Анализируем ситуацию на 66-й день войны.

Ситуация на фронте 1 мая

Утром Генштаб сообщил, что россияне проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Туда перебрасывают сотни единиц военной техники, а также разворачивают системы ПВО. Местные власти это подтверждают.

В телеграм-канале Боровского сельсовета (Харьковская область) говорится: "Количество живой силы противника и вражеской техники на территории громады в последнее время увеличивается. Больше всего их сосредоточивается в северо-восточной и восточной частях громады.

Участок этот для противника крайне важен.

Сегодня по телеграм-каналам даже прошла информация о ранении начальника Генштаба России Валерия Герасимова под Изюмом (по слухам, он там был в течение последней недели).

В тоже время, основатель группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев говорит, что в аэропорту Белгорода сегодня видели Герасимова живым и здоровым.

В МВД Украины также заявили, что не имеют информации о ранении Герасимова. И, более того, есть подтверждения того, что он не ранен.

Ситуацию под Изюмом назвал сегодня "тяжелой" главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой комитета начальников штабов США Марком Милли.

Вторая "горячая" точка российского наступления - Лиманское направление (к востоку от Славянска). Там противник продвигается в направлении Крымки и Александровки. Также идут бои в Озерном к югу от трассы Славянск-Северск.

Сам Лиман подвергается постоянным обстрелам. Вот последствия обстрела железнодорожного вокзала.

Южнее россияне блокируют ВСУ в районах Новотошковского и Орехово (к югу от Лисичанска), рассказал губернатор Сергей Гайдай.

В вечерней сводке Генштаба говорится, что основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям ВСУ в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки. Это населенные пункты на стыке Херсонской и Днепропетровской областей.

По Днепропетровской области сегодня получился казус. Главное управление разведки сообщило, что записало разговор противника в Зеленодольске Днепропетровской области - о том, что их подразделение якобы будет штурмовать область.

Мэр Днепра Борис Филатов после этого призвал украинских разведчиков "хоть иногда включать мозги".

"Уважаемые коллеги из ГУР. Хочу вам сообщить, что в Зеленодольске нет сепаратистов. И, уверен, никогда не будет. Это город, который мужественно защищают наши ЗСУ и ТРО", - написал Филатов у себя в Facebook. Он призвал разведчиков заниматься своими прямыми обязанностями и не сеять панических настроений.

Россияне же в Николаевской области разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Взорвалось около 600 килограммов селитры и нитроаммофоски.

Эвакуация "Азовстали". Продолжение

Сегодня Владимир Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с Азовстали под эгидой ООН.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье", - написал Зеленский.

Ранее о том же заявили ООН и Международный комитет Красного Креста:

"МККК подтверждает, что идет операция по безопасному проходу, в координации с ООН и сторонами конфликта. Конвой для эвакуации гражданских лиц проехал около 230 км и достиг завода в Мариуполе утром в субботу по местному времени. МККК настаивает на том, что никаких подробностей нельзя сообщить до тех пор, пока не позволит ситуация, поскольку это ставит под серьезную угрозу безопасность гражданских лиц и конвоя. Соответствующие местные власти коммуницируют с гражданскими лицами по поводу практических деталей".

Российские СМИ сегодня пишут, что с завода Азовсталь сегодня эвакуируются ещё 40 человек (всего, по российским данным, оттуда вышло 80 гражданских). Их сажают в автобусы и везут в сторону Новоазовска (это к востоку от Мариуполя). Сообщается, что среди них 18 мужчин, 14 женщин, 8 детей.

Также в РФ заявляют, что на территории "Азовстали" может находиться еще более 500 гражданских лиц.

Удары по России

Сегодня неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области.

Это произошло примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, как утверждают власти РФ. Пострадавших нет.

Также сегодня нанесли новый удар по Белгородской области. Местный губернатор подтвердил, что пожар идёт на территории одного из объектов Минобороны РФ. А российские телеграмм-каналы пишут, что, предположительно, взорваны военные склады в Томаровке.

После взрывов в Белгороде перекрыли мост через Северский Донец. А за полчаса до появления столба дыма над городом кружили вертолёты.

Куда идет война?

Fмериканский Институт изучения войны считает, что Россия приостанавливают крупные наступательные операции на Херсонском направлении.

По мнению американских аналитиков, это связано с планами России улучшить свои тактические позиции и перегруппироваться - с целью выхода на административные границы Херсонской области.

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Аналитики издания Meduza сегодня опубликовали свою версию, почему война на Донбассе приняла позиционный характер - и что может радикально изменить ситуацию.

"Дело в том, что артиллерия обеих сторон расположена в глубине их построений: у Украины почти нет средств для ее подавления, у России такие средства есть — это авиация, но свободно использовать ее она не может... Российская армия все же использует авиацию, но, похоже, из-за сохраняющейся опасности со стороны украинского ПВО не часто действует в тылу противника.

В этих условиях для подавления артиллерии стороны ведут контрбатарейную борьбу, однако тут их возможности ограничены: для того чтобы поразить батарею противника, бьющую из глубины его построения по переднему краю, нужно либо подвести свою артиллерию к этому переднему краю (рискуя ее уничтожением), либо иметь (причем массово) более дальнобойные орудия.

Ситуация может измениться, если российская армия начнет более активно использовать авиацию. А также если украинская сторона получит дальнобойные гаубицы американского и европейского производства и американские дальнобойные дроны-камикадзе. Соответственно, не исключено, что российское командование в ближайшее время ускорит наступление (чтобы украинцы не успели получить новую технику) или попытается остановить доставку западной техники на фронт. Но и в таком случае оно будет использовать авиацию (а не только ракеты) в украинском тылу".

На Западе тоже считают, что западная артиллерия, поступающая в Украину, изменит ход войны с Россией.

"Нас ждет битва умов, подкрепленная оружием дальнего действия. Новая артиллерия заставит обе стороны действовать более ловко, если они надеются избежать серьезных жертв по мере усиления боевых действий на востоке", - заявляют военные чиновники и аналитики The Washington Post.

Сейчас Украина использует оружие советских времен. На сегодняшний день Россия и Украина ведут перестрелки, часто используя одни и те же системы, в том числе мощную 300-мм реактивную систему залпового огня "Смерч", которая может стрелять на расстояние около 55 миль.

По словам аналитиков, введение различных западных артиллерийских орудий ускорит тактический сдвиг обеих сторон, чтобы использовать так называемый контрбатарейный огонь, при котором вооруженные силы ищут артиллерию противника, определяют ее местоположение и атакуют.

Новое оружие заставит обе стороны больше думать и искать нестандартные решения возникающих на фронте проблем, прогнозирует генерал Джордж Флинн.

Причем пока других вариантов, кроме военных, не рассматривают даже в Германии, которая больше других западных экономик страдает от войны.

Мир на условиях России по итогам войны против Украины не принесет безопасности ни Украине, ни Европе и станет приглашением к следующей войне и не приведёт к снятию санкций с Путина. Об этом заявила в интервью Bild am Sonntag министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Речь идет не только о прекращении войны, но и о безопасности жизни в условиях свободы. Мирный порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Как бы нам ни хотелось, до 24 февраля возврата не будет. Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина».

"Прекращение огня будут только первым шагом. Нам ясно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне — еще ближе к нашим границам", - сказала Бербок.

То есть власти Германии ставят на военный сценарий - поскольку другой никак не заставит Россию вывести войска. При этом сопротивление канцлера Шольца отправке тяжелого вооружения Украине выглядит временным: его партнеры по коалиции (те же "зеленые", которых представляет Бербок) давят на правительство все сильнее.

В тоже время, в Германии есть и движение против расширения участия страны в войне в Украине.

Группа известных деятелей культуры и СМИ Германии обратилась с открытым письмом к федеральному канцлеру Олафу Шольцу, призвав его не поставлять Украине тяжелое вооружение.

"Мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и более не будете прямо или косвенно поставлять тяжелые вооружения Украине. Наоборот, мы призываем вас сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня, компромисса, который могут принять обе стороны", – говорится в письме.

Подписанты считают, что президент РФ Владимир Путин нарушил международное право, начав наступление на Украину, но это не оправдывает "риск перерастания этой войны в ядерный конфликт".

"Поставка большого количества тяжелого вооружения может сделать саму Германию участником войны. А российский контрудар может спровоцировать необходимость помощи по договору НАТО, а вместе с ней и непосредственную опасность мировой войны", – говорится в письме.

Письмо подписали 28 человек, среди которых режиссеры Андреас Дрезен, Хайке Сандер и Александр Клюге, писатели Мартин Вальзер и Юли Зех, музыкант Рейнхард Мей и журналист Ранга Йогешвар.

Уже после публикации письма к нему присоединились писатель Катя Ланге-Мюллер, художник Катарина Фрич и еще несколько десятков человек.

Но пока, несмотря на эти заявления, стороны сконцентрированы на военной составляющей. Россия хочет прорвать оборону Украины на Донбассе. Украина же рассчитывает после получения оружия от Запада организовать массированное контрнаступление. Насколько оправдаются эти планы, как мы уже писали, будет ясно в течение месяца-двух.