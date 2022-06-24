Анализируем 121-й день войны в Украине.

Луганская область

Сегодня основные события происходили на Луганщине.

Еще вчера российские войска и "ЛНР" окружили группировку ВСУ в Горском и Золотом, которая находится к югу от Лисичанска.

С утра в Украине подтвердили потерю Горского. "На сегодняшний день Горская община полностью оккупирована, в окрестностях идут незначительные локальные бои, но враг вошел", - рассказал глава военной администрации Горской общины Алексей Бабченко.

По его словам, прорыв был с направления Орехово - Тошковка.

"Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого" – отметил глава военной администрации.

О взятии Горского заявила сегодня и "ЛНР".

Также ситуацию в этом районе впервые прокомментировало российское минобороны.

Основные тезисы утренней сводки:

- группировка ВСУ в Горском и Золотом "полностью блокирована"

- в окружении находятся до двух тысяч украинских военных. Среди них, как утверждается, около 80 иностранцев

- россияне говорят, что взяли половину Золотого. В "ЛНР" публикуют видео с поднятыми флагами у администраций и Горского, и Золотого.

А уже в вечерней сводке Минобороны России заявило, что "разгром украинской группировки в горском котле завершен", а Золотое и Горское полностью под контролем РФ и "ЛНР".

В тоже время, по поводу того, что произошло на самом деле украинскими подразделениями в этом "котле" точных данных нет. Ряд украинских СМИ писали, что накануне войска оттуда удалось вывести ещё до того как кольцо окружения замкнулось.

В тоже время официально украинская сторона эту информацию не подтверждает.

Но на видео, которые публикуют из Горского и Золотого российские телеграмм-каналы, звуков боев не слышно. То есть, активных боевых действий не ведется. При этом, россияне и "ЛНР" публикуют видео сдавшихся в плен в этом котле украинских солдат. Но их на видео явно не 2000 тысячи, о которых говорило Минобороны РФ. То есть где-то военные ВСУ должны быть еще.

Поэтому или же они действительно ушли из этих городов еще до окружения, либо рассредоточились по окрестностям и пытаются уйти мелкими группами.

Вторая часть проблем в Луганской области - Северодонецк. Губернатор Гайдай заявил, что украинские войска уже получили команду покинуть город и отойти на более укрепленные позиции.

Вчера главком Валерий Залужный сообщил, что ВСУ переходят к маневренной обороне и будут вынуждены под огневым давлением россиян занимать более безопасные позиции. Это прозвучало именно в контексте того, что сейчас происходит на Луганщине, а потому читалось как заявление о том, что украинские войска будут отступать, если есть в этом необходимость. И сегодняшний день стал зримым воплощением того, о чем заявил Залужный.

Отход из Северодонецка подтверждается разными источниками. О нем заявил находящийся в городе главред "Цензора" Юрий Бутусов. А также в комментарии Reuters - высокопоставленный чиновник США.

Вывод войск из Северодонецка займет несколько дней, там находится множество подразделений, заявил глава районной военной администрации Роман Власенко в комментарии CNN. На "Азоте" остаются 568 мирных жителей.

"Они смогут выйти, как только прекратится обстрел, но уже на оккупированную территорию", - сказал чиновник.

Видео последних боёв за Северодонецк публикует губернатор Сергей Гайдай. Слышна английская речь. Гайдай уточняет, что воюет "Интернациональный легион".

А вот из Лисичанска отступать украинцы не планируют, заявил Власенко. Впрочем, решать это будут в Киеве. По динамике сегодняшних боев становится понятно, что этот город и основные подступы к нему (включая трассы из Донецкой областью) будут активно штурмовать. Тем более, что после взятия Горского и Золотого часть сил перебросят оттуда.

И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. По данным Сергея Гайдая в город уже заходили российские ДРГ. Генштаб ранее заявлял, что россияне ведут наступление на Лисичанск из района Мирной Долины (то есть с юга).

На въезде в Лисичанск уже разбомбили путепровод, по которому отстрелялся вражеский вертолет. С какой это стороны - неизвестно, но учитывая, что наступление идет с юга, это может быть дорога из Горского в Лисичанск.

Этот въезд теперь стал непроездным для грузового транспорта, сообщил губернатор.

Также Гайдай подтвердил уже звучавшую вчера информацию о потере Николаевки (и вечером это еще раз подтвердил Генштаб).

Николаевка - село, от которого открывается прямой путь на трассу Бахмут-Лисичанск. Ее захват позволяет говорить о частичном окружении Лисичанска, поскольку это главная транспортная артерия для сообщения с внешним миром.

Неизвестно, перерезана ли эта трасса. Но в Минобороны говорят, что враг пытается окружить ВСУ в районе Лисичанска. И наступает по всем направлениям.

"Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также, окрестные села - Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское. Везде обстрелы, боевые действия", – сообщил глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко.

Итак, какие выводы можно сделать из ситуации в Луганской области?

Во-первых, в регионе остается единственный узел сопротивления ВСУ - Лисичанск (Северодонецк и "Золотой котел" уже фактически потеряны). Но его устойчивость зависит от путей сообщения с "большой землей", которые россияне пытаются активно заблокировать и взять город в окружение.

Судя по сводкам украинской стороны, к трассе на Бахмут противник все ближе и со дня на день может к ней прорваться.

Ничего толком неизвестно по другой ведущей из Лисичанска дороге - на Северск. Судя по всему она также обстреливается (позиции российских войск на левом берегу Донца от нее недалеко). Но не перерезана. Однако это может произойти, если противник захватит села к западу от Лисичанска, а также развилку, где дорога с Северска "вливается" в трассу Бахмут-Лисичанск.

То есть в ближайшие дни нам предстоит увидеть попытки отрезания Лисичанска от внешнего мира, а также штурм самого города в основном с южного направления.

Во-вторых, есть и более глобальное последствие.

На примере Северодонецка стало понятно, что из ситуации в Мариуполе выводы были сделаны, и жертвовать армиями в "котлах" военно-политическое руководство более не хочет. И, видимо, побеждает точка зрения, согласно которой лучше отвести силы, чтобы их сохранить.

О том, что данная позиция набирает вес, намекал и советник главы Офиса президента Арестович на днях, который сказал, что он бы войска из котлов отводил.

Неизвестно, насколько масштабным будет этот процесс в той же Луганской области (до конца непонятно, получилось ли эвакуировать силы из того же Горского-Золотого). Но оставление Северодонецка и заявление Залужного о "маневренной обороне" и организованном отходе может говорить о смене военной парадигмы.

И в этом есть логика, так как в условиях затяжной войны для ВСУ крайне важно сохранить кадры и войска, имеющие богатый опыт боевых действий (а на Донбассе к началу войны находились самые боеспособные подразделения украинской армии). Они дадут серьезное усиление позициям ВСУ на разных участках фронта.

Хотя отступление по обстреливаемой противником территории также задача не из простых и нужно будет приложить немало сил, чтоб не понести большие потери.

Остальной фронт

Противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Также идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма.

В остальных местах идут сильные обстрелы. В Донецкой области досталось подконтрольной Константиновке, по которой наносились авиаудары.

На юге своя война. Сегодня с утра большой резонанс вызвала новость о том, что мэр Николаева Александр Сенкевич призвал "всех, кто хочет остаться в живых", покидать город и о том, что "ситуация в целом очень плохая".

Город каждый день обстреливают разными типами снарядов, заявил он, и "примерно 80% этих снарядов – это снаряды кассетного типа. При этом Николаев не может предупреждать жителей сиренами из-за того, что обстрелы ведутся с близкого расстояния - из Херсонской области.

В Николаеве, по его словам, из 480 тысяч жителей на данный момент остались 230 тысяч. В городе стоит экономика, большие предприятия остановились, 90% средних предприятий также не работают, есть серьезные проблемы с питьевой водой.

В тоже время сам Сенкевич прокомментировал "Стране" это заявление, уточнив его и сказал, что его слова об эвакуации передали неверно. Он сказал, что принудительной срочной эвакуации из города не проводится. Но те, кто хочет уехать, ощущая опасность, могут уехать.

Также необходимость срочной эвакуации опроверг и губернатор Виталий Ким.

Но здесь нужно сказать, что практически все губернаторы прифронтовых областей (кроме, пожалуй, руководителей Донецкой и Луганской областей) регулярно говорят, что уезжать из областных центров необходимости нет. Аналогичная риторика звучит из Харькова, который под сильными обстрелами каждый день и где постоянно, как и в Николаеве, гибнут люди.

Видимо, это общая стратегия Офиса президента. Новые волны беженцам создадут проблемы для транспортной сети Украины, нагрузка на которую сейчас кратно возросла - как экономическая (из-за блокады портов грузы пошли на запад по суше), так и военная, связанная с отправкой оружия на фронт. К тому же беженцев надо расселять и каким-то образом содержать. Все это лишняя нагрузка на бюджет, который и так трещит по швам.

Также из-за отъезда людей сильно страдает местная экономика - работать просто некому.

В занятом российскими войсками Херсоне сегодня убили сотрудника "военно-гражданской администрации" Дмитрия Савлученко. Его взорвали в автомобиле. Назначенные Россией "власти региона" обвинили Украину в организации убийства.

Советник же главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань заявил, что взрыв - дело рук херсонских партизан.

Оружие и перспективы обойтись без него

Вчера вечером Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи США Украине на 450 миллионов долларов.

В него войдут:

– 4 реактивных системы залпового огня HIMARS,

– 18 катеров,

– 36 тысячи артиллерийских снарядов,

– 1,2 тысячи гранатометов,

– 2 тысячи пулеметов.

CNN сообщило, что новые "Хаймарсы" будут переданы Украине в середине июля. Тем временем, первые четыре установки уже на фронте и воюют, судя по видео.

При этом в США не ожидают, что американские ракетные системы изменят ситуацию на фронте, пишет CNN со ссылкой на близких к американской разведке чиновников. Они сообщили, что системы поставили с ограниченным запасов снарядов и дальностью (чтоб не доставало до территории России), а РФ может уничтожить западное вооружение ударами высокоточного оружия.

Поэтому война "может продолжаться годы" за счет военного преимущества РФ. А США уже испытывают трудности с восполнением переданного вооружения.

Заявления насчет длительного многолетнего конфликта звучат на Западе не впервые. Но что под этим подразумевается, попыталась разъяснить британская газета The Guardian.

Со ссылкой на высокопоставленного британского офицера она пишет, что Запад рассматривает Украину лишь как один из этапов "десятилетней битвы с Россией". И "рискует обречь Украину на медленное удушение" (эти слова вынесены в заголовок материала).

Также в статье звучит опасения, что весь Запад десятилетиями враждовать с Россией не готов: "В британском правительстве беспокоятся о том, что Запад с его TikTok-мышлением и склонностью к мгновенному удовлетворению любопытства не имеет решимости пойти на многолетние жертвы".

Следствием усталости от противостояния с РФ, по мнению издания, может стать смена правительств в ряде стран Европы и Америки, а за ними – и смена политики в отношении России.

"Шестимесячная правящая коалиция Болгарии, которая была ведущим антироссийским правительством на Балканах, в среду проиграла вотум доверия, что может привести к появлению нового союзника России в ЕС", – пишет The Guardian.

При этом говорится, что подобная ситуация может ожидать даже США, где все более реальным становится возвращение к власти Дональда Трампа.

Добавим, что Россия, похоже, действительно приняла стратегию роста западных издержек от конфликта.

Снижение поставок газа в Германию на 60% вызовет крупные проблемы у немецкой промышленности, а значит отразится и на социальной ситуации в стране. И, несмотря на заявления европейских властей о том, что это политическая месть Кремля, социальная и экономическая напряженность будет нарастать и влиять на рейтинги западных политиков.

В то же время Москва ужесточает риторику относительно Запада. Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что "похоже, что Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для войны с Россией" - сравнив это с тем, что делал Гитлер.

Впрочем, пока западные страны за редким исключением не демонстрируют желания воевать с Россией напрямую. В США вчера уже в который раз сказали что не намерены направлять войска в Украину, даже если боевые действия там затянутся.

Раздаются в Европе голоса и за переговоры с РФ и отмену санкций. Советник премьер-министра Венгрии Орбана заявил, что "чем больше санкции мы вводим, тем труднее нам" и "это закончится плохо для нас".

"Поэтому нужно подумать о чем-то другом - мирных переговорах, прекращении огня, дипломатии. Это решение, которое мы предлагаем", - заявил он.

Вопрос продовольствия

На Западе и в России сегодня активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7. Они опубликовали совместное заявление:

- введенные против России санкции содержат исключения, которые позволяют сельхозтоварам из РФ попадать на мировые рынки.

- война России против Украины усугубляет отсутствие продовольственной безопасности, в том числе путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины.

- министры иностранных дел G7 призвали Москву прекратить атаки и действия с угрозами и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия.

Россия на это ответила, что не препятствует вывозу зерна из Украины, заявил Путин. По его словам, РФ готова способствовать вывозу зерна из Украины "если украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежающую акваторию". (Напомним, Украина обвиняет Россию в минировании портов и в их блокировании силами военного флота).

Также Путин заявил, что Россия ждет в этом году рекордного урожая зерновых в своей истории и сможет поставить на мировые рынки до 50 миллионов тонн зерна.

То есть пока по этому вопросу с мертвой точки ситуация не сдвигается. Ключевой вопрос - разминирование акватории. Украина говорит, что Россия воспользуется этим для нападения на побережье Одесской области. Киев согласен провести разминирование, только если к региону подойдет натовский флот. На что не дает согласия Россия.