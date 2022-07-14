В середине лета в Украине продолжается уборка озимой пшеницы, также подоспел сезон сбора фруктов и овощей.

"Страна" выяснила, что происходит с урожаем на подконтрольных России территориях Херсонской и Запорожской областей, которые в мирные времена являлись центром украинского овощеводства.

"Пшеница останется на полях"

По словам опрошенных нами херсонских фермеров, большая часть урожая пшеницы, по всей видимости, так и не будет убрана с полей.

Причин несколько. По словам херсонского фермера Владимира Н., у которого на контролируемой Россией территории осталось довольно большое хозяйство – около тысячи гектар земли в аренде, засеянных озимыми, урожай этого года очень низкий.

«Один гектар в Херсонской области дал в этом году около полутора до двух тонн пшеницы. Раньше мы сдавали зерно крупным украинским трейдерам, которых, конечно, уже там нет. Вместо них появились русские перекупщики, которые дают за зерно копейки. В среднем, в зависимости от сорта пшеницы, цена за тонну колеблется от 2800 до 3000 гривен. В то же время ощущается нехватка уборочной техники – многие комбайны, которые раньше базировались на Херсонщине, во время войны были угнаны в РФ. Те владельцы комбайнов, которые остались в области, повысили цены за уборку. Сейчас стоимость уборки одного гектара комбайном – от 2000 до 2200 гривен, топливо входит в эту цену. Арифметика уборки урожая проста. Например, с поля в 200 гектар можно снять около 300 тонн пшеницы. Если продать по 3000 грн. за тонну, получится 900 тысяч гривен. Из них вычитаем стоимость уборки комбайнами – 440 тысяч гривен. Остается 460 тысяч. Но из этих денег нужно еще заплатить за обработку и перевозку зерна, плюс заплатить за аренду земли, зарплаты рабочим и хранение. Также из этих денег нужно закупить удобрения. Остаются копейки. Но есть и другие важные обстоятельства. Дело в том, что на уборку урожая все фермерские хозяйства всегда брали кредиты – на оплату всех этих слагаемых. Где и у кого брать кредиты под уборку урожая или же на посев озимых на оккупированных территориях, неизвестно. Даже в самых крупных хозяйствах поля стоят неубранные – убирают пшеницу лишь те, у кого есть контакты с российскими трейдерами в Крыму. Но таких пока мало, большая часть урожая в Херсонщине просто сгниет на полях", - рассказал Стране херсонский фермер.

"Овощи и фрукты предлагают покупать ниже себестоимости"

Ситуация со сбором урожая фруктов и овощей еще более печальная.

По словам фермеров, главная проблема – транспортировка урожая.

К слову, в отличие от пшеницы и других зерновых культур, урожай фруктов и овощей в этом году намного выше среднего.

Но вывезти их за пределы области крайне трудно. Ранее, в основном, урожай продавался в другие области Украины. была налаженная система сбыта. Сейчас это уже невозможно. При этом и продажа на территорию РФ и Крыма также проблематична.

"Самостоятельно вывезти черешню–вишню–абрикосы невозможно из-за длинных очередей на блок-постах, как в самой области, так и на границе с Крымом. Товар гниет из-за длинных простоев на жаре – машины «шмонают» безбожно. Можно пойти в назначенную россиянами "администрацию", дать денег – от 3 до 5 тысяч гривен "главе райадминистрации" и получить "желтый" пропуск. Но такие блатные пропуска действуют только на территориях тех районов, которые контролирует тот, кто выдает такие пропуски. Поэтому выехав в другой район, тебя обилетят уже другие. По районам уже ездят русские перекупщики из Крыма, предлагают скупать урожай фруктов и овощей прямо на месте. Но дают цены на товар ниже себестоимости, покупают за копейки. Поэтому многие сады тоже не убраны – никто не хочет вкладываться в уборку", - признался другой херсонский фермер – Юрий В.

К слову, многие из херсонских фермеров, которые специализировались на выращивании арбузов и дынь – традиционно, большинство из них этнические корейцы, также не решились вкладываться в новый урожай. Поля, на которых годом ранее массово застилались пленкой и системами капельного полива для выращивания ранних сортов бахчевых, не засеяны и не подготовлены – по словам собеседников "Страны" из Херсонской области, корейские "арбузоводы" также не спешат рисковать деньгами в условиях войны.

В прежние годы местные арбузные "бароны" заранее заключали контракты на оптовый сбыт будущего урожая, который был ориентирован на рынки в Северной, Западной и Центральной Украине. Сейчас этих рынков нет, а российские оптовики также предлагают за будущий урожай арбузов и дынь цены ниже себестоимости.

"России товар не нужен"

Фермеры говорят, что еще с весны назначенные Россией "власти" Херсонской области, а также сами россияне, обещали наладить систему продаж сельхозпродукции в РФ через Крым.

Однако этого сделано не было.

И огромные очереди на границе с Крымом и беспредел на блок-постах - это лишь часть проблем.

Главный вопрос в том, что в южных регионах России свои большие урожаи – как пшеницы, так и ягод, овощей и фруктов. С давно устоявшейся логистикой производства, уборки и сбыта. Логично, что российским производителям пшеницы, овощей и фруктов новые конкуренты не нужны. Поэтому вклиниться в российский рынок фермерам с захваченных РФ южных украинских территорий практически невозможно. Только лишь при условии продажи товара за копейки. Что не выгодно уже самим фермерам.

"Россияне и назначенные ими "администрации" говорят аграриям, что будут помогать со сбором урожая и со сбытом продукции. Но на практике все трудно. Сейчас они предпринимают новую попытку навести порядок - в Херсонской области Россия сформировало некое "правительство", куда в качестве "вице-премьера по аграрному комплексу" вошел нардеп Алексей Ковалев. Он сам выходец из херсонского агробизнеса и проблематику понимает. Но вопрос в том, что наша продукция сейчас на рынке России никому не нужна. Потому что там своих овощей, фруктов и арбузов более чем достаточно. До войны их агропроизводство за счет более дешевого топлива и удобрений и более высокой господдержки было конкурентоспособнее, чем наше. Они даже экспортировали овощи в Украину. Поэтому пробиться на рынок нереально. Только если очень дешево продать свой товар. Но зачем это нам? Поэтому тут должно быть решение уровне российского правительства по организации сельхозпроизводства и сбыта продукции и по закупкам по твердым ценам. Плюс финансирование посевной и уборочной. Но в условиях активной фазы войны и непоняток с управлением захваченными территориями пока не похоже, что до этого руки дойдут", - говорит один из аграриев, который работает на подконтрольной РФ части Херсонской области.