитаты из творчества Булгакова, где герои критикуют украинский язык и власть Директории Петлюры.

Но Щербак на это возразила, что в "Белой гвардии" автор описал "реальную жизнь Киева, сумев передать в деталях дух того времени, трагедию борцов за самостоятельную Украину и настроения общества, в котором он жил".

Писательница Лада Лузина заявляет, что цитаты, где герои Булгакова критикуют украинство, вырваны из контекста теми, кто не читал произведения автора.

"Многие люди, которые обвиняют сейчас Булгакова в нелюбви к Украине – реально не читали его произведений, лишь вырванные из контекста цитаты (и обычно это видно по первой же реплике их упреков в адрес М.Б.)

В свое время я поспорила (и выиграла спор) с одним украинофобом, утверждавшим, что М.Б. не признавал Украину как таковую. Я сказала, что слово "Украина" написано на первых же страницах "Белой гвардии". Откройте – и увидите сами.

У нас нет информации о нелюбви что М.Б. к Украине. Ни в прямой авторской речи в произведениях Булгакова, ни в строках его дневников, ни в воспоминаний друзей, ни в написанных на него доносах (коих было немало).

На деле в вину М.Б. ставят лишь два предложения сказанных, не самим автором, а его персонажем – Алексеем Турбиным:

"Я б вашего гетмана за устройство этой маленькой Украины повесил бы первым!.. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует?".

Однако в другом месте романа люди говорят "- Болботун - великий князь Михаил Александрович. - Наоборот: Болботун - великий князь Николай Николаевич"... Но мы же не будем всерьез предполагать, что М.Б. реально считал реального полковника Петра Болбочана – представителем царской семьи. Мы понимаем, что автор просто передает нам адскую смесь слухов, сплетен, настроений, которые ходили по Киеву 1918 года.

Да, правда, персонаж Турбин – альтер-эго писателя. Но (это важный факт) Булгаков не описывал его как персонажа положительного, а тем паче героического ("старший… был человек-тряпка").

В "Белой гвардии" – почти нет положительных персонажей. По сути положительных персонажа там лишь три: Господь Бог (из сна Турбина), полковник Най-Турс (который спасает мальчишек ценой своей жизни) и соседский мальчик Петька Щеглов ("Петька был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни Петлюрой, ни Демоном. И сон привиделся ему простой и радостный: как солнечный шар").

Семья Турбиных и их друзья – это истории очень молодых (от 18 до 20 с хвостом), совершенно не идеальных и чрезвычайно растерянных людей, за окнами которых грохочет История. И они пытаются понять происходящее, передают друг другу сплетни и слухи, выказывают разные политические пристрастия, спорят, напиваться в зюзю, влюбляются, плачут…

Лично для меня молодость героев факт принципиальный. В дальнейшем они изменяться. Кто-то погибнет. Кто-то окажется по разные стороны баррикады. (М.Б. собирался писать подобное продолжение, но не сложилось)

(Распространенная ошибка: многие путают роман "Белая гвардия" и пьесу "Дни Турбиных". Но там много важных отличий. В пьесе герои стали старше, их значимость выше – многие из них уже сами участвуют в Истории, влияют на нее. Най-Турс из пьесы был вычеркнут и его роль досталось Турбину… но все эти переделки Булгаков совершил уже по требованию театра. Если же взять известный фильм Басова, то там и подавно герои - люди средних лет).

Если же вернуться к замыслу самого Булгакова… Гениальность автора "Белой гвардии" в том, что он точно передал чувства не-героя – а Маленького человека, за окнами которого Грохочет Большая История, и он тщетно пытается понять, что происходит и как ему жить дальше.

Ибо в каждом столетии будут свои герои, а чувства маленького человека - всегда будут неизменными.

По другим упрекам…

М.Б. не был имперским писателем и не писал об имперском Киеве – свое первое известное нам произведение "Белая гвардия" он написал о Киеве 1918 года Гетмана Скоропадского.

Более того - Булгаков жил и связывал все свои планы на жизнь с Украиной Скоропадского. И главная его претензия к Скоропадскому была именно в том, что Украина Скоропадского рухнула.

Да М.Б. явно недолюбливал Петлюру. И у него были на то причины. Во-первых, именно благодаря Петлюре и рухнула Украина Скоропадского (не забывайте что сторонник независимой Украины Скоропадский и сторонник независимой Украины Петлюра – боролись между собой).

Во-вторых, при отступлении Петлюровцев была сожжена дотла единственная собственность семьи Булгаковых - их дом-дача в Буче (вот такой мрачный привет из прошлого).

Да, Булгаков вряд ли понимал Украинский проект так как его понимаем сейчас мы… Но давайте вспомним, М.Б. сел писать "Белой гвардии" ровно 100 лет (!!!) назад в 1922 г. , и простим ему отсутствие дара предвидения.

Но если вы все же читали "Белую гвардию", то знаете: как автор он честно пытался этот проект понять – увидеть историю 1918 года глазами разных персонажей.

И при своей нелюбви к Петлюре Булгаков явно и недвусмысленно признавал его представителем народной силы", - пишет Лузина и приводит длинную цитату из романа "Белая Гвардия" (на скриншоте).

В ответ на эти посты сторонники сноса памятника журналист Айдер Муждабаев вывел тезис, что нынешнее нападение России - это следствие творчества Булгакова.

"Булгаков! Спасти Булгакова! Главное! Во время наступления террористов путина. Когда гибнут защитники на фронте. Когда гибнут мирные люди, когда убивают, изнасилуют детей, женщин. Во время войны на уничтожение Украины и украинцев. Булгаков! Булгаков! Булгаков! Булгаков своего добился. Презирал Украину, украинцев и вырастил кучу таких, как он. Это доказанный жизнью результат творчества писателя. Только за это его памятник в Киеве нужно снести".

Интересной оказалась позиция самого музея Булгакова. Через два дня после появления проекта Михайловой-Семеновой о сносе памятника, музей написал пост, где о памятнике не упомянул ни слова. Но заявил, что меняет свою экспозицию - смещая акцент с романа "Белая гвардия" на "Мастера и Маргариту", потому что этот роман был "запрещен в СССР".

Также заявляется, что Булгаков "был полностью сформирован как личность, как писатель именно в Киеве, и в своих произведениях постоянно возвращается в родной город. Киев – его альма-матер".

"Существование Музея Булгакова в современной Украине – это и есть доказательство нашего демократического пути к европейским ценностям и истокам мировой культуры", - заключили в музее. Видимо, намекая, что и памятник сносить не стоит.