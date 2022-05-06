Анализируем 72-й день войны в Украине.

Штурм Северодонецка и окружение Луганской области

С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине.

Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". То есть все подверглось разрушениям.

Фото из Попасной публикует и противник. Есть снимки членов ЧВК "Вагнера" у городской администрации.

Противник начинает штурмовать и Северодонецк. Глава военной администрации города Александр Стрюк заявил, что российские войска находятся уже в окрестностях и готовятся к атаке. Отметим, что вчера "ЛНР" говорила о стрелковых боях в предместьях города.

Отметим, что в российских телеграмм-каналах, связанных с военными, заявляется, что российские войска уже практически закончили "зачистку" Рубежного, взяли Воеводовку (посёлок между Рубежным и Северодонецком), а украинские силы остались только на заводе "Заря" (юг Рубежного).

Но в вечерней сводки Генштаба ВСУ это фактически опровергается. Указывается, что противник вел наступательные действий в Рубежном и Воеводовке, но "успеха не имел".

Но Северодонецк сильно обстреливают - ночью в попали в предприятие "Азот". Начался пожар, но спасателям удалось не допустить возгорания находившихся на заводе цистерн.

Губернатор области Гайдай считает, что противник готовит крупное наступление в Луганской области. Оно ожидается в ближайшие три-четыре дня. "Худший вариант, если Луганщина окажется в кольце", - заявил глава региона.

Отметим, что для того, чтоб взять оставшуюся под контролем Украины часть Луганской области, российские войска должны будут взять Попасную (это откроет дорогу в тыл с юга), а также развить наступление с севера, форсировав Северский Донец.

Что касается наступления с севера, то здесь судя по картам, Россия контролирует часть Ямполя и подошла к левому берегу Северского Донца. Что касается "южного фланга", то в ней РФ расширила зону своего контроля как в Попасной, так и к юго-востоку от нее.

То есть в целом движение российской армии на создание "котла" просматривается. Другое дело, что идет оно очень медленно, что позволяет украинской армии перебрасывать в Луганскую область подкрепления, усиливая, тем самым, сопротивление (на что жалуются некоторые, связанные с военными, российские блогеры).

Другие направления

В Мариуполе продолжается штурм "Азовстали".

"Азов" сообщил, что россияне сегодня обстреляли автомобиль с украинскими военными, который двигался по территории завода во время режима прекращения огня. Машина ехала, чтобы, как заявляет "Азов", эвакуировать гражданских. В результате обстрела погиб один украинский военный, еще шестеро получили ранения.

Тем не менее, сегодня с "Азовстали" планируют забрать новую партию мирных жителей. На момент подготовки материала эвакуация еще шла.

Из Мариуполя в последнее время поступает вообще меньше новостей военного характера. В Украине заявили сегодня, что на 9 мая в Мариуполе Россия хочет провести "парад пленных". Подтверждений от РФ или "ДНР" на этот счет на было.

Тем не менее, подготовку к празднованию Дня Победы в городе ведут.

"Вчера в городе массированно раздавали людям георгиевские ленты. За последние дни "привели в порядок" все памятники советского периода: так называемые "кулаки" с вечным огнем – восстановили таблички "Жертвам фашизма" на русском. Памятник "Комсомольцам и коммунистам" в Приморском районе", - написал в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

То есть видно, что боевые действия везде, кроме "Азовстали", прекратились. Пентагон сообщил, что в Мариуполе сейчас не более двух тысяч российских военных, остальные передислоцированы на север, где идут бои.

Например, на северо-запад от Мариуполя идут бои вокруг Великой Новоселки. Город подвергся сильным разрушениям.

Обстрелы и в соседней Запорожской области - по Гуляйполю и Орехову. Наносятся ракетные и авиаудары.

На юге сегодня сообщалось, что у острова Змеиный горит российский фрегат "Адмирал Макаров" после попадания украинской ракеты "Нептун". Об этом заявляли СМИ, а также нардеп Алексей Гончаренко.

Но спустя несколько часов официально этой информации пока никто не подтвердил даже с украинской стороны (не говорят уже о российской).

Что касается ситуации в Харьковской области, то там россиян, согласно сводки Генштаба ВСУ, продолжают пытаться вести наступление в сторону Барвенково.

Также, согласно вечерней сводки, ВСУ освободили несколько сел к северу и к востоку от Харькова, постепенно отодвигая от города позиции российских войск.

Что касается контрнаступления на изюмском направлении, о котором вчера без подробностей сообщал Залужный, то с ним ситуация довольно примечательная. Официально на этот счет Генштаб ВСУ ничего не сообщает. Но российские телеграмм-каналы продолжают писать, что украинские войска концентрируются к западу от Изюма, чтоб нанести удар по позициям армии РФ.

9 мая, ядерная война и переговоры в тупике

Сегодня премьер Денис Шмыгаль заявил, что Россия объявит войну Украине 9 мая.

"По данным партнерских спецслужб, у России есть намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве. Произойдет ли это - будем смотреть", - сказал он в ходе брифинга по результатам визита в Польшу.

Ранее Песков назвал "чушью" слухи об объявлении войны Украине и о начале мобилизации в РФ (слухи и о том, и о другом ходят уже почти неделю).

Также РФ опровергла сегодня планы применять ядерное оружие в ходе "спецоперации" в Украине. Об этом заявил российский МИД.

Еще одно заявление из Москвы - о тупике в переговорах между Киевом и Москвой. "Российско-украинские переговоры находятся в стагнации", - сообщил МИД РФ.

Нечто подобное сегодня заявил и Зеленский. Он дал понять, что пока война идет, переговоры продвигаться не будут. "Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", - сказал президент.

А вот канцлер Германии Олаф Шольц призвал остановить войну в Украине и завершить ее дипломатическим путем.

По его мнению, своих целей в Украине Россия не достигла и демонстрирует "готовность и в дальнейшем разрушать соседнюю страну", поэтому надеяться на скорое завершение войны не стоит.

"Использование войск и техники, которое демонстрирует Россия, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы сейчас пушки молчали, чтобы РФ вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров", - заявил Шольц на пресс-конференции с чешским коллегой Петром Фиалой в Берлине.

Он также заявил, что Германия работает над предоставлением гарантий безопасности Киеву: "это также вопрос, о котором мы уже очень конкретно говорим с Украиной".

Но пока вопрос, можно ли в принципе сейчас договориться. К примеру, сегодня прошел "показательный визит" представителей РФ и "ДНР" в Херсон, где один из лидеров правящей партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что "Россия здесь навсегда".

Украина же на данном этапе переговоров любые территориальные уступки отбрасывает.

Венгрия "валит" нефтяное эмбарго

Евросоюз до сих пор не принял шестой пакет санкций против России, куда должно войти нефтяное эмбарго, включающее отказ от поставок российской сырой нефти.

Сегодня сложные переговоры продолжились. Против эмбарго выступают Венгрия, Болгария, Чехия и Словакия. Решения же в ЕС принимаются консенсусом. То есть необходимо получить согласие всех 27 стран - членов ЕС.

Наиболее жестко о непринятии нефтяного эмбарго заявляют в Венгрии. Аргументы следующие - экономика страны остановится без российской нефти. 65% нефти поступает в Венгрию из России через нефтепровод "Дружба".

"В данный момент без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойное функционирование нашей экономики. Хочу отметить, что в нашем распоряжении нет другого маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти", - заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийарто.

О том, что Венгрия собирается наложить вето на предложение Евросоюза о введении эмбарго на российскую нефть на днях заявил секретарь по связям с общественностью правительства Венгрии Золтан Ковач. Он назвал предложение ЕС неприемлемым, поскольку оно разрушит экономику Венгрии.

А вчера премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Еврокомиссия настаивает на введении эмбарго на российскую нефть, ей придется нести ответственность за "исторический провал в процессе евроинтеграции". По его мнению, предложенные Еврокомиссией санкции против РФ приведут к дальнейшему росту цен на энергоносители без каких-либо смягчающих мер со стороны ЕС.

"Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией. Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех странах-членах", - заявлял Орбан.

Ожидается, что даже, если об эмбарго удастся договориться - его введут не сразу, а спустя переходной период, который может составлять 9 месяцев. Для сопротивляющихся стран, включая Венгрию, рассматривают сценарий более долгой отсрочки отказа от российской нефти, который может длиться около двух лет. Но неясно пойдет ли на это Венгрия.

Кстати, Будапешт отказывается принимать и другие санкции против РФ. Например, Орбан уже заявил, что не поддержит включение патриарха Кирилла в санкционный список ЕС.

Ограничения против главы РПЦ входят в шестой пакет, который Венгрия, похоже, намерена завалить.