Анализируем главные итоги 74-го дня войны.

Отвечаем на вопросы о том, что будет дальше после захвата россиянами Попасной. А также - чего ждать украинскому гарнизону Мариуполя после того, как на "Азовстали" больше нет гражданских лиц (как заявили и Зеленский, и россияне).

Также развивается сюжет с островом "Змеиный", который становится сегодня одной из главнейших "горячих точек" войны.

Северный фланг. Потеря Попасной, успехи под Харьковом

Одна из главных военных новостей дня - подтверждение захвата противником Попасной в Луганской области.

Информация об этом поступила из российских источников еще вчера вечером. Утром Генштаб сообщал, что идёт наступление противника на Попаснянском направлении.

Но сегодня днем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной.

"К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной, потому что город обстреливали более двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты, и мины, и артиллерия. Там разрушено все дотла. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые готовились ранее", - сказал Гайдай.

Отметим, что Попасная имеет стратегическое значение для всей линии фронта на востоке Донбаса.

После взятия Попасной противник может попытаться развить наступление на Бахмут - крупный транспортный узел, который "прикрывает" с востока Славянск и Краматорск. Также от Попасной можно наступать на север, чтобы взять в окружение северодонецко-лисичанскую группировку ВСУ.

Это объясняет, почему город атаковали не только части кадровой армии РФ и силы "ЛНР", но и частная военная компания "Вагнера".

Судя по заявлениям Гайдая, украинские войска хотят помешать россиянам выйти на оперативный простор и намерены организовать новую линию обороны около Попасной. Но понятно, что удержаться там будет сложнее, чем в городской застройке.

Генштаб вечером не подтвердил прямо потери города. Однако заявил, что россияне пытаются поставить под контроль трассу Попасная-Бахмут. То есть противник либо обошел Попасную, либо захватил ее и вышел к этой трассе.

Также сегодня Кадыров заявил, что россияне захватили населенный пункт Нижнее к югу от Лисичанска, что, по словам главы Чечни, "открывает" дорогу на Лисичанск. Впрочем, никто кроме Кадырова об этом не сообщал и не подтверждал. Поэтому достоверность сообщения пока под вопросом.

Продолжаются бои вокруг Лимана - одной из целей российского наступления по пути к Славянску. Сегодня утром противник захватил там северные окраины села Шандриголово.

В Харьковской области ситуация для российских войск сложная. Под Изюмом наступление застопорилось, и для продолжения движения на Барвенково и Славянск враг перебросил две новые батальонные тактические группы с территории России.

Находящиеся в расположении этих частей российские военкоры пишут о двух факторах, почему под Изюмом такое промедление.

Во-первых, украинская артиллерия работает профессионально и точно. Также на этом театре замечены британские ракеты и дроны-камикадзе Switchblade.

Второй фактор - местность под Изюмом лесистая, зелень уже покрыла деревья, что играет на руку силам обороны. Поэтому "взламывание" украинских позиций под Изюмом стало для РФ еще сложнее. Из-за лесистой местности второй после артиллерии род войск, который имеет большое значение в этих боях - спецназ, способный проводить глубинную разведку и вскрывать "секреты" противника.

Собственно, сейчас его активно россияне и используют для "зачисток". Но из-за масштабов территории, где идут бои, процесс этот очень не быстрый.

У ВСУ же наибольшие успехи сейчас к северу и северо-востоку от Харькова. Там Россия пытается остановить контрнаступление Украины в сторону российской границы.

В этом районе противник усилил обстрелы Прудянки, Слатино и Циркунов, освобожденных накануне Украиной. Также россияне укрепляет оборону вблизи поселка Казачья Лопань.

Американский "Институт изучения войны" фиксирует, что украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели может выйти к границе с Россией. По мнению экспертов, контрнаступление РФ в этом районе вряд ли состоится, поскольку, как уже вчера сообщалось, на пути украинских войск россияне взорвали три моста.

"Это украинское наступление, вероятно, направлено на то, чтобы вытеснить российские войска из зоны досягаемости артиллерийского огня для Харькова и выйти к границе Белгородской области России. Как мы ранее прогнозировали, украинское контрнаступление вынуждает российские подразделения, предназначенные для развертывания в других местах, передислоцироваться на Харьковский фронт, чтобы остановить украинские атаки.

Учитывая нынешние темпы продвижения украинских войск, российские силы могут быть не в состоянии предотвратить выход украинских войск к границе с Россией, даже с дополнительным подкреплением. Украинские силы не угрожают напрямую российским коммуникациям с Изюмом, но украинское контрнаступление демонстрирует многообещающие возможности и может создать условия для дальнейших наступательных операций на северо-востоке Харьковской области", - заключают американские аналитики.

Отметим, что российские телеграмм-каналы подтверждают информацию Генштаба и дополняют, что армия РФ заняла оборону на линии Козачья Лопань-Липцы. Это совсем недалеко до границы, но, как пишут, на этой линии россияне попытаются закрепиться, чтоб не отступать на территорию самой России.

Отступление же с северных окраин Харькова, российские эксперты связывают с тем, что здесь занимали позиции мобилизованные из "ЛДНР" (без опыта, достаточного вооружения и даже без надлежащей экипировки). Также отступление идет с целью не допустить окружения.

Южный фланг. Второй этап "Азовстали", новые удары по Змеиному

Основной сюжет продолжает развиваться по Мариуполю, хотя боев стратегического значения здесь уже не ведется. Но не решена судьба украинской группировки на заводе "Азовсталь".

Вчера вечером украинские и российские власти заявили, что все гражданские с "Азовстали" эвакуированы. Затем Владимир Зеленский анонсировал второй этап гуманитарной операции, на котором планируется вывезти медиков и раненых военных. "Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет обмана", - добавил Зеленский во вчерашнем обращении.

Он также сказал, что идет работа по организации вывода из окружения украинских военных. Но пока непонятно, как их всех - и здоровых, и раненых - можно спасти. Российская сторона заявляла, что все украинские военные могут выйти с "Азовстали" только одним способом - сдавшись в плен (в том числе и раненные). А возможностей организовать деблокаду Мариуполя, как на днях заявил сам Зеленский, уже нет.

Вчера, после окончания эвакуации гражданских командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский написал новый пост из подземелий "Азовстали". Он в который раз потребовал от Украины и мира спасения военных. Писание было выдержано в крайне пессимистическом и тревожном тоне.

Пессимизм Волынского был понятен - теперь, после вывода гражданских (который подтвердил в том числе и Зеленский), и особенно детей, российские штурмовые группы смогут резко усилить нажим на защитников Мариуполя.

Видимо, по той же причине "азовцы" решили сегодня дать пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка Святослав Паламар ("Калина") раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом". Также он сказал, что не может подтвердить, что все гражданские с территории завода эвакуированы.

А представитель "Азова" Илья Самойленко сказал, что у военных есть приказ держать оборону и не сдаваться в плен.

В конце пресс-конференции выступила жена командира полка Азов Дениса Прокопенко. Она также выдвинула претензии к власти, что она не делает достаточно, чтоб вывести с Азовстали украинские военных. "Если они погибнут, Украина накроет тьма", - сказала девушка.

То есть в целом, пока еще в осторожной форме, но вызревает "зрада" в отношении власти по поводу того, что она не может спасти защитников "Азовстали", что в перспективе может стать политической проблемой для Банковой, если вывести их оттуда без сдачи в плен не удастся. При том, что, повторимся, пока не очень просматриваются варианты, при которых россияне согласились бы выпустить "азовцев" с "Азовстали".

Отдельный сюжет вокруг "Азова" развивался по поводу попавших в плен командиров 36 бригады морской пехоты ВСУ во главе с героем Украины полковником Владимиром Баранюком.

Илья Самойленко на пресс-конференции прямо назвал его трусом. Обвинив, что он "отказался выполнять приказ и пытался бежать из города с небольшой группой на бронетехнике, стараясь прорваться".

Отметим, что сегодня в российских СМИ появилось видео с допросом пленного Баранюка и начальника штаба 36 бригады Дмитрия Кормянкова. Последний негативно отзывался об "Азове" и "азовцах". И заявил, что морпехов подчинили "Азову", командиры которого и руководили обороной города.

По поводу Баранюка высказался сегодня и командир полка "Азов" Денис Прокопенко.

Он заявил, что украинские военные могли бы еще долго держать оборону на правом берегу города Мариуполя, если бы командир 36-й бригады морской пехоты не принял решение пойти на прорыв из завода Ильича.

"Эти действия не поддаются никакому логическому объяснению… Сначала один батальон внезапно сдался в плен. В результате чего мы потеряли единственный путь сообщения между "Азовом" и 36-й бригадой. Потом неожиданно командир бригады принял решение просто пойти на прорыв в неизвестном направлении. Это было решение командира 36-й бригады полковника Баранюка, или его на это кто-то подтолкнул из руководства, мне неизвестно. Но в любом случае оно было абсолютно нелогичным, на заводе "Ильича" еще достаточно долго можно было держать оборону", - сказал Прокопенко.

Тем временем сам Баранюк на допросе, видео которого публикуют российские СМИ, он заявил, что принял решение идти на прорыв, так как у его подразделения заканчивались боеприпасы.

В общем, еще один элемент "зрады" появляется вокруг ситуации в Мариуполе - поведение командования подразделения ВСУ.

Следующий сюжет, который разворачивается на южном фланге - события на захваченном россиянами в первый день войны острове Змеиный в Одесской акватории. Остров имеет важнейшее значение как для гипотетической высадки российского десанта в области - так и для потенциальных украинских операций по снятию морской блокады.

Украина вчера показала видео, как уничтожает российскую технику на острове - катер и ЗРК "Тор". Россия в ответ опубликовала еще более длинный список уже украинских потерь во время атак на Змеиный - два самолета (правда без видео), три вертолета (с десантом), десантный корабль, два Байрактара. То есть, по версии МО РФ Украина пыталась высадить десант, но атака была отбита.

Далее Украина ночью расширила свой список нанесенных потерь противнику. К тому, о чем сообщалось вчера, добавились три десантно-штурмовых катера типа "Раптор" - два потоплены, один поврежден.

Кроме того, украинское командование опубликовало видео удара двух самолетов по российскому вертолёту на острове. А Минобороны РФ заявляет, что за ночь над островом сбиты еще два украинских самолёта Су-24, Байрактар и один вертолет Ми-24.

При этом пока нет достоверных сведений, что сейчас в реальности происходит на Змеином и остаются ли там ещё российские военные (ряд российских телеграмм-каналов пишут, что армия РФ оттуда ушла, и отбивает "на расстоянии" попытки ВСУ высадить на острове десант, но это официально не подтверждается пока ни украинской стороной, ни российской).

Но очевидно, судя по информации с обоих сторон, что боевые действия там ведутся интенсивно.

Генштаб в своей вечерней сводке даже заявил, что отбивание украинских ударов по острову Змеиный сегодня основное направление действий РФ на юге.

"Основные усилия враг сосредоточил на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью предотвращения действий нашей авиации, в том числе БпЛА "Байрактар", поддержки действий подразделений по воздуху в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне. Нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря", - говорится в сводке.

К слову, прояснилась история со слухами о том, что украинские ракеты поразили российский военный корабль "Адмирал Макаров". Арестович это официально опроверг - этот корабль не поражали.

В Крыму спутник зафиксировал стягивание зенитно-ракетных сил и РСЗО на север полуострова – в село Филатовка, расположенное вблизи Херсонской области. На снимках, которые есть в распоряжении журналистов "Радио Свобода", заметно увеличение количества российской военной техники, среди которой – зенитные и ракетные комплексы.

Российские военные разместили технику в селе Филатовка на двух участках населенного пункта. В мае на одном из этих участков количество военной техники увеличилось. Об этом свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs за 6 мая.

"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"", – рассказал журналистам военный эксперт.

Обстрелы 8 мая

Вчера вечером в Украине и "ДНР" заявили о мощном ударе ВСУ по Ясиноватой. Пострадала железная дорога. Этот город, неподконтрольный украинскому правительству, является одним из крупнейших железнодорожных узлов и служит целям логистики российской армии на Донбассе.

О жертвах не сообщается, но, судя по всему, горели железнодорожные составы.

Ясноватая в последние дни часто подвергалась обстрелах. В "ДНР" обвиняют в них ВСУ и заявляют об убитых и раненных.

Утром также досталось неподконтрольной Украине Горловке в "ДНР". Бомбили по ее западным окраинам, в частности - район шахты Гагаринской.

Также сегодня были удары по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка.

На подконтрольной Украине территории ночью под обстрел попал Николаев. Ракета прилетела на площадь Победы, разрушив торговые объекты.

В стороне Одессы, на границе Приднестровья и Украины около Кучурганов засняли столб дыма.

Но основной удар на юге опять принимала Одесса (что является, скорее всего, отголоском боев за Змеиный). В ночь на 8 мая по Одессе были выпущены ещё две крылатые ракеты. Обе были сбиты, сообщает оперкомандование "Юг".

Днем по городу снова "летело". Власти говорят, что днем сбили ракету и беспилотник "Форпост".

Но вечером пошли сообщения о новых прилетах - по предварительным данным, их было пять.

На Донбассе эпицентр обстрелов - Лисичанск и Северодонецк. Оба города остались полностью без электричества, повреждены ЛЭП.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, под Лисичанском в деревне Белогоровке разбомбили школу, где укрывались в подвале 90 человек. Из-под завалов пока не достали около 60 человек, губернатор считает, что они погибли (в России утверждают, что в школе находились украинские военные).

Запорожская обладминистрация заявила, что российскому обстрелу подверглась больница в городе Орехов. Есть разрушения. К моменту удара в больнице никого не было, поэтому обошлось без жертв.

Усилия Запада и ответы России

Сегодня правительство Португалии приняло решение передать ВСУ 15 гусеничных бронетранспортеров типа М113 и пять гаубиц М114 калибром 155 мм.



Стоит отметить, что Украина просила у Португалии более мощное оружие для ВСУ. Президент Зеленский 22 апреля обращался в парламент страны и просил передать танки Leopard 2, бронетранспортеры и противокорабельные ракеты Harpoon. Но пока дали менее серьезное оружие.

В то же время подтверждается информация россиян о том, что британские 155-миллиметровые гаубицы М777 уже в Украине.

Кроме того, всерьез обсуждается не только отправка оружия. В Польше, например, почти 57% населения выступает за отправку войск в Украину. Таковы результаты опроса компании IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

Понятно, что пока этот вариант для НАТО довольно теоретический: Альянс совсем недавно снова подтвердил, что не пошлет войска в Украину, дабы избежать ядерной войны. А в том, что Варшава введет войска без натовского мандата и, следовательно, не сможет претендовать на помощь других стран альянса - есть пока сомнения.

Ответ Москвы на все эти меры Запада - как реальные, так и гипотетические - обсуждается самый разный.

Один из них - мобилизация в самой России.

Москва может поставить под ружье в ближайшее время до полумиллиона человек и перейти к войне на истощение с Украиной, прогнозирует украинский военный эксперт Олег Жданов.

"Основной вариант, который в ближайшее время предложит Генеральный штаб вооруженных сил РФ Путину, это скрытая мобилизация в несколько этапов. В общем, они собираются поставить под ружье к концу года где-то 400−450 тысяч, первый этап будет где-то 100−150 тысяч, и его начнут где-то после 9 мая.

Россияне очевидно переходят к плану войны на истощение и будут пытаться растягивать эту мобилизацию во времени. Хотя отсутствует главный фактор — у России нет времени. Мобилизация, особенно скрытая, будет идти очень медленно (если, конечно, они не будут устраивать облавы в отдельных районах РФ). К тому же придется снимать технику уже не с пунктов постоянной дислокации, где ее фактически не осталось, а с мест хранения, где она находится в очень плохом техническом состоянии. И это будет советская не модернизированная техника", - говорит Жданов.

Напомним, ранее Песков назвал "чушью" слухи о том, что Путин может объявить мобилизацию.

Также российский военный эксперт Михаил Ходаренок считает, что провести мобилизацию практически невозможно (по крайней мере в короткие сроки), да и не нужно.

Интересно, что на Западе уже раздаются голоса о том, что Украина может в итоге потерять часть своих территорий. Причем преподносится эта информация как позитивная.

"Потеря территорий не означает поражения - если в результате возникнет более сильная Украина", - таков многозначительный заголовок статьи английского писателя и публициста Нила Ачерсона в свежем номере The Guardian.

"Если Зеленский возьмет на себя ответственность за прекращение войны на основе сделки, включающей признание того, что Крым останется с Россией, у некоторых амбициозных фигур возникнет соблазн нанести ему удар в спину как предателю независимости Украины. Они могли бы заполнить улицы гипернационалистическими толпами, и творение Зеленского — новая степень национального единства — растворилось бы в хаосе", - пишет автор.

Но, по его словам, надежда в такой ситуации - на молодое поколение, "которое сейчас сражается за свою страну. Их мировоззрение - европейская Украина, либеральная или социал-демократическая, нация, где верховенство закона и прозрачность — больше, чем лозунги".

Примечательно, что The Guardian - это газета, которая еще не так давно призывало НАТО ввести в Украину свои войска.

Еще один прогноз по поводу дальнейшего развития ситуации на фронте дал Арестович.

"Война переходит в рутинную фазу. Пару месяцев минимум не будет ничего крупного происходить. Это будет тяжелая фаза, когда идет перематывания друг друга", - сказал советник главы Офиса президента. То есть, опять же, война на истощение.

Впрочем, есть и другой прогноз.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что генеральное наступление России на Донбассе еще не началось, и пока что российская армия использует ограниченное число наличных войск.

По его словам, в ближайшие недели Украине следует быть готовой к крупному российскому наступлению и росту интенсивности боевых действий и новым разрушениям объектов критической инфраструктуры.

Путин и 9 мая

Продолжаются гадания на тему того, что завтра Путин скажет, поздравляя россиян с Днем Победы. Объявит ли мобилизацию, войну Украине или что-то еще.

Первое свое поздравление российский президент выпустил сегодня. В нем он поздравил народ Украины, пожелав ему "мирного и справедливого будущего".

Путин отдельно поздравил "граждан" "ЛНР", "ДНР", Абхазии и Южной Осетии, а в Украине и Грузии поздравил народы, но не лидеров.

"Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины", - сообщил Кремль.

А "главам" "ДНР" и "ЛНР" он направил отдельные телеграммы, где заявил, что "сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами".

Но завтра Путин, вероятно, скажет речь.

Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" сказал, что он видит два варианта заявления Путина на 9 мая.

"Первый. Ничего кардинально нового. Скажет, мол, мы пришли, всех освободить и так далее. Второй вариант. Он косвенно или прямо заявит, что они начнут присоединение Донбасса, а в будущем проведут референдум в Херсонской области. Против аннексии выступает ряд влиятельных россиян, которые говорят, что тогда у нас вообще не будет вариантов продолжения переговорного процесса. По моей информации, против второго варианта выступает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев", — рассказал Денисенко.

Советник главы МВД считает, что Россия реанимировала идею восстановления СРСР.

"На Донбассе вместе с Кириенко и секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком находился секретарь союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев. Впервые на моей памяти чиновник такого уровня в делегации на Донбассе. История с "бабушкой, которая вышла встречать военных с советским флагом" — это же типичная история СССР-2. Над этим они и планируют работать", — сказал Денисенко.