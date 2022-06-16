В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины сообщили, что по состоянию на 14 июня 2022 года в Украине зарегистрировано 26 обращений за медицинской помощью, связанной с поражением змеиным ядом.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

По данным Минздрава, среди пострадавших четыре ребенка до 17 лет и десять женщин. Обращения поступали из Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской, Полтавской и Черновицкой областей. Летальных случаев зарегистрировано не было.

В ЦОЗ рассказали, что змеи в Украине активны с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их - в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик наступает осенью, в сентябре. В этом году холодная весна и военные действия внесли свои коррективы. Однако наступает летняя пора, и именно в это время змеи наиболее активны.

Медики советуют, что для того, чтобы не стать жертвой ядовитых змей, следует быть осмотрительными и соблюдать простые правила:

Выбирайте одежду, которая защитит от укусов. Это должны быть длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки. Брюки нужно заправить в обувь.

Проверяйте место привала. Прежде чем сесть на траву, камень, хворост или бревно - постучите палкой, чтобы напугать змею.

Не касайтесь руками непроверенных предметов, лучше пользоваться палкой. Змеи часто прячутся в старых пнях, копнах сена, под камнями или поваленными стволами деревьев.

Не совершайте резких движений и не приближайтесь. Если увидели рядом змею, лучше замереть и подождать, пока она отползет или без резких движений отойти в сторону. Тем более не пытайтесь поймать или убить змею. Змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности.

Что же делать, если человека укусила змея? Необходимо как можно скорее попасть в больницу и получить профессиональную помощь. Ведь укусы опасны именно осложнениями, которые могут возникнуть после них. Если транспортировка в больницу занимает много времени, следует оказать медицинскую помощь пострадавшему:

обеспечьте спокойствие и минимум движений;

давайте много воды;

место укуса обработайте антисептиком;

снимите с пораженной конечности одежду, украшения, обувь;

дайте пострадавшему 1-2 таблетки лекарства от аллергии;

приложите к ране лед, обмотанный тканью;

при транспортировке зафиксируйте пораженную конечность;

не высасывайте яд - это может спровоцировать аллергическую реакцию и отек верхних дыхательных путей;

не накладывайте жгут;

не прижигайте рану;

нельзя употреблять алкоголь.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Киеве змея сбежала из террариума на четвертом этаже дома и спряталась в авто на улице.

Также "Страна" публиковала рекомендации медиков, что делать при укусах насекомых и пауков летом.