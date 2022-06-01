Херсонскую область россияне захватили одной из первых в Украине – еще в конце февраля. Эта область всегда была крупнейшим производителем зерна, фруктов, ягод и овощей. В пик сезона в область съезжались на подработки тысячи сезонных сельскохозяйственных рабочих, а продукция аграрного сектора шла не только на внутренние рынки, но и экспортировалась.

"Страна" выяснила, что происходит сейчас в аграрном бизнесе региона.

Материал написан по информации, предоставленной несколькими владельцами херсонских аграрных хозяйств. В целях безопасности источников, членов их семей и бизнеса имена изменены.

Все аграрии, с кем пообщалась "Страна", сходятся во мнении, что россияне не собираются уходить по своей воле из региона и сейчас пытаются навести там порядок, прекратить мародерство, стабилизировать экономику и особенно аграрный сектор, интегрировав его в российский рынок.

Централизованный грабеж зерна и беспредел начала войны

"По большому счету, русские забрали область максимально быстро, всего за несколько дней и почти бескровно, за исключением тяжелых боев под Херсоном 24-27 февраля. То есть серьезных разрушений и потерь местному бизнесу и аграриям не причиняли. Но на первых этапах, особенно на тех предприятиях, где выехали хозяева и была слабая охрана, россияне по беспределу вламывались и вывозили все. Были случаи, когда даже потягивали краны и тягачи – вывозили все от компьютеров до сельхозтехники. Но основной грабеж, причем централизованный и по приказу, происходил на крупных аграрных предприятиях. Вывозили зерно эшелонами зерновозов. Например, были вывезены крупные запасы кукурузы, пшеницы и масляничной семечки с Новоалексеевского элеватора. Такое же происходило еще на нескольких элеваторах области, а также в портовых складах – все это зерно, просто по беспределу было вывезено в Россию", - рассказывает владелец аграрного хозяйства Владимир К.

По словам фермеров, с апреля россияне начали пытаться наводить порядок, но получается не всегда - мешают разборки уже внутри самих россиян.

"В марте было совсем туго. Например, приезжали в хозяйства или фирмы, говорили, если хотите жить и работать, платите налог. Называли совершенно несусветные суммы от 10 до 50 тысяч долларов. При сопротивлении или протестах забирали владельцев хозяйств и предприятий, членов их семей, сотрудников. Но с начала апреля русские начали наводить порядок и организовали комендатуры, в которые можно было прийти и пожаловаться на беспредельщиков. И уже были случаи, когда возвращали отжатую технику, прекратился и рэкет. Но процесс идет не всегда гладко из-за разборок между самими россиянами. Например, на одном из агропредприятий региона в конце марта какие-то российские силовики угнали всю технику. А буквально через неделю одного из руководителей этого предприятия, которого оставили на хозяйстве, вызывают в комендатуру. Там его встречает ФСБшник, излучая доброжелательность и конструктив. И говорит, что есть задача - провести посевную, поможем топливом и удобрениями, потом зерно можно будет продать за рубли в Россию. Человек ему говорит: "Так а как я посею, если всю технику отобрали". ФСБшник отвечает - все решим, все вернем, виновных накажем. И буквально через несколько дней к большому удивлению всех технику вернули. Но прошло еще пару дней, пришли какие-то другие российские силовики, снова забрали темнику и приказали никому не жаловаться, иначе жестко накажут. На том "посевная" и закончилась. Но некоторым другим предприятиям технику действительно возвращали. Также налаживаются поставки топлива", - говорит "Стране" один из херсонских аграриев.

Пока практически весь бизнес и аграрный сектор Херсонщины, по словам владельцев хозяйств, находится в «подвешенном» состоянии – назначенные россиянами "власти" пытаются наладить инфраструктуру и управление на местах. А мелкий и средний бизнес, в том числе в аграрном секторе, работает, по сути, автономно от властей, самостоятельно налаживая логистику.

"Россияне хотят сохранить перспективу функционирования экономики области для последующей аннексии. Они не скрывают намерений присоединить Херсонщину к России. В первые недели войны русские военные реально были удивлены, что жители области в большинстве оказались настроены проукраински, а не пророссийски – они рассчитывали, что сохранят без изменений экономику и управленческие структуры. Но реальность оказалась другой. Россияне вскоре столкнулись с нежеланием местных сотрудничать с ними. Буквально на каждую должность оккупантам приходится искать желающих. Большинство управленцев уехало, приходится заменять на случайных людей, многие из которых, мягко говоря, являются профнепригодными. А их заслуги только в том, что они были против Майдана в 2014 году. Многие имеют коррупционный бекграунд еще при украинской власти", - рассказывает "Стране" предприниматель из Херсона Вячеслав И.

На таможне огромные очереди, урожай продают за бесценок

Сейчас россияне плотно работают с главами сельсоветов и оставшимися местными бизнесменами, предлагая им содействие и помощь, если те продолжат работать и поднимать хозяйство.

"Грабеж крупных сельхозпредприятий на Херсонщине завершился быстро – зерно и семечку вывезли с элеваторов за первые 2-3 недели войны. Сейчас начался сезон овощей, многие боялись, что урожай отнимут по беспределу, но этого не произошло. Во-первых, зерно может лежать в сохранности на складе или в грузовике целый месяц и ничего с ним не будет. Овощи - скоропортящийся продукт, просто отжать этот товар без знания, что с ним делать дальше, бессмысленно – продукция просто сгниет, если ее быстро не вывезти и продать. Плюс в отличие от первых недель войны, уже к апрелю россияне ввели довольно жесткий контроль за своими же солдатами и назначенной ими местной "властью", поэтому число случаев беспредельного давления на бизнес и мародерства сильно сократилось. Они сейчас стараются показать местным аграриям, что под Россией можно спокойно работать, - рассказывает об аграрном бизнесе фермер Владимир К., - В начале сезона в Херсонской области уже появились оптовые закупщики из Крыма, налаживают контакты, закупают партиями товар. Также в области впервые появились оптовики из Донбасса – появился коридор через Мариуполь и Волноваху на Донецк и Луганск. Кстати, появились некие представители "дээнэровских" торговых сетевых компаний, которые сейчас планируют завозить продукты из "ЛДНР" в Херсонскую область и поставлять их в супермаркеты. Эти представители ищут контакты с оставшимися местными бизнесменами, пытаются восстановить торговые сети в городах и селах. Назначенные "главы администраций" также пытаются наладить функционирование крупных оптовых сельхозрынков. Но проблема опять же в кадрах. Например, в селе Большие Копани россияне так и не смогли найти желающего из местных возглавить крупнейший оптовый рынок области. Рынок продолжает работать стихийно. А элементарное управление поддерживается местным сельсоветом. Комендант в Больших Копанях был назначен, но в экономические вопросы предпочитает не вмешиваться".

По словам фермеров, самой большой проблемой нового сезона стал вывоз урожая покупателям.

"Во-первых, появилось огромное количество блок-постов. На них особо не грабят, русские солдаты могут выпросить пару килограмм картошки или огурцов. Но проблема в очередях перед блок-постами, ранние овощи не могут лежать даже несколько часов на солнце – начинают портиться. Если грузовик с молодой картошкой в движении – она обдувается ветром, не портится. Если нет движения – начинает покрываться пятнами, гнить. Клубника тоже течет на солнце. Поэтому военные на русских блок-постах потихоньку зарабатывают – за денежку, от 200 до 500 гривен, пропускают без очереди. Огромная проблема на таможнях в Крым – там скапливаются очереди из фур, таможенники пропускают медленно, проверяют каждую машину на оружие и патроны. Продукция портится, многим приходится сдавать урожай за бесценок российским закупщикам. Крымчане дают за урожай копейки. Например, огурец скупают по 6-7 гривен за килограмм, молодую картошку по 8 гривен, а клубнику – до 50 гривен. Если попробовать довезти своим транспортом в Крым, довезешь лишь до Армянска. Дальше не пустит российская полиция – заставят перегружать на машины с российскими номерами", - описывает ситуацию с вывозом нового урожая овощей и ягод фермер Игорь Ц.

"Аусвайсы" от Сальдо

"В самом Херсоне ситуация с торговлей в принципе уже урегулировалась. Назначенный россиянами главой администрации Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов вовсю уже выдают разрешения на торговлю – особо это касается мелких и средних магазинов. Пока все работает на уровне «аусвайсов» - так называют херсонские бизнесмены разрешения на торговлю и работу предприятий. Для получения «аусвайсов» необходимо подать заявление в "администрацию", заплатить пошлину. Но большинство магазинов и лавок на рынках работает в "черную", не получая никаких разрешений от Сальдо и его компании, - говорит владелец херсонского магазинчика ширпотребом Алексей. - Крупные украинские торговые сети активно распродают имущество – от торговой техники до товаров. Вместо них активно заработала сеть магазинов «Фреш», в которой продается продукция из РФ, "ЛДНР" и Беларуси. Ходят слухи о скорой перерегистрации херсонских магазинов и предприятий по российским нормам. Но в обиходе еще гривна, рубли еще встречаются редко. Хотя многие ценники в магазинах уже с двойной ценой – в гривне, и в рублях. Но даже русские солдаты в магазинах рассчитываются гривной".

Арифметика урожая

Будет ли востребован будущий урожай знаменитых херсонских арбузов, пока для многих фермеров не ясно, так как в основном после 2014 года их вывозили в Украину. В России арбузы традиционно поставлялись из Краснодарского края и Поволжья.

"Очень много людей из-за войны не засеялись. Те, кто засеялись, пока в тяжких раздумьях – неизвестно, какой будет спрос на арбуз. Корейцы, которые в основном держали арбузные поля, тоже засеялись лишь на половину – ситуация неясная. В любой момент может война прийти в те края, люди боятся вкладываться. Но сеяться надо, если поля оставить без посева и полива, начнется коррозия, земля просто убьется и станет непригодной. Это Херсонщина, здесь огромная часть земель под поливом и это очень сложная технология. Есть десятки гектар, которые засевались перцем. Но перспективу спроса на урожай никто вычислить не может. Топливо на захваченной территории намного дешевле, чем сейчас в Украине. Соляра, бензин продаются сейчас от 37 до 40 гривен. Топливо в область завозят цистернами на местные АЗС из России. Многие сетевые АЗС не закрылись, но продолжают работать как бы под брендом, но фактически автономно. На опте можно фермерам купить соляру гораздо дешевле, по 32–33 гривен за литр. Дешевле от России и азотные удобрения – из-за дешевизны газа, при помощи которого они производятся. Для сравнения – в Украине азотные удобрения стоят от 27 тысяч гривен за тонну, в Херсонской области продают за 18 тысяч гривен тонна. Еще понизились заработки сезонных рабочих. В прошлом году час работы сезонного рабочего в поле в пик сезона – уборку урожая, оплачивался от 55 до 65 гривен. Не в сезон – 45–50 грн/час. Сейчас сезонным рабочим предлагают оплату от 25 до 40 гривен в час. Зато почти на 70 процентов выросли цены на поливные системы, трубки с отверстиями, и пленку для полей и теплиц – все это везли из Европы. Семенной фонд овощей есть, но это за счет запасов. Завоза семян пока не видно, запасы для будущих урожаев закупались в Украине", - рассказывает местный бизнесмен Дмитрий.

К слову, фермеры предпочитают не покупать у солдат топливо, хотя многие российские военные предлагают приобрести у них его подешевке.

"За этим следит российская комендатура, и можно отгрести серьезно. Были уже случаи, когда фермеры покупали соляру у военных. Но потом их «кидали на подвал», помимо этого потом возвращали топливо, плюс штраф. А деньги за топливо никто не возвращал", - признался фермер Игорь Ц.

Интересно, что украинские банки, во всяком случае банковские офисы, продолжают работать. Однако, по словам херсонских бизнесменов, они функционируют лишь в "дежурном" режиме – инкассируя местные магазины и выдавая наличные местным жителям. Банковский перевод на контролируемые Украиной территории сделать практически невозможно. Поэтому местные бизнесмены предпочитают расчет наличными. А если нужно перевести деньги "на большую землю", в Украину, действуют горизонтальные связи на уровне друзей и знакомых – отдал здесь "кешем" долг, знакомый получил наличными или на карточку деньги в Украине.

К слову, многие херсонские фермеры еще до войны успели взять кредиты в банках под будущие урожаи. Многие из них, особенно те, кто стали беженцами и так и не успели засеяться или приступить к сбору урожая озимых, жалуются на телефонные звонки из банков с требованиями выплат процентов – кредитные каникулы банкиры "выключили". На доводы, что хозяйство осталось на захваченной территории, банкиры внимания не обращают.