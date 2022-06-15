Анализируем ситуацию на 112-й день войны.

Северодонецк

"Гумкоридор", который вчера объявила Россия с территории завода "Азот" так и не заработал. В "ЛНР" заявили, что оттуда вышел один человек.

"Еще утром около 7 часов оттуда вышел дедушка, 74 года, он вышел один. Говорит, что им никто не объявлял, что сегодня будет вывод", - заявил "начальник гарнизонной службы народной милиции ЛНР" Александр Никишин.

Накануне Минобороны РФ заявило, что предложило украинским военным, защищающим "Азот", сдаться, а мирными жителям - выйти по гуманитарному коридору и отправиться в Сватово (подконтрольная "ЛНР" территория).

Гумкоридор не был подтвержден украинской стороной, утром "ЛНР" обвинила Украину в срыве коридора, сообщалось, что в районе завода идут бои.

В целом в Северодонецке остается сейчас 10 тысяч жителей, сообщил мэр города Александр Стрюк. Это, фактически, каждый десятый житель: население города до вторжения России составляло 106 тысяч человек.

Стрюк назвал гуманитарную ситуацию в городе "критической". Выглядит Северодонецк сейчас примерно так:

В Луганской области россияне активно бомбят Лисичанск и наступают по всем направлениям, заявляет губернатор Сергей Гайдай.

Генштаб утром заявил, что ведутся бои в районе Врубовки Луганской области.

По Врубовке ситуация не совсем понятная. Вчера вечером российские телеграм-каналы заявили, что деревня полностью захвачена, но Киев этой информации не подтвердил.

Значение Врубовки очень велико. Через нее группировка украинских сил в Горском и Золотом сообщается с Николаевкой, откуда есть выход на трассу Бахмут-Лисичанск. Если Врубовку захватят, это может означать частичное окружение укрепрайона Горское-Золотое (у него останется связь только с Лисичанском через Тошковку, за которую уже несколько недель тоже идут бои).

Золотое также штурмовалось, но противник, понеся потери, отошел. Аналогичная история с Николаевкой - была попытка захвата, но пришлось отойти, теперь идет перегруппировка для возобновления вражеского наступления туда.

В вечерней сводке Генштаб фактически признал потерю Камышевахи, о чем на днях сообщали российские паблики. Украинское командование рассказало, что в Камышеваху ввели резервы из состава 8-й армии РФ.

В целом в свежей сводке Генштаба отдельное внимание обращается на увеличение численности российских войск. Кроме Камышевахи, на Бахмутском направлении противник добавил батальонную тактическую группу из состава оперативного резерва, передислоцированную в Первомайск из района Купянска.

Также сообщается, что в России продолжают привлекать личный состав к войне против Украины путем увеличения выплат и введения краткосрочных контрактов, с возможностью их продления.

Донецкая область и все остальное

Противник наступает на Краснополье - населенный пункт рядом с Долиной, за которую в последние дни шли бои. И Краснополье, и Долина расположены прямо на трассе Харьков-Ростов, проходящей около Славянска.

На Краснополье наступают от Долгенького (Харьковская область), а в Долине россияне пытались "улучшить тактическое положение", но не преуспели, сообщил Генштаб.

Российские телеграмм-каналы в свою очередь сообщают, что в части Долины армия РФ уже закрепилась.

Но, повторимся, украинская сторона этого не подтверждает.

Под мощными обстрелами сегодня был Бахмут, от которого российские войска с юга и востока в 15-20 километрах.

Продолжаются серьезные обстрелы тылов "ДНР" - Донецка и Макеевки. В Донецке обстреляли район железнодорожного вокзала.

В "ДНР" обвиняют в обстрелах украинскую армию. В тоже время, Центр по противодействую дезинформации при СНБО обвинил в обстрелах российскую армию с целью поднятия мотивации воевать с Украину солдат, мобилизованных на территории "ЛДНР".

Жители Донецка сообщают об усилившихся боях на северо-западе от города - в районе Песок и Авдеевки, откуда, по утверждениям "ДНР", идут обстрелы

Издание Bloomberg сегодня опубликовало военный мини-прогноз по Донбассу. Хоть у России есть определенные военные проблемы, проявят они себя себя не так скоро, чтобы это помогло Украине на Донбассе.

Впрочем, и Россия быстро продвигаться не сможет. По данным эстонского Международного центра обороны и безопасности, на взятие Краматорска и Славянска в Донецкой области россиянам потребуется 2-3 месяца.

Продолжаются бои за Рубежное на севере Харьковской области, куда наступают россияне со стороны госграницы. По другим данным - бои ведутся по линии Рубежное - Старый Салтов.

В Запорожской области Россия обустроила обучающий танковый полигон, куда прибыли российские военные, а из Крыма привезли цистерны с топливом. Но данных о подготовке наступления пока нет.

На юге свежие спутниковые снимки показывают, что Россия усиливает свою военную группировку на острове Змеиный. На фото видны системы ПВО, бензовозы, РЛС, и центр управления. Синим выделены места маскировки, красным - транспорт, радар, топливо.

Белым - место крушения вертолета в начале мая.

Тем временем, издание The Telegraph пишет, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками.

Они попали в плен во время ожесточенного боя под Харьковом на прошлой неделе, свидетельствуют их товарищи.

39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн служили добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами, оказавшимися в плену у русских. "Мы были на задании, но все пошло совершенно не так из-за неправильных данных. Нам сказали, что город свободен, но выяснилось, что русские уже штурмуют его", - рассказал The Telegraph боевой товарищ американцев.

Британское издание отмечает, что пленение двух американцев будет деликатным с дипломатической точки зрения, поскольку Кремль может попытаться использовать это как доказательство того, что Америка принимает непосредственное участие в войне. Президент России Владимир Путин, скорее всего, потребует значительных уступок для их освобождения.

Отметим, что Россия не признает за иностранцами, которые воюют за Украину статуса комбатантов, а потому не будет на них распространять действие конвенций о военнопленных.

Поэтому американцев, скорее всего, ждёт российский суд. А если россияне по каким-то причинам решат передать их в «ЛДНР», то им может грозить смертная казнь. На прошлой неделе к ней были приговорены даа британца и марокканец, которые воевали за Украину.

Впрочем, не исключено, что иностранных пленных Россия согласится на кого-то или на что-то обменять.

Оружие и Рамштайн-3

Сегодня в Брюсселе проходит встреча министров стран НАТО - плюс некоторые союзники Альянса и Украина, которую представляет глава Минобороны Резников. Этот формат называется "Рамштайн" (по имени военной базы, где заседали впервые). Там обсуждают вопрос новых пакетов помощи Украине.

Уже идет первая информация, что туда войдет. Белый дом уже объявил о закупке артиллерии, противокорабельных ракет и другого вооружения для Украины на сумму около 1 миллиарда долларов.

Bloomberg уточняет, что речь пойдет о новой партии антикорабельных ракет "Гарпун". Также отправку этого оружия уже подтвердила Великобритания - дополнительных ракет помимо уже обещанных.

Отметим, что западные военные эксперты оценивали "Гарпун" как оружие, которое может противодейстовать российскому нападению на побережье - но кардинально решить проблему разблокировки портов они не смогут.

Также накануне "Рамштайна-3" генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс объявит о выделении Украине новой военной помощи, включая тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию. Ожидается, что одобрен этот пакет будет на саммите в Мадриде 28-30 июня.

Наконец Байден сегодня вечером позвонил Зеленскому и подтвердил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере одного миллиарда долларов.

Туда войдут "передовые ракетные системы", артиллерия и системы береговой обороны, артиллерийские боеприпасы.

Глава Пентагона Ллойд Остин раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине на миллиард долларов. По его словам, Украина, в частности должна получить:

– 18 155-мм гаубиц;

– 36 тысяч 155-мм снарядов;

– 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

– дополнительные снаряды к HIMARS;

– 4 автомобиля для ремонта техники;

– две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;

– тысячи защищенных радиостанций;

– тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Также Остин сообщил, что Словакия предоставит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию. Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня MARS.

При этом, конкретные объемы и сроки не называются. И гарантий, что поставки будут резко ускорены, чего настоятельно требует Киев, пока нету. Как и того, что все требования Украины удовлетворят.

Газета Financial Times сравнила запросы Украины на западное оружие с тем, что уже предоставил или пообещал поставить Запад.

Как видим, наиболее оптимистичная ситуация с танками, запрос удовлетворен более чем на половину. Также объем поставленных гаубиц составляет почти четверть потребности. Наиболее печальная ситуация с РСЗО. Их объем ничтожно мал в сравнении с запросами (хотя вчера Пентагон пообещал дать новые установки, но количества не уточнил)

Накануне "Рамштайна-3" сигналы с Запада шли смазанные. Не звучало однозначных обещаний резко ускорить ленд-лиз.

Например, глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что "ослаблять поставки оружия Киеву нельзя", хотя в Украине ждали, наверное, других формулировок.

Но посмотрим, как быстро доставят новую помощь. Хотя стоит признать, что миллиард - это не запредельная сумма. Она мало чем отличается от 800-миллионых пакетов, которые предоставлялись в марте-апреле.

Две позиции по Украине

Проблема вооружения Украины отражает некий тупик, в который вошла западная стратегия по Украине и России.

Американские и европейские СМИ уже открыто пишут о том, что Запад раскололся по вопросу продолжения войны. Причина - углубление экономического кризиса из-за санкций и собственно боевых действий. А также опасность выплескивания этих действий за пределы Украины.

Эти сомнения порождаются тем, что происходит на Донбассе и остальных участках фронта.

С момента ухода россиян из северных областей Украины, уже два месяца подряд ВСУ постепенно сдают позиции. Учитывая, что все это время шла серьезная западная помощь, в НАТО начало созревать мнение, что военные поставки негативных тенденций переломить не могут.

А наращивание этих поставок до уровня паритета с российской армией по ряду причин проблематично, да и опасно, поскольку чревато переходом конфликта на новый уровень эскалации (от полной мобилизации в России до применения ядерного оружия).

Поэтому на Западе сейчас изменилась риторика. В НАТО и США стали заявлять, что война должна закончиться переговорами. И если на этих переговорах Украина поднимет вопрос территориальных уступок - за океаном возражать не станут.

Европа чаще стала говорить о том, что Россия находится на том же континенте, и никуда оттуда не денется. Из чего следует вывод, что с ней надо договариваться. Об этом на днях сказал верховный представитель ЕС Боррель, а сегодня - президент Франции Макрон.

Президенту Украины в какой-то момент придется вести переговоры с Россией чтобы положить конец войне, заявил Макрон во время визита в Румынию. Он пообещал сделать "все, чтобы остановить военные силы России, помочь украинцам и их армии и продолжить переговоры".

Также президент Франции констатировал, что "география упряма" и Россия никуда не денется с континента, а значит, нужно возобновлять дискуссию.

"Но мы хотим построить мир, а это значит, что в какой-то момент мы все хотим, чтобы огонь прекратился и дискуссии возобновились. Мы, европейцы, делим континент, и география упряма. Россия продолжает быть там. Я никогда не разделял замечаний, которые заключались в том, что сегодня мы будем вести войну с русским народом, а завтра мы захотим его уничтожить", - заявил он.

Нужно понимать, что эти заявления от европейцев базируются в том числе на общественном мнении. Сегодня вышло два важных опроса по Украине.

Согласно свежему исследованию Европейского совета по международным отношениям, 35% европейцев хотят "мира в Украине как можно скорее", тогда как 22% хотят "справедливости любой ценой", то есть, войны до победного конца.

Одновременно с тем, европейцы разделились и по вопросу того, кто виноват в продолжении войны в Украине.

Так, в Финляндии, Швеции, Британии, Польше, Испании, Португалии подавляющее большинство обвиняют в войне Россию. А вот в "большой тройке" Евросоюза - Италии, Франции и Германии - от 20% до 27% опрошенных склонны обвинять в конфликте Украину.

Показателен и опрос среди немцев - нужно ли вооружать Украину. Оказывается, 68% жителей ФРГ не согласны с критикой в адрес Шольца из-за промедлений в поставках оружия, свидетельствуют результаты исследования института Forsa, которые публикует "Немецкая волна".

Также 68% считают, что война в Украине можешь закончиться лишь через дипломатию (военный путь поддерживают 25%). 83% опрошенных немцев выступают за продолжение диалога с Путиным, и лишь 14% - против.

В целом опрос коррелируется с тем, что проводил Евросоюз. Вывод - европейцы в целом больше настроены на окончание войны переговорами, чем на военную победу над Россией. И это будет значимым фактором в политике стран ЕС по Украине.

При этом, что конкретно сейчас нужно делать - на Западе никто детально не формулирует. Вести переговоры - это хорошо, но на базе чего - не совсем понятно. Единства на самом Западе нет, и поэтому "директивно" рекомендовать Украине пойти на уступки России НАТО сегодня не в состоянии.

То, что ситуация для Запада зашла в тупик, говорит и появление радикальных вариантов решения вопроса. Сегодня таких мнения прозвучало сразу два.

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что без прямого вмешательства Альянса закончить войну в Украине не удастся. Более того, если НАТО не вмешается в Украине, оно может самораспускаться.

"Идея, которую отстаивает сейчас генеральный секретарь Йенс Столтенберг, и которая находит поддержку у других членов альянса - о том, что НАТО может активно не вмешиваться, если его непосредственно не атакуют, - эта идея осталась в 90-х годах. Пришло время усвоить уроки. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это признаем и прикажем россиянам прекратить огонь", - цитирует Кларка "Голос Америки".

По мнению генерала армии США в отставке, альянс должен либо "выйти за очерченные рамки, либо прекратить свою деятельность".

Интересно в этом заявлении фактическое признание того, что нынешний формат западной помощи не способен обеспечить военную победу над Россией в Украине.

Аналогичное заявление сегодня сделала Польша. Глава правящей партии "Право и справедливость" вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что Западу не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта, и что поражение США и Запада в целом в Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме или Афганистане.

Пока прямое вмешательство Запада в эту войну - сценарий самый маловероятный. Потому что чреват непрогнозируемой эскалацией конфликта вплоть до ядерной. Но то, что такие призывы звучат, говорит о сломе прежней стратегии "победить Россию на поле боя". Какая стратегия родится вместо нее - увидим.

Что говорят в России и какие дальше сценарии?

Тем временем, Москва посылает сигналы, что не колеблется и будет продолжать войну, пока Киев не пойдет на ее условия или не капитулирует.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сегодня вообще усомнился, что Украина через два года "будет существовать на карте мира". Так он прокомментировал новость о том, что Украина хочет получить из США газ по ленд-лизу с двухлетней отсрочкой платежа.

Советник главы ОП Михаил Подоляк уже ответил Дмитрию Медведеву на это заявление и назвал его "лицом российского империализма".

"Если бы у российского империализма было лицо, то это был бы Медведев. Маленький человек с огромной неуверенностью, который сыплет ядом на Украину или угрожает миру как единственный способ самоутвердиться. Украина была, есть и будет. Вопрос в том, где будет Дмитрий Медведев через два года", - написал он.

Ряд резких заявлений в адрес Украины и Запада сделал и замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он заявил, что "Россия поставит точку в спецоперации в Украине там, где нужно Москве". И пообещал "стоять на своих позициях намертво".

Но допустил, что "дипломатические методы нужны".

"Но если Зеленский не готов к переговорам, если те, кто стоит за ним, настроены продолжать безумную накачку Украины оружием, это их выбор", - добавил Рябков.

Китай также продолжает выражать России осторожную поддержку. Его лидер Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Путиным заявил, что "все стороны" должны работать над урегулированием ситуации "в ответственной степени".

Также он в разговоре не осудил действия России в Украине и не назвал происходящее "вторжением", а призвал к урегулированию путем переговоров. Си Цзиньпин также подтвердил готовность Китая помочь урегулировать ситуацию.

Американское агентство CNN видит 3 варианта развития конфликта:

1. Россия продолжает продвигаться дальше;

2. Россия "застрянет" и образуется линия фронта на месяц или годы, что приведет к значительным жертвам в Украине и истощению мировой экономики.

3. Россия пересмотрит военные цели и объявит о победе на существующем этапе конфликта. Правда, авторы статьи считают такой вариант маловероятным и отмечают, что это скорее желание стран Запада, а не то, что соответствует действительности.

Напротив, в США все больше опасаются, что закрепившись на уже занятых территориях, РФ будет их использовать для дальнейшего продвижения вглубь Украины.

Авторы считают, что пока нет никаких признаков того, что РФ намерена завершить эту войну: "Путин по-прежнему верит, что в конечном итоге он добьется успеха и будет либо физически контролировать, либо приобретет некую форму политического контроля над Украиной".

Авторы со ссылкой на западную разведку сообщают, что у украинских военных стремительно заканчивают боеприпасы времен СССР, а Россия накапливает значительное артиллерийское преимущество.

Опрошенные в статье военные эксперты отмечают, что у ВСУ имеются большие проблемы по обучению новейшим западным системам вооружения: "обучение солдат этим системам требует времени и уводит необходимых бойцов с поля боя".

Кроме того, украинские военные зачастую предпочитают не использовать незнакомые им западные системы в ходе боев, как это происходит, например, с уже поставленными дронами Switchblade.

"Также трудно предсказать, как украинские вооруженные силы поведут себя в решающий момент, потому что по мере роста потерь в бой отправляются наспех обученные гражданские добровольцы. Их эффективность под огнем - неизвестная величина", — говорит один из представителей НАТО.

При этом затяжная война увеличивает экономические издержки для Запада, что приводит к недовольству обывателей. Поэтому некоторые официальные лица опасаются, что западная поддержка Украины может ослабнуть.