Анализируем 126-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 29 июня

Главным полем битвы на сегодня остается Лисичанск. Город пытаются окружить, отрезав от путей сообщения на юге и на севере.

На юге продолжается штурм Верхнекаменки, где находится Лисичанский НПЗ и которая выходит на трассу, ведущую из Лисичанска в Бахмут. Губернатор Сергей Гайдай сегодня заявил, что эта дорога противником не перерезана. В "ЛНР" утверждают обратное.

Также Верхнекаменка, в случае ее захвата, может блокировать передвижение на Северск - альтернативный путь на выход из Лисичанска, через село Верхнекаменское.

Российские телеграм-каналы сообщают, что со стороны Кременной к Лисичанску продвигается северный фланг окружения.

Генштаб сегодня сообщил, что под обстрелами Серебрянка - село у еще одной, "верхней" трассы из Лисичанска в Северск, на правом берегу Донца. То есть оно находится под контролем ВСУ и может прикрывать украинское передвижение по этой дороге.

В "ЛНР" заявляют, что контролируют все пути между Лисичанском и "внешним миром", уточняя, что ВСУ могут передвигаться по грунтовым дорогам. Эту информацию, как видим, выше опровергал губернатор Гайдай.

Также газета The Washington Post выпустила репортаж о том, как группа украинских десантников отступала из Лисичанска по дороге на Северск через Верхнекаменское. По пути они попали под российский обстрел, было много раненых. "Кровавое отступление под ударом российских кассетных бомб", - озаглавлен этот репортаж.

Фото The Washington Post

То есть этот путь по состоянию на воскресенье был открыт, но простреливался противником. Также американская газета косвенно подтвердила, что из Лисичанска украинские силы выходят, о чем вчера заявляли российские и "лнровские" источники. Но пока не подтверждает украинская сторона.

В Донецкой области ситуация более-менее стабильна. К северу от Славянска основные усилия РФ по-прежнему сосредоточены на выходе на линию Богородичное-Краснополье.

Более динамичная ситуация к югу от Бахмута. Противник имеет частичный успех у трассы Е40 между захваченным Светлодарском и Бахмутом. Россияне закрепляются в селе Клиновое у этой дороги.

Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам.

На севере, в Харьковской области, идут обстрелы позиций ВСУ. Россия заявляет, что бомбила район села Питомник недалеко от Харькова.

На юге войска РФ перебросили одну батальонную тактическую группу на криворожское направление, где идут попытки отбить у ВСУ недавно занятые позиции. Между Херсоном и Николаевым развернули еще одну систему ПВО С-300.

Сегодня было много обстрелов. Били по Николаеву, где попали по жилой многоэтажке, пятеро погибших. Вчера прилетело по Днепру, погибло еще двое гражданских.

Также продолжилась история с обстрелом ТРЦ в Кременчуге. Зеленский поздно вечером опубликовал видео с полетом ракеты. Видно, как она летит над промышленной зоной и врезается куда-то за деревьями. Далее следует взрыв.

По словам президента, эти кадры доказывают, что удар наносился сознательно по ТРЦ, а не по соседнему заводу, как утверждают россияне. Отметим, что на заводе "Кредмаш" вчера подтвердили удар по территории предприятия. А сегодня британская разведка предположила, что удар в Кременчуге наносился изначально не по торговому центру, а по "другому объекту". Но из-за неточности российской ракеты удар пришелся на ТРЦ.

"Существует реальная вероятность того, что удар по ТЦ в Кременчуге был направлен на попадание в ближайшую инфраструктуру", - говорится в отчете разведки. Авторы пишут, что "неточность" РФ в нанесении дальних ударов и ранее приводила к массовым жертвам среди гражданских.

Впрочем, пока не было видео, как ракета врезается именно в здание торгового центра (россияне утверждают, что ударили рядом с ним). Впрочем, это не меняет трагического итога - десятки погибших мирных граждан.

Также сегодня прошел крупнейший с начала вторжения обмен пленными. Украина вернула домой 144 человека, из них 95 защитников "Азовстали", среди которых 43 "азовца". В "ДНР" подтвердили обмен и заявили о возвращении 144-х военных из России и "республик" (среди которых мобилизованные из "ЛДНР" и военные летчики). То есть, меняли один к одному.

Заявляется, что с обеих сторон много тяжелораненых - то есть, видимо, их пытались обменять в первую очередь, чтобы каждая сторона занималась лечением своих солдат, а не чужих.

Альянс в себе. Как прошел саммит НАТО

Главное международное событие дня - саммит НАТО в Мадриде. Ключевые и наиболее практические его решения следующие:

1. НАТО обеспечит поддержку Украины нелетальными видами вооружений, киберзащитой и обучением украинской армии.

Ранее представители Альянса говорили, что летальное оружие предоставляют отдельные государства НАТО, само же объединение этим не занимается. То есть здесь все остается, как и было - поставки будут идти, и вопрос не в адресе отправителя, а в объемах и номенклатуре помощи. О которых в коммюнике саммита ничего сказано не было.

2. Россия признается ключевой угрозой НАТО, а Китай - страной, которая "бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям и стремится подорвать основанный на правилах международный порядок". Также заявляется, что Китай ведет "системную конкуренцию" со странами Альянса.

3. Продолжение предыдущего пункта: союзники взяли на себя обязательство развернуть дополнительные силы на восточном фланге (то есть, ближе к России). Цифры, которые ранее озвучивал генсек Столтенберг - с 40 до 300 тысяч военных в следующем году. То есть рост в семь с половиной раз.

Это пожалуй главный итог саммита.

Байден уже заявил, что США увеличивает военное присутствие в Европе. США создадут постоянную штаб-квартиру в Польше, отправят две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 в Великобританию и направят больше "противовоздушной обороны и других средств" в Германию и Италию.

США также наращивают свои военные активы в Румынии и Балтийском регионе, где идет конфликт с Россией из-за Калининграда. И уже сейчас понятно, что развертывание сил НАТО будет осуществляться главным образом за счет американцев и, возможно, англичан, которые намерены повысить расходы на оборону в рамках НАТО.

4. Политика открытых дверей НАТО будет продолжена, то есть для Украины остается теоретическая возможность в него вступить. Впрочем, в Альянсе сделали оговорку, что обсуждать это можно только после войны (к этому мы еще вернемся ниже).

5. Также Альянс принял стратегическую концепцию, где указал, что ядерные силы остаются "наивысшей гарантией безопасности". В то же время НАТО считает, что обстоятельства, при которых Альянсу, возможно, придется применить ядерное оружие, крайне маловероятны.

6. Швеция и Финляндия принимаются в НАТО после ратификации этого шага в парламентах обеих стран. Вчера обе страны объявили, что достигли договоренностей с Турцией, которая снимает свои возражения по поводу вступления их в альянс. А уже сегодня Турция объявила, что послала в Швецию и в Финляндию запрос на выдачу 33 людей, которых у Эрдогана считают "террористами". Это представители Рабочей партии Курдистана и турецкие оппозиционеры-гюленисты. Увидим - выдадут ли их Турции (ранее обе страны отказывались это делать).

Слово "Украина" упоминается в итоговом коммюнике саммита ровно 13 раз.

Кроме решений были и заявления. Главный их смысл в том, что касается Украины - Киев должен продолжать военные действия и только после успехов на фронте садиться за стол переговоров с Россией. Об этом прямо заявил бельгийский премьер. Звучало это как установка на "войну до победного конца без всяких компромиссов".

"У нас была возможность пообщаться с президентом Зеленским... Мы четко дали понять: эта война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и украинское население насколько это возможно, чтобы победить на поле боя против российской агрессии", - заявил глава бельгийского правительства на видео, которое размещено в его Твиттере.

Другой представитель НАТО заявил, что "сейчас фокус украинского правительства - выиграть войну". И только после этого будет возврат к разговору о членстве. Что, впрочем, и логично. Так как вступление Украины в НАТО до окончания войны будет означать вступление в нее альянса, чего никто на Западе не хочет.

Впрочем, такая позиция понимания у Киева закономерно не нашла. Поскольку Альянс даже символических шагов навстречу членству для Украины не сделал (как, например, Евросоюз, предоставивший кандидатский статус, который ни к чему ЕС не обязывает, но дает большую моральную поддержку Киеву).

Поэтому обращение Зеленского к саммиту было довольно пессимистическим. Он заявил, что в следующем году ситуация имеет тенденцию к ухудшению, поскольку Россия может атаковать страны Альянса. "Ситуация в следующем году может быть еще хуже – когда Россия будет обстреливать не только Украину, но и другие страны по соседству", - сказал Зеленский.

Он также упрекнул Альянс за отказ Украине в членстве. "Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?", – спрашивает Зеленский.

Президент заявил, что у Альянса есть два пути: "либо – неотложная достаточная для победы помощь Украине, либо – отложенная война России с НАТО". Зеленский сказал, что Украине нужно больше оружия и денег.

Иными словами, украинский президент заявил, что страну не принимают в Альянс и не дают достаточно оружия для победы. Это резко контрастирует с тем, как само НАТО презентует итоги саммита: как большой прорыв. В Украине же, как видим, так не считают.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква откровенно заявил, что Украина не нужна НАТО. "Украине говорят: "Вы не член НАТО, потому что вы нам не нужны. НАТО говорит нам, что мы ничего вам не даем", — заявил Жовква в интервью Bloomberg.

Альянс, по словам Жовквы, не оправдал ожиданий Украины. Он напомнил, что Киев запросил у НАТО оружие перед войной, бесполетную зону после ее начала и перспективу членства на всем протяжении. "Мы не получили никакого ответа", - сказал он.

То есть главный вывод из саммита - НАТО укрепляется в своих нынешних границах. Для Украины же ничего не меняется: никаких конкретных решений по нашей стране в плане перспектив вступления в Альянс не озвучивалось.

Военные перспективы

Исходя из неоднозначных для Украины итогов саммита, взглянем на ситуацию с западной помощью с практической стороны.

Военные поставки идут. Сегодня стало известно, что Норвегия согласовала передачу Украине трех ракетных систем залпового огня MLRS M270. Это установки, которые находятся на хранении и нуждаются в модернизации. То есть поставят их небыстро. И в небольшом количестве (Украине нужны как минимум десятки таких установок для обороны и сотни - для наступления).

Впрочем, Россия тоже наращивает военные поставки своей группировке в Украине. Навстречу западным артиллерийским системам, которые поставляются для нужд ВСУ, едут российские самоходки "Пион". Видео переброски орудий публикуют российские телеграмм-каналы.

"Пион" - это гусеничная самоходная пушка калибра 203 миллиметра (то есть, больше, чем стандартный калибр НАТО). Дальность стрельбы - 47 километров. Орудие предназначено для поражения укрепленных объектов противника в тылу и удара по ядерным пусковым установкам.

Модернизированная версия "Пиона" называется "Малка", у нее улучшенное шасси и скорость перезарядки. На момент начала войны на вооружении у России было более трехсот этих орудий (активных и на хранении), у Украины - более ста. Но для Киева их применение ограничено дефицитом боеприпасов.

То есть видимо до паритета с Россией с нынешним уровнем западных поставок ВСУ еще далеко. Зеленский сегодня заявил, что у России на фронте в десять раз больше военных и тяжелой техники.

"Нам сложно, потому что опять-таки другие цифры, потому что на один наш танк у них десять своих танков, на одного нашего бойца — десять их военных. И какими бы мы крепкими ни были, их в десять раз больше и это очень сложно", - сказал президент в интервью американскому телеканалу NBC.

Насчет техники - похоже на правду. Насчет количества военных сигналы идут противоречивые. Месяц назад министр обороны Резников сообщал о 167 тысячах российских солдат, которые находятся в Украине. Позже в Министерстве обороны Украны сказали, что со стороны противника воюет более 330 тысяч солдат.

Зеленский же 21 мая сообщал, что с украинской стороны воюет 700 тысяч человек.

Правда, потом Арестович уточнил, что "это все Силы обороны Украины, включая полицию, пограничные отряды, СБУ, тероборону и прочие". То есть непосредственно на фронте задействовано меньше людей. Но вряд ли в десять раз меньше, чем у России. И, скорее всего, в целом не меньше, а как минимум столько же (с украинской стороны уже было ряд заявлений, что противник не превосходит ВСУ по численности живой силы). Российская сторона же однозначно утверждает, что по численности солдат действующая на фронте российская армия уступает ВСУ, что называется одной из главных причин крайне небыстрых темпов наступления.

Тем временем, Арестович заявил, что обучать мобилизованных на территории Украины становится все сложнее из-за российских обстрелов. В Украине, по его словам, "нет безопасных мест".

"В Украине нет безопасных мест. Российские крылатые ракеты всегда долетают – сбить их все невозможно. Сбить носители мы не можем. Наносятся постоянные удары по учебным центрам.

Сконцентрировать одновременно большое количество военных в учебных центрах сложно. Британия предложила подготовить 10 тысяч бойцов. 4 месяца – это базовая стандартная качественная пехотная подготовка", - сказал советник Ермака, напомнив об уже известном предложении Бориса Джонсона.

Но десять тысяч военных за четыре месяца - это довольно длительный срок при относительно скромном "выхлопе". То есть пока перспективы создать крупные резервы для удержания фронта или для контрнаступления не слишком понятны. Хотя украинские власти посылают сигналы, что в августе такое контрнаступление начнется.

Рекордное укрепление рубля

Сегодня в интервью телеканалу NBC Владимир Зеленский заявил, что санкции против России сработают позже. И упрекнул Запад, что он вводит их не так жестко и солидарно, как предлагает Украина.

То есть, даже по мнению украинских властей, пока что санкции работают не слишком эффективно. И ситуация с российским рублем это отчасти подтверждает.

Сегодня курс доллара на Мосбирже опустился ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года. Курс евро — ниже 53 рублей, также первый раз с апреля того же года.

В сервисе Сбербанк-онлайн купить доллар можно за 58,23, евро — 61,10. Но обналичить в год можно не более 10 тысяч долларов (остальное — только если конвертируешь в рубли).

При этом ситуация с покупкой наличной валюты в последнее время значительно улучшилась. Если весной из-за введенных ограничений ее практически невозможно было купить в обменках, а на черном рынке курс был в пределах 90-110 за доллар, то сейчас уже проблем с этим гораздо меньше.

Сегодня люди могут приобрести валюту в обменках. Правда, по курсу на 10—15 рублей дороже официального. Доллар — не менее чем за 60—65, евро — не менее чем за 75.

Черный рынок все также существует, но курс там такой же как и в обменках, и к его услугам люди прибегают, как правило, в одном случае — если хотят приобрести доллары без паспорта и не светиться в финансовом мониторинге, под который в России подпадают все, кто покупает или продает валюту.

Одной из главных причин укрепления рубля является то, что из-за введенных санкций российские компании практически ничего не могут купить за доллар или евро на мировом рынке. А потому они им фактически не нужны (товары импортируются за другие валюты - например, китайские юани, индийские рупии или же дирхамы ОАЭ).

Правда, уже давно ходят слухи, что власти РФ рано или поздно, но опустят рубль директивно до уровня 70 за доллар, а то и ниже. Потому что из-за крепкого рубля теряют деньги экспортеры и российский бюджет. Тем более, что из-за санкций Россия сейчас физически меньше экспортирует товаров, причем, нередко, с дисконтом к цене на мировом рынке - например, отгрузка нефти через порты уменьшилась в июне на 20%. В Министерстве экономразвития России же заявили, что такой высокий курс рубля серьезно бьет по промышленности, часть которой уже работает себе в убыток.

Но разговоры о том, что рубль опустят ходят уже давно, а он все укрепляется и укрепляется.