Анализируем 125-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 28 июня

Главным направлением российских атак остается Лисичанск. Его пытаются взять в окружение и атакуют с юга. В частности, на подступах к Лисичанскому НПЗ в поселке Верхнекаменка, что выходит на трассу Лисичанск-Бахмут.

Это основная артерия сообщения с Донецкой областью и Бахмутом. Ее пытаются атаковать и южнее. Сегодня противник наступал из захваченной Николаевки в направлении Спорного. Оба населенных пункта находятся по разные стороны упомянутой трассы.

То есть россияне пытались перерезать дорогу здесь. Российские телеграмм-каналы сообщают, что на нескольких участках трассы уже стоят подразделения армии РФ и "ЛНР" (то есть, главная дорога заблокирована). По данным же Генштаба ВСУ атака противника была отбита.

Сам Лисичанск под сильными обстрелами. По данным губернатора Сергея Гайдая, там разрушен автомобильный тоннель, соединявший две части города. Также получил серьезные повреждения завод "Стеклопластик". Есть много погибших гражданских - более 20 за вчерашний день.

Бои же сосредоточены в основном вокруг города. Гайдай говорит, что задача ВСУ – "продержаться максимально долго". При этом в "ЛНР" заявляют о другом - что украинская армия уже начала выход из Лисичанска по дороге на Северск (то есть, повторяется тот же маневр, что и с Северодонецком, Горским и Золотым - отойти, чтоб избежать окружения).

Эту информацию Украина не подтверждала. Но в целом ситуация для ВСУ здесь непростая. Бои идут практически прямо на трассе Бахмут-Лисичанск и ее пользоваться для доставки подкреплений и грузов нельзя.

Дорога же на Северск через Белогоровку находится очень близко к позициям РФ на левом берегу Северского Донца - местами до них там 300-400 метров - да и пропускная способность у этого пути низкая.

Альтернативный путь на Северск через Верхнекаменское может быть скоро заблокирован с захватом Верхнекаменки, где расположен Лисичанский НПЗ.

То есть украинские войска в Лисичанске действительно находятся под угрозой окружения. Но принято ли решение о выходе или же ВСУ будут оборонять город - пока неизвестно. Главред "Цензора" Юрий Бутусов, который до недавнего времени был в Северодонецке, пиететам, что приказа на отход из Лисичанска нет. Наоборот - позиции там укрепляются.

На неподконтрольной Украине территории Луганской области, тем временем, нанесен удар по городу Перевальск примерно в 50 километрах от линии фронта. В украинских телеграм-каналах пишут, что попало по воинской части россиян, много погибших и "скорых".

В "ЛНР" подтвердили факт удара, но не попадания по воинской части. И заявили, что обстрел был предположительно из комплекса HIMARS.

Отметим, что вчера недалеко от Перевальска было попадание в склад боеприпасов под Зимогорьем. Вероятно, там удар наносился также западным вооружением.

Кстати, сегодня пришло подтверждение, что "Хаймарсы" уже воюют на Донбассе.

В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки, бои там продолжаются.

Севернее россияне снова нанесли ракетные удары по Славянску, попав кроме прочего по промышленному предприятию.

Южнее была новая попытка захватить Павловку в Донецкой области (по трассе к востоку от Великой Новоселки). Штурм отбит.

В Причерноморье было много обстрелов. Сегодня войска РФ выпустили по Николаеву 8 ракет, три из них удалось сбить. Одна из ракет попала в центральный стадион, оставив огромную воронку на поле, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Еще две ракеты, по его словам, попали в городок 79-й бригады. В начале войны там была разрушена прицельным выстрелом одна из казарм из-за чего погибло много военных.

Сегодня также ударили по Очакову Николаевской области, там пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура. Сообщается о двух погибших и четверых раненых: годовалый ребенок, подростки 13 и 16 лет, а также трехмесячный младенец, который сейчас находится в коме.

Очаков расположен рядом с Кинбурнской косой, которую недавно захватили россияне. Там находится военно-морская база ВМСУ.

Также было несколько ракетных атак на Одесскую и Днепропетровскую области. В руководстве Воздушных сил говорят, что сбили один "Оникс" и четыре "Калибра". В Днепре было попадание по железнодорожной инфраструктуре, а также по станции техобслуживания.

Комментируя в целом ситуацию на фронте, главком Залужный в разговоре с главой генштаба США Милли рассказал, что район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и оканчивается в районе населенного пункта Васильевка под Запорожьем.

"Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара", - сообщил он.

Также главком ВСУ сказал, что обстрелы украинских городов стали более интенсивными.

"4 дня назад противником из разных платформ базирования было выпущено 53 крылатые ракеты, 3 дня назад - 26 ракет, 2 дня назад - почти 40, за прошедшие сутки - 12 (в сумме 131 ракета - Ред.)", - сообщил Залужный.

Эхо Кременчуга

Сегодня появилась новая информация по обстрелу торгового центра в Кременчуге. Число погибших дошло до 25 человек. Появились и видео момента прилета. Взрыв был очень сильный, ракета попала в центр города, люди, гуляющие в парках бросились укрываться за деревьями.

Также сегодня появилась официальная реакция минобороны России на обстрел Кременчуга.

РФ подтверждает свой удар по городу. Но заявляет, что ее самолеты били "по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин".

Минобороны России утверждает, что детонация хранившихся в ангаре боеприпасов и вызвала пожар в расположенном рядом торговом центре.

Украина говорит о прямом попадании по ТРЦ, где находились сотни людей. По словам Зеленского, военных объектов рядом не было. В Украине называют этот обстрел терактом.

При этом после заявлений российского минобороны подтвердился ракетный удар под заводу Кредмаш, который находится около уничтоженного торгового центра в Кременчуге. Одна из двух выпущенных российских ракет попала по предприятию.

Скорее всего, россияне действительно били по заводу Кредмаш, считая, что там хранились боеприпасы. И, по версии Минобороны РФ, торговый центр загорелся от детонации подорванных ракетным ударом снарядов. А по версии украинской стороны - одна из ракета попала конкретно в торговый центр (то есть, промазала).

Но в любом случае итог остается трагическим - торговый центр уничтожен, в нем погибли десятки людей.

Контрнаступление или "сокращение страны"? Прогнозы

Сегодня в Мадриде начался саммит НАТО. Как и на всех собраниях западных стран за последнее время, ключевая тема - Россия, которую Альянс хочет назначить военной угрозой №1.

И в силу этого решения - увеличить натовские силы у границ РФ. То есть в странах Восточной Европы. Все это, видимо, станет главной задачей саммита (причем США уже объявили, что будут наращивать войска).

У его участников сегодня было много заявлений об Украине и перспективах войны. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что не считает вероятной войну Великобритании с РФ. Но повторил, что Запад будет поддерживать Украину.

Практически в унисон ему высказался президент Франции. Макрон заявил, что "Россия не может и не должна победить" в войне и "никто не выступает за ее прекращение в ближайшие недели или ближайшие месяцы". Также Париж обещает поставить в Украину новую военную технику - в частности, бронетранспортеры.

То есть, в Евросоюзе будут добиваться поражения России в Украине. Впрочем, и здесь звучат двойственные сигналы. Тот же Макрон заявил, что оружие Киеву предоставляют не для того, чтоб он бил по территории России.

"Все союзники придерживаются одной линии - мы поставляем оружие, снаряжение, боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, и никак не для нападения на другую территорию", - заявил Макрон, который при этом отказался считать Россию спонсором терроризма.

Канцлер Германии Шольц также заявил, что санкции против России не будут отменены без "справедливого мира" с Украиной. То есть мира, который будет приемлем в том числе для Запада.

Но это официальные заявления. На уровне инсайдерской информации уверенности в наступлении "справедливого мира" куда меньше.

Как сегодня сообщило CNN, "советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, должен ли президент Украины Владимир Зеленский изменить свое определение украинской "победы" с поправкой на возможность необратимого сокращения его страны".

В Белом доме многие не верят, что Киев даже с западным вооружением сможет переломить ситуацию на фронте в свою пользу. И в лучшем случае, Украине удастся вернуть только часть территорий.

При этом США не планируют оказывать давление на Украину ради территориальных уступок России. "Также есть надежда, что украинские силы смогут отвоевать значительные участки территории в ходе вероятного контрнаступления в конце этого года", - пишет CNN.

Но перспективы этого отвоевания полностью зависят от западной поддержки, которой пока недостаточно. "Украина официально запросила у США как минимум 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день Пентагон пообещал только восемь", - сообщает издание.

Источники, связанные с армией и разведкой США, считают, что возвращение всех захваченных Россией территорий "маловероятно" в этом году.

Они говорят, что украинское контрнаступление после длительной подготовки может состояться, "но у России также может быть возможность пополнить свои силы за это время, поэтому никаких гарантий (успеха контрнаступления - Ред.) нет".

О том, что у России есть планы захватить полностью юг Украины, заявил сегодня военный пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

"Мы понимаем, для чего им весь юг Украины. Экономическая блокада Украины и выход к морским портам - главная причина атак россиян на наши южные города. И, конечно же, они мечтают о сухопутном коридоре в непризнанное Приднестровье с последующей оккупацией Молдовы", - сказал он.

Что касается ближайших планов россиян на юге, это, по мнению Плетенчука, – оборона занятых территорий.

"Россияне строят эшелонированную оборону в Херсонской области. Враг готовится отбивать контрнаступление ВСУ", - сказал Плетенчук.

При этом Россия, судя по словам спикера Кремля Пескова, не собирается идти на какие-либо уступки. Он заявил, что война прекратится "до конца текущих суток", если Киев прикажет армии прекратит сопротивление и выполнит условия России.

Такое заявление Песков сделал, комментируя слова Зеленского о том, что война должна закончиться к концу года до наступления зимы.

В Офисе президента Украины отреагировали на это заявление Кремля. Как написал в Твиттере советник главы ОПУ Михаил Подоляк войну действительно можно завершить в любой момент но сделать это должна Россия.

"Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу". Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, отвести войска и отказаться от "ядерной пропаганды", - заявил Подоляк.

В общем, позиции сторон остаются неизменными. Все готовятся решать судьбу войны на линии фронта.