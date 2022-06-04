Джо Байден предупредил, что быстрых решений для борьбы с высокими ценами на энергоносители и продукты питания нет, поэтому в ближайшее время они не подешевеют.

Президента США цитирует The Wall Street Journal.

По словам Байдена, администрация мало что может сделать в краткосрочной перспективе для снижения высоких цен на энергоносители и продукты питания, поскольку Белый дом изо всех сил пытается сдержать последствия заоблачной инфляции.

"Идея, что мы сможем, знаете ли, щелкнуть выключателем, снизить стоимость бензина, маловероятна в ближайшем будущем, как и в отношении продуктов питания", — сказал Байден.

На этой неделе в США цены на бензин достигли рекордно высокого уровня в 4,67 доллара за галлон. Между тем, согласно индексу потребительских цен Министерства труда, годовая инфляция превышает 8%, что является максимумом за последние четыре десятилетия.

Напомним, что рейтинг Байдена в США падает. Причиной этого СМИ называют инфляцию.

Также мы писали, что Байден обвинил Путина в инфляции и пообещал, что она снизится после деблокады портов Украины.