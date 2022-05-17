Сегодня ночью Украина подтвердила, что военные покидают завод "Азовсталь" и отправляются на территорию, подконтрольную "ДНР".

Россия заявляет, что украинские военные складывают оружие и сдаются в плен.

Однако в Киеве слово "плен" стараются избегать, называя происходящее "эвакуацией с последующим обменом на росийских военнопленных".

Впрочем, Россия пока не подтверждает, что он состоится обмен. А в Госдуме уже требуют запретить обмен военных из полка "Азов".

Сдадутся ли в плен более двух тысяч защитников "Азовстали" и смогут ли их потом поменять - разбиралась "Страна".

Как выводят пленных из "Азовстали"

Вчера украинские военные с осажденного завода начали сдаваться в плен.

Первая информация об этом пошла со стороны "ДНР" еще с утра. Основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что часть украинцев вышла с белыми флагами по одному из тоннелей.

В Украине тогда на высшем уровне промолчали, а в мэрии Мариуполя заявили, что слова Ходаковского - фейк. Днем Ходаковский уточнил, что люди с белым флагом - это не сдавшиеся в плен, а парламентеры, которые вышли договориться о выдаче тяжелораненых.

Со стороны РФ и "ДНР" подошла такая же группа, они определили маршруты, по которым раненых должны вывести наружу и отправить на лечение. Около 15 часов, по данным минобороны РФ, вынесли первых украинцев на носилках. Для них создан коридор и введен режим тишины.

"16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых", - заявили российские военные.

Первый комментарий с украинской стороны прозвучал от "Азова". Вечером его командир Денис Прокопенко заявил, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

При этом он не пояснил о каком именно решении идет речь.

Но уже тогда многие предположили, что речь идет о сдаче в плен всего гарнизона.

Причем, судя из слов Прокопенко, это было решение самого гарнизона, утвержденное наверху:

"Возможно именно поэтому война - это искусство, а не наука. Когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава. Это и есть высшая планка управления войсками, тем более, когда твое решение утверждено высшим военным руководством".

Первые кадры раненых украинцев, которых помещают в кареты "скорой", показали российские медиа.

По их данным, с "Азовстали" вышло порядка 300 человек, из них 50 - раненые. Заявлялось также, что вывод украинских военных с завода продолжится сегодня утром.

Всего на Азовстали, по данным российских СМИ, на вчерашний день находилось более 2500 человек. Из них представителей "Азова" - 804 человека. 404 раненых, из них 55 тяжелых. Также на заводе находится 200 тел погибших. Кроме того, на Азовстали в плену было трое российских военных (1 офицер, 2 солдата).

Уже ближе к полуночи агентство Reuters опубликовало фотографии с выводом пленных.

После появления всей этой информации поступил и комментарий министерства обороны Украины. Замминистра Анна Маляр заявила, что в Новоазовск с "Азовстали" вывезли 53 тяжелораненых военных, еще 211 человек отправили в Еленовку. Оба города - на подконтрольной "ДНР" территории.

Их, как заявляет Маляр, планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, она не уточнила.

"Продолжаются меры по спасению остальных бойцов с "Азовстали". К сожалению деблокировать Мариуполь военным путём невозможно. Сейчас самое главное - сберечь жизни наших военных", - заявила Маляр.

После этого тему прокомментировал Владимир Зеленский. Он сказал, что идет работа по возвращению защитников Мариуполя домой. То есть, дал понять, что должен быть обмен.

Генштаб Украины ночью выпустил отдельное заявление по "Азовстали".

"Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава", - заявили в штабе.

При этом Генштаб назвал это не сдачей в плен, а "эвакуацией с целью последующего обмена на российских военнопленных".

Но у россиян формулировки другие. На утреннем брифинге минобороны РФ заявило, что 265 украинцев сдались в плен. Сегодня утром Россия опубликовала видео этого процесса.

Судя по нему, украинские военные выходят без оружия, позволяют себя обыскать и предъявляют россиянам свои документы. При этом они сами несут на носилках своих раненых товарищей.

Что происходит на "Азовстали" сейчас - информации точной нет. По данным Ходаковского, сдача в плен продолжается. Он опубликовал видео с коптера, как вереница военных идет по территории завода. Судя по всему, видео сегодняшнее.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что "гуманитарная операция продолжается". По ее словам, 52 тяжелораненых получат лечение, а затем их обменяют на российских военных.

Будет ли обмен?

Как видим, что украинские власти избегают выражения "сдача в плен" и говорят об "эвакуации с последующим обменом". Подразумевая, что в скором времени украинские военные будут обменены и окажутся на подконтрольной Украине территории.

Но, как писалось выше информацию об обмене не подтверждает Россия.

Кроме того, в российских соцсетях и телеграмм-каналах поднялась целая волна требований не отдавать "азовцев" на обмен.

В том числе такие призывы звучать и на самом высоком уровне.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил сегодня запретить обмен военных "Азова" на пленных россиян. Его поддержал спикер Вячеслав Володин.

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - заявил Володин и поручил подготовить думскому комитету по обороне проект соответствующего постановления.

То есть в целом пока непонятно есть ли вообще договоренность об обмене либо речь идет просто о решении украинского командования сохранить жизни военных путем их сдачи в плен.

Появились сведения, что украинских военных с "Азовстали" уже развозят по СИЗО в "ДНР" и даже в России.

При этом многое указывает не в пользу обмена.

Во-первых, россиянам не было никакого смысла идти на какие-то уступки украинской стороне и брать на себя обязательства по обмену, так как они блокировали "Азовсталь" и было понятно, что в условиях невозможности деблокады военным путем, сопротивление бы рано или поздно прекратилось в виду отсутствия у окруженного гарнизона еды, воды и боеприпасов.

Во-вторых, даже если б россияне и взяли бы обязательства по обмену, никто не может заставить теперь их выполнять, так как все вышедшие с "Азовстали" и сложившие оружие "азовцы" находятся под полным контролем России и "ДНР". И их судьба теперь в руках противника.

В-третьих, вопрос упирается в украинский "обменный фонд". Последние официальные данные по пленным звучали от властей еще в начале апреля. Вице-премьер Ирина Верещук заявляла тогда о наличии 600 захваченных россиян.

С тех пор украинские власти не публиковали данных о новых военнопленных. Да и количество видео с ними уменьшилось. Единственное исключение - направление к северу от Харькова, где Украина перешла в контрнаступление. Но там пленных пока тоже немного - мобилизованные из "ДНР" и "ЛНР", находящиеся там, бросают позиции и отступают.

В то же время у РФ пленных очевидно больше из-за Мариуполя, где уже был взят завод "Азовмаш" с укрывавшимися там бойцами 36-й бригады (в плен попал и ее командир Баранюк).

По утверждениям противника, после этого у него в руках оказалось до двух тысяч украинцев. Ирина Верещук в середине апреля называла другую цифру - 700 человек.

При этом за апрель и май прошло несколько обменов, и Украина вернула домой 97 своих военных. Можно предположить, что аналогичное количество пленных взамен отдали России. То есть на данный момент Украина вряд ли располагает "активом" более чем в 600 пленных.

Понятно, что если из "Азовстали" сдадутся все, кто там сейчас находится (а это более 2500 человек), вернуть этих людей Украина вряд ли сможет - не хватит "обменного фонда". И пока нет никаких предпосылок, что Кремль согласится на неравноценный обмен - например, "всех на всех".

В-третьих, "Азов" в России на официальном уровне именуют "неонацистами". И их обмен будет противоречить "денацификации", которую Москва называла в качестве одной из основных задач вторжения в Украину. Именно на это сейчас делают упор в России, призывая отказаться от возможного обмена, а наоборот - отдать их под суд.

В-четвертых, возвращение в Киев "азовцев" - это будет серьезный пас украинской власти (и лично Зеленскому) и в целом всем украинским силам обороны. Освобожденные защитники "Азовстали" станут символом еще одной украинской победы и будут вдохновлять других на сопротивление России.

В-пятых, расчеты на то, что вернувшиеся "азовцы", как когда-то Надежда Савченко, начнут жестко критиковать Зеленского и вносить "смуту" и "зраду" в общество малореальны. Савченко отпустили через год после того, как закончились активные боевые действия. А сейчас идет война и трудно предположить, что "азовцы" вместо того, чтоб воевать на фронте, отправятся устраивать майдан в Киеве.

Все эти моменты вызывают вопросы относительно реальности обмена.

Он может произойти разве что в обмен на некие очень серьезные уступки с украинской стороны (о которых, возможно, публично говорить не будут). Но пока это лишь из разряда теоретических предположений.

Либо, как вариант, что поменяют часть мариупольского гарнизона, относящегося к ВСУ или пограничникам, а не к Азову. Например, морских пехотинцев из 36-й бригады. Либо пограничников или полицейских.

Но, повторимся, никаких сигналов на официальном уровне из России о возможности обмена пока не поступало.

И даже в Украине по поводу вероятности обмена возникают сомнения. Так, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш раскритиковал попытку властей выдать происходящее за победу.

"Вынужденную сдачу в плен пытаются подать как победу. А ведь это не победа. Это вынужденный шаг для спасения жизней людей, который не гарантирует им ни безопасности ни свободы. Напоминаю: их вывезли на территорию, контролируемую врагом!

Вчера мне уже сообщили из Донецка, что под "нациков из Мариуполя" специально готовят 97 колонию (Макеевка), для чего ранее содержавшихся там заключенных (в том числе и наших пленных 2014-2021 г.г.) перевели в тесные камеры Донецкого СИЗО. Конечно, и пытки и неволя лучше чем смерть, но не нужно это представлять как результат сложной спецоперации, тем более с участием Красного креста и ООН", - написал Гармаш.

Он напомнил, что и "азовцы", и россияне говорили о решении, которое принято на "Азовстали" после прямых переговоров с представителями оккупантов. Также Гармаш добавил, что Москва нигде не обещала проводить обмен.

"Такое впечатление как будто власти пытаются приукрасить происходящее, потому что стесняются такого исхода. Плен не называют пленом, а вынужденное решение одного человека подают как результат чуть ли не успешной совместной операции всех, вплоть до ООН… Из-за этого возникает плотное ощущение, что тебе пудрят мозг", - написал журналист.

Что означает потеря "Азовстали"?

Пока завод еще удерживается украинцами. Но, судя из позиции Генштаба, сдавать будет весь гарнизон, и завод скоро будет под контролем противника.

В своем сообщении Генштаб описал, что означало удержание позиций на заводе и подчеркнул, что свою задачу гарнизон полностью выполнил.

"Удерживая позиции на "Азовстали", они (украинские военные - Ред.) не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 000 личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС.

Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору. Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров", - заявили в Украине.

О том же говорит и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и другие представители украинской власти - своим сопротивлением гарнизон Мариуполя сдерживал огромные силы противника.

Что будет теперь, после того, как украинские военные "Азовсталь" покинули?

С политико-информационной точки зрения Россия заявит о своей победе и об окончательном взятии города под контроль.

С военной точки зрения это будет обозначать переброску войск противника из Мариуполя на другие направления.

Генштаб ВСУ говорит о 17 батальонных тактических групп России и "ДНР" в Мариуполе. Это около 20 тысяч человек. Но, судя по всему, это речь идет о силах, которые были в городе изначально. После того, как украинские военные были заблокированы на "Азовстали", часть войск было оттуда переброшено.

Сколько осталось - не очень понятно. Но, наверняка, речь идет о нескольких тысячах солдат. Теперь, судя по всему, их переведут на другие направления. В том числе и на те, где требуются навыки штурмовых действий в городе. Например, под Северодонецк.