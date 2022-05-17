Комитет по делам разведки Палаты представителей Конгресса США провел первые за 50 лет слушания по вопросам неопознанных летающих объектов. На них конгрессмены обсудили доклад, составленный на основе рапортов военных США, столкнувшихся с необъясненными явлениями в воздухе.

В документ вошли 144 события, зарегистрированные с 2004 года. В 80 случаях летающие объекты были замечены несколькими датчиками. В 18 случаях сообщалось о необычной траектории движения или нестандартных характеристиках полета объектов.

Одним из таких объектов, предположительно, оказался воздушным шаром, теряющим воздух. Остальные остались неопознанными.

В отчете названы пять категорий летающих объектов:

воздушные шары, дроны и птицы;

природные явления;

новые разработки или секретные программы США;

новые технологии России, Китая или частных лиц;

явления, не вошедшие в предыдущие разделы.

Указаний на возможную внеземную жизнь в документе нет, но этот вопрос остается открытым.

Замдиректора разведки ВМС США Брэй показал на этих слушаниях видео с неопознанным летающим феноменом, снятое с американского военного корабля.

В Пентагоне пришли к выводу, что это "нечто вроде БПЛА", а треугольник получился от отражения света от дрона на линзу камеры через прибор ночного видения.

Последний раз Конгресс проводил подобные слушания в 1969 году. Тогда были проанализированы более 700 объектов. Военные США решили, что в них нет угрозы безопасности или инопланетных активностей.

Ранее "Страна" сообщала, что в январе прошлого года ЦРУ рассекретило архив об НЛО с сотнями документов.

А минувшим летом экс-глава секретной программы Пентагона заявил об атаках НЛО на ядерные объекты.