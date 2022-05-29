Анализируем ситуацию на 95-й день военных действий.

Ситуация на фронте 29 мая

Северодонецк и область. Из тех данных, которые звучали сегодня - штурм города продолжается.

"‎Ситуация сложная и этого никто не скрывает. Продолжаются ожесточенные бои. Армия РФ является серьезным противником, но наши ВСУ оказывают мощное сопротивление", – обрисовала ситуацию замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, ситуация все время меняется и поэтому говорить о каких-то результатах невозможно. Но из того, что уже более-менее известно, факты следующие:

1. Занята гостиница "Мир" на северо-восточной окраине города. Противника оттуда не могут выбить уже больше суток. Генштаб сообщал, что из этого района ведутся штурмовые действия в направлении центра города.

2. В этом же районе со вчерашнего дня ведутся бои за автостанцию.

3. Арестович говорил о боях в районе аэропорта (юго-восточная оконечность), но другие источники пока их не подтверждают.

4. Дороги в город не перерезаны, гуманитарные грузы по ним проезжают.

5. По украинским данным (Арестович, Гайдай, Генштаб), в область пришло подкрепление ВСУ, которому удалось отодвинуть россиян из района трассы Лисичанск-Бахмут, а также от села Камышеваха к северу от Попасной. И выбить противника из Тошковки к северу от Золотого. Также отбит штурм у села Боброво к югу от Северодонецка.

По данным же "ЛНР" и Боброво, и Тошковку они контролируют, а дорога Бахмут-Лисичанск по-прежнему под "огневым контролем" (то есть обстреливается).

К слову, вчера глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что "Северодонецк находится под нашим полным контролем".

Правда, исходя из его слов, было непонятно, всерьез он говорит или троллит.

"Не скрою, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее - за три часа", - пишет Кадыров.

Вскоре после этого губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что Кадыров лжет и сказал, что Северодонецк "под украинским флагом". Уточнив, что дальше гостиницы "Мир" на северо-восточной окраине противник не продвинулся.

Примерно то же самое пишут и российские военные телеграм-каналы. Там констатируют, что "Кадыров несколько опережает события", и что ВСУ не покинули город.

Западнее бои приближаются к Славянску, где уже начал пропадать свет и вода. Из-за ударов по ЛЭП без света и Краматорск.

К северу от Славянска противник штурмовал населенные пункты Пасека и Богородичное, но безуспешно. Впрочем это не первая попытка их занять (хотя в "ДНР" говорили, что Пасеку уже заняли, но других подтверждений этому нет).

Также, видимо, в сторону Славянска наступают из Лимана. Вчера это подтверждал Арестович, говоря о боях вокруг Райгородка. Сегодня Генштаб заявил, что часть подразделений противника вышла из Лимана - видимо, для наступления куда-то еще.

Вчера начались бои на севере Херсонской области. Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление, после чего противник по левому берегу Ингульца отошел на позиции в районе сел Андреевка, Лозовое и Белогорка.

А сегодня Генштаб заявил, что россияне отошли еще дальше - к Костромке. Это примерно восемь километров от реки Ингулец (и более 60 километров до Херсона).

Арестович назвал это контрнаступление "небольшим, но перспективным", говорит, что удар нанесли в стык группировкам, которые атакуют Николаевскую и Днепропетровскую области.

В российских телеграм-каналах подтверждают атаку ВСУ, однако говорят, что она была отбита и украинские силы понесли большие потери в людях и технике. Публикуются фото с погибшими, подлинность которых установить не представляется возможным.

Назначенная Россией Херсонская "обладминистрация" также утверждает, что контрнаступление не было успешным.

По Кривому Рогу вчера нанесли ракетный удар, которым уничтожен один из заводов. В России заявили, что били по "крупному арсеналу украинских войск".

Германия сократила поставки оружия

Вчера прошла информация, что правительство ФРГ сократило "до минимума" поставки оружия Украине в последние 9 недель, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Речь идет о легком вооружении, "сколько-нибудь значительных" поставок которого с конца марта не велось, сообщает издание.

Позже издание опубликовало комментарий властей по этому поводу. Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия не может выполнить все пожелания Украины по поставкам оружия.

"Пока мы говорим, украинские солдаты тренируются на Panzerhaubitze 2000. Это одно из самых современных артиллерийских орудий. Это требует обучения. Между тем сама Украина говорит, что для этого ее солдатам нужен полный период обучения.

Германия скоро поставит это оружие Украине. Так что дело вовсе не в том, что Германия ничего не поставляет или поставляет слишком мало. Верно то, что Берлин не может выполнить все пожелания Украины. Это создает определенное напряжение", - говорит Хабек.

Польша тем временем передает Украине самоходные артиллерийские установки AHS Krab. Речь идет о трех батареях – 18 единиц самоходных 155 мм гаубиц.

Польская армия уже подготовила 100 украинских военнослужащих для эксплуатации этого оружия. Таким образом, вместе с 12 PzH 2000 (от Германии и Нидерландов) у Украины будет уже 30 гусеничных 155-мм САУ.

AHS Krab – польская национальная САУ. При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. В качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder.

Варшава также критиковала немцев за то, что те пообещали поставить Польше танки "Леопард" взамен тех, что поляки передали в Украину. Сегодня в Германии на эту критику ответили. Представитель Шольца Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин "ошарашен" такой постановкой вопроса.

Проблема оказалась в том, что поляки попросили самые современные немецкие танки Leopard 2 A7 (в отличие от чехов, которые в аналогичной ситуации взяли более старые танки). Как пояснили в немецком правительстве, такой вид вооружения у самого бундесвера имеется лишь в ограниченном количестве. Польской стороне объяснили ситуацию, заявил Хебештрайт.

И поэтому он удивлён почему Дуда теперь обвиняет Берлин в нарушении обещания, данного Польше.

Прогнозы по Украине

Военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона сегодня заявил, что Украина рассчитывает выбить Россию из Херсонской области, используя дальнобойное оружие, которое предоставляют западные государства.

Вероятно он имел в виду дальнобойные Реактивные системы залпового огня, которые, по данным американских СМИ, США все ж таки решили поставить Украине.

По этому поводу уже высказался российский телеведущий Владимир Соловьев, который заявил, что Россия может нанести удар (надо понимать, ядерный) по "центрам принятия решений" (имея в виду, очевидно, США) в случае, если Украина будет использовать американское оружие для ударов по РФ.

"Байден же понимает, если в зоне поражения окажутся российские АЭС, если по нашим городам нанесут удар с большим количеством жертв, то мы можем вообще по-другому рассмотреть эту ситуацию. Мы можем сказать: "американское оружие вы поставляли. Вы виноваты". Мы можем нанести удар по центрам принятия решений", - говорит Соловьев.

Тем временем, сегодня посол России в Британии Андрей Келин заявил, что РФ не намерена применять ядерное оружие в Украине.

"У нас есть строгий перечень условий применения ядерного оружия. В основном речь идет [о ситуациях], когда под угрозой существование государства. С текущей операцией это не имеет ничего общего", - сказал Келин.

В начале мая директор ЦРУ Бернс заявлял, что США не видят признаков того, что Россия планирует развертывание или применение тактического ядерного оружия. В то же время в российских СМИ регулярно звучат заявления, что Москва может применить такое оружие, если удары будут наноситься по ее территории и угрожать масштабными жертвами.

Келин помимо обещания не бить по Украине ядерным оружием, в интервью Би-би-си сделал ещё ряд заявлений:

1. По его словам, у России "нет и не было цели захватить Киев".

"Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город", - сказал посол.

2. Нет необходимости наращивать численность российских войск в Украине.

"Мы разберемся посредством операции, проводимой конвенциональными средствами. Ограниченной операции с использованием конвенциональных средств. Вы могли заметить, что мы не наращивали численность своих войск. Мы считаем, что их достаточно, чтобы разобраться с этой ситуацией", - сказал Келин.

Иными словами, в России дают понять, что пока "справляются" с войной без введения экстренных мер - мобилизации, применения оружия массового поражения.

На Западе же множество голосов заявляет, что войну надо заканчивать уступками, потому что Россия в войне может победить. Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал подборку таких высказываний представителей Запада.

Центр считает, что эти нарративы продвигает Россия через лояльных ей западных экспертов.

1. Французский центр исследований в области разведки опубликовал аналитическое исследование, в котором продвигаются нарративы о "неопытных украинских солдатах" и "профессиональной российской армии".

2. Экс-сенатор США Р.Блэк в интервью англоязычным медиа рассказывал о неизбежной победе России, поскольку "РФ не может себе позволить проиграть из-за угрозы расширения НАТО".

3. Итальянский генерал Л. Трикарико призвал ЕС отказаться от "сумасшедшей идеи выиграть войну в Украине" и склонить Украину к капитуляции, чтобы не провоцировать Россию на применение оружия массового поражения.

4. Германский Институт Шиллера провел международную дискуссию на тему угрозы Третьей мировой войны, участники мероприятия пришли к выводу, что "конфронтация с Россией губительна для Германии и ЕС".

О том, что такие дискуссии на Западе продолжаются, "Страна" уже рассказывала. Во многом они имеют экономическую подоплеку - страны Евросоюза терпят огромные убытки из-за обрыва связи с РФ. Это видно и по сложностям с нефтяным эмбарго, которое Европа никак не может ввести.

Bloomberg сегодня сообщил, что странам ЕС разослан новый проект нефтяных санкций, из которых по сути исключается Венгрия. Из-под удара выводят нефтепровод "Дружба", через который Будапешт получает сырье.

Еврокомиссия также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу, в другие государства-члены или третьи страны. То есть, неограниченный доступ к российской "трубе" будет иметь только Венгрия.

Также продлевается переходный период для ряда стран. Болгария получит отсрочку до июня или декабря 2024 года, а для Хорватии сделают исключение по импорту вакуумного газойля. Под основной запрет подпадают морские перевозки нефти и топлива из России. Их предлагается ввести с 6-8 месячной отсрочкой.

То есть, к моменту начала действия этих санкций, война уже может завершиться или перейти в переговорную фазу. Тогда как цена на нефть за этот период (6-8 месяцев) значительно вырастет - в том числе из-за объявления эмбарго (причем российскую нефть до его введения будут по этим завышенным ценам активно покупать, чтоб создать запасы).

Журналисты, работающие в Брюсселе, подтверждают, что это "компромиссное эмбарго" может быть согласовано в ближайшее время. Но буквально сегодня вечером агентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза опять не смогли договориться по этому вопросу.