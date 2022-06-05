За время полномасштабной войны с Россией в Украине обстрелами были разрушены или повреждены 113 церквей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он упомянул, что среди них были и старинные, пережившие вторую мировую войну, но не выстоявшие российской оккупации.

В связи с этим президент упомянул сгоревший сегодня скит в Святогорске и сказал, что это "должно побудить Украинскую православную церковь к более решительным выводам".

"Всехсвятский скит Святогорской лавры начали восстанавливать в 2001 году. Как раз 10 июня была бы очередная годовщина начала постройки. Российские пропагандисты предсказуемы и обвиняют украинцев в поджоге, хотя монахи прекрасно видели, что это была именно российская артиллерия. Все это должно побудить Украинскую православную церковь к более решительным выводам и более четкому осуждению каждого из тех, кто потакает агрессии", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что 4 июня в Донецкой области после обстрела загорелся самый большой деревянный храм в Украине - скит Свято-Успенской Святогорской Лавры в честь Всех святых.

После этого Владимир Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО.

А в сети появилось видео последствий пожара в деревянном храме.