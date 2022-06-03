Анализируем, что изменилось в Украине и на фронте на сотый день войны.

Луганская область. Северодонецк и Лисичанск

В Северодонецке продолжаются бои.

Утром стало известно, что на восточной окраине города противник атаковал поселок Метелкино. Позже Генштаб заявил, что оттуда врага отбросили.

В то же время вечером военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города (то есть, со стороны того же Метелкино).

Впрочем, шли разноречивые комментарии. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона заявил, что российская армия сейчас контролирует меньше территории Северодонецка, чем вчера. "Было процентов 70, сейчас процентов на 20 их подвинули", - утверждает Гайдай.

Это противоречит информации из вечерней сводки Генштаба, которая цитировалась выше.

О контратаке в Северодонецке говорил вчера и Арестович. Он заявлял, что по противнику нанесли несколько внезапных ударов и даже взяли пленных. Но призвал не надеяться на то, что Украина удержит город, а Россия его не захватит.

Со стороны "ЛНР" идут сообщения, что украинские войска закрепились на заводе "Азот", остальной город контролируют россияне. При этом российские телеграмм-каналы пишут, что украинцы предпринимали попытки контратаки в Северодонецке, но она была отбита. Также в Луганске говорят, что завязались стрелковые бои на окраинах Лисичанска, но украинская сторона ни того, ни другого не подтверждает.

Тем более, есть видео украинских военных в Северодонецке. Туда же перекинули иностранных добровольцев.

А вот по Лисичанску Генштаб сегодня заявлял, что на него были попытки наступления. В городе с каждым днем усиливаются обстрелы, разрушено 60% инфраструктуры и жилых застроек.

"Без перерыва бьют по всему городу. В Лисичанске на 60% разрушена вся инфраструктура и жилая застройка. В городе нет света, газа, электроэнергии, телефонной связи и интернета. О ситуации в Украине люди узнают от сотрудников полиции и волонтеров", - рассказал глава Луганской ВГА Заика в эфире телемарафона.

По его словам, трасса Бахмут-Лисичанск остается под контролем украинских вооруженных сил, но ее постоянно обстреливает противник. "Там стреляют без перерыва, проехать очень трудно, но есть альтернативные дороги, по которым можно передвигаться более-менее безопасно", - сказал Заика.

В Генштабе вечером заявили, что отбросили противника от Белогоровки в районе Лисичанска, которая выходит на трассу до Бахмута. Южнее этой дороги ведутся бои за Врубовку.

Донецкая область и все остальное

На Славянском направлении россияне готовились к возобновлению наступления, сосредоточив группировку численностью до двадцати батальонных тактических групп. Пытались вести наступление в направлениях на Барвенково и Святогорск, но безуспешно.

На Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка.

Утром сообщалось о штурме Богородичного на господствующей высоте около Святоргоска на правом берегу Донца, а также Долины - села, которое примыкают к трассе из Изюма на Славянск.

То, что в Долине идут бои означает, что российская армия уже пересекла по этой трассе границу Харьковской и Донецкой областей. Ранее бои шли севернее - в районе села Долгенькое Харьковской области. В том же районе россияне пытались взять село Студенок, бои там не окончены.

Под Донецком ограниченные силы противника пытались штурмовать Красногоровку. К слову, вчера с этой стороны были сильные обстрелы Донецка. Но в целом Донецк обстреливают сейчас и по центру, куда "летит", судя по всему, с северо-запада.

Судя по всему, затухает история с контрнаступлением ВСУ в Херсонской области. Противник, согласно последней сводке Генштаба, переходит в атаки на границе Херсонской области и Криворожского района

Арестович вчера призвал "охладить пыл" по контрнаступлению украинских войск в Херсонской области, о котором много говорили в последние дни.

Он рассказал, что россияне готовились наступать на этом участке, но ВСУ их опередили и "влупили" на трех направлениях, переправившись через Ингулец.

"Украинские войска форсировали реку, создали плацдарм, дальше все ждали от них успеха, но так не бывает. Российское командование перебросило туда свои части и пошло таранить эти плацдармы", - рассказал советник Ермака в эфире "Фейгин Live".

По словам Арестовича, украинские войска уже отошли на свои позиции, но они "сорвали наступление противника".

То есть контрнаступление ВСУ под Херсоном, о котором так много говорили в последнюю неделю, уже окончено.

Вопросы войны и мира. Итоги 100 дней

Сегодня многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников.

Например, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у России "нет стремления захватить Украину".

"Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают", - заявил Лукашенко и добавил, что Россию "беспокоит вопрос ее безопасности".

"Самое главное - это безопасность России. Я понимаю президента России. Мы по-разному обсуждаем темы, но я ничего не могу сказать, когда он говорит, что не только Россия, но и Беларусь находится под ударом. Нам надо думать о том, как защититься, предупредить и не допустить этого плацдарма, откуда возможно было бы нападение", - заявил Лукашенко.

Также сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров был в Москве. После встречи с министром обороны Сергеем Шойгу он заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине.

"Министр обороны России Сергей Шойгу определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", - написал Кадыров.

Цели российских усилий озвучил сегодня зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Кроме "защиты жителей Донбасса" и прочих уже давно проговоренных моментов ("демилитаризация", "денацификация") он заявил, что есть еще одна цель.

Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности". "Не американоцентричной, где во главе всей системы международной безопасности стоит Вашингтон, а именно сбалансированная система, основанная на основе учета интереса всех стран", - заявил он.

Остальные прогнозы, которые звучали сегодня, были увязаны со ста днями войны в Украине.

Минобороны Британии опубликовало видео, как менялась карта боевых действий с начала российского вторжения.

В целом же Британия подводит итоги 100 дней в таком ключе:

- Войскам РФ не удалось достичь своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских центров власти.

- После провала первоначального плана РФ адаптировала свой план, сосредоточив внимание на Донбассе.

- Сейчас РФ добивается тактического успеха на Донбассе. Российские силы создали и сохранили импульс и в настоящее время, похоже, владеют инициативой .

- РФ контролирует более 90% Луганской области и, вероятно, полностью установит контроль в ближайшие две недели (губернатор Луганщины Гайдай уже заявил, что этого не будет). РФ добилась этих недавних тактических успехов за счет значительных затрат ресурсов и за счет концентрации сил и огня на одной части общей кампании.

- По сравнению с первоначальным планом РФ ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того, чтобы РФ достигла хоть какого-то успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции и, вероятно, значительное время.

Но здесь британцы просто констатировали текущую ситуацию. А вот профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в колонке для издания The Hill очертил наиболее вероятный, по его мнению, исход войны России против Украины.

Для этого он применил дедуктивный метод Шерлока Холмса - устранить все невозможные сценарии, и тогда оставшийся, даже самый невероятный, окажется правдой.

Лэтэм считает невероятными сценарии:

- Установление промосковского режима в Киеве, превращение Украины в вассальное государство России. (Это не получилось в начале войны, и намного менее вероятно 100 дней спустя);



- Полный разгром России и восстановление Украины в границах до 2014 года. (Недавние события показывет, что Россия не покинет даже многие захваченные территории Приазовья);



- Ограниченная победа Украины, возврат территорий, контролируемых до 24 февраля. (В отличие от севера Украины, юг занимает центральное место в российских интересах, поэтому она будет его удерживать).

Единственный сценарий из оставшихся - "фрагментированная и частично расчлененная Украина, которая не является ни полностью частью Запада, ни полностью в сфере влияния России".

Такой сценарий будет "явным поражением для Киева" и для для тех в Москве, кто рассчитывал на захват Украины, "но это удовлетворит самое основное и фундаментальное геополитическое желание Кремля: нейтрализация Украины вне геополитической сферы НАТО и геоэкономической орбиты ЕС", - пишет Лэтэм.

Также стодневку войны сегодня подробно проанализировала "Страна".

Основной вывод - Россия пытается захватить Донбасс, чтобы вынудить Украину согласиться на российские условия, которые будут уже более жесткими, чем во время мартовских переговоров в Стамбуле (в частности, вряд ли Москва согласится обсуждать возврат уже захваченных Херсонской и части Запорожской области). И если Киев откажется от этих условий, Москва может попытаться начать захват новых территорий - дальше на юг до Приднестровья или в Харьковской области. И так до того пока Украина либо не примет условия Москвы, либо пока украинская государственность не рухнет из-за тягот войны.

Украинская же стратегия - выиграть время на поле боя, чтобы успеть получить больше западного оружия, перейти в контрнаступление и освободить захваченные территории как минимум частично. И уже с этих позиций договариваться о мире. Об этом сегодня так и заявил член переговорный группы Украины Давид Арахамия.

«Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена. А, в первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов, поступит в достаточном объеме… И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров», – заявил Арахамия.

Он сказал, что сейчас Украина освобождает многие села, но россияне тоже захватывают новые населенные пункты.

"И пока мы делаем один шаг вперед – два назад, пока я не вижу никаких оснований инициировать продолжение переговоров", – сказал Арахамия.

Стратегия же Запада может пойти по двум вариантам развития, каждый из которых имеет существенные недостатки в глазах США и их союзников.

1. Многократно нарастить военную помощь Украине, поскольку с нынешним ее уровнем Украина в серьезное контрнаступление перейти не сможет.

Россия продолжает в несколько раз превосходить Украину в огневой мощи, и для нивелирования этого фактора нужны тысячи, а не сотни орудий, десятки, а не единицы установок РСЗО, а также сотни самолетов и танков.

Но главный риск здесь - это уже будет практически прямая война НАТО с Россией, что чревато выходом конфликта за пределы Украины и эскалацией ядерной войны. Чего на Западе не хотят.

Журнал The Economist, к примеру, сегодня напомнил, что сто дней назад российский президент пригрозил НАТО фактически ядерным ударом, если Альянс вступит в войну на стороне Украины.

"И, похоже, это сработало. Да, поддержка Украины со стороны НАТО оказалась более сильной, чем ожидалось. Но альянс не решается отправить наступательное оружие, такое как самолеты", - пишет журнал.

Хотя Байден и отправил огромное количество оружия, "он воздержался от предоставления ракет, способных нанести удар вглубь России".

А другие страны НАТО считают, что Украина должна урегулировать вопрос с Россией, "потому что поражение Путина может загнать его в угол с ужасными последствиями".

2. Пойти на компромисс с Россией, к чему уже раздаются призывы на Западе, чем купировать продовольственный и энергетический кризис, а также предотвратить угрозу большой войны.

Но если РФ при этом оставит за собой завоеванные территории, это будет проигрышем и унижением Запада. В чем и состоит сложность этого решения для Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

В целом стоит сказать, что по истечении ста дней к теме Украины стало падать внимание. "Украина вступает в новые 100 дней войны без такого внимания в Интернете, как в первые 100 дней", - пишет американский портал Axios

По данным Axios, количество взаимодействий в социальных сетях (лайков, комментариев, репостов) с новостными статьями, опубликованными об Украине, в период с первой недели войны до последней недели сократилось в 22 раза: со 109 миллионов до 4,8 миллионов.

Эта тенденция отражается и в объеме освещения в онлайн-СМИ - с 520 тысяч статей в неделю в начале до 70 тысяч теперь. В апреле и мае интерес к историям о Джонни Деппе и Эмбер Херд был примерно в 6 раз выше, чем к Украине.

Хватит ли Киеву РСЗО?

Сегодня стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

О том, как из будут применять, идут противоречивые сигналы. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не планирует применять РСЗО для ударов по территории России. При этом его коллега Алексей Арестович заявил, что Украина будет обстреливать Крым американским вооружением, "если будет такая необходимость".

"Крым наш. Наш украинский. И они (американцы - Ред.) это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость", - сказал советник главы Офиса президента, отвечая на вопрос, как Штаты отнесутся, если Украина применит их оружие по полуострову.

Впрочем, до Крыма американские "Хаймарсы" не достанут - к ним не поставляются необходимые для этого ракеты средней дальности.

Да и в ракетно-залповом варианте от них не стоит ждать чуда, заявил в комментарии BBC израильский военный эксперт Давид Гендельман. По его словам, они "какого-то системного эффекта дать не могут".

"Эти четыре установки, если они будут действовать вместе, как уменьшенная батарея, на каком-то ограниченном участке определенный эффект дадут. Но понятно, что это не то количество, которое хотела Украина. Им нужно на порядок больше", - сказал он.

По его оценкам, Украине нужны "сотни систем залпового огня".

Отметим, что неизвестное пока число количество аналогичных установок Украине передаст Великобритания - но вряд ли намного больше, чем США.