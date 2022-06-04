Россиянин Даниил Медведев станет первой ракеткой мира, независимо от финала Френч Опен
Российский теннисист Даниил Медведев вновь станет первой ракеткой мира. Это стало возможным после того, как Александр Зверев не смог закончить полуфинальную встречу на Открытом чемпионате Франции с Рафаэлем Надалем.
Нынешняя первая ракетка мира серб Новак Джокович завершил выступление на кортах Ролана Гарроса в 1/4 финала и не смог защитить свои рейтинговые очки, набранные на прошлых турнирах Большого шлема в Париже. За счет этого Медведев 13 июня сможет обойти Джоковича и возглавить рейтинг.
Медведев завершил выступление на нынешнем "Ролан Гаррос" на стадии четвертого круга, проиграв хорвату Марину Чиличу.
Впервые в своей карьере россиянин возглавил рейтинг ATP 28 февраля, но смог продержаться в ранге первой ракетки мира всего три недели и 21 марта лидером рейтинга снова стал Джокович.
Ранее мы писали, что российских спортсменов допустили к участию в теннисном турнире "Ролан Гаррос" в Париже. Этот турнир, в отличие от Уимблдона, который стартует 27 июня, допустил российских теннисистов к участию. В мужской сетке играли шесть россиян, в женской - восемь.
Также "Страна" сообщала, что АТР не станет начислять очки в рейтинг всем теннисистам за Уимблдон после исключения россиян и белорусов.