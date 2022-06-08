Троица - большой христианский праздник, который наминает об одном из важнейших событий - сошествии Святого Духа на учеников Христа после его воскрешения. Считается, что в этот день людям открылись три обличия Бога — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух святой. Также это стало днем рождения христианской церкви.

Кроме церковных традиций, у Троицы, или как ее называют "зелені свята", много народных обрядов и примет.

Когда Троица в 2022 году

Троицу в этом году отмечают 12 июня.

Каждый год дата праздника меняется, поскольку привязана к такому же "плавающему" празднику Пасхе. Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи. Поэтому еще одно ее название "пятидесятница".

Главные традиции и обряды

Церковные. В церкви всю неделю проводят службы, посвященные Троице, где вспоминают победу жизни над смертью и воскрешение Христа. В субботу в молитвах вспоминают умерших, прежде всего родителей.

По традиции в Троицын день церкви украшают зелеными ветками и цветами. Накануне вечером служат вечерню. Богослужение на Троицу длится дольше, чем обычно, три-три с половиной часа вместо двух-двух с половиной.

Народные. Дома в этот день украшали полевыми цветами, зелеными ветками, душистой травой.

Как и во время других больших церковных праздников в народе считали, что лучше отложить всю работу в этот день, как домашнюю, так и работать на земле.

Считалось, что на "зелені свята" в природе активизируется нечистая сила, поэтому старались не купаться в водоемах - чтобы русалки не утащили на дно. Не ходили в лес в одиночку, чтобы не сбиться с пути.

Плохой приметой считалось справлять свадьбу, а вот свататься было можно.

После утренней службы в церкви начинались массовые гуляния, которые длились три дня - до вторника. Девушки плели венки и пускали их по воде, чтобы погадать на судьбу.

Прибьет к берегу - не выйти замуж в этом году, куда уплыл - с той стороны и жених, утонул - это плохой знак, к смерти.