Анализируем 117-й день войны.

Ситуация на фронте

Луганская область. В Северодонецке утерян контроль над Метелкино, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "Метелкино, к сожалению, мы уже не контролируем, и противник копит резервы, пытаясь такой ползучей тактикой продавить линию обороны", - заявил губернатор.

Метелкино - поселок в составе Северодонецкого горсовета. Находится у юго-восточной границы города. О его взятии вчера заявило минобороны России.

Несмотря на захват Метелкино, в Северодонецке можно сказать о затянувшейся паузе.

На других участках ситуация более динамичная. New York Times пишет, что Украина перебрасывает подкрепления в район Тошковки, которая выходит на трассу между Лисичанском и Горским.

В направлении Тошковки переместили украинские танки и несколько реактивных систем залпового огня "Град". Впрочем, и россияне перебрасывают танки в "ЛНР" - там заметили эшелон с Т-80.

"Если украинские войска не смогут укрепить линию фронта в Тошковке, это будет означать, что российские силы затянут петлю с южного направления, сократив пространство для маневра украинских войск", - говорится в статье.

Взятие Тошковки также позволит российским войскам фактически окружить группировку украинских войск в Золотом и Горском (по крайней мере, перерезав ее коммуникации по основным дорогам).

По словам губернатора Гайдая, противник готовит прорыв в районе Тошковки и Устиновки, которая тоже южнее Лисичанска на правом берегу Донца.

В "ЛНР" уже сегодня заявили о полном контроле над Тошковкой показали видео из окрестностей поселка. На одном из них передвигается колонна бронетехники, на втором - наносится удар, предположительно, фосфорными снарядами по посадке.

К слову, не так давно в российских телеграмм-каналах армию РФ призывали жечь леса на Луганщине, где держат оборону украинские военные.

Пока захвата Тошковки Украина не подтвердила. Однако в вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщается об атаке войск противника в направлении населенных пунктов Мирная Долина и Белая гора. Это между Тошковкой и Лисичанском (Белая гора находится прямо около южных окраин Лисичанска). То есть, можно предположить, что россияне наступают на них со стороны Тошковки.

Но очевидно, что россияне постепенно пытаются взять украинских силы в Луганской области в два котла. В большой (перерезав снабжение украинских войск здесь с "большой землей" через трассы на Бахмут и Северск), и в малый - в Горском и Золотом.

В Минобороны сегодня заявили, что Россия планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня.

"Сейчас российская армия кинула фактически все свои силы и средства для того, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг Северодонецка. Они стремятся прорвать оборону наших войск и пытаются взять в окружение группировку наших войск, которая осуществляет оборону Лисичанска и Северодонецка", - сказала замминистра обороны Анна Маляр.

Скорее всего, к 26 июня область не возьмут. Впрочем, Украина уже называла несколько аналогичных дат, которые не осуществлялись. В России никак не комментировали "дедлайны" по взятию городов, которые называла украинская сторона.

Донецкая область. Суть утренней сводки Генштаба по Донецкой области - массированные артиллерийские и ракетные удары.

Они стали особенно интенсивными вокруг Авдеевки, которая примыкает к Донецку с северо-запада и где находится крупный укрепрайон ВСУ. Это скорее всего связано с усилившимися обстрелами Донецка, в которых "ДНР" обвиняет именно авдеевскую группировку (Украина, напротив, считает, что в "республике" обстреливают сами себя "под чужим флагом").

Обстрелы Донецка сегодня шли с прежней высокой интенсивностью. Били снова по центру города в том числе. С утра прилеты шли с интервалом в несколько минут. С небольшими перерывами обстрелы длятся весь день и практически по всем районам города.

На севере области российские войска, как сообщает Генштаб готовятся к наступлению на Славянск юго-восточнее Изюма и западнее Лимана.

Остальной фронт. Генштаб сообщал, что усилились удары на севере Харьковской области, где на переднем крае применялась артиллерия, ракеты и авиация. Там обострение идет уже несколько дней, россияне пытаются ограниченными силами контрнаступать.

Также сегодня наносились ракетные удары по Харькову. Город под обстрелами тоже с самого утра.

Эпицентром прилетов по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром (часть была сбита, часть попала, судя по всему, в Арцизский аэродром) и сразу 14 ракет - днем. Били по Очакову, Белгород-Днестровскому району Одессы, устью Дуная, по самой Одессе.

Как сообщает Украина - поражены сельскохозяйственные площади, в Одессе сгорел продовольственный склад. Пострадавших среди гражданских нет.

Не исключено, что такой массированный обстрел стал ответом на украинские удары по морским газовым вышкам в Черном море (к этому мы еще вернемся ниже).

В Запорожской области идет стягивание войск противника, заявил вчера Зеленский в видеообращении. Но крупных наземных атак на Орехово, Гуляйполе или Каменское власти области пока не ожидают. В то же время противник копит силы в Васильевском и Пологовском районах.

Сегодня также активно обсуждался слух, что белорусские войска готовят наступление.

После недавних заявлений секретаря СНБО Данилова об угрозе нападения из Минска, а также после слухов, что Лукашенко якобы уже принял решение атаковать, советники главы ОП Алексей Арестович и Михаил Подоляк даже записали совместное видео, где призвали не бояться нападения Беларуси.

Помощник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив перечислил аргументы, почему, по его мнению, вторжение Беларуси в Украину маловероятно:

1. Армия Беларуси - "маленькая и слабенькая". По его словам, это - 50 тысяч солдат, из которых могут воевать 5-7 тысяч.

2. Лукашенко не хочет воевать и прилагает усилия, чтобы этого не делать.

3. Гибель белорусских солдат на войне вызовет протесты и может угрожать режиму Лукашенко, а Путину придется тратить силы на стабилизацию ситуации в Беларуси.

По мнению Андрусива слухи о подготовке нападения Беларуси на Украину распускаются с целью оттянуть силы ВСУ на охрану границы с Беларусью.

Тем временем, соседних с Беларусью и Украиной российских регионах разворачивают систему "Безопасный город". Это технология МЧС России и "Ростеха", которая позволяет вести мониторинг пространства. Туда входят датчики движения и "умные" камеры.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники пишет, что систему будут использовать для отслеживания диверсионных групп из Украины, которые, по данным РФ, стали часто совершать атаки на российские объекты инфраструктуры (Украина такие акции опровергает).

Удары по черноморским вышкам

Вернемся к ударам по вышкам в Черном море, которые ранее принадлежали Украине, но, после аннексии Крыма, были захвачены Россией.

Что сообщали сначала? О том, что в районе острова Змеиный что-то взрывалось, начали сообщать одесские СМИ.

Рано утром представитель Одесской ОДА намекнул на "Чернозмиевку" (игра слов с Чернобаевкой под Херсоном), но предложил не спешить.

Однако, удары по Змеиному не подтвердились, как оказалось, удар был нанесён по другому объекту.

Что известно об ударе по вышкам? О том, что поражены вышки близ Змеиного, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Позже удары по российским вышкам подтвердил и "глава Крыма" Аксенов.

По его словам, было три удара по трём вышкам. По одной из них удар пришёлся наиболее сильный. В момент удара на буровой платформе работали 12 человек. Подобраны пятеро, из них трое ранены. Остальных ищут.

Официально украинская сторона не комментирует удар и не говорит каким именно оружием были поражены вышки.

Какие последствия? В Госдуме России заявили, что "атака на вышки Черноморнефтегаза развязала РФ руки", и анонсировали новые удары по территории Украины.

"В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений", заявил "депутат от Крыма" Михаил Шеремет.

Отметим, что ударами по "центрам принятия решений" Россия угрожает уже давно. Однако до сих пор они не последовали. По крайней мере в Киеве.

Без топлива, но с лопатами. Прогнозы и последствия

Неутешительный прогноз прозвучал сегодня относительно топлива. Топливный эксперт Сергей Куюн рассказал, какие нефтеперерабатывающие предприятия были поражены российскими ракетами за эти выходные и как это повлияет на дефицит топлива.

По данным Куюна, в субботу пострадал не только Кременчугский НПЗ, но и Шебелинский газоперерабатывающий завол в Харьковской области (по данным губернатора он горит до сих пор).

Также попали в мини-НПЗ в Новомосковском районе Днепропетровской области, и давно разбомбленный Лисичанский НПЗ.

Куюн считает, что именно постоянные удары по инфраструктуре поставок нефтепродуктов привели к дефициту топлива. Он делает вывод, что быстро исправить ситуацию не получается. Восстанавливать заводы на западной Украине нет смысла - ракеты долетают до Львова и Ивано-Франковска.

По этой же причине нет смысла и запускать мини-НПЗ. По данным Куюна за месяц в Днепре уничтожили два мини-завода по переработке нефти. Эксперт призывает украинцев экономить топливо и минимизировать использование частных авто.

О дефиците - только другого характера - сегодня говорил глава МИД Дмитрий Кулеба. Он предположил, что Украина "будет защищаться от РФ лопатами", если Запад прекратит поставки оружия. По его словам, у Украины значительно меньше оружия, чем у России.

Если говорит о прогнозах более глобальных, что западные СМИ вслед за "корейским сценарием" для Украины начали обсуждать сценарий "чеченский".

"У России есть план для Украины. Он похож на Чечню", - с таким заголовком появился материал у The Atlantic.

Автор считает, что Путин повторяет в Украине сценарий чеченской войны, которую он вёл 20 лет назад: сравнять города с землей, поставить править местных "кадыровых", отстроить города и обратить покорённый народ в свою "веру", сделав из него "путинских пехотинцев", которые готовы воевать за Россию где угодно.

"Русская военная машина, обладающая подавляющим превосходством в артиллерии, медленно, но верно продвигается вперед, отвоевывая в день дополнительный километр или два ценой огромных потерь для обороняющихся", - описывает текущее положение дел в Украине автор.

В этом шаблоне он видит "российский план для Украины", а проводя параллель с чеченской войной. "План" раскрывается в несколько фаз.

Фаза "умиротворение" развивалась в Чечне в отдаленных районах, куда в конце 1999 года пришли российские войска, не встретив серьёзного сопротивления. В Украине аналог - Мелитополь и Херсон.

Украинским "Грозным", который ООН в 2000 году назвал "самым разрушенным городом на Земле", стал Мариуполь и другие города, где было оказано сопротивление.

Следующий этап - установление лояльной власти (Ахмат Кадыров в Чечне, а потом его сын Рамзан).

Последний этап - установление нового порядка, создание аппарата господства на занятых территориях.

"Травмированных граждан научат новой версии их собственной истории, в которой их поглощение русскими было полностью добровольным и, по сути, спасением от "радикалов" и "террористов", - делает вывод автор.

Самый зловещий аспект плана, по мнению автора - готовность России ждать годы, если нужно.

Первая Чеченская война была проиграна Россией. Тогда российские войска были выведены, но власти Чечни во главе с Масхадовым не смогли стабилизировать ситуацию в разрушенной войной республике. После чего началась Вторая Чеченская война, которая закончилась покорением Чечни.

"Если Запад бросит разоренную Украину на ту же участь — несовершенное прекращение огня, ведущее к несостоятельному государству, ставшему жертвой перенаправленного российского наступления, — сценарий будет таким же", - делает вывод автор.

Впрочем, другие голоса на Западе говорят, что этому не бывать, поскольку НАТО в Европе будет значительно усилено и готово, в случае чего, и на ядерный конфликт.

Главнокомандующий ВВС Германии, генерал Инго Герхарц в интервью немецкому Bild заявил, что странам НАТО нужно быть готовыми к применению ядерного оружия в случае чрезвычайной ситуации. На вопрос, как отреагирует Альянс, если Путин сбросит ядерное оружие, Герхарц сказал:

"Для надежного сдерживания нам нужны как средства, так и политическая воля для осуществления ядерного сдерживания в случае необходимости".

Он также добавил, что "когда дело дойдет до драки, Германия должна также использовать американские ядерные бомбы, хранящиеся в Германии".

Ранее Германия объявила о закупке новых истребителей-невидимок F-35. Самолеты должны использоваться в первую очередь для продолжения участия в ядерной программе, пишет Bild. Материал озаглавлен также грозно: "Четкое заявление от главнокомандующего ВВС: Путин, не связывайся с нами!"

Но в целом непонятно - это Запад "отпугивает" Путина от вторжения на территорию стран НАТО - или же планирует рано или поздно спроецировать свои военные возможности на Украину.

Пока такие планы опровергаются. И одной из немногих стран Альянса, призывающих к прямому вмешательству в эту войну, является Польша.

К слову, Украина впервые была приглашена на саммит "Трех морей" или "Триморья". Это проект, который уже несколько лет активно подвигается Польшей. Его суть - в объединении стран восточной и центральной Европы, которые находятся на берегах Балтийского, Чёрного и Адриатического морей.

Декларируемые цели - создание новых транспортных маршрутов. В тоже время ранее обсуждалась и экономическая подоплёка инициативы - создание между Россией и странами Западной Европы своего рода буферной зоны, которая бы контролировала их взаимосвязи.

В первую очередь - транспортировку энергоносителей.

Накал с Калининградом

С логистикой связана еще одна растущая точка напряженности в Европе - Калининград.

Литва заблокировала транзит подсанкционных товаров между областью и остальной российской территорией, а также Беларусью. Это уже вызвало скандал, который сегодня продолжился.

Сегодня Литва заявила, что действовала не одна, а после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством, заявил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

Позавчера глава Роскосмоса Рогозин прямо намекнул Литве, что Россия может поставить под сомнение "легитимность" ее границ. А сегодня в РФ пригрозили Евросоюзу "решением вопроса транзита любыми способами".

Глава комиссии Совфеда РФ по защите суверенитета Андрей Климов назвал происходящее "блокадой Калининграда" и призвал "исправить ситуацию".

Последовала и более официальная реакция. Россия угрожает предпринять действия "по защите своих национальных интересов" в случае, если грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме.

Такое сообщение передали временно-поверенной в делах Литвы после вызова в МИД РФ.

"Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литва, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные", - говорится в сообщении.

То есть ситуация продолжает накаляться и куда она приведет - пока неизвестно.

Хотя пока из озвученного говорится лишь о мерах экономического характера (прекращение транзита грузов через литовские порты). Но, это может быть только пока.