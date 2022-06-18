Анализируем 115-й день войны.

Ситуация на фронте 18 июня

В Северодонецке противник пытался ночью вести штурм за пределами города. Генштаб вечером уточнил, что речь шла о пригородном поселке Метелкино на юго-восточной окраине. Противник имел там частичный успех и закрепился.

В Луганской области идут штурмовые действия у Горского (на юге от Лисичанска), Берестового (трасса Лисичанск-Бахмут) и Кодемы (село под Светлодарском, к северу от Горловки).

В районе Славянска основные "горячие" точки, где идут штурмовые действия - Краснополье и Долина (два села на севере Донецкой области на трассе Харьков-Ростов). Богородичное на этот раз в сводках не упоминается. Ранее говорилось, что россияне там закрепились, но ВСУ сопротивляются.

Западные аналитики фиксируют, что основные боевые действия по-прежнему сосредоточены на восточном фронте. Российская армия пытается наступать к югу от Изюма на Славянск в надежде окружить группу украинских войск от Славянска до Северодонецка.

Украинские войска контратакуют к северу от Изюма в надежде отвлечь российские подразделения от этой атаки. Эти контратаки не подтверждены официально, но информация о них множится в украинских телеграм-каналах.

Мощные обстрелы снова идут по Донецку. Сегодня били по Куйбышевскому, Киевскому и Ворошиловскому районам. Удары пришлись на улицу Университетскую, район "Донбасс-арены", завод "Топаз", свист снарядов был слышен на центральной площади Ленина. Били рядом с физфаком университета и другим объектам. Попало даже по бывшей городской мэрии.

Такие обстрелы продолжаются в городе уже несколько дней, но сегодня они крайне ожесточенные. Погибло уже пять человек, 12 ранено.

Жители Донецка, с которым поговорила "Страна", отмечают две особенности этих обстрелов.

Первая - участились хаотические прилеты по жилой застройке и гражданским объектам. Беспорядочно бьют по домам, больницам, учебным заведениям. И все это летит в центр города, ранее спокойный.

Вторая - стало часто попадать по военным объектам "ДНР". Что указывает на то, что как минимум за эту часть "программы" отвечают ВСУ.

В "ДНР" и России заявляют, что город накрывает украинская артиллерия, чтобы заставить российскую армию отойти от Северодонецка и Славянска и бросить силы на штурм крайне мощных укреплений в Авдеевке и Песках (или их окружение).

В Украине обвиняют РФ и "республику" в самообстрелах, заявляя, что так хотят "мотивировать" местное население к мобилизации.

На подконтрольной Украине территории идут ракетные удары по Харькову, Кривому Рогу, Кременчугу. В Кременчуге сегодня восемь российских ракет ударили по НПЗ (уже в третий раз) и теплоэлектроцентрали. В минобороны РФ заявили, что били по хранилищам и производству горючего.

В Харьковской области сегодня ударили по газоперерабатывающему заводу. В регионе находится Шебелинский ГПЗ - второй после Кременчугского НПЗ производитель топлива в стране. Но по нему били или нет - власти не уточнили.

В общем "война обстрелов" по тылам усиливается. Причем идут не только обстрелы, но, похоже и диверсионные действия. В захваченном россиянами Херсоне но улице Сенявина произошел взрыв.

Взрывное устройство было прикреплено к дереву, удар пришелся на автомобиль. Водитель остался жив. Российские СМИ сообщают, что в машине находился "начальник УСИН по Херсонской области" Евгений Соболев. Он госпитализирован с ранениями обеих ног.

Кстати, сегодня появилась версия, кто виноват в том, что россияне смогли быстро захватить Херсон. Это произошло из-за измены предварительно завербованного сотрудника СБУ - помощника начальника областного Управления Службы Игоря Садохина.

"Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины уволил с должности руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас также работают правоохранители", - рассказал глава Херсонского областного совета Александр Самойленко "Укринформу".

Список Пентагона и признания замов Резникова

Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Отмечается, что общая ее сумма - примерно 5,6 миллиардов долларов.

Помощь Соединенных Штатов в области безопасности, предоставленная Украине, включает:

- более 1400 зенитных комплексов Stinger;

- более 6500 противотанковых систем Javelin;

- более 20 000 других противотанковых систем;

- более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;

- 126 155-мм гаубиц и 260 000 155-мм артиллерийских снарядов;

- 108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц и 19 тактических машин для эвакуации техники;

- высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;

- 20 вертолетов Ми-17;

- "сотни" бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин;

- 200 бронетранспортеров M113;

- более 7000 единиц стрелкового оружия;

более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;

- 75 000 комплектов бронежилетов и касок;

- 121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;

- ракетные системы с лазерным наведением;

- беспилотные воздушные системы Puma;

- беспилотные корабли береговой обороны;

- 22 контрартиллерийских радара; 4 противоминометных радара; 4 радара воздушного наблюдения;

- 2 системы береговой обороны "Гарпун";

- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

- взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий;

- тактические защищенные системы связи;

- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;

- коммерческие услуги спутниковой съемки;

- защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

- химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

- медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;

- электронное оборудование для подавления помех;

- полевое оборудование и запасные части;

- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Как видим, арсенал мощный. Но характер у него скорее оборонительный, чем наступательный. Вооружения, которые могут принять участие в наступлении - гаубицы, например, или вертолеты - поставляются в явно не том количестве.

А вот стопроцентно наступательные вооружения идут со скрипом. Сегодня стало известно, что Белый дом заблокировал передачу Киеву четырех беспилотников MQ-1C Gray Eagle, которые несут на борту ракеты.

Это произошло после возражений Пентагона о том, что эти технологии могут попасть в руки россиян. А именно - строение радара и оптико-электронной системы, пишет Reuters.

MQ-1C Gray Eagle - это один из самых мощных беспилотников у США, он может подниматься на высоту более восьми километров и летать на расстояния до нескольких сотен километров. То есть он может долететь до Москвы и отстреляться ракетами.

О том, что эти БПЛА могут передать Украине, сообщалось еще в начале месяца. Но теперь решили передачу притормозить под предлогом, который мог быть вполне известен заранее.

Что же касается классического наступательного вооружения - танков и штурмовой авиации - то техника западного образца в Украину не поступает, а советские запасы у стран Восточной Европы уже исчерпываются.

На данный момент международная помощь покрывает лишь 10-15% потребностей украинской армии, сообщил вчера замминистра обороны Владимир Карпенко в интервью National Defence.

Также он впервые озвучил цифры потерь ВСУ в технике за время войны. "Мы потеряли около 50% (тяжелых вооружений - Ред.). Это около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем", – сказал Карпенко.

Еще один зам Резникова - Денис Шарапов - сообщил, что натовское вооружение очень быстро выбивается. После каждой "артиллерийской дуэли" в среднем две из шести гаубиц M777, которые находятся на вооружении у ВСУ, приходится отводить на ремонт. В основном это ущерб от вражеских снарядов.

Впрочем, в украинском СНБО призывают не паниковать. Действие ленд-лиза по американской военной помощи, оказывается, еще не начиналось, заявил сегодня секретарь Совбеза Алексей Данилов.

По его словам, сроки начала поставок оружия по этой программе определить невозможно.

"Это может быть июль, август, а может и сентябрь. Ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки это как сутки, а для нас это совсем другие измерения", - сказал Данилов.

"Переговоры в августе"

Насчет сроков ленд-лиза, впрочем, есть разные мнения в украинской верхушке. Например, судя из слов главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление (чего, видимо, без ленд-лиза сделать будет сложно).

Арахамия заявил, что Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа. По его расчетам, как раз к тому времени должна усилиться "переговорная позиция" Киева после запланированного контрнаступления ВСУ.

"К переговорам можем вернуться к концу августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", - сказал Арахамия в комментарии "Голосу Америки".

Аналогичную мысль высказал и глава МИД Кулеба. Он опубликовал статью в журнале Foreign Affairs, где тезисно заявил, что:

- Путин пойдет на переговоры, если Украине удастся "оттеснить российские войска достаточно далеко".

- нам нужно оружие, которое докажет, что Запад стремится помочь нам действительно победить, а "не просто не дать нам проиграть".

- в мире растет усталость от войны, отсюда - призывы к нам пойти на компромисс. Лица, принимающие решения в африканских, арабских и азиатских государствах уже "вежливо предлагают нам прекратить сопротивление".

- "миссия Украины — существенное ослабление России", это позволит США и остальному миру серьезно вести переговоры со "смиренной и более конструктивной Москвой".

В общем, Украина взяла на вооружение принцип "сначала победы, потом переговоры".

Хотя и чувствуется некая напряженность по поводу искренности намерений Запада, который присылает оружия ровно столько, "чтобы не проиграть". А также "усталость от войны", что будет снижать внимание к украинским запросам.

Британский премьер Джонсон сегодня попытался развеять это сомнение - хотя по факту его лишь подтвердил.

"Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость от темы Украины начинает проявляться по всему миру, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке. В то время, когда Москва продвигается вперед дюйм за дюймом, важно демонстрировать, что Украина может победить и победит", - заявил он после визита в Киев.

В то же время тезис о победе Украины ставят под сомнение в западных СМИ. The Washington Post вышла со статьей о том, что возможности западных стран в Украине "скудные", и лучшее, на что может надеяться Киев - это на тупиковую ситуацию или ничью в этой войне. Поскольку российская армия лучше вооружена.

"Несмотря на всплеск внешней помощи и высокий моральный дух украинских военнослужащих, Киев и его союзники могут надеяться лишь на достижение ничьей с гораздо большей и лучше вооруженной российской армией", - пишет газета.

Издание считает, что новые поставки оружия направлены не на разгром России в этой войне, а должны оказать влияние на ход мирных переговоров и "снизить готовность Путина продолжать борьбу".

Впрочем, что подразумевается под "ничьей", не совсем понятно. Если даже фронт больше не сдвинется, то на "ничью" или тупик это не слишком похоже - Украина теряет огромные территории.

Но в целом "Рамштайн-3" показал, что поставки оружия будут продолжаться. И, судя по их нынешним объемам и небыстрым темпам, реалистичных целей у Запада может быть две:

1. Удержание того, что есть, препятствование дальнейшему наступлению РФ.

2. Контрнаступление Украины на каком-то отдельном участке фронта с освобождением одного из крупных городов. Например, Херсона, который относительно близко к украинским позициям. И опыт контрнаступлений на этом участке уже есть.

Даже если удастся взять один только Херсон, а на другие участки просто не хватит сил - то уже с этой позиции Киев сможет начать переговоры и остановить войну на некой победной ноте. Что сохранит лицо в том числе и западным странам.

Но пойдут ли на это в Украине, а также сядет ли за стол переговоров Кремль в этой ситуации - непонятно. Как собственно пока непонятны перспективы и сроки контрнаступления, где бы оно не произошло. Особенно с учетом не очень высоких темпов поставок оружия.