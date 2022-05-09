Возможный распад Великобритании, который предрекали сразу после брексита, становится все реальнее.

После победы в прошлом году в Шотландии Народной партии - сторонников отделения от Лондона и противников выхода из ЕС, похожий "переворот" произошел в еще одной части Великобритании - Северной Ирландии.

Там впервые за всю историю победила выступающая за единую Ирландию партия "Шинн Фейн", чей триумф назвали "сейсмическим". В переводе с ирландского гэльского Sinn Féin означает "мы сами".

"Шинн Фейн" получила 27 мест в законодательной ассамблее Северной Ирландии, став в ней крупнейшей фракцией.

Лидер партии Мишель О'Нил главной своей целью называет референдум о выходе Северной Ирландии из состава Великобритании и объединении с Ирландской Республикой (часть ЕС).

Победа "сепаратистов" вызвала большую тревогу в британском правительстве. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс об угрозе нестабильности в регионе и срыве мирного процесса.

Выясняли, почему важны результаты выборов в Северной Ирландии, как это отразится на всей Великобритании и Украине.

"Айриш-майдан"

"Сепаратистские" настроения в Северной Ирландии обострились после брексита. Главная проблема - единственная сухопутная граница между Британией и ЕС - между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Северной Ирландии не нужны неудобства от появления границы с Ирландией, и там начали призывать к объединению с Ирландией.

Что вызвало опасения о повторении событий полувековой давности, когда в 1969 году в Северной Ирландии началась битва "республиканцев" (сторонников присоединения к Ирландии) с "лоялистами" (сторонниками Британии). После чего туда пришлось вводить британские войска, а на страну обрушилась лавина террора Ирландской республиканской армии.

Соглашение Страстной пятницы 1998 года, благодаря которому в Северной Ирландии установился мир, основано, кроме прочего, и на том, что границы с Ирландией фактически не было, так как тогда это была просто граница внутри ЕС.

Обе части острова Ирландия очень хотели бы сохранить такое положение дел, но когда Британия вышла из ЕС, сделать это оказалось непросто. При этом правительство Британии не хотело устанавливать какой-то особый торгово-пограничный режим для всей Северной Ирландии, поскольку это, с точки зрения Лондона, угрожало бы целостности Соединенного Королевства.

Если же "Шинн фейн" сможет провести референдум о присоединении к Ирландии и большинство проголосует "за", это может иметь крайне серьезные последствия, так как в Северной Ирландии немало и тех, кто считает, что нужно оставаться в составе Великобритании. И есть риск, что ситуация вновь вернется к кровавому противостоянию, из которого с большим трудом удалось выйти в 1998 году.

"Референдум об объединении Ирландии может спровоцировать массовые столкновения между сторонниками и противниками воссоединения. В Великобритании уже ходит мем Little Britain ("Малой Британии", или "Бриташе") - аллюзии на Great Britain. В нулевых даже появилось британское сатирическое скетч-шоу "Маленькая Британия", или "Ваша Бриташа", - говорит "Стране" британская журналистка Ребекка Нейл.

"Победа "Шинн Фейн" пробудила напряженность вокруг брексита"

"Отношения между Лондоном и регионами всё дальше опускаются на дно. Северная Ирландия угрожает протестами, а Шотландия - отделением. Brexit вскрыл конфликты, оставшиеся Туманному Альбиону в наследство от своей собственной истории", - написал у себя в Facebook политолог Илья Куса.

Северная Ирландия всегда стремилась к независимости, говорит "Стране" ирландский писатель и политолог Джерард Хоулин.

"Это было одно из первых завоеваний Англии, лаборатория колониализма, где отрабатывались методы угнетения, которые затем применялись по всей империи. Спустя четыре столетия после колонизации Ольстера (одна из четырёх исторических провинций на острове Ирландия, объединяющая графства, входящие как в состав Северной Ирландии, так и в состав Республики Ирландия, - Ред.) неясно, для какой цели этот регион остался в составе Британии. Лондон еще более 30 лет назад признал, что не имеет там экономического интереса, а культурная связь висит на волоске. Тем не менее, поддержка объединенной Ирландии в Ольстере остается довольно низкой. Признавая это, "Шинн Фейн" не делала на этом основной акцент перед выборами. Вместо этого они сосредоточились на повседневных проблемах, таких как здравоохранение и рост цен. На этом фоне вероятность вспышки беспорядков и насилия крайне низка. Кстати, объединенная Ирландия не представляет такой экзистенциальной угрозы для Британии, как независимая Шотландия. Эдинбург и его институты очень прочно встроены в ткань британского общества в отличие от Белфаста (главный город Северной Ирландии, - Ред.)", - говорит нам Хоулин.

30 лет кровопролития

"Шинн Фейн" строила свою предвыборную кампанию на росте цен из-за войны в Украине и антироссийских санкций. Еще одной темой стали задержки поставок британской продукции в регион из-за создания таможенной границы в Ирландском море в результате брексита, пишет BBC.

При этом перед выборами националисты обходили тему объединения острова, упирая на экономическую повестку.

Впрочем, победа "Шинн Фейн" не означает, что референдум об отделении неизбежен.

В соглашении Страстной пятницы говорится, что Северная Ирландия остается частью Соединенного Королевства и не перестанет быть таковой без согласия большинства жителей Северной Ирландии.

По договору, министр по делам Северной Ирландии в британском правительстве может назначить референдум, только если по опросу общественного мнения окажется вероятным, что большинство людей хотят объединения Ирландий.

Однако, по последним опросам, идею объединенной Ирландии поддерживает только треть жителей Северной Ирландии.

При этом у "Шинн Фейн" есть шансы назначить своего премьер-министра, который может стать первым националистическим лидером Северной Ирландии.

Но, согласно соглашениям Страстной пятницы, управлять регионом представители католиков (а это "Шинн фейн") и протестантов (они, в основном, лояльны Лондону) должны вместе.

Демократическая юнионистская партия уже объявила, что, если лидер "Шинн Фейн" Мишель О'Нил станет премьер-министром, она не будет предлагать никаких кандидатов на пост вице-премьера до решения вопросов по протоколу Северной Ирландии.

Этот протокол был подписан в результате брексита. Его разрабатывали с целью предотвратить возврат жесткой границы на острове Ирландия и сохранить соглашение Страстной пятницы.

"Сейсмическая победа "Шинн Фейн" подогрела дебаты о будущем союза"

Протокол избавляет от необходимости введения таможенного контроля товаров, поступающих из Северной Ирландии в Республику Ирландию.

Но в то же время, он обязывает столицу Северной Ирландии Белфаст следовать нормам единого европейского рынка, то есть проводить проверку грузов, следующих из Великобритании, то есть из Англии, Шотландии и Уэльса.

"В "Шинн фейн" поддерживают протокол по Северной Ирландии, а Демократическая юнионистская партия выступает против. Именно поэтому результат этих выборов имеет большое значение в решение вопроса о торговой границе с Великобританией. Избранные члены ассамблеи должны будут до конца 2024 года проголосовать за продолжение выполнения тех частей протокола, которые создают внутреннюю торговую границу Соединенного Королевства. Итоги голосования будут определяться простым большинство проголосовавших членов ассамблеи, в которой больше всего мест получила "Шинн Фейн", - пишет BBC.

Неопределенная ситуация вокруг протокола и нарастающее противостояние в североирландском обществе плюс рост сепаратистских настроений в Шотландии, закладывают под всю Британию мину замедленного действия.

"Теперь уже свою идентичность будет защищать Шотландия и Северная Ирландия в пределах Великобритании. Очень скоро они объявят референдумы с требованием остаться в ЕС, и вряд ли Лондон решится подавлять эти экзиты силой. Когда великая империя, где "никогда не заходило солнце" добровольно уменьшается до уровня страны регионального масштаба, это доказывает, что даже для крупных стран главные угрозы исходят не извне, а изнутри их самих", - прогнозирует на своей странице в Facebook политолог Сергей Таран.

"Историческая победа "Шинн Фейн" отправила на свалку протокол (Северной Ирландии по брекситу, - Ред.)"

Как ситуация в Британии отразится на Украине

В Украине еще до войны говорили о заметно усилившемся влиянии Великобритании на политику нашей страны и действия украинской власти, а теперь Лондон - один из главных союзников Киева в войне против России.

Однако победа на выборах северо-ирландских "сепаров" может повлиять на поддержку Украине и приглушить голос Лондона в западном хоре. Последствия выхода Британии из ЕС, в том числе "северо-ирландский фактор", могут прямо повлиять на Украину.

"Если угрозоа отделения Шотландии и Северной Ирландии встанет на повестку дня, то этом затмит все остальные темы, в том числе и войну в Украине", - сказала нам британская журналистка Оливия Крелин.