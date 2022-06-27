Анализируем 124-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 27 июня

Луганская область. Глава военной администрации Севродонецка Александр Стрюк утверждает, что город покинули еще не все подразделения украинской армии.

По его словам, вывод ВСУ из Северодонецка проходил путем переправы через реку, поскольку уже ни один мост не функционировал. Для пересечения реки использовались подручные средства, которые были в городе, поэтому процесс был сложным.

"Хотя почти все подразделения украинской армии вышли из Северодонецка", - сказал Стрюк во время пресс-конференции 27 июня.

В то же время "ЛНР" заявляет, что территория завода "Азот" в Северодонецке полностью перешла под их контроль. Также утверждается, что оттуда вышли около 500 мирных жителей, которые укрывались там от обстрелов. Но люди в бомбоубежищах еще остаются.

То есть в целом все левобережье Северского Донца (там где расположен Северодонецк), уже находится под контролем "ЛНР" и России.

Стрюк говорит, что после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

После авиаударов 26 июня в Лисичанске повреждены по меньшей мере пять многоэтажек. В одной из них выгорело сазу 10 квартир, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Генштаб сообщил утром, что к югу от Лисичанска бои идут за Волчеяровку и Верхнекаменку. Последний населенный пункт стоит прямо на трассе из Бахмута. Вечерняя сводка принесла новость, что направлении Верхнекаменки противник имеет частичный успех и закрепляется южнее Лисичанского НПЗ.

Завод находится на восточной окраине Верхнекаменки, а трасса проходит к западу от поселка. Поэтому пока неизвестно, смог ли противник ее перерезать. Но очевидно, что бои идут уже в непосредственной близости от стратегической дороги.

Если ее перережут, то снабжение Лисичанска может быть только по более северному маршруту из Северска. Но и он также находится под обстрелом российских войск.

На неподконтрольной территории Луганской области было сильное попадание в склад с боеприпасами. Сообщалось, что это происходит в районе Зимогорья (севернее Алчевска), что примерно в 50 километров от фронта.

В "ЛНР" сообщают, что удар наносился "Точкой-У". Однако нужно отметить, что подобные точные удары по дальним тылам "республик" ВСУ стали наносить в последнее время довольно часто, что отмечают жители неподконтрольных территорий и военные телеграм-каналы.

"Точки-У" были у армии Украины всегда, однако при более-менее активной системе ПВО противник их сбивал. Тем более, если речь шла о населенном пункте в десятках километров от фронта. Да и точность у этих ракет невелика.

Поэтому последние тенденции с более прицельными попаданиями и на дальние расстояния говорят о том, что скорее всего подъехало более современное вооружение.

В частности, высокую точность благодаря наведению по GPS дают установки Himars с дальностью до 70-80 километров. И, похоже, это именно та роль, которую они даже в скромных количества могут сыграть на фронте. Большой погоды для увеличения общей огневой мощи ВСУ они покае делают, а вот точечно уничтожать военные объекты противника в тылу вполне могут.

Донецкая область. К северу от Славянска основные усилия россияне направили на захват Долины. Также штурмуется соседняя с ней Мазановка. Вокруг этих пунктов уже долгие недели идут бои.

Сам Славянск под сильными обстрелами. Мэр Вадим Лях сообщил, что сегодня под удар попали жилые дома почти в центре города. Есть убитые и раненые.

К юго-востоку от Бахмута противник вышел на перекресток трассы государственного значения E40 в районе сел Роты и Вершина, стремясь, очевидно, отрезать украинские войска, которые держат оборону в районе Углегорской ТЭС (Новолуганское).

В районе Донецка сильно бомбили примыкающие к нему города, находящиеся под контролем ВСУ: Авдеевку, Марьинку и Красногоровку.

Сам Донецк тоже был под обстрелами, а в подконтрольной "ДНР" Макеевке погибли два мирных жителя.

В Мариупольском и Волновахском районах Донецкой области фиксируют движение военной техники РФ в сторону Запорожской области, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, замечены большие и малые колонны, топливозаправщики и грузовик с живой силой.

Остальной фронт. К северу от Харькова противник, по данным Генштаба ВСУ, вел безуспешный штурм Дементиевки и Питомника. Питомник - это уже в 10 километрах от областного центра и в 14 км от Гоптовки. То есть бои снова удаляются от границы и приближаются к Харькову.

По заявлению оперативного командования "Юг", ВСУ прошлой ночью снова нанесли удар по захваченному войсками РФ острову Змеиный. Зафиксировано более 10 попаданий по острову.

В результате удара, по данным ОК "Юг" поражен еще один российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". Более подробные результаты уточняются, сообщает командование.

Сегодня минобороны РФ впервые прокомментировало вчерашние удары по Киеву.

Утверждается, что был нанесен удар четырьмя ракетами по "цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе Киева, где производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня".

Отметим, что как минимум две ракеты поразили не "Артём", а близлежащие гражданские объекты - жилой дом (погиб один человек) и район детского сада. В России же отрицают, что это были их ракеты (уверяя, что все они попали в Артема) и утверждают, что на дом упали ракеты из украинских С-300, которые якобы сбили по ошибке свои же ракеты из украинских Буков.

Однако в Украине уверены, что Россия начала делать более массированные ракетные налеты, сменив свою тактику, заявил советник министра МВД Вадим Денисенко.

"Россия изменила стратегию обстрелов, они массово обстреливают украинские города. Раньше они выпускали несколько ракет, а сейчас десятки. Они стреляют из разных точек. Именно поэтому ПВО сложно справиться с ними. Запускаемые ракеты разрабатывались в середине прошлого века и предназначались для уничтожение авианосцев, крейсеров и морских судов. Они имеют до тысячи килограммов заряда взрывчатки и скорость до 3-4 тыс. км. Поэтому их тяжело сбивать", - сказал Денисенко в эфире "Эспрессо".

Не исключено, что смена тактики обстрелов связана с вероятными перестановками в российском военном руководстве.

После вчерашнего визита Шойгу на фронт на Западе снова заговорили о том, что пост командующего "спецоперацией" занял генерал-полковник Геннадий Жидко. На видео он был постоянно рядом с министром обороны и сидел с ним рядом в президиуме.

О том, что на Геннадия Жидко заменили предыдущего командующего Александра Дворникова СМИ сообщали еще в начале июня. "Институт изучения войны" в своем свежем отчете пишет, что вчерашняя поездка Шойгу подтверждает эту информацию.

Жидко - начальник Военно-политического управления Генштаба России. О его назначении командовать "спецоперацией" официально не объявлялось.

Обстрелы Кременчуга и Харькова

Сегодня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Первое видео последствий удара опубликовал лично Зеленский и заявил, что в находилось более тысячи гражданских. "Количество жертв невозможно даже представить", - добавил президент.

По предварительным данным, явно еще не точным, погибших - 10 человек, 40 раненых. Спасательная операция продолжается.

"Амстор" находится в самом центре Кременчуга.

Обстрел вызвал большой резонанс. На него отреагировали и представители украинской власти, призвав Запад ускорить поставки систем ПВО и ПРО Украине, а также признать Россию - государством-террористом.

На момент публикации официальной реакции самой реакции России на обстрел не было.

Но активно комментировали поддерживающие "спецоперацию" российские военные телеграмм-каналы. Первоначально их версия сводилась к тому, что это "постановка". Отдельные каналы писали, что в ТЦ якобы хранились боеприпасы или военная техника. Но затем (видимо, после изучения карты местности), родилась другая версия - что били не по центру, а по находящему около него заводу дорожных машин (который, по утверждению россиян, занимался ремонтом военной техники), а на ТЦ мог перекинуться огонь после удара по заводу (или же ракета "промазала" и попала в ТЦ вместо завода).

Также сегодня был мощный прилет в Харьков, где погибло четыре человека и ранено - 15, среди них есть дети.

Западные ПВО для Украины

Главная новость дня по поставкам оружия - Америка планирует закупить для Украины системы ПВО средней и высокой дальности, сообщило CNN со ссылкой на источники, а позже подтвердил помощник Байдена Джейк Салливан.

Тип зенитно-ракетного комплекса пока официально не озвучивался. Однако в публикации агентства указывается, что украинцы запрашивали у США возможность приобрести норвежскую установку NASAMS.

Она специализируется на уничтожении крылатых ракет. И может поражать цели на расстоянии от 20 до 180 километров. Но закупят ли именно этот ЗРК - пока неизвестно. К слову, на вооружении США NASAMS имеется. Вот видео его работы.

Поставки дальнобойных систем ПВО - это новый этап вооружения Украины со стороны Запада. На что ранее там идти не хотели и готовы были передавать только советские комплексы.

Но ситуация стала меняться, и ранее аналогичную систему, только своего производства, Киеву пообещали немцы. С какой скоростью будут идти эти поставки - неизвестно. Но очевидно, что западные системы ПВО встанут в строй вместо выбывших советских комплексов С-300.

Сколько таких ЗРК смогла уничтожить Россия за время конфликта - достоверно неизвестно (Москва говорит о множестве уничтоженных установок, но проверить эти цифры, конечно, невозможно). Но в любом случае понятно, что Запад пока что передаст Украине гораздо меньше систем ПВО, чем она уже потеряла.

Зато немецкие самоходные гаубицы PzH 2000, прибывшие в Украину на прошлой неделе, уже используются на востоке страны. Журналисты Bild засняли одну из установок. Как пишет Bild, где именно она базируется – это секретная информация.

Один из военнослужащих, который проходил в Германии обучение работе с гаубицами, заявил, что оно заняло более месяца. "Мы думали, что выучим его за десять дней, но нам потребовалось 36 дней", - сказал он.

По данным Bild, заснятая журналистами гаубица используется уже несколько дней.

Продолжается полемика Украины и НАТО по объемам военной помощи. Замгенсека Альянса Мирча Джоанэ сегодня ответил на ряд претензий Киева по тому, что оружия поставляется недостаточно.

Он заявил, что первоочередной задачей Альянса является "защита миллиарда людей, живущих на территории НАТО".

"НАТО – это организация, с которой связаны риски, и мы должны тщательно избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому. При всем уважении к Украине, но наша задача номер один – это защита миллиарда людей, живущих на территории НАТО", - сказал замгенсека.

Также, по его словам, Альянс от своего имени вообще не должен поставлять летального вооружения.

"У нас в НАТО есть согласие о "распределении ролей". Альянс как таковой оказывает Украине нелетальную помощь, а государства-члены - летальное оружие. В конце концов, что важнее для вас самих: это распределение, или вам интересен конечный результат, то есть оказана ли Украине помощь? Поэтому я советую друзьям в Киеве воспринимать нашу помощь в целом", - сказал Джоанэ.

Среди предоставленной со стороны НАТО помощи он перечислил топливо, средства химической, биологической и ядерной защиты, поддержку в киберпространстве и борьбе с дезинформацией, а также обучение украинских военных, которое проводилось с 2014 года.

Перспективы и прогнозы

Сегодня Зеленский, обращаясь к лидерам G7, заявил, что хочет, чтобы война России в Украине закончилась к концу года до наступления зимы. При этом он считает, что "сейчас не время для переговоров" Киева и Москвы, сообщает AFP.

"Президент Зеленский дал очень четкий ответ, что сейчас не время для переговоров. Украина будет вести переговоры, когда будет в подходящей позиции, то есть когда она снова займет позицию силы", - говорит источник агентства во Франции.

Напомним, ранее глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия заявлял, что Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа. По его расчетам, как раз к тому времени должна усилиться "переговорная позиция" Киева после запланированного контрнаступления ВСУ.

Впрочем, пока в западных СМИ звучит скепсис относительно перспектив отбросить Россию. CNN пишет, что армия РФ, возможно, сейчас в лучшей форме с начала вторжения в Украину. По данным телеканала, ситуация на войне в Украине меняется, поскольку Россия продвигается на востоке.

Силы РФ ликвидировали большую часть украинских оборонительных сооружений в Луганской области, укрепили контроль над полосой территории на юге, улучшили логистику и командную структуру, а также снизили эффективность украинских ударных беспилотников.

В течение последней ВСУ окончательно сдали Северодонецк и потеряли территории к югу от Лисичанска, сообщает CNN.

"В Лисичанске и многих городах, разбросанных по извилистым линиям фронта, которые проходят через пять областей, украинцы вполне могут столкнуться с повторением того, что произошло в Северодонецке, где они были вынуждены отступить под бомбардировками. Просто не осталось ничего, что можно было бы защитить", - прогнозирует CNN.

Кроме того, сообщается, что россияне извлекли уроки из ошибок, допущенных во время первоначального и неудавшегося наступления на Киев. ПВО, в основном С-300, были развернуты для обеспечения обширного, а не локального прикрытия, что делает украинские ударные беспилотники менее эффективными.

Новые итоги G7 и Украина

Сегодня был второй день саммита "Большой семерки". Вот, что там решили.

Глава Офиса президента Андрей Ермак публикует основные итоги переговоров представителей G7 по Украине:

- Лидеры G7 согласуют и расширят санкции, чтобы еще больше ограничить доступ РФ к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям. Также под прицелом российские цепи снабжения сектора обороны.

- Достигнута договоренность, что деньги от повышения пошлины на российский экспорт будут переданы Украине. Лидеры G7 "будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от любых новых пошлин на российские товары, в помощь Украине". США введут более высокие тарифные ставки более чем на 570 групп российской продукции стоимостью примерно 2,3 миллиарда долларов.

- Лидеры G7 готовы ограничить доходы России, в том числе от золота. Министерство финансов США примет решение о запрете импорта нового золота в США, что будет препятствовать участию РФ в официальном рынке золота.

- Будут введены санкции против лиц, несущих ответственность за нарушение прав человека, включая военные преступления, попытки сменить власть в Украине на нелегитимную и кражу украинского зерна.

- G7 возьмет на себя обязательство помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования, включая обязательства США в размере 7,5 миллиарда долларов. Лидеры примут долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности, а также финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украины.

Также лидеры G7 заявили о готовности предоставить Украине в этом году до 29,5 миллиардов долларов бюджетной поддержки для восполнения дефицита финансирования предоставления базовых услуг населению.

И это пожалуй главная новость.

По словам министра финансов Сергея Марченко, Украина тратит на войну по 5 миллиардов долларов в месяц и текущей поддержки, которую наша страна получает от Запада, недостаточно.

То есть, получается, что указанной суммы (29,5 млрд долларов) - это как раз до конца года (на шесть месяцев). Как раз к этому сроку Зеленский, как говорилось выше, хочет закончить войну.

Тем временем проблемы в экономике Украины нарастают даже невзирая на западную помощь. Банк J.P. Morgan призвал опустить официальный курс гривны с 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$

И это несмотря на то, что американский финансовый конгломерат спрогнозировал получение Украиной $20 млрд финансовой помощи от Запада.

Об ожидаемом получении Украиной из внешних источников $20 млрд говорится в сегодняшнем отчете J.P. Morgan, от 27 июня, посвященному получению Украиной статуса кандидата в Евросоюз.

В заключении также отмечается, что есть риск задержки поступления этих средств — $20 млрд. Что, по мнению аналитиков, создает угрозу финансовой стабильности страны и курсу гривны.

«Требуется быстрый возврат к той или иной форме гибкости курса. Единственный способ справиться с ожиданиями — начать движение ближе к параллельному валютному рынку, который составляет около 35-35,6 грн/$ — это курс обмена в валютных конторах банков», — говорится в заключении J.P. Morgan.

J.P. Morgan призывает Нацбанк скорее вернуть гривну к гибкому курсу, и выровнять безналичный и официальный курс НБУ с реальным наличным — опустить официальный курс украинской валюты с нынешних 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$.

Это значит официально признать реальную девальвацию гривны. Иначе, по мнению американских аналитиков, есть серьезный риск истощения золотовалютных резервов Нацбанка Украины и дестабилизации экономики, даже при условии получения внешней финансовой помощи.

«Если политика не поменяется быстро, существует значительный риск истощения резервов НБУ, очень большой девальвации и серьёзной

угрозы финансовой и макроэкономической стабильности», — говорится в заключении J.P. Morgan.

Отметим, что с марта по май 2022 года валовые золотовалютные резервы Нацбанка сократились с $28,1 млрд до $26,1 млрд.