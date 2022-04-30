Анализируем, что произошло на фронте 30 апреля.

Ситуация на фронте 30 апреля

От Изюма российские войска продолжают наступать на Барвенково и Славянск. Здесь были попытки наступать в направлении Сулиговки и Долгенького (к югу от Изюма, у границ Донецкой области), но они, как заявляет Генштаб ВСУ успеха не имели.

К западу от Изюма важные события происходят вокруг города Оскол. В российских источниках вчера заявлялось, что в окружении там находится почти тысячная украинская группировка.

ВСУ этого не подтверждают и не комментируют. Однако сегодня англоязычный паблик OSINT Aggregator, который занимается разведкой по открытым источникам, также сообщил, что Оскол блокирован россиянами с востока и запада, но на юг, в сторону Святогорска, путь открыт.

Бои продолжаются в районе города Лимана (к востоку от Славянска), а также соседних с ним Ямполя и Озерного (последнее находится у трассы на Славянск).

Причем, судя по американским картам, российские войска уже в самом Ямполе.

Противник пытается захватить и Рубежное, где, как сообщалось вчера, ВСУ закрепились в промзоне на южной окраине города.

Генштаб считает, что со стороны Рубежного, Лимана, а также Попасной противник планирует дальше двинуться на Славянск, а оттуда - ударить по Барвенково с юго-востока.

Но это в теории, поскольку ни Попасная, ни Лиман, ни другие указанные населенные пункты пока не захвачены.

В Харьковской области Генштаб подтвердили освобождение Русской Лозовой (у трассы Харьков-Белгород), а также других населенных пунктов: Верхняя Роганка, Слободское и Прелестное (у трассы на Волчанск и Шебекино).

При этом по поводу Русской Лозовой заместитель министра обороны Анна Малял сделала выговор блоггерам, которые сообщили о взятии этого населённого пункта раньше времени (из-за чего россияне нанесли по нему удар, что привело к жертвам в ВСУ). Маляр попросила не сообщать о движениях украинской армии до того, как об этом не скажут официальные лица.

В российских и украинских телеграм-каналах пишут, что оборону в Русской Лозовой держали мобилизованные из "ДНР" и "ЛНР", которых призывают принудительно и посылают на фронт без подготовки и без необходимого вооружения. Поэтому там российская оборона и «проломилась».

Итоги боев на Харьковском и Изюмско-Лиманском направлениях - основном театре военных действий сейчас - подводит американский Институт изучения войны:

"Украинские силы на востоке, скорее всего, успешно проводят маневренную оборону, а не удерживают стационарные позиции, передислоцируя механизированные резервы, чтобы противостоять попыткам российского наступления.

Сконцентрированная российская артиллерия позволяет русским наступать незначительно, но украинские позиции остаются сильными.

Ограниченные украинские контратаки в районе Харькова могут вынудить российские силы передислоцировать туда подразделения, предназначенные для изюмского направления", - пишут военные эксперты.

Первые спасенные из "Азовставли"

В Мариуполе сегодня впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь". И Россия, и "Азов" подтвердили, что оттуда вышли 20-25 человек, включая женщин и детей. С 11 часов утра для этого соблюдался режим тишины.

Это, видимо, прямое следствие поездки в Москву и Киев генсека ООН Антонио Гуттериша. Пока непонятно, что будет с остальными гражданскими (по заявлению Киева, из там сотни), но радует уже, что процесс пошел.

В Мариуполь также впервые допустили украинские эвакуационные автобусы в сопровождении машин ООН. Как говорят в мэрии, они смогут вывезти тех, кто хочет уехать в Запорожье от ТРЦ "Порт-Сити".

В то же время, судьба военных, заблокированных в "Азовстали" - в том числе раненых - пока не определена. Никаких данных о том, что россияне готовы их отпустить, нет.

Ранее Москва все время заявляла, что у окружённых на Азовстали украинских военных есть только один путь выжить - сдаться в плен (это касается и раненных).

Родственники заблокированных военных уже устраивают акции протеста в Киеве, требуя внести защитников Мариуполя в эвакуационные списки.

Сводки ленд-лиза

Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль". Это оружие позволяет сбивать самолеты и вертолеты на малых высотах до трех километров, а также они могут поражать крылатые ракеты.

Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III. Это устаревшая модель БТР. Сама датская армия переходит на Piranha V.

Разработчик этой техники - швейцарская компания Mowag. Это одна из самых массовых платформ бронетехники в мире, состоит на вооружении 22 стран.

Помимо Piranha III, Дания отправляет в Украину тяжелые минометы М10 вместе с тысячами минометных снарядов для них.

Новое оружие сегодня пообещал Зеленскому Макрон. Правда, не сообщается, какое именно.

Также сегодня ночью стало известно, что американская военная помощь Украине на $33 млрд призвана оплатить военные поставки на 5 месяцев вперед.

США в первую очередь панируют предоставить те системы, которые не требуют длительной и сложной подготовки и на которые украинцы могут перейти за неделю. То есть это явно не танки "Абрамс" и не военные самолеты.

При этом, американские СМИ пишут, что самолёты может Украине предоставить Словакия. Правда, только советские МИГи.

Переводят на рубль

Сегодня продолжился процесс перевода в рублевую зону подконтрольных России территорий Украины.

После того, как в Херсоне заявили, что с 1 мая область перейдет на рубль (с параллельным хождением гривны), аналогичные меры объявили на подконтрольном России части Запорожской области.

В Мелитополе россияне тоже планируют с 1 мая ввести в наличный оборот рубли. Об этом говорится в заявлении Запорожской ОВА.

По информации областной администрации, "для реализации плана ввода в оборот российской валюты оккупационные власти собирали бывших сотрудников банковской системы, которые стали коллаборантами".

Россияне планируют отправить их в Ростов-на-Дону на учебу, а потом на базе украинского "Ощадбанка" запустить работу "Сбербанка России".

Судя видео, которые публикуются местными жителями, в супермаркетах Мелитополя ценники уже двойные - в гривнах и рублях. Курс - 1 к 2,5.

Также сегодня назначенный Россией "мэр" Бердянска Александр Сауленко заявил, что город готовится к переводу пенсий и социальных выплат на рубли. То есть их намеревается платить оккупационная администрация.

Кроме того, по словам Сауленко, в городе начала работу "полиция", её сотрудники "совместно с Росгвардией патрулируют улицы".

Отдельного внимания заслуживает указ Путина, которым он распорядился выплатить по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в "ДНР", "ЛНР" и "на освобожденных территориях Украины" - то есть, в захваченной российской армией Херсонской области, а также части Запорожской и Харьковской.

Иными словами, Кремль демонстрирует, что эти территории находятся в его прямой "юрисдикции".