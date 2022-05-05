Анализируем события 71-го дня войны.

Контрнаступление ВСУ и планы на Харьков

Утром стало известно, что:

1. По всем направлениям своего наступления (на Лиман, Северодонецк и Попасную) противник не продвинулся. В Попасной идут серьезные бои.

2. В Мариуполе возобновился штурм укреплений завода "Азовсталь".

3. Украина отбила несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей.

Вечером Генштаб сообщил, что под Харьковом противник пытался вернуть утраченные позиции, наступая на Старый Салтов, но это ему не удалось. Ранее ряд населенных пунктов там освободила Украина.

В Харьковской области россияне пытаются укрепляться. Например, они строят линию обороны на территории Боровской громады (юго-восток Харьковской области).

"За последние дни значительно увеличилось количество живой силы противника и вражеской техники в Боровой и других населенных пунктах. Также есть информация об их размещении в лесах. Центральную больницу готовят к приему раненых российских военных", – говорится в сообщении Боровского сельсовета.

Этот факт говорит о том, что противник здесь готовится к активной обороне. В том числе по причине давления от ВСУ.

Сегодня главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. Другой конкретики не прозвучало. Но интересно, что впервые Украина сообщила о своих наступательных действиях в районе Изюма. Правда, до этого о том, что ВСу готовят контрнаступление, собрав ударную группу в несколько тысяч человек западу от Изюма, писали российские телеграмм-каналы.

Впрочем, вечерняя сводка Генштаба о контрнаступлении под Изюмом не упомянула. Также, несмотря на успехи ВСУ под Харьковом (там со стороны противника стояли части, собранные из мобилизованных в "ЛДНР", и имели слабую боеспособность), Пентагон считает, что планов захватить областной центр Москва не оставила.

В то же время Институт изучения войны из США полагает, что угроза Харькову создается, чтобы распылить украинские силы и не дать перебросить их на Донбасс.

Что же до перспектив украинского наступления, то Арестович уже дал понять, что крупная атака украинских сил пока не происходит.

"Контрнаступление возможно при условии накопления западного оружия в таком количестве, которого хватит по меньшей мере на несколько бригад - вооруженных, обученных и слаженных. После этого можно будет наступать. Раньше середины июня я бы даже не говорил. Скорее всего, это вторая половина июня – июль", - заявил Арестович.

"Азовсталь", Николаев и удары по "железке"

В Мариуполе продолжаются бои на "Азовстали". Завтра утром там планируется новая эвакуация гражданских. Военных же Москва отпускать не планирует и предлагает им сдаться.

Их положение остается крайне тяжелым. Замкомандира полка "Азов" Святослав Паламарь записал об этом новое обращение к мировым лидерам и Зеленскому.

Он призвал отреагировать на критическую ситуацию, которая сложилась на "Азовстали" и помочь с эвакуацией раненых и гражданских.

"Лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями", - заявил он.

Также он сказал, что россияне три дня назад прорвались на территорию завода. Там действительно идут масштабные бои, судя по видеороликам.

Об исходе этих боев данные идут противоречивые. Арестович заявляет, что украинские военные уже выбили россиян из "Азовстали" и "захватчиков на территории завода уже нет". Но Паламарь позже это опроверг и заявил, что "никто никого не выбил".

Еще одна напряженная точка - Николаевская область, где бои усиливаются, сообщил губернатор Виталий Ким. По его мнению, бомбардировки "уплотняются" в преддверии 9 мая. В связи с этим в регионе отказались ремонтировать разбомбленную россиянами железную дорогу - чтобы ее снова не повредили.

"Враг сейчас бьет по железнодорожной инфраструктуре. Поэтому мы не будем восстанавливать железнодорожное сообщение, чтобы не провоцировать", - сказал Ким.

Удары по железным дорогам возобновились позавчера и в среду тоже продолжались. РФ разбомбила мост в Днепре. Украинские поезда из-за этих ударов десятками опаздывают - некоторые на 11-12 часов.

Сегодня ударили по Лозовской громаде Харьковской области. Не исключено, что связано это также с железной дорогой: Лозовая - важный жд-узел региона.

Переговоры, Джонсон и Ермак

Сегодня появилось много новой информации о том, что вообще происходит на дипломатическом треке.

Издание "Украинская правда" опубликовала версию того, почему остановилась подготовка переговоров Зеленского и Путина. Со ссылкой на источники издание пишет, что процесс застопорился после приезда в Киев премьера Британии Бориса Джонсона в начале апреля.

По данным издания, российская сторона "была практически готова" к встрече Зеленского и Путина.

Однако в апреле ситуация изменилась. Во-первых, стало известно о массовых убийствах в Буче и о гибели тысяч мирных жителей в Мариуполе. Во-вторых в Киев приехал Джонсон и привёз Зеленскому два месседжа.

Первый о том, что Путин – военный преступник, его нужно дожимать, а не договариваться с ним.

И второй – если Украина готова с ним подписывать какие-либо соглашения о гарантиях, то они – нет.

Такая позиция Джонсона засвидетельствовала: коллективный Запад, который еще в феврале предлагал Зеленскому сдаться и убегать, теперь почувствовал, что Путин на самом деле совсем не так всесилен, каким его себе представляли, и что именно сейчас появился шанс его дожимать.

Через три дня после того, как Джонсон уехал обратно в Великобританию, Путин вышел к публике и заявил, что переговоры с Украиной "зашли в тупик".

А еще через три дня в Киев снова приехал Роман Абрамович, и президент Зеленский официально заявил, что договоров по безопасности с Россией может быть два: один будет касаться собственно сосуществования Украины с РФ, второй – исключительно гарантий безопасности, потому что не все "видят себя за одним столом с РФ".

После этого двусторонний переговорный процесс встал на паузу.

Отметим, что ранее уже высказывалось предположение, что ужесточение позиции украинской власти на переговорах с Россией связано в том числе и с позицией Запада, который настроен не на заключение мирного соглашения с Путиным, а на его максимальное ослабление. Что подразумевает продолжение войны и нанесения большого урона российской армии.

Хотя пока непонятно насколько долго готов сам Зеленский будет готов держаться этой линии, с учётом того, что разрушительная война идёт на территории Украины и страна несёт большие людские и экономические потери.

О чем, кстати, сегодня заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. "Мы не хотим, чтобы эта война была затяжной, потому что так мы теряем больше жизней украинцев и инфраструктуру. Но завершение войны возможно только на украинских условиях", - сказал он, встречаясь с президентом Фонда поддержки демократии США.

О версии срыва встречи Путина и Зеленского, которую опубликовала "Украинская правда", "Страна" поговорила с пресс-секретарем президента Сергеем Никифоровым.

"Насчет этой публикации и предыдущей публикации этого издания могу сказать, что журналисты "промахнулись". Либо это просто ошибка, либо у них неверные источники, которые на самом деле далеки от переговорного процесса, либо это сознательная манипуляция", - сообщил "Стране" Никифоров.

На вопрос о том, считает ли он ошибочным тезис о том, что переговоры застопорились после визита премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев, Никифоров ответил: "Во многих случаях причинно-следственные связи в статье неправильны".

Впрочем, Никифоров подтвердил, что переговоры между Украиной и Россией сейчас на паузе.

"Контактные группы, которые были в Стамбуле, на связи. Они могут организовать очередной раунд переговоров в любой момент. Другое дело, что в основном по всем вопросам, о которых они были уполномочены договариваться, они уже договорились. Теперь остаются самые сложные и принципиальные решения - по гарантиям безопасности и территориальной целостности Украины. Договориться по ним могут только президенты", - сказал пресс-секретарь Зеленского.

При этом украинская сторона не отказывается от встречи на уровне президентов двух стран.

"Президент Украины при каждом случае повторяет, что он готов встречаться с президентом России и проводить переговоры. Встречной готовности со стороны России мы не видим. По каким причинам - это пусть комментирует российская сторона", - сообщил "Стране" Никифоров.

Он также прокомментировал версию о том, что ужесточение позиции украинской власти на переговорах с Россией связано в том числе и с изменением позиции "коллективного Запада", который теперь заинтересован в том, чтоб Россия понесла как можно больший урон в Украине (а потому и не склонен поддерживать скорое прекращение войны).

"Соглашение о гарантиях - это часть вероятной мирной конструкции. Форматы будущих соглашений еще не определены. Вопрос окончания военных действий - это вопрос решения между Украиной и Россией. А говорить о желаниях коллективного Запада должен сам Запад", - сказал Сергей Никифоров.

На вопрос "Страны", влияют ли разговоры и встречи Зеленского с представителями стран Запада на переговорный процесс и позицию Украины, пресс-секретарь Зеленского ответил: "Встречи и разговоры, которые проводит президент с западными лидерами, влияют на уровень поддержки Украины. Они не влияют на ход переговоров с Россией".

Пресс-секретарь Зеленского дал понять, что Украина пока не намерена выходить из переговорного процесса несмотря на заявления ряда представителей украинской власти о том, что мирного соглашения с РФ не будет, а воевать придется до капитуляции России. По словам Никифорова, такие заявления являются частным мнением этих людей, высказанным на эмоциях.

"Это то, о чем говорил президент Украины: каждая Буча, каждый Мариуполь, каждое преступление российских войск делает переговоры и достижение некоего мирного соглашения все сложнее. Оно вызывает сильные эмоции у представителей украинской власти и провоцирует такие заявления о капитуляции России. Но это не является консолидированным мнением украинской власти", - заявил Никифоров.

В общем достаточно важные заявления, означающие, что хлопать дверью в переговорах с Россией Банковая не планирует.

А значит, сохраняется пусть и слабая, но надежда на договоренности. Несмотря на всю жесткую риторику с обоих сторон.