В июне синоптики обещают жаркое и грозовое начало месяца, далее нас ждут в среднем +20...+25 днем в зависимости от региона. Временами понижение температуры до +15 и сильные дожди.

Собрали прогноз погоды на месяц в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве, чтобы охватить всю погодную картинку по стране.

Погода в июне. Общий прогноз

По данным Укргидрометцентра, в июне в Украине средняя дневная температура ожидается на уровне +18...+23. Это на полтора градуса больше, чем в среднем в первый месяц лета.

Осадки обещают в пределах нормы 49-108 мм за месяц, в Карпатах 109-164 мм.

Синоптики напоминают, что в июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются грады и шквалы.

Погода в июне для Киева

Ресурс Gismeteo сообщает, что первая неделя июня в Киеве будет с дождями. Днем +20...+23.

С 6 по 10 июня сухо, +24...+25. Далее возможна полоса дождей. На Троицу, 12 июня, прохладно, днем всего +16.

Сильные осадки прогнозируют с 17 по 20 июня, а также в конце месяца 28-29-го числа.

Прогноз погоды на июнь в Киеве от Gismeteo

По данным Meteoprog.ua, июнь в Киеве пройдет без особых температурных колебаний - днем обещают +23...+27. Временами будет идти дождь, но без затяжных осадков.

Прогноз погоды на июнь в Киеве от Meteoprog.ua

Погода в Одессе

В Одессе в июне днем в среднем +23...+25. Первая половина месяц будет преимущественно без осадков. После 17-го числа временами будут идти дожди.

Прогноз погоды на июнь в Одессе от Gismeteo

Погода во Львове

Во Львове по прогнозу Gismeteo июнь будет дождливым - с ливнями и грозами. Теплее всего в начале месяца - днем +22...+24. В середине июня и в конце в отдельные дни +15...+16. Но в среднем температура ожидается на уровне +20...+22 днем.

Прогноз погоды на июнь во Львове от Gismeteo

Погода Харьков

В Харькове начало июня, 2 и 3 числа, грозовое и жаркое - до +26...+28 днем.

С 5 по 7 июня дожди и снижение температуры до +15...+17. Далее преимущественно без осадков +20...+23.

Во второй половине месяца активизируются осадки, но будет тепло +24...+25 днем.

Прогноз погоды на июнь в Харькове от Gismeteo

Погода в Полтаве

В начале июня в Полтаве грозы и тепло до +24...+27. Далее в среднем днем +22..+24 с понижением температуры до +15 в отдельные дни.

Сильные дожди могут лить 12-13 июня, а также 19-21-го числа.

Прогноз погоды на июнь в Полтаве от Gismeteo