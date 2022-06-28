Во вторник, 28 июня, синоптики обещают в Украине очень жаркую и преимущественно сухую погоду. Небо будет ясным весь день. Воздух сегодня местами разогреется до +33.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве регионов сегодня обещают жару до +33 днем. Даже в традиционно более прохладных северных областях - Черниговской, Сумской, Житомирской, а также в западных - Львовской, Ивано-Франковской, Ужгородской, Черновецкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой. В Волынской области воздух разогреется даже до +34.

До +33 будет и в центре - Полтавской, Черкасской, Кировоградской области. При этом в Полтавской временами могут идти грозы.

Грозы возможны сегодня также в Сумской и Харьковской области.

На востоке - Донецкая, луганская, Запорожская, Днепропетровская области, Харьков - до 31...32.

На юге - Одесская, Херсонская, Николаевская области - до +31.

В Киеве сегодня солнечно. Днем температура поднимется до +31...+33.

Напомним, что в Одессе мэр рассказал о растущем потоке отдыхающих, несмотря на авиаудары по городу. По словам Труханова, силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной варты не справляются с таким огромным количеством людей на пляжах, пребывание на которых небезопасно.