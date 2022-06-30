Сегодня Россия официально заявила, что уходит с острова Змеиный в Черном море, который был захвачен в первые же дни войны.

Украина говорит, что выбила россиян с острова постоянными ударами, а Москва говорит, что ее войска ушли в качестве "жеста доброй воли".

Что произошло на самом деле - разбиралась "Страна".

В чем значение Змеиного

Россияне захватили Змеиный еще в первый день своего вторжения в Украину, гарнизон острова был взят в плен. Это стало частью установления морской блокады украинской части Черного моря.

Остров контролирует не только часть морских коммуникаций Одесской области, но и выход из Дуная в Черное море.

Однако главное военно-стратегическое значение острова было в другом - в случае высадки российского десанта в Одесской области, со Змеиного было бы удобно прикрывать эту операцию средствами ПВО, которые там можно разместить.

Недостатки обороны острова являются продолжением его достоинств. От украинского берега он довольно близко - в 30 километрах. То есть его можно обстреливать артиллерией, РСЗО, не говоря уже о беспилотниках. Кроме того Змеиный довольно мал и не имеет естественных укрытий. И оборонять его на долгосрочной основе при враждебном побережье тяжело.

Особенно с учетом того, что ближайшие российские базы - в Крыму, что заставляет Россию растягивать коммуникации и подставляет флот под удары.

Именно поэтому 14 апреля неподалеку от Змеиного смогли потопить ракетный крейсер "Москва". А с мая удары по Змеиному стали наноситься регулярно: применялись беспилотники, штурмовая авиация, вертолеты и береговые батареи.

В тоже время, как уже писала "Страна", первая попытка штурма Змеиного украинскими войсками в начале мая оказалась неудачной - попытку десанта россияне смогли отбить, ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике.

После этого случая появились слухи, что с острова россияне уйдут (чтоб не подставляться под удары), но и украинцам не дадут на нем закрепиться.

Но они не оправдались. Россияне наоборот решили свой гарнизон усилить, разместив там дополнительные средства ПВО.

Однако стратегически это ситуацию в пользу РФ не разрешило.

Потому что к тому времени Украина начала получать западные дальнобойные орудия, с которых и вели огонь по острову.

Снимки и видео с последствиями ударов все чаще появлялись в Украине и всплывали в западных СМИ. Российские власти говорили, что отражают все штурмы и наносят контрудары по береговой обороне Украины.

В июне на вооружение украинских войск стали поступать антикорабельные ракеты "Гарпун" с дальностью удара до 280 километров. Это гораздо дальше, чем Змеиный находится от Одессы.

То есть снабжающие остров российские корабли оказались в еще более уязвимом положении.

Которое только усугубилось после получения Украиной еще и ракетных установок залпового огня Himars, которые бьют на 70 километров.

Об ударах по острову стали сообщать все чаще.

Как Россия ушла со Змеиного

Утром украинское командование "Юг" официально сообщило, что российские войска покинули остров. Это произошло после новых ударов по Змеиному.

Буквально в течение часа Москва подтвердила свой уход со Змеиного. Обратим внимание на скорость реакции: обычно на заявления Украины о своих победах Россия реагирует в лучшем случае через несколько часов или не реагирует вообще.

Минобороны РФ назвало уход с острова "шагом доброй воли" и заявило, что российские вооруженные силы "завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон".

"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", - заявили в РФ и добавили, что теперь слово за Украиной, которая теперь может разминировать акваторию и вывозить зерно.

То есть Россия представила дело как некую гуманитарную акцию, а не отступление под украинскими ударами.

Хотя было понятно, что российское присутствие на Змеином никак бы не помешало вывозить зерно, если бы страны об этом смогли договориться. Тем более, что российский флот из черноморской акватории Украины никуда не девался и может блокировать ее и дальше.

Иными словами, очевидно - уход состоялся ввиду того, что ВСУ, используя дальнобойную артиллерию, усилили удары по Змеиному.

А это сделало бессмысленной его дальнейшую оборону в нынешней ситуации - когда никаких других операций у побережья Украины не проводилось (а именно в прикрытии возможного десанта и есть, как писалось выше, главная военная ценность Змеиного).

Главком Валерий Залужный после заявлений России о "жесте доброй воли" показал видео, как обстреливался Змеиный. В том числе по нему стреляла украинская гаубица "Богдана".

Что будет дальше со Змеиным и морской блокадой?

Судьба самого острова пока туманна - попытается ли Украина его занять, либо он станет "ничейной землей" на время войны.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что планируется установить физический контроль над островом..

В тоже время, источники "Страны" в ВСУ говорят, что окончательное решение еще не принято.

"Россияне ушли с острова потому что наши войска его обстреливали из всего, что было, включая артиллерию - из Килийского района расстояние до острова 35 километров по прямой. Последние восемь дней из острова просто сделали выжженное место, разбив там почти все, что разместили там - два комплекса Панцирь ВС РФ, Тор-М2, РЛС, станцию РЭБ. Поэтому россияне эвакуировали на скоростных катерах типа Раптор всех, кто оставался в живых на острове. Сейчас на острове вообще никого нет. Размещать там силы ВСУ объективно опасно, потому что российский флот и авиация наверняка попытаются держать Змеиный под огневым контролем. И мы окажемся в том же положении, что были и россияне. Но не исключаю, что командование все-таки даст приказ о высадке десанта. Как минимум для того, чтоб показать, что подняли там флаг. Сейчас идет обсуждения как правильно поступать в данной ситуации. Риск потерь при высадке большой, если конечно, не существует каких-то негласных договоренностей с россиянами, что они по острову стрелять не будут. Но я лично в такие договоренности не верю", - говорит источник.

При этом на снятие морской блокады украинских портов потеря россиянами Змеиного вряд ли существенно повлияет. Поскольку остров был лишь одним из ее элементов. Главным же фактором блокады является Черноморский флот РФ. Включая подводные лодки, слабо уязвимые для Украины.

Иными словами, оставление Змеиного стратегически ситуацию в Черном море вряд ли переломит. Хотя информационно это безоговорочная победа Украины. Особенно с учетом нелепого объяснения о "жесте доброй воли", в которое никто не поверил и даже среди сторонников "спецоперации" в России оно вызвало шквал критики.

К слову, один раз выражение "жест доброй воли" уже использовалось россиянами в похожей ситуации - во время отступления из под Киева и Чернигова. Тогда об этом было объявлено во время переговоров Украины и России в Стамбуле в конце марта и также подавалось Москвой как жест доброй воли. Хотя всем было понятно, что это не жест доброй воли, а военная необходимость - группировка российских войск под Киевом сильно уступала в численности украинским войскам на том же направлении и потому не могла решить задачи по штурму или окружению столицы, зато сама была под угрозой окружения.

Поэтому россияне вывели оттуда войска, а затем перебросились их на другие направления фронта, усилив наступательные действия на Донбассе и в Харьковской области.

То есть в целом подобная ситуация повторяется и сейчас.

Хотя, упоминание в контексте вывода российских войск с острова Змеиный зерновой темы уже породило версии, что речь может идти и о неких более глобальных договоренностях.

Тем более, что события вокруг острова происходят на фоне переговоров о разблокировании экспорта украинского зерна из Одессы при участии Украины, России, Турции и ООН. Анкара переодически заявляет о прогрессе в этих переговорах, но Украина и Россия такой прогресс не подтверждает.

Известна позиция РФ: торговые суда могут проходить, но их будут досматривать совместные российско-турецкие инспекции на предмет оружия.

Эти условия для Украины неприемлемые и потому до недавних пор ничто не указывало на то, что стороны смогут договориться.

Но 28 июня премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что близок "момент истины" относительно разблокировки украинского зерна.

По его словам, по этому вопросу "есть хорошие новости". Драги заявил, что Россия согласилась, что Украина, Турция и ООН могут сыграть свою роль в разблокировке зерна в украинских портах. Теперь все ждут окончательного "да" Кремля", и оно может прозвучать "очень скоро".

Параллельно стали поступать сигналы и по другой транспортной проблеме - по транзиту через Калининград, который угрожала блокировать Литва. Но на днях вновь появились сигналы, что Еврокомиссия может смягчить режим ограничений.

Конечно, пока нельзя с уверенность говорить, что по зерну есть большие подвижки, и что с этими подвижками связана ситуация по Калининграду и Змеиному. Повторимся, что вполне очевидна была и чисто военная необходимость для России вывести находящийся под постоянными обстрелами гарнизон с острова и без каких-либо отдельных договоренностей.

Но многое станет очевидно уже в ближайшее время - в зависимости от того как разрешится ситуация с зерном и по Калининграду.