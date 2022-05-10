Анализируем ситуацию на 76-й день войны в Украине.

Бои вокруг Северодонецка, ВСУ идут к российской границе

Генштаб с утра сообщил, что основной накал боевых действий продолжается вокруг Северодонецка.

Там продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка (к северу от города), Тошковка и Нижнее (к югу, со стороны Лисичанска).

Если сравнить военные карты за 8 и 9 мая, составленные Институтом изучения войны (США), то мы увидим, что между Лиманом и Северодонецком Россия за прошедшие сутки расширила зону контроля в треугольнике Ямполь-Кременная-Белогоровка.

Правда, как заявил сегодня губернатор Луганской области Сергей Гайдай, ВСУ отбили атаку российских войск на Белогоровку - село к юго-западу от Лисичанска, которое выходит к стратегической трассе на Бахмут. В случае потери контроля над ней украинских сил, подконтрольная Украине часть Луганской области оказалась бы в окружении.

Но бои в этом районе продолжаются.

Также на спутниковом снимке видны пожары к западу от Северодонецка в районе Белогоровки, Приволья и Новодружеска.

Это следствие того, что россияне планируют окружить Северодонецк и Рубежное с запада и продолжить продвигаться к границе Донецкой области.

Вечером стало известно, что в Харьковской области ВСУ освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак (север области).

Отметим, что Байрак находится чуть более чем в семи километрах от российской границы по прямой.

Донецкое и Мариупольское направление

В Донецкой области обстрелы все ближе к Славянску. На фото - последствия ударов по селу Адамовка. Удар пришелся по скиту Инна Шанхайского, который входит в структуру Святогорского монастыря. Также вчера обстрелу подвергся и другой скит монастыря - в селе Долина.

Также пишут об обстрелах с утра Бахмута в Донецкой области. Город стали чаще обстреливать после захвата соседней Попасной.

Ближе к Донецку дут бои за Каменку Ясиноватского района. Сего находится в 9 километрах к северу от Авдеевки - то есть практически на подступах к большому укрепрайону ВСУ.

В Мариуполе продолжают штурмовать "Азовсталь". Судя по картам "Института изучения войны", россияне расширяют зону контроля над предприятием с севера.

Сегодня по "Азовстали" снова наносились авиаудары.

Как сообщила Ирина Верещук, на заводе сейчас находится более 1000 украинских военных, из них много раненых. Фото этих людей сегодня опубликовал "Азов".

Украинская сторона заявляет пока только об одной возможности спасти военных - применить к ним процедуру "экстракшн" (то есть, вывоз в третью страну). Об этом сегодня заявили в Нацгвардии. Но деталей по переговорам нет.

А позиция россияне известна: они не намерены давать согласие на "экстракшн" и заявляют, что украинские военные могут выйти с "Азовстали" только одним способом - сдавшись в плен.

Но сдаваться нет приказа из Киева, как недавно заявили сами заблокированные на "Азовстали" военные.

При этом периодически в Украине начинают поднимать тему военной деблкады Мариуполя.

"Кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой", - заявил экс-командир "Азова" Максим Жорин.

Правда, по его словам, времени на подготовку к этой операции нужно много. "Я не уверен, что это время есть у тех, кто сейчас находится на территории Азовстали", - добавил Жорин.

При этом президент Владимир Зеленский заявлял, что на данный момент прорвать блокаду в Мариуполе военным путем невозможно.

То есть, не исключено, что о военном пути говорят, чтобы история с Мариуполем не превращалась в окончательную "зраду" по поводу дальнейшей судьбы гарнизона. Этим можно объяснить противоположные данные, которые озвучивают представители власти.

Беларусь готовится. Чего ждать от Лукашенко

Сегодня одной из новостей, которая может повлиять на ход войны, стали заявления из Беларуси. Там заявили об угрозе от размещения Украиной подразделений ВСУ на границе.

"Созданная ВСУ группировка на южном направлении численностью до 20 тысяч человек требует реакции со стороны Белоруссии", - заявили в минобороны Беларуси.

Параллельно Минск в рамках проверки разворачивает силы спецопераций. В Беларуси объявили второй этап проверки сил быстрого реагирования в ответ на учения НАТО.

В Украине после этого снова начали поднимать тему о вступлении Минска в войну.

"Как я понимаю, скоро снова будет встреча Путина и Лукашенко. Думаю, что Путин снова будет пытаться заставить Лукашенко, чтобы белорусская армия ударила в направлении Луцк - Львов", - считает украинский военный эксперт Олег Жданов.

Ранее в Беларуси отвергали вероятность атаки против Украины. И такие разговоры в последнее время в Украине затихли. А теперь поднимаются опять.

В любом случае итогом этого станет, вероятно, более пристальное внимание ВСУ к северной границе. И отвлечение туда части украинских сил.

Понятно, что угроза эта пока гипотетическая, однако на Западе считают, что весь конфликт вступает в некий непредсказуемый этап.

Ряд прогнозов по Украине прозвучал от директора Национальной разведки США Аврил Хейнс. Она говорит о затяжном конфликте, о его возможном обострении в ближайшее время и не исключает "бросок Путина" на Одессу.

Главное:

1. США сейчас не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования конфликта на Украине.

2. Разведывательное сообщество США оценивает, что Путин готовится к длительному конфликту на Украине.

3. Победа России на Донбассе не положит конец войне.

4. Есть признаки того, что Россия хочет расширить сухопутный мост в Приднестровье (то есть, готовится атака на Одессу).

5. В ближайшие несколько месяцев на территории Украины может наблюдаться "более непредсказуемая и потенциально эскалационная траектория".

Интересно, что и сам Байден признается: пока непонятен выход из войны.

Он считает, что у президента России Владимира Путина "в настоящий момент нет выхода" из конфликта в Украине. И это его беспокоит. На встрече с представителями Демократической партии он сказал, что пытается "понять, что нам с этим делать", передает Reuters.

Впрочем, украинские чиновники настроены более оптимистично, чем Байден. Например, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что победой в войне с Россией Украина будет считать не отвод войск РФ на позиции до 24 февраля, а полное освобождение всех территорий Украины.

"В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Сейчас, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для следующей динамики войны, победой для нас будет освобождение остальных наших территорий", - заявил Кулеба.

То есть Украина готовится перейти в контрнаступление и освободить даже те регионы, контроль над которыми потеряла в 2014 году.

Обстрелы 10 мая

Ночью ракетной атаке с применением авиации подверглась Одесса. Всего было девять попаданий. В результате полностью был уничтожен ТЦ "Ривьера" и три склада готовой продукции.

В результате чего один человек погиб, пятеро раненых были доставлены в больницу.

ТЦ "Ривьера" после ракетного удара

Вот видео полностью разрушенного здания торгового центра в Одессе.

Также россияне сегодня в четвертый раз ударили по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом сообщило оперативное командование "Юг". Через этот мост идут поставки из Румынии

Продолжились массированные обстрелы в Луганской области. Как сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, за сутки россияне массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории области. Особенно опасно было в Белогоровке и Шипилово.

Всего зафиксировали 22 обстрела. Есть разрушение жилья в Северодонецке и Лисичанске. В Северодонецке вражеский снаряд попал в здание Нацполиции, произошло возгорание, из-за чего помещения и оборудование уничтожены.

В Шипилово при попытке обследовать разрушения где остаются заблокированными люди, по полицейским открыли огонь россияне. Есть один травмированный полицейский.

Фото разрушений после обстрелов в Луганской области

Днем после того, как РФ ударила артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку, он остался без газоснабжения из-за перебитого газовода. До этого единственное, что оставалось в городе работающим из коммуникаций – это газоснабжение. Теперь газа в городе нет, сообщил Сергей Гайдай.

Днем появилась информация об обстрелах в Донецке - в районе краеведческого музея и областной травматологии. В сети публиковали видео, на которых были видны остатки ракет. Видимо, сработало ПВО.

Позже в Донецке сообщили, что в результате обстрела Киевского района погибли три человека.

Также с утра был обстрел района Текстильщики.