Анализируем ситуацию на 109-й день войны.

Ситуация на фронте 12 мая

Основной накал сегодня в Северодонецке. Ночью там разрушили еще один мост через Северский Донец. И, по мнению украинских властей, россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни.

"Он уже непроездной, и именно сейчас массированно обстреливают последний, третий мост. Я так понимаю, что просто они хотят полностью отрезать Северодонецк. И скорее всего, что сегодня-завтра они будут бросать все резервы для того, чтобы захватить город. А возможно, и в других направлениях для того, чтобы перерезать и окончательно контролировать трассу Лисичанск – Бахмут", - сказал губернатор Сергей Гайдай.

Судя по всему, речь идет о мосте, который местные жители называют Пролетарским - он расположен возле стеклозавода "Пролетарий" в Лисичанске. Фото разрушенного моста публикуют в соцсетях.

Находится этот мост ближе к северодонецкой промзоне, которую удерживают ВСУ.

В пабликах пишут, что единственным функционирующим остался Юбилейный и "донсодовский" мост - он ведет с левого берега в направлении закрытого предприятия "Донсода". Это крайний южный мост со стороны Северодонецка.

Но, как утверждается, он уже настолько поврежден, что тяжелая техника через него не пройдет.

В целом же Россия постепенно продвигается в Северодонецке - таков главный лейтмотив сводки британской военной разведки за сегодня.

Делается заключение, что Россия использует свое превосходство в численности и артиллерии, чтобы постепенно захватить территорию Северодонецка и вокруг него.

При этом в "ЛНР" заявили, что не будут штурмовать ту самую промзону завода "Азот", а возьмут его в блокаду как "Азовсталь" в Мариуполе. Отметим, что эти слова прозвучали после того, как было заявлено об окружении "Азота", что Украина впоследствии опровергла.

Соседний с Северодонецком Лисичанск находится под жесткими обстрелами. Вот видео одного из них.

В Луганской области отбито наступление врага на Врубовку, Николаевку и Васильевку (населенные пункты вблизи трассы из Бахмута на Лисичанск). Врубовку пытались окружить.

Из Орехова на юге от Лисичанска была попытка штурма Золотого, но противник получил отпор.

На севере Донецкой области, по данным Генштаба ВСУ, продолжаются бои за Богородичное к западу от Святогорска (российские телеграмм-каналы заявляют, что село уже захвачено армией РФ).

О значении Богородичного мы уже писали. Это село находится на правом берегу Северского Донца (и то, что там идут бои показывает, что россияне смогли на правом берегу закрепиться). Оно находится на возвышенности и с него "простреливается" все пространство к северу от Славянска вплоть до границы с Харьковской областью, где сейчас и идут основные бои.

Так, по данным вечерней сводки Генштаба, противник от Долгенького (Харьковская область) наступал на Долину и Мазановку (Донецкая область).

На севере Харьковской области противник пошел в наступление по линии Старица-Рубежное, сообщил вечером Генштаб.

Также продолжаются обстрелы в украинском тылу. Самый мощный за последние сутки - удар по городу Чорткову в Тернопольской области. Там был был разрушен военный объект и ранено 22 человека.



Российское минобороны утверждает, что "уничтожен крупный склад западных противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийские снарядов к системам вооружения".

Прогнозы и перспективы

Начнем с обзора военной ситуации.

Британская разведка считает, что Россия по-прежнему стремится формировать дополнительные боевые подразделения для развертывания в Украине.

В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона. Обычно в операциях задействуют не более двух из трех батальонов одновременно.

Третьи батальоны в составе бригад часто укомплектованы не полностью. Поэтому России, скорее всего, придется полагаться на призывников или мобилизованных резервистов для переброски этих подразделений в Украину.

Американские СМИ пишут, что решающим театром военных действий в Украине станет Черное море. Еженедельник Newsweek считает, что ее эпицентром станет остров Змеиный.

Издание пишет, что Украина возлагает надежды на противокорабельные ракеты, которые предоставил ей Запад. Однако есть сомнения, даст ли такое оружие преимущество Украине, поскольку оно не работает против подводных лодок, которые смогут продолжать блокаду украинских портов.

Newsweek также скептически относится к прямой военной помощи НАТО в Черном море - как не помог Альянс ранее с отправкой своих солдат в Украину или с закрытием неба.

"Реальность такова, что Россия сильна в Черном море, и ее база в Севастополе очень важна для нее. Я не вижу военного решения", - комментирует австралийский генерал в отставке Мик Райан. Он констатирует, что Россия "определенно имеет преимущество в Черном море и пойдет на уступки там только на основе украинских или международных уступок в других местах".

Но разговора об этих уступках - то есть, полноценного дипломатического процесса - пока не выходит.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который ранее считался другом Путина, заявил, что не видит возможности немедленного прекращения войны в Украине.

"Я считаю опасным развитие событий на Украине, потому что я не вижу возможности немедленного прекращения", - сказал Берлускони. В том числе потому, что Москва прекратила с ним контакты.

Он сообщил, что звонил Путину два раза с начала войны, "но ответа не было". "После этого я воздержался от дальнейших попыток", - говорит бывший премьер Италии, который после начала вторжения раскритиковал российского президента.

Но, видимо, проблема не только в "обиде" на Берлускони. Но и в том, что Россия предельно формализовала диалог с Западом, отдавая предпочтение официальным форматам, фиксируя любые договоренности на бумаге. Таким образом снижая роль "тайной" дипломатии, что говорит о полном отсутствии доверия к западным странам - даже тем, кто раньше считался "адвокатом" РФ.

К тому же идет еще один международный процесс, который знаменует своеобразное "замыкание в себе" западного блока на фоне конфликта с РФ. И неясное пока еще, но гипотетическое формирование альтернативного альянса, который уже де-факто помогает России справиться с санкциями.

New York Times тревожно пишет о том, что коалиции Запада и его союзников против России может оказаться недостаточно, чтобы выйти из "надвигающегося тупика" в Украине.

NYT фиксирует, что пока неудачей заканчиваются попытки американцев развернуть позиции Бразилии, Израиля, Индии, стран Персидского залива, ЮАР. А рекомендации Байдена к африканским странам не покупать украденное в Украине зерно могут вообще привести этот континент к голоду.

Издание считает, что под давлением Запада, который вынуждает их прервать выгодную торговлю с Москвой, указанные страны могут договориться об углублении таких альянсов как БРИКС, куда входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка.

Еще одним признаком этих процессов стала попытка Байдена договориться с Саудовской Аравией увеличить добычу нефти, чтобы сбить цены на нее. Президент США так и не решился отправиться в Эр-Рияд, отложив поездку - что указывает на отсутствие консенсуса по этому вопросу с арабами.

Арестович и "союз Украины с Россией"

Не совсем обычный прогноз вчера озвучил советник главы Офиса президента и главный "военный" спикер власти Алексей Арестович.

Он заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

"Допустим, если Путин победит. И к 1,5-миллионной российской армии присоединится еще 500 тысяч украинской армии. Все видели, как мы можем воевать. И все это тогда поедет в Европу. И где будут эти все европейские армии, которые в большинстве случаев представляю собой демонстрационные потешные войска, неспособные к решению задач обороны своей страны и своих наднациональных формирований типа НАТО и ЕС? Где они будут останавливать союз Украины и России, если таковой случится? И Беларуси вдобавок?", - задался вопросом Арестович.

Он также сказал, что Польша, Прибалтика, Британия и США понимают это, а потому активно и помогают Украине.

Понятно, что это подавалось в форме очередного требования к Западу, чтоб тот поставлял больше оружия Украине ("ведь иначе Путин победит и тогда...").

Но если вдуматься, то фраза Арестовича более чем сенсационная. Потому что он допускает возможность союза Украины и России (пусть даже при условии гипотетической победы Путина, в которую, как заявил сам Арестович, он не верит). И не просто союза, а прямо таки "боевого братства", когда объединенная российско-украинская армия вместе с белорусами отправится в завоевательный поход в Европу.

При том что на официальном уровне в Украине заявляется тезис, что после нынешней войны не то что о союзе, а просто о добрососедских отношениях между двумя странами говорить будет нельзя и что любая дружба между русским и украинским народами уже невозможна.

Так что нарисованная Арестовичем перспектива, повторимся, крайне неожиданна (из уст представителя украинкой власти). И то, что она вообще прозвучала еще один показатель огромного напряжения, которое сейчас нарастает в войне.

Захваченные территории

Сегодня главная новость для захваченных регионов - это празднование там "Дня России".

В центрах крупных городов устроили что-то вроде митингов и мини-парадов, поднимали российские флаги, говорили речи с общим смыслом "Россия здесь навсегда", как, например, в Херсоне:

В Луганске развесили плакаты с российскими военными, в Мелитополе раздают паспорта РФ.

А вот видео из Мелитополя, где в одном из парков устроили концерт. Судя по всему, смотрит его не так уж много народу. Люди стараются держаться в тени, потому что на площади перед сценой палит солнце.

На сцене - танцы под балалайку из репертуара времен Второй мировой. Выступает ансамбль "Солдатские пляски".

В Херсоне - тоже немноголюдная уличная "дискотека" у памятника Потемкину.

А вот в Бердянске на "День России" пропал свет. Причиной стал пожар на подстанции, которые местные "власти" назвали терактом.

Не удалось отметить и в Мелитополе - вечером там сообщили о взрыве у здания МВД, где пострадали два человека.

На осень Москва готовится открыть школы на оккупированных территориях и до 1 сентября перевести их полностью на российские стандарты, заявил глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

В программе собираются оставить украинский язык, а выпускники, желающие поступить в российские вузы, "будут максимально обеспечены доступными местами".

Еще одна новость с контролируемых Россией территорий - "экономического" характера. Из Мариупольского порта сегодня ушел очередной груз украинского металлопроката - уже третий по счету. Его отправляют в Ростов-на-Дону.

Напомним, что руководство мариупольских заводов Рината Ахметова уже обратилось в Офис генпрокурора из-за кражи металлопродукции россиянами.