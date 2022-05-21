По состоянию на утро субботы, 21 мая, РФ усиливает группировку на харьковском направлении, в Донецкой области планирует возобновить наступление под Лиманом, идут бои возле Северодонецка.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ на утро 21 мая.

Противник проводит авианалеты на позиции украинских войск под Харьковом - в частности, в недавно освобожденных Циркунах. Россия усиливает свою группировку на этом направлении подразделениями из первой танковой армии Западного военного округа РФ.

На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. В этом районе наблюдается сосредоточение техники для наведения понтонно-мостовой переправы.

В Мариуполе идет разминирование порта.

Основные линии наступления в Донецкой области - Бахмут, Авдеевка, Курахово. В Луганской - Северодонецк.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.