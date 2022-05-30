Анализируем главные события 96-го дня войны.

Северодонецкое направление

Основной фронт - по-прежнему в Северодонецке. Утром от украинских властей было известно, что россияне, закрепившиеся на северо-восточных и северо-западных окраинах продвигаются ведут штурм в направлении центра Северодонецка. К вечеру губернатор области заявил, что оккупанты продвинулись в середину города.

"Оккупантам удалось все-таки продавить территорию с окраины, где гостиница "Мир", и немного продвинуться вглубь города. В городе идут и будут идти уличные бои", - сообщил Сергей Гайдай.

Видео непосредственно из городской застройки сегодня публиковали российские телеграм-каналы и "ЛНР", но определить, где именно находится противник, по ним сложно.

Важный момент, который прозвучал утром от губернатора - пользоваться трассой Лисичанск – Бахмут, по которой еще можно было уехать из Северодонецка, опасно. Поэтому задействуются более безопасные варианты эвакуации и подвоза гуманитарных грузов (видимо, речь о дороге через Северск).

То есть "дорога жизни" фактически сейчас недоступна - по крайней мере, для гражданских. Днем Гайдай это подтвердил, заявив, что эвакуация из Луганской области остановлена - после того как в пути погиб французский журналист Фредерик Леклер. Он умер после ранений в машине, которая ехала эвакуировать людей.

Впрочем, губернатор Донецкой области Павел Кириленко заявил, что трасса контролируется ВСУ - хотя и простреливается противником.

Генштаб вечером сообщил, что в области ведутся бои в районе Тошковки и Устиновки. Со стороны Попасной враг атакует Камышеваху, Новолуганское (под Светлодарском) и Берестовое (на "дороге жизни").

Эвакуация из Луганской области официально остановлена, сообщает глава ОГА Сергей Гайдай.

Основной вывод из ситуации следующий. Россияне, как видим, не пытаются замкнуть вокруг Луганской области полное окружение. Они пытаются устраивать "мини-котлы" в небольших населенных пунктах, но не более. В остальном ставка делается на контроль за ключевыми коммуникациями.

Это происходит скорее всего от невысокой численности войск противника. Имея паритетное с ВСУ количество личного состава, замыкать крупные окружения рискованно, поскольку такое "тонкое" кольцо смогут прорвать ударами с двух сторон. А ресурсов сформировать фронт в поддержку окружения, видимо, не хватает.

Поэтому происходит то, что удивляет экспертов на Западе: штурм Северодонецка без окружения - то есть по сути "в лоб" и не прекратив подвоз припасов и подкреплений.

На стороне России здесь преимущество в артиллерии и авиации, на стороне ВСУ - укрепления в плотной городской застройке. Поэтому пока Северодонецк не становится "вторым Мариуполем", как об этом заявлял Арестович. Битва здесь разыгрывается по другому сценарию.

Остальной фронт

По данным Генштаба, кроме Северодонецка, наиболее сложной ситуация в Авдеевке, Торецке, Лиманском направлении, Бахмуте и Соледаре.

В Лимане противник перегруппировывается для наступления на Славянск. Арестович назвал это попыткой сделать "подсечку" той группировке ВСУ, которая противостоит наступлению со стороны Изюма.

Также из Лимана боевые действия ведутся южнее, в направлении Озерного к переправе через Северский Донец, за которой - город Северск, контролирующий еще одну дорогу на Северодонецк.

К северу от Харькова фронт стабилизировался и перешел в стадию обстрелов. Причем сегодня стало известно, как на самом деле ВСУ выходили к российской границе 15 мая.

Видео, где военные 227-й батальона 127-й бригады теробороны несут пограничный столб и фотографируются возле него, тогда облетело интернет. Его активно публиковали украинские власти, включая губернатора Олега Синегубова.

Зеленский 16 мая записал обращение, в котором выразил военным "благодарность без границ".

Однако, по данным уволенного вчера начальника СБУ Харьковской области Романа Дудина, это была постановка и "перформанс для президента". По его словам, в ходе этой операции погибло четыре человека и трое получили ранения.

При этом, действительно ли теробороне удалось подойти к границе, на данный момент неизвестно. Официально Генштаб по этому поводу ничего не говорил, не подтверждая и не опровергая нашумевшее видео.

В соседней Сумской области тоже неспокойно. Там идут постоянные обстрелы и перестрелки с Россией. Сегодня стало известно, что РФ перебрасывает войска к границам в Курской области, которая и граничит с Сумской.

По данным российских властей, на территорию Курской области направили "большое количество личного состава министерства обороны", а также "дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок", заявил губернатор Роман Старовойт.

Еще в пятницу Генштаб сообщал, что на участки российской границы в Брянской и Курской областях введены две батальонные тактические группы РФ, причем это десантные части. В общем готовится либо новое вторжение (что пока маловероятно), либо делается ставка на подавление активности ВСУ в Сумской области путем обстрелов.

И одновременно может решаться задача распыления украинских сил на разные участки фронта, чтобы не позволить им концентрироваться на угрожающих направлениях.

Одно из таких направлений - север Херсонской области, где ВСУ перешли в контрнаступление. Вчера сообщалось, что в районе Давыдова Брода на стыке трех областей - Николаевской, Херсонской и Днепропетровской - украинцы вклинились на 7 километров в оборону противника, до села Костромка.

А сегодня Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

Николаевок там несколько - одна ближе к Крыму (то есть в глубоком вражеском тылу), вторая - у границы Криворожского района Днепропетровской области.

О том, что там было наступление, еще вчера сообщал глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога. Уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артиллерия, вертолеты и один самолёт СУ-35", - заявлял он.

В Институте изучения войны (США) уже прокомментировали контрнаступление Украины на севере Херсонской области. С одной стороны там считают, что "украинская контратака, по-видимому, не приведет к отвоеванию значительной территории в ближайшем будущем".

С другой - она отвлечет на себя российские силы и частично сорвет мероприятия по укреплению периметра области, где противник строит оборонительные сооружения.

Нельзя не отметить, что сегодня шли мощнейшие обстрелы Донецка - летело по самому центру, были попадания по школам и множество погибших (заявляется о шести жертвах). Местные "власти" и жители говорят, что таких обстрелов не было с 2014 года.

Непонятные ракеты Байдена

Главная оружейная новость дня - заявление Байдена о поставках ракетных систем в Украину, которое вызвало некоторую "зраду".

Президент США по пути от вертолета бросил журналистам реплику: "Мы не будем посылать Украине ракетные системы, которые могут достать до России".

Он не сказал, какие именно системы ракетной артиллерии имел в виду, что многих сильно озадачило. Ведь по факту любая РСЗО, установленная у границы, может попасть по территории России: они бьют на расстояние от 40 до 70 километров.

Речь может идти скорее всего о тактических ракетах, которые могут устанавливаться на американские комплексы залпового огня. У них дальность может быть 300-500 километров, что может доставать до ряда областных центров России.

Возможно, о них и говорил Байден. О том же пишет издание Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне - комплексы будут поставляться без дальнобойных ракет. При этом издание уточняет, что финальное решение еще не принято.

Хоть пока мало что понятно, в Москве уже отреагировали на заявление Байдена. Замглавы совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал такое решение "разумным". После этого он заявил, что если такие системы ударят по России, Москва будет наносить удары "по центрам принятия решений, часть из которых находится совсем не в Киеве".

Немного прояснил ситуацию советник Ермака Арестович. Он считает, что заявление Байдена означает, что Украине не дадут ракеты дальностью до 300 километров. И пока неизвестно, дадут ли вообще: "Не дадут – тогда устроим образцово-показательную истерику", – добавил советник.

Из того, что уже понятно по оружию - это обещание главы МИД Франции прислать Украине новую партию гаубиц Caesar натовского калибра 155 мм.

Также сегодня министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил передачу Украине восьми САУ Zuzana 2 калибром 155 мм. Дальность стрельбы такой гаубицей до 40 километров.

"Угроза вторжения в Киев существует". Прогнозы на войну

Много разговоров сегодня было о том, что Россия может снова атаковать северные области Украины.

Глава теробороны Днепра Геннадий Корбан заявил сегодня, что Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону и минировать северную границу.

"Угроза вторжения в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях все ещё существует. И в тот момент, когда ВСУ начнёт контрнаступление на Юге страны, россияне могут ответить "кинжальными ударами" с Севера", — считает Корбан. К этому моменту следовало и следует подготовиться, сказал Корбан в комментарии "Стране" .

По словам Корбана, ответственность за укрепление Северных границ, несут местные власти и администрации, которые сейчас почему-то не занимаются своими прямыми обязанностями.

"Мне же никто не указывает, где рыть окопы и что конкретно нужно делать, чтобы укрепляться, но мы же все это делаем. А какого черта губернаторы северных областей ничего не делают для строительства рубежей и фортификации? Они делают мосты, дороги присыпают, а нужно копать оборонительные сооружения. Успеем ещё с мостами. Все это важно, но война никуда не делась. Нужно мастерить профессиональные рубежи, согласованные с генеральным штабом. Нужно занимать высоты и пристреливаться", — говорит Геннадий Корбан.

В мэрии Киева на эти претензии ответили, что:

- Признаков формирования войск в Брянской и Курской области нет, но РФ может использовать также территорию Беларуси;

- Киев является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Угроза повторного наступления сохраняется;

- Для повторного наступления нужно создать группу войск, а это требует время. В сегодняшних условиях быстро это сделать невозможно;

- Киев готовится дать надлежащий отпор противнику.

Впрочем, никто не знает, как будет развиваться эта война. Причем не только в Украине. И не только в отношении планов России.

Британская газета Financial Times сегодня написала, что никто в мире не понимает, чего хотят добиться в Украине Соединенные Штаты. И поэтому европейские партнеры "нервничают и прикидывают, как соскочить".

"Нэнси Пелоси заявила после визита в Киев, что "Америка будет с Украиной до победы". Но за уверенной риторикой скрывается гораздо меньше ясности относительно того, что, по мнению Вашингтона, должно произойти на Украине. Слишком мало подробностей, как будет выглядеть стратегическое поражение России или какое территориальное урегулирование США в конечном итоге устроит.

Некоторые аналитики говорят, что США намеренно размывают свои цели, но европейские партнеры уже очень хотят определенности.

"Европейцы хотели бы знать, каков конечный план Америки, потому что идея, что Россия проиграет, слишком мутна. Означает ли это возвращение к ситуации до 24 февраля? Означает ли это отказ от завоеваний России в 2014 году? Означает ли это смену режима в Москве? Ничего из этого не ясно", - цитирует газета Стефано Стефанини, бывшего посла Италии в НАТО.