Анализируем, что произошло на 113-й день войны.

Ситуация на фронте 16 июня

Наиболее угрожающей остается ситуация в Луганской области. Вчера поздно вечером главком ВСУ Валерий Залужный сказал, что это ключевая точка в системе обороны региона.

"Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Наступление ведется с юга на север на направлениях Попасная-Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово", - заявил главком.

С востока на запад враг атакует по линии Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метелкино, Тошковка-Камышеваха.

Противник уничтожил уже четыре моста через Северский Донец в районе Северодонецка, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Ранее сообщалось, что взорвано три моста, но пути сообщения с городом на тот момент "существовали".

Важный момент - российские войска впритык подошли к трассе Бахмут-Лисичанск, сообщает главред Цензор.нет Юрий Бутусов, который сейчас находится в Северодонецке.

По его словам, российская командование хочет перерезать эту трассу, затем выйти на Северск и окружить таким образом полностью Северодонецк и Лисичанск с запада. Параллельно с выходом на трассу противник пытается окружить украинские позиции в районе Золотое-Горское-Тошковское.

Генштаб, к слову, вечером сообщил, что отбита попытка россиян захватить Берестовое у трассы на Бахмут (еще несколько дней назад в "ДНР" заявляли, что они в это село зашли, но украинская сторона это, как видим, опровергает).

Противоречивые данные поступают и о ситуации южнее. Российские телеграмм-каналы сообщают о том, что армия РФ перекрыло трассу, которая ведет из Бахмута в Светлодарск, что означает оперативное окружение для украинских войск, находящихся в Новолуганском и на Углегорской ТЭС. Но каких-либо объективных подтверждений этому нет.

Украинская сторона это также не подтверждает.

Утром Генштаб сообщал, что ведутся штурмовые действия на Славянском направлении.

Судя по географии обстрелов, бои идут под Вернопольем (Харьковская область в сторону Барвенково), Долиной (Донецкая область, по трассе на Славянск) и Пришибом (село на правом берегу Северского Донца, восточнее Святогорска).

Залужный вчера сообщал, что противник наступает на направлениях Богородичное-Славянск и Изюм-Славянск.

При этом Арестович вчера заявил, что

ВСУ продвигаются к захваченному россиянами Изюму с запада, чтобы ослабить давление армии РФ на Славянск.

Вера же о том же писали российские военные телеграмм-каналы.

Они сообщили, что на Изюмском направлении в районе Протопоповки и Петровского ВСУ удалось навести переправу через Северский Донец. И также делают вывод, что таким образом украинские войска пытаются зайти во фланг российским силам, наступающим на Донбассе, оттянув внимание и силы к Изюму.

Также сегодня Киев обновил статистику по количеству российских войск в Украине. Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что Россия привлекла к войне против Украины суммарно 330 тысяч человек.

"Из них численность группировки вооруженных сил РФ на направлениях насчитывает до 150 тыс. военнослужащих, которые сформированы из батальонно-тактических групп и других формирований, при этом с учетом воздушного и морского компонента группировки войск агрессора насчитывает до 220 тыс. военнослужащих", - сказал Громов.

Также привлечены воинские части и подразделения мобилизационного резерва противника численностью более 80 тысяч человек, боевые армейские системы - до 7 тысяч человек, федеральная служба войск национальной гвардии - до 18 тысяч человек, а также частные военные компании - до 8 тысяч человек.

Месяц назад Минобороны Украины сообщало, что в Украине 167 тысяч российских военных. То есть сейчас группировка выросла вдвое.

Итоги "Рамштайна"

После третьей встречи в формате "Рамштайн", на которой собрались министры обороны около 50 стран, Украине пообещали новые поставки вооружения.

По итогам встречи глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США предоставят дополнительный пакет помощи в сфере безопасности на сумму 1 млрд долларов.

В частности в него войдут:

– 18 155-мм гаубиц;

– 36 тысяч 155-мм снарядов;

– 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

– дополнительные снаряды к HIMARS;

– 4 автомобиля для ремонта техники;

– две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;

– тысячи защищенных радиостанций;

– тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS вместе с боеприпасами будут доставлены в Украину уже к концу июня.

Также Остин сообщил, что Словакия предоставит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли добавил, что Украина получит:

- 10 пусковых установок РСЗО от разных стран НАТО с боекомплектом 100 ракет на боевую машину.

- 300-400 единиц ствольной артиллерии.

В США уточнили, что четыре установки HIMARS, поставки которых были согласованы еще ранее, будут доставлены в Украину до конца месяца.

После того, как украинцы испытают систему в бою, "будет принято решение о будущих поставках".

РСЗО пообещала и Германия. Министр обороны Кристине Ламбрехт объявила, что Украине выделят три системы MARS II.

А приехавший сегодня в Киев президент Франции Макрон сообщил, что Париж поставит Украине 6 дополнительных артиллерийских установок Caesar калибра 155-миллиметров.

В свою очередь Канада объявила, что даст 10 заменяемых стволов для гаубиц М777, которые ранее передали западные партнеры - для поддержания дальности и точности. А Британия пообещала, что передаст Украине более 20 САУ M109.

Если подводить итог, то самый значимый подарок - это 300-400 единиц ствольной артиллерии. Хотя Украина просила тысячу. Остальные виды вооружений, судя по цифрам, особой погоды на фронте не сделают.

Но вопрос опять же в том, когда эти пушки привезут. И задаются им собственно на самом Западе.

О сложностях с поставкой Украине вооружений рассказала постпред США при НАТО Джулианн Смит.

Киев ежедневно посылает Западу запросы о поставках вооружения и они часто меняются. При этом собственные запасы некоторых стран исчерпываются. В связи с этим в обеспечить Украину всем необходимым оружием затруднительно, заявила Смит.

"Некоторые страны отдали все, что у них было", - сказала она. Поэтому они, по ее словам, решают переключиться на оказание финансовой помощи.

Подводя итог "Рамштайну", газета The New York Times пишет, что "США и союзники обещают дополнительное вооружение для Украины, но Киев хочет большего". Но издание предупреждает, что "обещание оружия и его поставка - разные вещи".

Газета перечисляет причины, почему передача идет медленнее, чем бы того хотелось Украине:

- нежелание Запада истощать свои арсеналы,

- невозможность быстро произвести дополнительное оружие,

- сложная логистика,

- опасения попадания в руки россиян чувствительных технологий,

- необходимость обучения украинцев обращению с новыми видами вооружений

- и опасность эскалации, если будут удары по России.

В Украине также не в восторге от таких темпов.

Арестович не в восторге от заявленных после встречи в Рамштайне объёмов и сроков военной помощи от Запада.

"Темпы, обещанные в "Рамштайне", меньше, чем мы рассчитывали. И самое неприятное - что эта помощь поступит только в августе, а это отодвигает наши наполеоновские планы по контрнаступлению. Это дивизион, плюс еще примерно столько же другого типа. Этого достаточно, чтобы сделать очень неприятно россиянам, но все-таки далеко от наших реальных нужд", - сказал Арестович в интервью Фейгину.

Кроме того, Арестович изложил свою версию почему Запад не поставляет оружие в необходимых для Украины объёмах и рассказывает, какая в таких условиях будет стратегия украинского командования.

"Распад России на 30 маленьких государств, где 30 Кадыровых дерутся за ядерный чемоданчик, Западу не нужен. Западу нужно показать российской армии бесперспективность войны и заставить ее сесть за стол переговоров, чтобы принудить ее к приемлемому для Западу мира. Блестящий триумф Украины ему в этой концепции не нужен, поэтому и нет больших объемов вооружений. Надежда Украины в этой игре - какая-то существенная, непереигрываемая победа, которая будет иметь прямую политическую проекцию. Например, возвращение Херсона. Нам нужно измотать соперника и нужен отдельный крупный оперативный успех, который может вызвать кризис в Москве. Это реальная задача даже при том небольшом объеме вооружений, которое мы получили", - сказал Арестович.

Визит "евротройки" и прогнозы на окончание войны

Сегодня в Киев прибыла "большая европейская тройка" - лидеры Франции, Германии и Италии. Такая солидная депутация сразу вызвала вопросы к целям этой миссии.

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Шольц, Макрон и Драги "везут кандидатство в ЕС". При этом, по его словам, они также везут "просьбу вернуться к переговорам с Путиным".

Если версия Андрусива верна, то это значит, что ведущие европейские страны продолжают продвигать для Киева тему "перспектива вступления Украины в ЕС в обмен на мир с Россией". Эта тема обсуждалась еще в марте, когда велись интенсивные переговоры между Украиной и РФ. И, не исключено, жива до сих пор.

Вопрос только, насколько обе воюющие страны согласятся с таким подходом.

Видимых проявлений того, что "евротройка" привезла в Киев именно такие условия, не было. Точнее, не было по второй части (переговоры с РФ).

В тоже время первая часть "пророчества" Андрусива сбылась практически целиком.

Макрон, Драга и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

Что касается переговоров с Россией, то о них довольно витиевато высказался Макрон.

Он сказал, что украинские власти сами должны определить условия для диалога с Кремлем. При этом добавил, что Европа поддерживает диалог Украины и России о прекращении войны.

"Мы всегда поддерживаем вариант диалога, потому что в один прекрасный день конфликт должен прекратиться и должны начаться переговоры. Но условия переговоров должны быть определены Украиной: Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не будут требовать от Украины условий", - сказал Макрон.

При этом он уточнил, что Франция и ФРГ могут участвовать в переговорах в качестве гарантов безопасности Украины.

Кроме того, Макрон заверил, что Европа не будет требовать от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта.

А значит, вроде бы никаких болезненных компромиссов в обмен на кандидатский статус не предлагается. С другой стороны, утвердить этот статус должны все 27 стран ЕС, и персональное "да" от Парижа или Берлина имеет столько же веса, сколько и "нет" от Амстердама, который выступает против.

При этом повлиять на позицию стран-противников немцы и французы как раз могут.

Да и вряд ли бы Макрон, Шольц и Драги ехали бы в Киев таким составом если бы не везли Украине каких-то консолидированных предложений по самому главному вопросу - как прекратить войну. По крайней мере, в Украине это воспринималось именно так. Другой вопрос, какие это предложения. И что на них ответят Украина и Россия.

Но в любом случае очевидно, что "евротройка" не могла привезти в Украину план "войны до полной победы". Это, собственно, не в тренде даже у США.

Сегодня, например, американские СМИ сообщили, что Байден попросил своих подчиненных не заходить слишком далеко в риторике о поддержке Украины, чтобы не рождать нереалистичных ожиданий у Киева и не провоцировать Россию.

Как сообщил телеканал NBC News, Байден провел разговор с Остином и Блинкеном после их апрельского визита в Киев и посоветовал им "остыть". Президент был недоволен из-за их слов о важности победы Украины.

Несмотря на то, что описываемые в статье события произошли больше месяца назад, показательно, что статья об этом вышла сегодня. И, судя по риторике американских чиновников с тех пор, совету Байдена они вняли. Риторика стала заметно сдержаннее и в ней чаще упоминаются переговоры.

Возвращаясь к визиту в Киев трех европейцев, и неким предложениям, которые они могли доставить Зеленскому - похоже, переоценивать их пока не стоит.

В России уже заявили, что от визита "пользы ноль". Это в своей манере прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, обозвав Макрона, Шольца и Драги "европейскими ценителями лягушек, ливера и макарон".

"А часики тикают", - добавил Медведев, говоря, видимо, о надвигающихся холодах и газовом кризисе в Европе, который подстегивает война.

Отметим, что угрозы в публикациях последнее время не редкость для экс-президента России. Редкость то, что этот пост Медведев опубликовал в Twitter. Этой соцсетью он не пользовался три месяца, отдавая предпочтение Telegram.

Возможно, Медведев намеренно выбрал именно эту соцсеть, желая быть прочитанным на Западе. То есть, не так уж россиянам и все равно, с чем лидеры ЕС прибыли в Киев.

К тому же в России продолжают делать заявления о том, что заинтересованы в переговорах с Украиной. В Кремле устами Пескова заявили: Москва надеется, что нынешний визит Макрона, Драги и Шольца в Киев "сподвигнет Зеленского реально посмотреть на положение дел".

Хотя при этом, Песков сказал, что переговоры Украины и России сейчас застопорились, "рассчитывать на их продолжение можно с трудом".

Концепция Арестовича

Краеугольный камень любых теоретических договоренностей Зеленского и Путина - территории. Очевидно, что без военного разгрома Россия не вернет Украине уже захваченное. И договариваться будет лишь о том, чтобы не наступать дальше.

Но позиция Украины диаметрально противоположна: россияне должны вернуть то, что захватили с 24 февраля (как минимум), и тогда будем договариваться.

И, повторимся, у Москвы нет сейчас никакого резона идти на такие условия до тех пор, пока ее армии на фронте наступают, а не терпят разгромные поражения.

Собственно, это и имеют в виду украинские власти, которые постоянно говорят, что сейчас с Россией договариваться нельзя, потому к Киева из-за ситуации на фронте слабые переговорные позиции. Поэтому сначала надо перейти в контрнаступление, нанести чувствительное поражение российской армии (как и предлагал Арестович - вернуть Херсон) и уже после этого о чем то с Москвой уже договариваться.

То есть на данном этапе, по крайней мере в публичных заявлениях Киев даже не рассматривает "российский вариант" мира - "то, что завоевали остается под Россией, но далее Путин не идет".

Ключевым здесь, как видим, является способность ВСУ организовать контрнаступление и коренной перелом хотя бы на одном участке фронта.

От этого и зависит дальнейший ход событий, в том числе, и на переговорной площадке.

Тем временем, размышляя в своем телеграмм-канале о том, какой будет Украина после войны, Алексей Арестович допускает, что некоторых территорий у нее не будет.

Но, по его мнению, нужно воевать не за "старую", а за "новую Украину".

Эта "новая Украина", по мнению Арестовича, "даже чисто материалистически имеет шансы сократиться территориально, и уж точно - потерять приличную часть граждан".

Военные действия могут закончиться, по прогнозу Арестовича, через год, но даже когда это произойдет, "окончательно мы победим только тогда, когда решим - какую Новую Украину мы строим и начнём ее воплощать".

При этом, по его словам, все существующие сегодня "проекты Украины" не несут ей пользы, а только вредят государству.

"Если смотреть с точки зрения четырёх базовых проектов Украины (еврооптимистичного, националистического, советского и российского), то уже видно, что российский взял у нас кусок территории, советский, возможно, будет легитимизировать это взятие, националистический мечтает сделать из Украины Анти-Россию, а еврооптимистический пытается делать хорошую мину при плохой игре, старательно изображая, что пипеточная помощь Запада - это и есть высшая мудрость Европы, которую только мы и могли ожидать.

Таким образом, советский и российский проекты принесли сюда кровь и мучения, националистический хочет впутать нас в сложные, контрзависимые (которые хуже зависимых) отношения с первыми двумя, а еврооптимисты просто откровенно врут, делая вид, что не замечают, что Европа отнюдь не настроена радикально бороться здесь с советским и российским проектами до полной победы над ними", - написал Арестович.