Анализируем 116-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 19 июня

Луганская область. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи двух стратегических трасс - Горское-Лисичанск (там бомбили Белую гору и Мирную долину) и Лисичанск-Бахмут (там ударили ракетой по Верхнекаменке).

У южной дороги на Лисичанск, как утверждает Генштаб ВСУ, был отбит российский штурм Тошковки (по российским даням, там идет продвижение войск РФ и "ЛНР"). Еще южнее противник ведет штурм Горского со стороны Орехово (то есть с востока). Штурм соседнего Золотого и Первомайска был отбит, сообщает Генштаб.

Ведутся бои в направлении трассы Лисичанск-Бахмут к северо-западу от Попасной. Была попытка наступления от захваченной Врубовки в сторону Николаевки, но она, по данным Генштаба ВСУ, была отбита. Также к Николаевке прорываются со стороны Нырково, бой продолжается.

Захват противником Николаевки означает прямой доступ к трассе из Лисичанска на Бахмут.

В поселке Метелкино под Северодонецком, где в последние дни шли ожесточённые бои, в результате обстрелов сгорел конно-спортивный комплекс "Виртуоз". Все лошади погибли. Метелкино, судя по картам "Института изучения войны", уже захвачено противником.

Сегодня же о взятии Метелкино заявило и Минобороны РФ.

Украинская сторона эту информацию не подтверждает.

В самом Северодонецке продолжаются бои, противник контролирует большую часть города, заявил сегодня губернатор Сергей Гайдай.

Донецкая область. Наносились авиационные и ракетные удары по населенным пунктам Пришиб и Маяки в районе национального парка "Святые горы". Там сосредоточена украинская оборона на подступах к Славянску.

Также были обстреляны позиции ВСУ "неподалеку" Богородичного и Долины. Говорит ли это о том, что россияне захватили эти пункты - сказать сложно. Однако в Богородичном они уже несколько дней назад закрепились, как сообщал Генштаб.

Американский "Институт изучения войны" относит село к предполагаемому российскому контролю.

Южнее в Донецкой области ракетами обстреляли позиции ВСУ в Зайцево и Нью-Йорке - то есть, к северу и западу от Горловки. Также ракетные удары наносились вблизи Покровска - по Миролюбовке и Гродовке (к северо-западу от Донецка, в тыл украинским войскам со стороны Авдеевки).

В донецких пабликах сегодня сообщают о новых прилетах в Донецке. Тяжелые взрывы и свист снарядов слышны в районе Шахтерской площади.

Идет интенсивный обстрел микрорайона Бирюзова в Донецке. Это западная окраина города, близлежащие населенные пункты на контролируемой Украиной территории - Красногоровка и Марьинка. Неподалеку от жилых домов расположена крупная шахта имени Скочинского.

Также под обстрел сегодня попал поселок Горняк в Куйбышевском районе Донецка.

Харьковская область. На севере Харьковской области продолжаются бои в районе села Рубежное к северу от Старого Салтова на правом берегу Северского Донца. Также противник провел дистанционное минирование у Черкасских Тишек - это практически под самым Харьковом.

Российские телеграм-каналы пишут, что Рубежное уже захвачено, но украинский Генштаб, как видим, этого не подтверждает. Также россияне сообщали, что взяли под контроль Терновую около границы с Россией. На картах "Института изучения войны" Терновая уже в зоне российского контроля, а Рубежное - нет.

В "Институте" констатируют, что силы РФ пытаются вернуть свои позиции в окрестностях Харькова.

Вчера советник главы Офиса президента Алексей Арестович тоже обратил внимание на возрастающую угрозу Харькову. Сегодня советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная.

"Россияне пробуют приблизиться к Харькову и снова превратить его в прифронтовой город", - сообщил Денисенко. По его словам, россияне хотят приблизиться к Харькову настолько, чтобы иметь возможность его постоянно обстреливать.

Обстрелы уже усиливаются. Из-за них мэр Харькова Игорь Терехов отменил поездку в Мадрид, где он планировал обсуждать с архитекторами варианты восстановления города.

На юге Харьковской области, в направлении захваченного Россией Изюма, ожесточенные бои. В них погиб руководитель "Легиона Свободы", командир батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин под позывным "Кум".

Остальной фронт. Острая ситуация в Николаевской области. Сегодня сообщали о взрывах в Очакове. А в результате вчерашних обстрелов региона погибли человека, еще один - тяжело ранен.

Николаев за минувшие сутки был дважды атакован ракетами. Среди дня двойной удар был нанесен по промышленной инфраструктуре. Вечером второй удар – пятью ракетами со стороны Херсонской области.

Вчера вечером мощные удары нанесли по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области. Сегодня утром при тушении пожара взорвался резервуар. Всего 12 пострадавших и двое погибших.

Возвращаясь из тыла на фронт - сегодня российские телеграмм-каналы подтвердили смену командования воздушно-десантными войсками России, о чем ранее сообщали на Западе и в Украине. Новым командующим стал уроженец Донбасса (родился в Моспино близ Донецка) генерал-полковник Михаил Теплинский.

Он воевал в первую и во вторую чеченскую, а во время нынешней войны в Украине, по данным российских телеграмм-каналов, командовал взятием Лимана.

Война "на годы" или на месяцы? Международная ситуация

За эти сутки из Британии и США прошла порция довольно жестких заявлений по России. По многим параметрам очень сходных.

Премьер-министр Борис Джонсон предложил миру готовится к длительной войне с РФ. "Нам нужно готовиться к затяжной войне, так как Путин перешел к военной кампании на истощение, пытаясь стереть украинские силы все большей силой", - сказал он.

Джонсон также заявил, что Британия и партнеры "должны реагировать", то есть поддерживать Украину стратегическими ресурсами, чтобы она "смогла выстоять и в конце-концов одержать победу".

О том же - длительности и победе Украины - говорил генсек НАТО. В интервью немецкой газете Bild am Sonntag он заявил, что война может продлиться годы, и Западу нужно смириться с такими издержками как рост цен. Поддерживать Украину вооружением нужно даже "если затраты высоки".

"С более современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина снова сможет выбить путинские войска с Донбасса", - сказал Йенс Столтенберг.

Впрочем, это политические заявления. На экспертном же уровне в тех же США и Британии куда более скептически рассуждают о возможности победы Украины.

Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов пишет, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности. Или же ситуация вообще пойдет по корейскому сценарию, где боевые действия между севером и югом прекратились (пусть и без официального прекращения войны), остановившись на определенной линии фронта.

"Между двумя Кореями образовалась сильно милитаризованная граница с периодическими обострениями. И некоторые аналитики предсказывают аналогичный сценарий для Украины и частей ее территории, контролируемых Москвой", - пишет WP.

Причем произойти этом может уже в течение нескольких месяцев, уверен адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. "Я не думаю, что Путин, Зеленский смогут продолжать боевые действия на нынешнем уровне в течение многих лет", - заявил он.

То есть, по аналогии с Кореей, это сценарий подразумевает, что будет заключено перемирие, после которого Украина будет де-факто разделена по установившейся на тот момент линии фронта без всякого мирного договора. Над частью сохранит власть Киев, над другой частью - Россия.

В тоже время, стабильность границы между Северной и Южной Кореями и отсутствие на корейском полуострове войны вот уже почти 70 лет объясняется тем, что за обе части Кореи вписались великие державы того времени. За Северную - Китай и СССР, за Южную - США. Причем в Южной Корее были размещены американские войска, имевшие на вооружение в том числе и ядерное оружие. Другими словами, любое нарушение статус-кво на корейском полуострове могло привести к мировой войне, а потому его никто и не нарушал.

Поэтому для того, чтоб у нас был реализован корейский сценарий (то есть, очень долгосрочной заморозки конфликта), нужно как минимум две вещи: во-первых, согласие воюющих сторон заключить перемирие на текущей линии фронта, а во-вторых, гарантии со стороны США Киеву, что в случае, если россияне эту линию фронта нарушают, то Америка вступает в войну на стороне Украины, а также аналогичное заявление России в отношении занятой ею части Украины.

Пока и первый, и второй момент выглядят, мягко говоря, малореальными.

Калининградский узел

Масштабные последствия может иметь конфликт между Литвой и Россией вокруг Калининграда.

Литва на днях заявила о прекращение железнодорожного транзита подсанкционных грузов в Калининградскую область. Это регион РФ на берегу Балтийского моря, который граничит с Польшей и Литвой, не имея границы ни с Россией, ни с Беларусью.

То есть, снабжение Калининградской области по суше полностью зависит от транзита через Литву.

И теперь по многим позициям он будет запрещён. Калининградский губернатор заявил, что он коснётся почти половины грузов, которые доставляются в регион транзитом. В том числе нефти и нефтепродуктов, угля, металлов и строительных материалов.

В Россия уже возмутились этим, обещают принять "ответные меры" и грозят последствиями и Литве, и ЕС.

Потенциально это может привести к острому кризису. В российских военных телеграмм-каналах обсуждается идея нанесения удара по Литве с целью пробить "сухопутный коридор" от Беларуси в Калининград.

Глава Роскосмоса Рогозин уже намекнул Литве, что Россия может поставить под сомнение "легитимность" границ Литвы.

"Неотъемлемой частью пакета совместных решений ЕС-РФ-Литвы 2002-2003 годов по гарантированному обеспечению транзита российских грузов и, конечно, граждан Российской Федерации в/из Калининградскую область было встречное обязательство Федерального Собрания Российской Федерации о ратификации Договора о государственной границе с Литовской Республикой. Я это прекрасно помню, поскольку тогда возглавлял Комитет Госдумы по международным делам и и был спецпредставителем президента России на этих переговорах.

Если Брюссель и Вильнюс инициативно и вероломно рушат подписанный ими пакет договоренностей по Калининградскому транзиту, вступивших в силу с 1 июля 2003 года, то в Евросоюзе должны понимать последствие своего суицидного решения для легитимности своей же собственной восточной границы", - написал Рогозин.

Впрочем, Литва, в отличие от Украины, член НАТО. И последствия любой атаки на страну могут быть глобальными.

В России считают, что Запад хочет создать для Москвы новую точку напряжения. И хотя остается еще возможность доставки грузов по морю, в целом это выглядит как начало пусть частичной, но блокады Калининграда со стороны НАТО. Подобные действия не раз в мировой истории приводили к войнам.