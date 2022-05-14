14 мая в Турине (Италия) проходит финал конкурса Евровидение-2022. Украину на нем представляет группа Kalush Orchestra с рэп-фолк песней "Стефания". Они выступают 12-ми из 25 участников.

Онлайн-трансляция:

Трансляция с Facebook страницы Євробачення Суспільне

Трансляция с официального ютуб канала Евровидения

Сегодня выступают представители 25 стран - по 10 победителей полуфиналов и участники "стран большой пятерки", которые каждый год выступают сразу в финале - Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания.

Порядок выступлений сегодня вечером такой:

1. Чехия

2. Румыния

3. Португалия

4. Финляндия

5. Швейцария

6. Франция

7. Норвегия

8. Армения

9. Италия

10. Испания

11. Нидерланды

12. Украина

13. Германия

14. Литва

15. Азербайджан

16. Бельгия

17. Греция

18. Исландия

19. Молдова

20. Швеция

21. Австралия

22. Великобритания

23. Польша

24. Сербия

25. Эстония.

Чтобы отдать голос, нужно отправить смс с номером своего фаворита на номер 7576. Информацию об этом напомнят во время прямого эфира. Стоимость одного такого смс-сообщения 5,31 грн.

Голосовать за украинцев и их песню "Стефания" с номеров украинских мобильных операторов не получится.

Ранее мы писали о том, чем известна группа Kalush Orchestra и каким был ее путь в финал Евровидения в 2022 году.