Анализируем 118-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 21 июня

Луганская область. Судя по сообщениям Генштаба, ночи шел штурм Сиротино - южной окраины Северодонецка. Вчера была захвачена его восточная оконечность - Метелкино.

Соседний Лисичанск под обстрелами - под них попал недавно назначенный глава Лисичанской военной администрации Валерий Шибик. Судя по всему, он не пострадал. Продолжаются попытки ворваться в Лисичанск с юга: идет штурм Белой горы - населенного пункта у границ города.

Но главная новость на этом театре - противник захватил Тошковку. Об этом заявил глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко, а также губернатор области Сергей Гайдай (в "ЛНР" о взятии Тошковки сообщали вчера).

Контроль противника над Тошковкой и над Врубовкой (о ее взятии в "ЛНР" объявили на прошлой неделе, Украина пока этого не опровергла) создаёт угрозу окружения для украинских войск еще южнее - в Горском и Золотом.

Для того, чтоб замкнуть кольцо и отрезать их от Лисичанска, российским войскам нужно ещё взять села Мирная Долина и Рай-Александровка, в направлении которых они сейчас и наступают.

И сегодня в вечерней сводке Генштаб ВСУ заявил о том, что Мирная Долина противником уже взята. До завершения образования котла россияне должны еще взять Рай-Александровка.

Точное количество украинских войск в Горском и Золотом, которым грозит сейчас окружение, неизвестно. Также как пока и неизвестны планы украинского командования - будет ли дан войскам приказ отступать с позиций для соединения с основной группой войск в Лисичанске, либо будут попытки не допустить окончательной блокады.

У трассы Бахмут-Лисичанск продолжаются бои за Николаевку, куда наступают в том числе от захваченной Врубовки. Но это уже бои не за окружение Горского-Золотого, а за выход на саму трассу, чтоб перерезать коммуникаций всей группировки украинских войск в Лисичанске и Северодонецке.

Донецкая область. Сегодня утром в Генштабе сообщали, что под Славянском, недалеко от Богородичного и Долины отбиты штурмы противника. Контролирует ли противник сами населенные пункты - не сообщается (на днях бои шли уже внутри Богородичного).

В сводках Генштаба впервые упомянуто Краматорское направление. Наступления там не было, но были обстрелы из РСЗО.

К югу от Бахмута идет наступление в районе сел Вершина и Семигорье (11-17 километров от райцентра). Это населенные пункты в районе Кодемы, за которую на днях шли бои. Туда продвигаются российские войска, чтоб окружить украинские части, которые находятся в Новолуганском.

Украина сообщает, что в районе Донецка были удары по Авдеевке, Нью-Йорку и населенным пунктам поменьше. Имела место попытка "бесславного" как выражается Генштаб, штурма Марьинки.

В Авдеевке ночью разбомбили школу.

Также в Авдеевке, которая сегодня является одним из крупнейших укрепрайонов украинской армии на Донбассе, бомбят и другие объекты.

Обстрелы этого города усилились после усиления обстрелов Донецка. Там сегодня снова падают снаряды в Киевском районе. Попало среди прочего в район Донбасс-Арены, где загорелось кафе.

А в районе Макеевки заметили российские самолеты-штурмовики, которые атаковали Авлеевку.

Харьковская область. Сегодня стало известно, что россияне достроили переправу в Харьковской области и могут ею пользоваться для доставки техники и грузов, свидетельствуют спутниковые снимки, которые публикуют "Схемы".

Согласно опубликованным кадрам, переправа находится н реке Оскол близ Купянска-Узлового. Сам Купянск-Узловой под контролем РФ с марта. Переправа сооружена вблизи разрушенного ЖД-моста.

"Военные эксперты, которым журналисты показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние. Эта переправа, по их словам, – это альтернатива железнодорожному мосту, который пока не функционирует", - пишут Схемы.

Харьков был вчера под мощными обстрелами. Всего за сутки в области трое погибших и семеро раненых.

Сегодня обстрелы продолжились - в городе погибло пять человек и 11 получили ранения. Советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что среди погибших - ребенок.

Советник главы Офиса президента Арестович, кстати, вчера заявил, что детей из Харькова лучше увезти, потому что ситуация становится все более тяжелой.

Мэр города Игорь Терехов на это ответил, что люди должны сами принимать такие решения. И город, несмотря на обстрелы, живет: работает метро, открываются кафе.

Юг Украины. Оперативное командование "Юг" сегодня сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. Других деталей пока нет. Напомним, что предыдущее контрнаступление шло на севере региона, через реку Ингулец. Также Арестович заявлял, что украинские войска стоят в 18 километрах к западу от Херсона.

Вчера он также назвал примерно такое же расстояние от украинских позиций до города, но предупредил, что это не должно быть повод для ожиданий скорой победы. По его словам, это рассмотрение украинские войска могут идти и полгода.

Минобороны РФ подтвердило вчерашний удар крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы, назвав это ответом на атаку украинских войск на газодобывающие платформы в Черном море.

Военные власти Одессы заявили сегодня, что по вышкам били, поскольку их превратили в военные объекты и разместили элементы ПВО.

В РФ также утверждают, что до удара по платформам Украина атаковала остров Змеиный при помощи беспилотников, однако атака, как заявляют россияне, была отбита.

Украинская сторона сегодня тоже выпустила заявление об ударе по Змеиному, но день, когда она произошла, не уточнили.

"По острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения в ходе которого противник понёс значительные потери", - говорится в сообщении.

Беларусь. Украинские власти продолжают заявлять об угрозах со стороны Минска.

Беларусь сосредоточила у границ Украины около 4 тысяч военных, Россия может быстро перекинуть в Беларусь свои войска и подготовить новое наступление, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

"Вполне возможен вариант, что россияне могут быстро перекинуть на территорию Беларуси дополнительные резервы и возможно подготовить наступление", - сообщил он.

Ранее советник МВД Виктор Андрусив заявил, что слухи о подготовке нападения Беларуси на Украину распускаются с целью оттянуть силы ВСУ на охрану северных границ.

Иностранные военные в Украине. Сегодня было много новостей о зарубежных добровольцах, которые воюют на стороне ВСУ.

Россия не может гарантировать, что попавших в плен граждан США в Донецке не приговорят к расстрелу, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В интервью NBC он заявил, что их будут "судить" в "ДНР" и предположил, что они "совершили преступления".

Напомним, в Донецке уже "приговорили" к высшей мере двух англичан и одного марокканца. Они пока живы. Сегодня Британия официально обратилась к России с требованием освободить ее соотечественников.

Также сегодня стало известно, что Украине погиб 52-летний американский доброволец Стивен Забельски.

Стивен Забельски

Согласно некрологу, опубликованному его семьей и подтвержденному Госдепартаментом, он был убит в бою возле Дорожнянки Запорожской области еще 15 мая. По некоторым данным, он подорвался на мине.

Это вторая подтвержденная смерть американского военного в Украине. Первым был служащий ЧВК Вилли Кансел, о гибели которого стало известно в конце апреля.

Также сегодня стало известно, что на войне в Украине погиб испанец с Майорки. 22-летний парень погиб в прошлую субботу. На данный момент не известно, погиб ли он в бою, но сообщают, что в Украину он поехал для участия в войне.

В общем, судя по этой информации, которой с каждым днем все больше, иностранцев в рядах ВСУ служит немало.

"Немцы" уже воюют. Оружие для Украины

Сегодня было много новостей о немецком оружии для Украины.

Правительство Германии заявило, что предоставит Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, РСЗО Mars и еще целый ряд вооружений.

Кроме того, в списке 3000 "Панцерфаустов", 14900 противотанковых мин, 100 000 ручных гранат, 23 тысячи касок, запчасти к Миг-29, 10 тысяч артснарядов и 53 000 снарядов для зениток. Германия выделила на это два миллиарда евро.

А вот немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами уже находятся на фронте, сообщил министр обороны Алексей Резников. В каком количестве - не уточняется. Но ранее посол Украины в Германии Мельник говорил, что речь о семи пушках.

Это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, который есть у ВСУ: M777, FH70, M109, AHS Krab, Caesar и Ph 2000.

Но, как и раньше, не все гладко с немцами. Они, например, не хотят компенсировать Словакии новые танки взамен старых, переданных Украине.

Словакия собиралась передать Украине 30 танков Т-72 на условии, что получит взамен от Германии новые Leopard 2A4. Но Берлин такой обмен не устраивает, и за 30 советских танков Германия готова отдать лишь 15 немецких.

Словакия же на такие условия не согласна, ведь такого количества для нужд обороны не хватит.

Ранее Словакия передала Украине свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300. После этого Германия, Нидерланды и США разместили в Словакии 4 комплекса Patriot.

Кстати, о ПВО. В российские войска начали поступать комплексы ПВО С-500, сообщил сегодня Владимир Путин. Радиус действия С-500 - 600 км. Заявляется, что он способен обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с.

Путин также заявил, что первый комплекс новой ракеты "Сармат" встанет на дежурство в конце года.

Прогнозы и обострение с Калининградом

В Кремле сегодня заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос телеканала NBC о затяжном конфликте, ответил так: "Да, это будет длительный кризис. Мы больше никогда не будем доверять Западу".

В том, что конфликт Запада и России будет затяжным - сомнений особенных нет. А вот конкретно по войне в Украине из России звучат уже не первый раз определенные сигналы, которые дают представление о планируемых сроках "спецоперации".

Например, назначенное Россией "руководство Херсонской области" сегодня сделало новое заявление о "референдуме". По словам "замглавы администрации" Кирилла Стремоусова, за вхождение в состав России могут проголосовать осенью.

Ранее "глава ДНР" Пушилин предполагал, что "референдум" состоится до конца года, после завершения боевых действий. То есть, судя по всему, в России наметили окончание боев на захваченных территориях юго-востока Украины где-то на осень или начало зимы.

Что, разумеется, не исключает военных действий еще в каких-то регионах Украины.

Возвращаясь к конфликту с Западом - сегодня пессимистическое заявление сделал Дональд Трамп. Он заявил, что Байден ведет Штаты к мировой войне. В интервью Newsmax Трамп сказал, что "никто не думал, что в этой стране все может пойти настолько плохо и так быстро".

По его словам, "у страны большие проблемы", и США в опасности из-за украинско-российской войны. "То, как они ведут себя, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают. Это безумие", - заявил он.

Он обратил внимание, что Иран на грани превращения в ядерную державу, а Китай становится мировой сверхдержавой, а вторжение РФ разворачивается на фоне того, что США "не уважают" в мире.

Трамп делает свои заявления о мировой войне в момент, когда накаляется ситуация вокруг Калининграда, который пытается заблокировать Литва. Через ее территорию проходит сухопутный коридор между Калининградской областью и остальной Россией. Вильнюс остановил сначала железнодорожное грузовое сообщение по этому коридору, а сегодня и автомобильное грузовое.

В Калининград вылетел секретарь российского Совбеза Патрушев, который уже пообещал Литве "серьезный и чувствительный ответ".

Какой именно ответ он не пояснил, но в западных СМИ уже обсуждается военный вариант: то есть, попытка России силой пробить сухопутный путь из Беларуси в Калининградскую область - так называемый "Сувалкинский коридор".

А это чревато тем, что Россия может оказаться в состоянии воны с НАТО, посколько Литва - член Альянса и союзники по НАТО могут активировать пятую статью устава о коллективной защите. А отсюда - один шаг и до ядерной войны.

Об этом в частности пишет издание Politico, которое территорию Литвы между Беларусью и Калининградом называет "самым опасным местом в мире".

Остается надеятся, что у всех сторон хватит разума не доводить до прямого боестолкновения и до мировой войны и прийти хотя бы по Калининграду дело к компромиссу.

Да и пока из России звучат, преимущественно, угрозы экономических, а не военных, ответных мер.