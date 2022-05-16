Анализируем ситуацию на 83-й день войны.

Харьков и Донбасс

Сегодня власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Прорваться удалось к северу от Харькова, на линии между Казачьей Лопанью и Волчанском (оба населенных пункта все еще контролируются россиянами).

Теперь основной вопрос - смогут ли ВСУ оттеснить противника от кордона восточнее. Там, где проходят коммуникации снабжения изюмской группировки российских войск.

На северо-востоке и к востоку от Харькова украинские силы еще несколько дней назад уперлись в естественную преграду - Северский Донец, где левый берег контролируют россияне. За их спиной - тыл российской армии, который тянется до границы с РФ.

Пока украинские силы туда не наступают, и в целом коммуникации россиян на востоке Украины продолжают функционировать.

Позиции же ВСУ в недавно занятых селах на севере Харьковской области активно обстреливаются - особенно в Терновой и Русских Тишках. А вечером стало известно, что противник пытался штурмовать Терновую. То есть россияне пытаются уже идти в контратаки на этом участке.

Под Изюмом обстреливается село Долгенькое, которое россияне, как они утверждают, ранее захватили. То есть, следуя утреннему сообщению Генштаба, село под контролем ВСУ. Хотя российские военные телеграм-каналы продолжают публиковать фото и видео с российскими солдатами из Долгенького (точнее - из его развалин: село практически полностью разрушено).

Также россияне сообщают, что ВСУ постоянно контратакуют в этом районе. Долгенькое расположено к западу от трассы Харьков - Ростов и находится прямо на границе Харьковской и Донецкой областей.

Восточнее продолжаются бои вокруг Лимана. Россияне заявляют о подвижках западнее и северо-западнее города (и о фактическом взятии города в полукольцо), но сам Лиман обороняется украинской армией. Генштаб ВСУ заявляет, что атаки противника отбиваются.

В Северодонецкой зоне сегодня каких-то видимых изменений не произошло. Бои шли южнее города, у населенного пункта Боровское. Сам Северодонецк сильно обстреливают, сегодня там погибло десять человек.

Из района Попасной россияне активно обстреливают Бахмут. А также ведут наступление к северу (в сторону трассы Бахмут-Лисичанск), так и к югу (в "ЛНР" заявили, что взяли населенный пункт Новозвановка около Попасной, украинская сторона это не подтверждает).

Под Авдеевкой, где на днях противник имел продвижение вперед, он, по данным Украины, понес потери и отошел на ранее занимаемые позиции.

Севернее, близ Нью-Йорка (это подконтрольный Украине поселок к западу от Горловки), россияне атаковали село Сухая Балка.

Российские же ресурсы заявляют о взятии населенного пункта Новоселовка-2 (прямо на трассе Донецк-Константиновка), что создают угрозу охвата украинских войск в Авдеевки с севера. А также о том, что уже вышли на окраины Нью-Йорка. Ни ту, ни другую информацию украинская сторона не подтверждала.

Юг от Мариуполя до Одессы

Главные события сегодня происходили в Мариуполе.

С одной стороны, "Азовсталь" продолжают штурмовать. В том числе - перекрывая выходы из подземелий, что лишает украинский гарнизон возможности набирать воду и рассредотачиваться при бомбовых ударах.

Информацию о планах противника по блокированию выходов из бункеров Азовстали также подтверждает советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

С другой стороны - россияне сегодня заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных.

Утром основатель батальона "Восток" "ДНР" Александр Ходаковский, сообщил, что готовится выход раненых украинских военных из "Азовстали".

"Группа парламентёров со стороны противника, вышедшая утром с белыми флагами, и встречная группа с нашей стороны определили маршрут выноса раненых, противник приступил к расчистке завалов, мы наблюдаем и не препятствуем", - заявил Ходаковский.

Позже минобороны России сообщило, что с гарнизоном "Азовстали" достигнута договоренность о вывозе раненых. Введён режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненых украинских солдат вывозят в больницу в Новоазовск (находится под контролем "ДНР").

То есть, фактически раненые уходят в плен. Украинская сторона пока эти договорённости не подтверждает.

В Одесской области сегодня обстреляли побережье. Как сообщалось - в Белгород-Днестровском районе, который ближе к острову Змеиный.

На Змеиный российские военные пытаются сейчас организовать поставки военной техники - в частности, развернуть систему ПВО. Войска РФ также продолжают подъемно-спасательные работы на месте уничтожения десантного катера типа "Серна" вблизи острова.

Еще один важный фактор на юге - это создание укрепрайонов по периметру захваченных Россией территорий.

Институт изучения войны (США) пишет, что российские силы строят систему траншей и бетонные укрепления в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Это, по мнению экспертов, указывает на цель постоянного контроля этих территорий.

Ранее Институт давал такой прогноз на дальнейший исход войны - на каком-то этапе Путин остановит наступление российской армии и займется укреплением позиций на уже занятых территориях, чтоб оставить их под своим контролем. Далее, эти территории будут присоединены к России и Кремль заявит, что атака на них может вызвать "ядерный ответ".

"Институт" считает, что этот вариант приведет к долгосрочной аннексии территории и может иметь "разрушительные последствия для долгосрочной жизнеспособности украинского государства".

"Новый страх Запада"

Украинская армия будет готова к активному контрнаступлению на позиции РФ лишь к середине июля - после получения достаточных объемов тяжелого вооружения. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Первое серьезное оружие, думаю, приедет не раньше июля. Точнее, в серьезных количествах. Надо правильно понимать. Идти оно будет и раньше, но вот как бы. Не раньше июля", - уточнил советник Ермака.

Тем временем уже сейчас, на Западе уже обсуждают перспективы победы Украины. Правда, иногда не совсем в "победном" контексте.

Американское здание Politico сегодня вышло со статьей "Новый страх Запада: что если Украина победит?"

"Одно из опасений заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей еще более недостижимой", - пишет Politico.

Теперь некоторые политики на Западе выступают за решение конфликта "с сохранением лица Москве", даже если это будет стоить Украине части территорий.

В частности, лидеры Франции, Германии и Италии заговорили о важности прекращения огня и мирного соглашения как раз в тот момент, когда Украина изменила ход событий на фронте.

Обозреватель Росс Доутат из New York Times конкретизировал проблему: по его мнению, военное продвижение Украины повысит риск ядерной эскалации. То есть Россия, если начнет проигрывать войну обычными вооружениями, может, по мнению журналиста, применить ядерное.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на публикацию в Politico.

"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий, пишет Politico. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", - написал Подоляк в Twitter.

Отметим, что в самой РФ пока никто не обсуждает варианта ухода из Украины с "сохранением лица". Там неизменно заявляют, что "цели спецоперации будут достигнуты" и с уже захваченных территорий "Россия не уйдет". Это прослеживается не только в официальных речах, но и на уровне нарративов центральных медиа.

Не видят быстрой развязки конфликта и в Европе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что война в Украине продлится долго и будет иметь крайне тяжелые последствия для всей Европы.

Выступая в парламенте страны, он заявил, что мир вступил в "десятилетие опасностей и войн". Конфликт в Украине "будет продолжаться длительное время и будет представлять постоянную угрозу безопасности Венгрии", - сказал Орбан.

На прогнозы о долгосрочной войне уже реагирует и курс гривны к доллару. Хоть официально он и зафиксирован на отметке чуть ниже 30 гривен за доллар с 24 февраля, но активно идет торговля на черном рынке, а также в небанковских обменниках. И там курс на фоне разговоров о том, что военные действия еще продлятся долго, уже упал до 35 гривен за доллар. Бизнес старается переводить гривню в валюту. Кроме того, ходят слухи, что власти могут и сами опустить курс гривны к доллару, чтоб получать больше гривны и наполнять бюджет от исчисляемых в валюте налогов (например, акцизов), а также от западной финансовой помощи.

Масла в огонь продлевают и прогнозы чиновников правительства о больших проблемах с бюджетом.

Так, министр финансов Марченко завил, что в случае, если война продлится еще 3-4 месяца, Украина будет вынуждена сокращать пенсии и зарплаты и увеличить налоги. При этом он отдельно отметил, что большим бременем является выплата зарплат военным.

На этом фоне единственным вариантом свести доходы и расходы бюджета является получение масштабной западной помощи и кредитов. Об этом сегодня Зеленский говорил с директором-распорядителем МВФ. В Еросоюзе также заявили, что в ближайшее время будет принято решение о выделении помощи на ближайшие два месяца. Но конкретики по суммам и по условиям пока нет.

Ранее украинские власти заявляли, то из-за падения бюджетных поступлений во время войны необходимо дополнительное финансирование в размере 5 млрд долларов в месяц.

Встреча ОДКБ на фоне расширения НАТО

Сегодня, на фоне истории с расширением НАТО на территории Финляндии и Швеции, собрались лидеры стран, входящих в ОДКБ.

Организации договора коллективной безопасности исполнилось 30 лет. Это военный союз во главе с Россией, куда входят РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан.

Там выступил Лукашенко и заявил, что нужно всем "крепить ряды": "без скорейшего сплочения ОДКБ нас завтра может не быть, если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских санкций, Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку".

Также он обвинил Польшу в намерении захватить часть Украины.

"Самая опасная сегодня тенденция в Украине – попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и "защитить ее", - сказал Лукашенко.

Путин тоже упомянул расширение Альянса. Но дал понять, что реакция РФ на шаги финнов и шведов будет не такой, как по Украине.

"У России нет проблем с этими странами, их вступление угрозы России не создаёт, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию, какой она будет - решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться", - сказал Путин.

Ранее Песков заявлял, что у России с Швецией и Финляндией нет территориальных конфликтов, а потому ситуация отличается от перспектив вступления в НАТО Украины.

"Если бы Украина стала членом НАТО, то тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента", - уточнил спикер Кремля.

Еще один итог саммита ОДКБ - организация не планирует принимать участие в войне в Украине. "Вопрос о привлечении ОДКБ к "спецоперации в Украине" на саммите организации в Москве не ставился и не обсуждался", - заявил генсек организации Станислав Зась.

По итогу ОДКБ приняла декларацию, где об Украине вообще не было прямо упомянуто.

В некоторых пунктах читался намек на украинские события, но довольно неоднозначный. Так, в одном пункте говорилось, что страны-участники "озабочены селективным применением международного права, нежеланием считаться с законными интересами суверенных стран, вмешательством в их внутренние дела, применением односторонних санкций, проявлениями двойных стандартов, ненависти и нетерпимости". Это очевидно в поджарку позиции России.

Но кроме того там сказано также, что члены организации "серьезно обеспокоены тенденцией к силовому вмешательству в кризисы в обход международного права, использованием силы или угрозой применения силы для решения конфликтов в нарушение Устава ООН". А это именно то, в чем Украина и Запад обвиняют Россию.

Кроме того, в своем заявлении ОДКБ подчеркнула важность "снижения напряженности на континенте" и подтвердила "готовность налаживать практическое взаимодействие с НАТО", а также "решительно осудило любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с нашим общим вкладом в противодействие нацистской агрессии", и выразила озабоченность "в связи с попытками запретить символику, ассоциируемую с Победой над нацизмом".

То есть в целом ОДКБ не высказала какой-либо четкой артикулируемой позиции по войне в Украине. Что отражает позицию большинства ее членов (кроме, пожалуй, Беларуси), которые стараются сохранять в конфликте нейтралитет, хотя и выражая в целом лояльность России.