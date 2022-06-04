Российский теннисист Даниил Медведев вновь станет первой ракеткой мира. Это стало возможным после того, как Александр Зверев не смог закончить полуфинальную встречу на Открытом чемпионате Франции с Рафаэлем Надалем.

Нынешняя первая ракетка мира серб Новак Джокович завершил выступление на кортах Ролана Гарроса в 1/4 финала и не смог защитить свои рейтинговые очки, набранные на прошлых турнирах Большого шлема в Париже. За счет этого Медведев 13 июня сможет обойти Джоковича и возглавить рейтинг.

Медведев завершил выступление на нынешнем "Ролан Гаррос" на стадии четвертого круга, проиграв хорвату Марину Чиличу.

Впервые в своей карьере россиянин возглавил рейтинг ATP 28 февраля, но смог продержаться в ранге первой ракетки мира всего три недели и 21 марта лидером рейтинга снова стал Джокович.

Ранее мы писали, что российских спортсменов допустили к участию в теннисном турнире "Ролан Гаррос" в Париже. Этот турнир, в отличие от Уимблдона, который стартует 27 июня, допустил российских теннисистов к участию. В мужской сетке играли шесть россиян, в женской - восемь.

Также "Страна" сообщала, что АТР не станет начислять очки в рейтинг всем теннисистам за Уимблдон после исключения россиян и белорусов.