Анализируем, что произошло на фронте 30 апреля.
Ситуация на фронте 30 апреля
От Изюма российские войска продолжают наступать на Барвенково и Славянск. Здесь были попытки наступать в направлении Сулиговки и Долгенького (к югу от Изюма, у границ Донецкой области), но они, как заявляет Генштаб ВСУ успеха не имели.
К западу от Изюма важные события происходят вокруг города Оскол. В российских источниках вчера заявлялось, что в окружении там находится почти тысячная украинская группировка.
ВСУ этого не подтверждают и не комментируют. Однако сегодня англоязычный паблик OSINT Aggregator, который занимается разведкой по открытым источникам, также сообщил, что Оскол блокирован россиянами с востока и запада, но на юг, в сторону Святогорска, путь открыт.
Бои продолжаются в районе города Лимана (к востоку от Славянска), а также соседних с ним Ямполя и Озерного (последнее находится у трассы на Славянск).
Причем, судя по американским картам, российские войска уже в самом Ямполе.
Противник пытается захватить и Рубежное, где, как сообщалось вчера, ВСУ закрепились в промзоне на южной окраине города.
Генштаб считает, что со стороны Рубежного, Лимана, а также Попасной противник планирует дальше двинуться на Славянск, а оттуда - ударить по Барвенково с юго-востока.
Но это в теории, поскольку ни Попасная, ни Лиман, ни другие указанные населенные пункты пока не захвачены.
В Харьковской области Генштаб подтвердили освобождение Русской Лозовой (у трассы Харьков-Белгород), а также других населенных пунктов: Верхняя Роганка, Слободское и Прелестное (у трассы на Волчанск и Шебекино).
При этом по поводу Русской Лозовой заместитель министра обороны Анна Малял сделала выговор блоггерам, которые сообщили о взятии этого населённого пункта раньше времени (из-за чего россияне нанесли по нему удар, что привело к жертвам в ВСУ). Маляр попросила не сообщать о движениях украинской армии до того, как об этом не скажут официальные лица.
В российских и украинских телеграм-каналах пишут, что оборону в Русской Лозовой держали мобилизованные из "ДНР" и "ЛНР", которых призывают принудительно и посылают на фронт без подготовки и без необходимого вооружения. Поэтому там российская оборона и «проломилась».
Итоги боев на Харьковском и Изюмско-Лиманском направлениях - основном театре военных действий сейчас - подводит американский Институт изучения войны:
"Украинские силы на востоке, скорее всего, успешно проводят маневренную оборону, а не удерживают стационарные позиции, передислоцируя механизированные резервы, чтобы противостоять попыткам российского наступления.
Сконцентрированная российская артиллерия позволяет русским наступать незначительно, но украинские позиции остаются сильными.
Ограниченные украинские контратаки в районе Харькова могут вынудить российские силы передислоцировать туда подразделения, предназначенные для изюмского направления", - пишут военные эксперты.
Первые спасенные из "Азовставли"
В Мариуполе сегодня впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь". И Россия, и "Азов" подтвердили, что оттуда вышли 20-25 человек, включая женщин и детей. С 11 часов утра для этого соблюдался режим тишины.
Это, видимо, прямое следствие поездки в Москву и Киев генсека ООН Антонио Гуттериша. Пока непонятно, что будет с остальными гражданскими (по заявлению Киева, из там сотни), но радует уже, что процесс пошел.
В Мариуполь также впервые допустили украинские эвакуационные автобусы в сопровождении машин ООН. Как говорят в мэрии, они смогут вывезти тех, кто хочет уехать в Запорожье от ТРЦ "Порт-Сити".
В то же время, судьба военных, заблокированных в "Азовстали" - в том числе раненых - пока не определена. Никаких данных о том, что россияне готовы их отпустить, нет.
Ранее Москва все время заявляла, что у окружённых на Азовстали украинских военных есть только один путь выжить - сдаться в плен (это касается и раненных).
Родственники заблокированных военных уже устраивают акции протеста в Киеве, требуя внести защитников Мариуполя в эвакуационные списки.
Сводки ленд-лиза
Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль". Это оружие позволяет сбивать самолеты и вертолеты на малых высотах до трех километров, а также они могут поражать крылатые ракеты.
Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III. Это устаревшая модель БТР. Сама датская армия переходит на Piranha V.
Разработчик этой техники - швейцарская компания Mowag. Это одна из самых массовых платформ бронетехники в мире, состоит на вооружении 22 стран.
Помимо Piranha III, Дания отправляет в Украину тяжелые минометы М10 вместе с тысячами минометных снарядов для них.
Новое оружие сегодня пообещал Зеленскому Макрон. Правда, не сообщается, какое именно.
Также сегодня ночью стало известно, что американская военная помощь Украине на $33 млрд призвана оплатить военные поставки на 5 месяцев вперед.
США в первую очередь панируют предоставить те системы, которые не требуют длительной и сложной подготовки и на которые украинцы могут перейти за неделю. То есть это явно не танки "Абрамс" и не военные самолеты.
При этом, американские СМИ пишут, что самолёты может Украине предоставить Словакия. Правда, только советские МИГи.
Переводят на рубль
Сегодня продолжился процесс перевода в рублевую зону подконтрольных России территорий Украины.
После того, как в Херсоне заявили, что с 1 мая область перейдет на рубль (с параллельным хождением гривны), аналогичные меры объявили на подконтрольном России части Запорожской области.
В Мелитополе россияне тоже планируют с 1 мая ввести в наличный оборот рубли. Об этом говорится в заявлении Запорожской ОВА.
По информации областной администрации, "для реализации плана ввода в оборот российской валюты оккупационные власти собирали бывших сотрудников банковской системы, которые стали коллаборантами".
Россияне планируют отправить их в Ростов-на-Дону на учебу, а потом на базе украинского "Ощадбанка" запустить работу "Сбербанка России".
Судя видео, которые публикуются местными жителями, в супермаркетах Мелитополя ценники уже двойные - в гривнах и рублях. Курс - 1 к 2,5.
Также сегодня назначенный Россией "мэр" Бердянска Александр Сауленко заявил, что город готовится к переводу пенсий и социальных выплат на рубли. То есть их намеревается платить оккупационная администрация.
Кроме того, по словам Сауленко, в городе начала работу "полиция", её сотрудники "совместно с Росгвардией патрулируют улицы".
Отдельного внимания заслуживает указ Путина, которым он распорядился выплатить по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в "ДНР", "ЛНР" и "на освобожденных территориях Украины" - то есть, в захваченной российской армией Херсонской области, а также части Запорожской и Харьковской.
Иными словами, Кремль демонстрирует, что эти территории находятся в его прямой "юрисдикции".