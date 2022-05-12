Анализируем ситуацию на фронте на 78-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 12 мая

Что сообщал сегодня Генштаб:

1. Противник ввел новую батальонную тактическую группу на славянское направление с целью наступления на Барвенково и собственно Славянск. Туда же переместили около 300 единиц военной техники. Но в течение дня на этом направлении никаких активных действий, кроме разведки, не было.

2. На Лиманском направлении россияне форсировали реку Северский Донец для введения основных сил и дальнейшего наступления. Пытается захватить участок местности на правом берегу реки и закрепиться в районе Александровки. Сам Лиман подвергается мощным обстрелам.

3. По направлению на Северск противник ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки.

4. Противник наступает на Северодонецк со стороны Кудряшовки "имеет частичный успех".

5. На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска и Камышевахи.

6. Под Авдеевкой противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовки и Новокалиново. На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка.

7. В районе Новой Каховки противник тренирует подразделения для наведения понтонных переправ.

Противоречивые данные поступают о Воеводовке, которая является северным "ключом" к Северодонецку. Генштаб в своей вечерней сводке заявляет, что противник штурмовал ее, но успеха не имел. А вот глава администрации Северодорнецка сообщил, что Воеводовка захвачена и "ситуация там очень сложная".

Отметим, что россияне заявляли о занятии Воеводовки ещё пару дней назад.

В целом, по данным Гайдая, ситуация в Луганской области, где идут основные бои, значительно ухудшилась.

По его словам, идут сильные бои в Белогоровке (к западу от Северодонецка), которая сейчас сдерживает российское наступление, украинские военные уже дважды разрушили понтонные переправы - в сети есть фото самих разбитых переправ с большим количеством подбитой техники. Но, как считает Гайдай, противник не оставил свои намерений форсировать реку и нужно ждать новой попытки.

Белогоровка позволяет выйти на единственную дорогу, которая сейчас соединяет Луганщину с "большой землей". Трасса уже и так находится под обстрелами, поэтому эвакуация из области закрыта.

Обстреливают Камышеваху к северу от Попасной. В целом под контролем Украины, как заявляет Гайдай, сейчас Северодонецк, Лисичанск, Горное с окрестностями, часть Рубежного.

Российские военные телеграмм-каналы подтверждают удар по переправе у Белогоровке, но также говорят, что там будут продолжены попытки ее форсировать. Также утверждается, что трасса Лисичанск-Бахмут находится под "огневым контролем" российских войск (отчасти это подтверждает и Гайдай, который сказал, что эвакуироваться из Лисичанска и Северодонецка опасно из-за обстрелов).

Также говорят о попытках наступать на Камышеваху.

Пишут также об активизации боев близ Авдеевки - западный пригород Донецка, который войска России и "ДНР" штурмуют еще с марта.

На юге продолжается штурм "Азовстали". Завод не только обстреливают, но и начали блокировать выходы, через которые украинские военные могли скрытно набирать воду.

На видео - попытка контратаки украинских военных после того как отряд "ДНР обнаружил ходы, по которым украинские военные спускались к реке за водой.

В Офисе президента сегодня сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Правда, по цифрам возникла разночтение. В начале СМИ сообщали, что собираются эвакуироваться 500 человек.

Затем вице-премьер Ирина Верещук назвала другую цифру. По ее словам, сейчас ведутся переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых (лежачих) бойцов, "а потом будем двигаться дальше". "Сейчас нет переговоров об эвакуации 500 или 600 человек", - сказала Верещук.

Сегодня же замкомандира "Азова" Святослав Паламар заявил, что на "Азовстали" находится 600 раненых.

Также он вновь дал понять, что власти не сделали все возможное для спасения бойцов.

"Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок... Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ и он все еще есть: продолжать оборону и мы продолжаем оборону... Это чрезвычайно сложная и тяжелая ситуация", - сказал Паламар.

По его мнению, Киев "должен сделать невозможное" для спасения бойцов "Азова".

Одновременно с ним командир 36-й бригады морпехов Сергей Волынский обратился к Илону Маску с просьбой посодействовать для эвакуации украинского гарнизона в третью страну (на что россияне не соглашаются).

Сегодня же Мустафа Джемилев рассказал о плане по "Азовстали", который Эрдоган предложил Путину, а затем помощник Эрдогана обсуждал с Шойгу. Суть плана была такова: турки пошлют за украинскими военными корабль, который прибудет в Бердянск. Затем военных с "Азовстали" в сопровождении турецких представителей перевезут на автобусах в Бердянск, посадят на корабль и отвезут в Турцию. При этом Эрдоган гарантировал, что они больше до конца войны в ней принимать участие не будут. Однако Путин и Шойгу, по словам Джемилева отказались от такого предложения. Они сказали, что готовы выпустить гражданских, а военным предложится сдаться в плен, где им гарантируется нормальное обращение.

На этом переговоры и закончились.

Из других новостей на юге - российские военные пытаются усилить присутствие на острове Змеиный Одесской области, чтоб блокировать морские коммуникации Украины.

По данным Минобороны, Корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий. Они также проводят разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении.

Также украинская сторона заявила о пожаре на российском корабле тылового обеспечения "Всеволод Бобров" близ острова Змеиный. По некоторым данным его буксируют в Севастополь.

Сегодня в Украине также были мощные обстрелы по регионам, где нет линии фронта. Более десятка ракет выпустили по НПЗ в Кременчуге, который уже попадал под удары.

Утром обстреляли Новгород-Северский в Черниговской области, где погибли три человека. Также "прилеты" были в Запорожье и Карловке (на пути от Полтавы в Красноград). Что именно там разбомбили - не сообщалось.

В России же вчера вечером заявляли об ударах по Белгородской области со стороны Украины и о гибели одного человека.

Контрнаступление Украины и вероятность ядерных ударов. Планы на войну

Американский институт Изучения войны считает, что российские силы могут начать наступление на Бахмут после захвата Попасной - чтобы обеспечить доступ к шоссе, ведущему на Славянск.

Также российские силы пытаются укрепить свои позиции на западе Херсонской области, чтобы продвинуться в Николаевскую область, до границы с которой осталось 15 километров.

Тем не менее, несмотря на тяжелую для Украины ситуацию, бывший командующий сил США в Европе предрекает скорый переход Украины в контрнаступление.

В интервью CNN Бен Ходжес заявил, что украинцы "попробуют к концу лета вернуть Россию на рубежи, которые она занимала до 23 февраля".

По его мнению, у РФ "нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой". Ходжес говорит, что контрнаступление Киева может начаться в "ближайшие недели".

"Мне кажется, речь идет о неделях, поскольку большая работа была проделана Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины", - заявил бывший военный.

В тоже время, замминистра обороны Украины Анна Маляр вчера говорила, что пока значительная западная помощь поступит, придется ждать "несколько недель или месяцев". И это будет "тяжелый период".

Отметим, что в середине марта Бен Ходжес отводил на войну в Украине "максимум десять дней", после чего у России закончатся боеприпасы и личный состав, а Украина продолжит получать оружие на Западе.

Впрочем, пока что россияне, как сообщают украинские власти, готовятся не отступать, а "прирастать территориями". Советник мэра Мариуполя заявил сегодня, что РФ намерена присоединить к себе город вместе с "ДНР" к России.

Аналогичные сигналы шли из Херсонской области, о чем мы вчера рассказывали. Но, судя по всему, пока боевые действия не завершатся на какой-то точке, эти вопросы Россия педалировать не станет.

Источники "Страны" в бизнес-кругах занятых россиянами части Херсонской и Запорожской областей говорят, что у них сложилось впечатление, что власти РФ пока сами четко не определились с планами на будущее этих регионов.

В то же время Москва сегодня озвучила ряд позиций по текущей ситуации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что

- в переговорном процессе Украины и России сейчас "похвастаться нечем"

- "Россия готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в операцию в Украине"

- "прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все"

- "В свете обстрелов нужны дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов"

- "Вступление Финляндии в НАТО станет угрозой для России.

К слову, по Финляндии, которая как раз сегодня официально объявила, что подаст заявку на вступление в НАТО. Российский МИД уже на это заявил, что вступление страны в НАТО вынудит Россию "принять меры военно-технического характера". Что за меры не говорится. Но стоит напомнить, что в конце прошлого года Москва также угрожала принять меры "военно-технического характера" в ответ на отказ НАТО гарантировать не расширение на восток и не вступление в альянс Украины. По итогу началось вторжение в Украину.

В Финляндии тем временем по телевидению показывают видео комфортабельных бомбоубежищ, в которых есть спортзал, кафе и даже футбольное поле. Говорится, что такие бомбоубежища выдержут даже ядерный удар.

О ядерной войне сегодня говорил и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он перечислил, что может стать причиной такой войны:

"1. Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими "войны по доверенности".

2. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну.

3. Это будет катастрофическим для всех сценарием. Поэтому не нужно спать себе и другим, а нужно думать о возможных последствиях своих действий".

Впрочем, первое же условие Медведева уже давно "нарушено". Поставки оружия лишь усиливаются.

Сегодня стало известно, что Чехия ведет с Германией переговоры о поставках немецких танков Leopard. Это позволит заменить танки Т-72, которые Прага может в свою очередь поставить Киеву. Речь о 30 боевых машинах.

Также появились видео, как в Украине запускают британские ракеты Brimstone. Их используют с наземных установок.

Остается надеятся, что у политиков хватит ума не переходить черту и не ставить мир на грань термоядерного уничтожения.