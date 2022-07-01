В пятницу, 1 июля, в Украине будет сухо, очень жарко и облачно, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 29-31°.

Ночью в южной части местами ожидаются небольшой кратковременный дождь и гроза.

На Закарпатье и побережье морей до 22°. В восточных областях ночью 13-15°, днем 26-28°. В западных областях особенно жарко — 32-34°.

1-3 июля в Украине, кроме Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской областей и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптик прогнозировала, как в Украине начнется июль.

"Страна" сообщала, что метеорологи который день подряд фиксируют температурные рекорды в Киеве. В частности, за прошедшие сутки максимальная температура воздуха в столице превысила рекордное значение, которое было зарегистрировано в этот день 59 лет назад.