Анализируем главные события 106-го дня войны.

Ситуация на Донбассе

В Северодонецке украинские военные контролируют промзону и примыкающие к ней кварталы, сообщил мэр города Александр Стрюк.

Ночь, по его словам, прошла сложно, противник постоянно обстреливает предприятие "Азот". Также Стрюк рассказал о разрушениях в городе, по его словам, в Северодонецке придется заново отстроить треть кварталов.

Губернатор Сергей Гайдай тоже говорил, что было два "тяжёлых" попадания по цехам завода "Азот". В частности, попали в аммиачный цех. Однако риска химического заражения нет - поскольку владельцы предприятия все химикаты оттуда давно вывезли.

Генштаб также сообщал, что был неудачный для противника штурм Тошковки к югу от Лисичанска (через нее отрывается непосредственная дорога к подступам к этому городу). Ведутся бои за Роты, Николаевку и Камышеваху в районах Попасной, Светлодарска и Бахмута.

К вечеру ВСУ заявили, что противник имеет частичный успех в Камышевахе и Ротах. Россияне заявляют о полном контроле над Камышевахой и публикуют оттуда видео. Поселок находится прямо к северу от Попасной.

По Бахмуту был сегодня был прилет по одному из машиностроительных заводов.

Хотя ситуация на этих участках не особо изменилась Арестович, похоже, решил отменить свое предсказание о "тяжелой неделе" для ВСУ. Вчера вечером он заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут".

Причина - большие потери РФ на этих направлениях и ожидание пополнения, заявил Арестович в интервью Марку Фейгину.

По его словам, под Попасную переводят войска из Донецка, а под Херсон перебрасывают силы из-под Запорожья. Это, считает Арестович, говорит о нехватке сил у россиян.

"Достаточно оптимистично все выглядит", - заключил советник главы ОП.

Отметим, два дня назад он же заявлял, что на пространстве от Изюма до Попасной Россия сосредоточила огромное количество ресурсов и поэтому идет в наступление. Но, видимо, после неоднозначной реакции общественности, информационную концепцию решили поменять.

Впрочем, и другие украинские эксперты в последний лень говорили о замедлении наступления войск противника в направлении трассы Лисичанск-Бахмут. Она по-прежнему сейчас под контролем ВСУ, хотя и простреливается россиянами.

В направлении Славянска сегодня шли бои в районах Богородичного и Долгенького. Обстреляли Татьяновку, о захвате которой вчера писали российские телеграм-каналы, но потом российские журналисты опубликовали репортаж из Святогорска, из которого следует, что левый берег (где находится большая часть города) находится под контролем РФ, а на правом закрепились украинские войска.

На правом берегу находится и Татьяновка, и Святогорская Лавра.

Сегодня публиковалась карта предполагаемого российского контроля в районе Святогорска, по версии Института изучения войны.

Из карты видно, что часть российских операций уже на правом берегу реки. Впрочем, Институт уточняет, что это данные российской стороны. По другим данным, реку в этом районе по состоянию на вчерашний вечер россияне ещё не форсировали.

Хотя российские телеграмм-каналы сообщают о боях за село Богородичное, которое также находится на правом берегу.

Но, если сопоставить информацию из разных источников, то выходит картина, что российские войска действительно находятся на левом берегу Донца, практически полностью его контролируя на пространстве от Кременной до Святогорска.

Что касается правого берега Донца, то там россияне продолжают попытки прорваться в северную часть Донецкой области из Харьковской и захватить Долину, чтоб далее развить наступление на Славянск.

К слову, сегодня в "ДНР" заявили о начале "штурма Славянска". Но, как видим, пока бои идут на подступах городу, а не на его территории. Хотя сам Славянск и подвергается обстрелам.

О начале штурма Славянска можно будет говорить только в случае, если россияне возьмут Долину и Хрестыще, Татьяновку и Маяки, а также форсируют Донец в районе Райгородка.

Южный фланг

Угрожающая ситуация под Запорожьем. Арестович и другие спикеры украинской власти считают, что областной центр может стать следующей целью российского нападения.

Заявили сегодня о том же и в Генштабе. По данным замначальника Главного оперативного управления Алексея Громова, противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области.

Такой же прогноз дал глава Николаевской области Виталий Ким. По его мнению, Россия готовится перейти в ближайшие месяцы в наступление на Николаев и Запорожье. Ким уточнил, что сейчас таким признаков пока нет, но "ситуация может измениться очень быстро".

Под Херсоном идут позиционные бои. Но это по версии Генштаба. А вот Арестович вчера в эфире у Фейгина повторил несколько раз, что ВСУ "уже под Херсоном", и россияне спешно перебросили туда силы из Васильевки под Запорожьем.

Арестович считает это признаком истощения российской армии. Впрочем, здесь есть и другие оценки - мы вчера публиковали мнение российского оппозиционера Андрея Илларионова, который, опираясь на западные и украинские данные, показал, что Россия почти втрое нарастила группировку в Украине, начиная с марта.

Да и министр обороны Алексей Резников сегодня заявил, что Кремль пока что имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта.

Также появляется в последнее время немало видео с отправкой российской техники в Украину.

Еще одно предупреждение о новых атаках РФ сделал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Он сказал, что российские войска могут атаковать Одесскую область из Черного моря через Дунай.

К слову о Черном море. Оперативное командование "Юг" сегодня ночью подтвердило, что Россия начала размещать на катерах своего флота зенитно-ракетный комплекс "Тор". Он может сбивать "Байрактары". То есть тактика россиян в море начала меняться после успешных ударов ВСУ по российским кораблям.

Оружие для Украины

Сегодняшний день принес несколько новостей на тему поставок оружия в Украину.

Министр обороны Резников официально сообщил, что американские противокорабельные ракеты Harpoon уже поступили на вооружение ВСУ и находятся на береговой линии. Дальность ракет Harpoon - до 280 километров.

Также он сообщил, что польские самоходные орудия "Краб" 155-калибра уже находятся на фронте.

А еще в Польше недалеко от границы Украины засняли установку ракетно-залпового огня M270 американского производства. Такие системы в Украину собиралась поставить Великобритания.

Польша, кстати, сегодня сообщила, что отправила Украине большую часть своего оружия суммарно на два миллиарда долларов - в том числе 240 танков, заявил в интервью Bild президент Польши Анджей Дуда. Причем это не были складские запасы, а то оружие, которое состояло на вооружении.

А вот Германия продолжает вести свою линию, обещая оружие, но по факту его не поставляя. Издание Business Insider сегодня сообщило, что Украина может получить обещанное Шольцем ракетное оружие не раньше зимы.

Объяснение следующее: комплексы ПВО "Iris-T" будут изготовлены в ноябре-декабре, а ракетные системы залпового огня "Mars II" требуют полной перепрошивки программного обеспечения.

То есть в целом оружие поступает, но не всегда ко времени и не от всех. По этому поводу недовольно высказался глава Минобороны Резников. По его словам, оружия, которое уже поступило Украине, хватило бы для победы над любой армией Европы, но не России.



Поэтому министр не совсем доволен темпами поставок вооружения, но благодарен странам, которые помогают. Арестович же ими совсем не доволен.

"Больше 40-а участников было на прошлых встречах (министров обороны стран НАТО - Ред.). Я хочу спросить: Где результат, господа министры? Где системная передача оружия Украине в промышленных масштабах? Где результаты заявлений о поддержке Украины и разгроме России на поле боя?"

Составить впечатление о темпах поставок позволяет публикация американской газеты The Independent. Она выпустила отчет разведки по Украине, который попал в ее распоряжение.

Картина там рисуется для Украины мрачная. Орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз. У украинской стороны почти полностью закончились запасы ракет для РСЗО "Смерч" и "Ураган" (наиболее дальнобойные системы).

У Украины остались РСЗО "Град" и гаубицы, которые бьют максимум на 20-30 км.

Противотанковые "Джавелины" и NLAW были очень полезны в первой фазе войны, полезны они и сейчас, но ими не ударишь по дальнобойной артиллерии противника.

Россияне же могут бить по скоплениям украинских войск ракетами с расстояния во многие десятки и даже сотни километров. Наблюдается ситуация "абсолютного неравенства на поле боя, не говоря уже о полном господстве самолетов противника в воздухе". Сбивать российские самолеты и вертолёты удаётся редко.

Украина в результате этого несет большие потери (Резников сегодня заявил, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 раненными), участились случаи дезертирства и сдачи в плен. Украина имеет 550 пленных россиян, у РФ более 5600 украинцев, отмечает The Independent.

Понятно, что для паритета сил или вообще победы Украине нужны совсем другие объемы поставок оружия. Но есть ли техническая возможность их предоставить - это вопрос.

Агентство Bloomberg пишет о том, что до конца года в США могут исчерпаться собственные запасы даже "Стингеров" и "Джавелинов". В редакционной колонке издание пишет, что быстро развернуть производство этого вооружения американский ВПК не может.

Причина - политика последних лет, связанная с тем, что цепочки поставок были завязаны на ограниченное количество поставщиков для критически важных компонентов. Многие их них оказались "хрупкими" (то есть, ненадежными).

Захваченные территории

За последние сутки пришло немало новостей по захваченным Россией территориям. Там идут сразу несколько процессов, которые указывают на усиленную подготовку к их вхождению в состав России.

Вслед за назначенными РФ "властями" Запорожской области, в Херсоне тоже заявили, что готовятся к "референдуму". Его планируют провести до конца года.

Аналогичные сроки называли в Запорожье. И, судя по всему, конец года - это примерные сроки окончания военной кампании, которые наметил себе кто-то в РФ. Впрочем, на вопрос об этом спикер Путина Дмитрий Песков ответил, что "спецоперация" продлится, пока не будут достигнуты поставленные цели.

Много новостей сегодня было по "русификации" Донбасса. Там заработал сегодня попавший под западные санкции российский "Промсвязьбанк", который обещает начать выпуск платежных карт системы "Мир".

Школы Донбасса с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты, сообщил министр образования РФ Сергей Кравцов. Будут ли там при этом учить украинский язык - непонятно, поскольку в России его не изучают. Да и в школах "ДНР" этот предмет тоже из списка обязательных давно исключили.

При этом ранее в Кремле заявляли, что на захваченных территориях украинский язык останется в качестве государственного. Видимо Донбасс в обозначенные территории, с точки зрения Москвы, не входит.

Главная новость в "ЛДНР" - там обновили составы "правительств", куда ввели граждан РФ, работавших ранее в российском госаппарате.

"Премьером ДНР" вчера назначили Виталия Хоценко - бывшего министра промышленности Ставропольского края и экс-главы департамента промышленной политики Минпрома РФ. По данным СМИ, это человек первого замглавы Администрации президента России Сергея Кириенко, который на днях приезжал на Донбасс и, судя по всему, теперь курирует все оккупированные территории.

Заместителем Хоценко стал ещё один российский чиновник - Евгений Солнцев. Ранее он работал помощником министра строительства РФ, а также руководил филиалом РЖД - дирекцией по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта.

А первым замом Пушилина стал Александр Костомаров. С 2021 года он работал первым заместителем губернатора Ульяновской области, до этого был вице-губернатором Липецкой области РФ.

Те же процессы идут в Луганске. Там "первым заместителем председателя правительства" стал экс-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

То есть, россияне уже напрямую перехватывают рычаги управления "республиками". Это говорит о том, что "ДНР" и "ЛНР" готовят к вхождению в состав России. С другой - очевидно, что местным кадрам эту работу решили не доверять. И, вероятно, мы видим начало конца того формата управления, который внедрялся в "республиках" в последние годы, когда формально ими управляли местные кадры, но контролировались они из Москвы.

Вчера вечером пришла из захваченных территорий Харьковской области. Там тоже создали "военно-гражданскую администрацию". Ее возглавил бывший замначальника Дергачевского райуправления милиции Виталий Ганчев.

Но будут ли там развиваться события в том же разрезе, что и в остальных захваченных регионах - пока неизвестно.

В целом российское оппозиционное издание "Медуза" прогнозирует со ссылкой на источники в Кремле, что "ЛДНР" и захваченные территории Херсонской и Запорожской областей планируется объединить в один федеральный округ в составе России.

Это произойдет после "референдумов", которые могут провести либо в июле, либо 11 сентября, на единый день голосования в РФ.

СМИ пишет, что создание округа курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Его в Кремле считают "кризисным менеджером".

Рапопорт уже занимался Донбассом в 2014 году. Во время "кураторства" Суркова над Донбассом он занимал пост замглавы управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, пишет "Медуза".

Источники "Медузы" сообщают, что Рапопорт уже на Донбассе и посещает захваченные территории Херсонской и Запорожской областей.

Параллельно, как сообщает издание, в Кремле ищут "политруков" - чиновников и политтехнологов, которые будут заниматься политической, общественной и информационной работой на захваченных территориях.

Также, по данным источников, главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник тоже в ближайшее время могут лишиться своих постов. Их предполагается заменить на росийских чиновников: "Бардака распределения бюджетного финансирования мутными местными персонажами быть не должно. Деньги должны идти в правильном направлении".

О том, что такие или подобные планы существуют, говорит и сегодняшнее заявление Путина. "Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь", - сказал российский президент с явным намеком на присоединении к России новых украинских территорий.

И последняя на сегодня крупная новость из Донецка - местный "суд" приговорил к расстрелу двух британцев и одного марроканца - Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима. Это иностранцы, служившие по контракту в ВСУ и попавшие в Мариуполе в плен.

У них есть месяц на обжалование "приговора" или просьбу о "помиловании". Видимо, сейчас это станет предметом неких торгов между Россией и Британией.

Британия, впрочем, уже заявила, что не признает этот приговор. А МИД Украины заявил, что все попавшие в плен иностранцы, воевавшие в составе ВСУ, должны рассматриваться как комбатанты и к ним должны применяться все те же нормы, что и к военнопленным.