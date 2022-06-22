Анализируем ситуацию на 119-й день войны.

Ситуация на фронте 22 июня

Луганская область. Вчера Украина подтвердила потерю Тошковки и еще ряда населенных пунктов к югу от Лисичанска и к северу от Горского-Золотого, где находится крупная группировка ВСУ.

С учетом взятия Врубовки к западу от этой группировки - а значит, и блокирования путей сообщения с трассой на Бахмут - уже вчера многие (в том числе советник Ермака Арестович) заговорили об угрозе полного окружении Горского-Золотого. До этого оставалось захватить Рай-Александровку под Лисичанском.

Сегодня в "ЛНР" и российских телеграм-каналах заявили, что это село захвачено, и "котел" замкнулся. Генштаб в своей вечерней сводке данных заявлений не подтвердил, однако о ситуации на этом участке фронта вообще не упомянул.

Американский "Институт изучения войны" полагает, что украинские войска к югу от Лисичанска фактически оказались в котле и имеют возможность выхода лишь по 7-километровому коридору. А россияне могут атаковать Лисичанск с юга уже в ближайшие недели.

Это подтверждает и губернатор Сергей Гайдай. Город обстреливают "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. На Луганщину переброшено огромное количество техники и людей. 85% Северодонецка под контролем противника.

Сегодня утром Генштаб сообщил, что под Северодонецком противник пытается блокировать ВСУ в населенных пунктах Боровское и Вороново на юго-восток от города. Результаты этих боев не сообщались.

Возвращаясь к Арестовичу - он вчера заявил, что у ВСУ "большие проблемы под Северодонецком и Лисичанском". Помимо угрозы окружения Горского-Золотого, он сообщил, что россияне уже недалеко от трассы Бахмут-Лисичанск, в районе Берестового, откуда их "отбросили недалеко".

Также он сообщил, что противник находится в нескольких шагах от оперативно-тактического окружения украинских войск в Луганской области. Однако, уточнил советник Ермака, "угроза есть, но окружения нет".

Далее было интересно: на вопрос, нужно ли выводить войска, пока кольцо не замкнулось, Арестович ответил, что решение принимает военное командование. "Но я бы, выполнив задачи по выматыванию противника, отвел войска на новую линию обороны", - добавил он.

Впрочем, советник главы ОП не исключил, что у военных "есть какой-то замысел". И заявил, что Зеленский дает командованию ВСУ "автономию в принятии решений".

Эта фраза в данном контексте прозвучало довольно двусмысленно - дескать за все что будет, в любом случае отечественны военные, а не президент.

Ранее, к слову, ходили слухи, что командование ВСУ как раз выступало за отвод войск от Северодонецка и Лисичанска, что они не попали в окружение, но этому якобы воспрепятствовал Зеленский. Впрочем, никаких подтверждений эти слухи не имели.

Кроме того, сегодня же появилась информация, что значительная часть войск из Золотого и Горского уже отошли. Хотя часть подразделений там еще остаются.

На соседней с Луганской областью территории России сегодня с беспилотника сбросили бомбу на Новошахтинский мини-НПЗ, принадлежавший, по некоторым данным, жене Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Как это смогли сделать - пока непонятно, позиций ВСУ нигде поблизости нет. То есть, видимо, дрон пролетел незамеченным через позиции "ЛНР", либо его запустили с территории России какие-то группы диверсантов.

Местные жители засняли один беспилотник, но губернатор Ростовской области Голубев заявил, что на территории НПЗ обнаружены фрагменты двух БПЛА.

Вот видео, как горел этот НПЗ:

Донецкая область. Россияне штурмовыми действиями пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений в районе Славянска, сообщает Генштаб ВСУ.

Южнее войска РФ пытаются продвинуться в направлении Бахмута. Противник штурмовал в направлении Углегорской ТЭС по линии Мироновка - Семигорье.

В районе Новобахмутовки (севернее Авдеевки, Донецкая область) украинские войска отразили штурм и заставили войска РФ отойти.

Юг. Генштаб утром сообщил, что россияне нанесли удар в районе Киселевки - населенного пункта к северо-западу от Херсона. Арестович вчера заявил, что Киселевка "числится" за ВСУ, которые продвинулись вперед на данном участке в сторону Херсона.

То есть, судя по карте, был сделан марш километров на 12 от Посад-Покровского.

Еще раньше Арестовича о контрнаступлении под Херсоном заявило оперативное командование "Юг", а также упомянул это в своем вечернем обращении Зеленский.

Однако до нынешнего момента на интерактивной карте "Института изучения войны" фронт под Херсоном не сдвинулся, и Киселевка до сих пор в зоне российского контроля.

О том, что Киселевка контролируется россиянами со ссылкой на местных жителей и украинских военных после заявления Арестовича написали и ряд местных телеграмм-каналов.

Источники среди украинских военных также сообщили "Стране", что Киселевка под контролем российских войск. Кроме того, по их данным, ВСУ отошли с Ингулецкого плацдарма на севере области, которые они заняли во время контрнаступления в мае.

"Полностью простреливаемая территория, там вообще никого не осталось. Русские тоже на этот плацдарм не зашли, так как наши тоже туда гатят по полной программе", - заявил нам один из военных.

"Институт изучения войны" также фиксирует, что ВСУ, скорее всего, покинули восточный берег реки Ингулец.

В общем, пока не очень понятна реальная картина на херсонской направлении и есть ли там серозное продвижение украинских войск.

На подконтрольной России территории Херсонской области сегодня совершено покушение на назначенного Россией "главу военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева, он легко ранен.

Вот кадры его взорванной машины.

Также глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что есть информация о том, что взорвались автомобиль перешившего на сторону России нардепа Ковалева. Но жив ли нардеп пока неизвестно. Других подтверждений информации о взрыве пока нет.

Киев. Вчера Арестович предупреждал об угрозе Киеву - россияне могут, по его мнению, нанести удар по "центрам принятия решений" после обстрела черноморских буровых вышек.

Сегодня это прокомментировали военные. Они согласились с опасностью ракетных атак, но заверили, что вокруг Киева создана эшелонированная система ПВО, которая постоянно совершенствуется.

При этом глобальная безопасность в Киеве зависит от ситуации на востоке, заявил командующий обороной Киева Александр Павлюк.

По его словам, "в случае успеха противника в Восточной операционной зоне, значительная часть его сил и средств может быть перемещена оттуда на Киевское направление".

Обстрелы и бензин

В Луганской области по южным окраинам Лисичанска продолжает наносить удары российская авиация. Об этом сообщил глава области Сергей Гайдай.

В сети появилось видео последствий обстрела Лисичанска. На нем видно, что в жилых пятиэтажках разрушена часть верхних этажей после попадания. Во многих окнах, балконах - нет стекол. Во дворе воронки, а взрывная волна была такой силы, что вырвало канализационные люки.

В Донецкой области стало известно, что в результате вчерашнего обстрела Часов Яра недалеко от Бахмута были ранены 11 человек, из них 6 детей. Есть один погибший.

Обстрел был в районе пляжа "Золотая рыбка", на месте были найдены остатки кассетных боеприпасов.

Сегодня ночью под обстрел попал Славянск. Под огнем был микрорайон Северный. К счастью, обошлось без жертв, но есть один раненый. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях. Он призвал жителей эвакуироваться.

Днем снова под обстрелом был Донецк. Вновь пострадал Киевский район. Удары пришлись по дворам жилых домов на улице Щорса и по центральной улице Артема в районе музыкальной школы. В сети опубликовали видео из Донецка.

В Харьковской области ночью обстреляли Золочев. Пострадал двухэтажный многоквартирный дом. Погиб мирный житель. Под завалами могут находиться еще люди.

Также была повреждена еще одна многоэтажка и гараж.

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото главы Золочевской общины Виктора Коваленко

Утром военные РФ обстреляли Чугуев под Харьковом. Мэр города Галина Минаева рассказала. что в результате погибли два человека - сотрудники местного коммунального предприятия.



"Второй день подряд город обстреливается, вчера было шесть погибших и были раненые. Сегодня с самого утра также были обстрелы — к сожалению, также есть погибшие, которые являются работниками нашего коммунального предприятия, есть раненые", — рассказала она в комментарии "Стране".

После утренних обстрелов днем российские войска снова ударили по Чугуеву.

"Только что снова были "прилеты" в город — попали в жилые дома. Сейчас информация по раненным уточняется. В одном доме точно никого не было, по другим — ситуация сейчас выясняется", — рассказала мэр Чугуева.

В результате сегодняшних минометных обстрелов села Пришиб Харьковской области погибли пять местных жительниц.

Об этом рассказал глава Изюмской райадминистрации Степан Масельский в эфире телемарафона.

"Погибли пять мирных жителей. Все женщины, которые находились в селе у подъезда многоэтажного дома", — сказал Масельский.

В Николаеве сегодня днем видели летящие ракеты. После этого над городом поднялись клубы черного дыма.

Как выяснилось, результате ракетного обстрела погиб местный житель, еще двое ранены.

По словам мэра Александра Сенкевича, в результате обстрела были повреждены несколько многоэтажек, частные дома, школа, два предприятия с ГСМ.

Также в результате сегодняшнего ракетного удара по Николаеву поврежден терминал, принадлежащий агрокомпании Viterra, сообщает Bloomberg.

В Украине из-за целенаправленных ракетных обстрелов россиян перестала работать вся нефтеперерабатывающая сфера, сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"К сожалению, эти удары начались фактически с первых дней войны… Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных неоднократных атак агрессора не работает и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит", - сказал Витренко на пресс-конференции 21 июня.

Переговоры и перспективы

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

"Мы далеки от переговоров между Россией и Украиной. Россия верит в продиктованный мир. Мы должны продолжать поддерживать Украину, в том числе большим количеством оружия", - заявил он.

По его словам, "партнерство с империалистической путинской Россией немыслимо в обозримом будущем".

Это нетипично жесткая риторика для Шольца - особенно на фоне первых поставок тяжелых вооружений Украине из Германии (пусть и в довольно скромных количествах).

Очевидно, что смена риторики произошла после поездки в Киев, где канцлер, видимо, убедился в неготовности к переговорам у обеих сторон - в силу полного несовпадения позиций. То есть, он понял, что призывать к остановке огня в общем-то бессмысленно. По крайней мере на данной фазе войны.

В России, судя по всему, считают, что эта фаза продлится до начала 2023 года. Мы уже приводили заявления глав назначенных РФ "администраций", которые заявляли, что после "спецоперации" они проведут "референдумы" о вхождении в состав России, которые состоятся ближе к завершению года.

Аналогичного мнения по срокам придерживаются в российском экспертном сообществе.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Валерий Кашин, анализируя ход войны, предполагает, что постепенное продвижение российских войск будет продолжаться еще несколько месяцев. А шансы на на заключение перемирия появятся в конце 2022 – начале 2023 года.

"Перемирие приведет к фиксации линии фронта в качестве де-факто границы между Украиной и Россией, но не решит существующих между странами политических проблем. Результатом станет длительный период холодного военного противостояния в Европе, затратного для всех вовлечённых в него сторон, но неизбежного и необратимого", - пишет Кашин.

Обмен Тайры. Новые подробности

Сегодня появилось подтверждение одной из версий, как освободили украинскую волонтерку Юлию Паевскую (Тайру).

СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах Украины подтверждает обмен Паевской на свободу Адама Гриценко - сына соратника Кадырова Мурада Саидова.

Причем, по данным источников, Гриценко до "обмена" жил в Украине и остался в ней после него.

"Договоренность была простой: россияне отпускают в Украину "Тайру", а Адама наши силовики не трогают. Решение не ехать в Россию принял сын Саидова, а "депортировать" куда-либо гражданина Украины в принципе невозможно", - сообщил собеседник издания.

О том, что Тайру "обменяли" на Саидова-младшего (в марте СМИ Чечни сообщали, что Адама, который жил в Украине и был гражданином Украины, "похитили" украинские спецслужбы), заявила впервые российская журналистка Ирина Куксенкова. При этом, по ее данным, за освобождение Адама выплачено ещё было дополнительно 25 миллионов рублей.

После чего в России начался большой скандал - так как, получается, что в обмен на Тайру освободили "мажора", который был гражданином Украины и за Россию вообще не воевал.

В понедельник с опровержениями этой информации выступил Кадыров и сам Саидов. Саидов заявил, что на Тайру его сына никто и не менял и Адам все ещё остаётся в Украине.

Отметим, что если верна информация СМИ, то, получается, что Адам Гриценко действительно не был отправлен в Россию, но к нему были сняты вопросы у украинских спецслужб в обмен на то, что отпустили Тайру. То есть своеобразный "обмен" все-таки состоялся. А то, что Гриценко отказался ехать в Россию, также вполне логично - уже после войны он наговорил украинским журналистам много плохого про Кадырова.

Впрочем, очевидно, что в России этот неудобный для всех скандал пытаются замять. Хотя, как мы уже писали, очевидно, есть силы, которые заинтересованы в раскрутке этого скандала для удара по Кадырову и по его позициям и в России, и по управлению захваченными территориями Украины.

Детальнее в сюжете с обменом Юлии Паевской мы разбирались здесь.