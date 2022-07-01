Анализируем 128-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 1 июля

В Украине сегодня публикуют мало официальной информации по Лисичанску, где идет основной боевой накал.

Генштаб утром сообщил, что противник пытается взять под контроль участок дороги Бахмут-Лисичанск, "успеха не имеет". А губернатор Гайдай повторил данные из вчерашних сводок о том, что противник занял часть Лисичанского НПЗ на южных подступах к городу (там же рядом проходит и та самая дорога на Бахмут).

Минобороны РФ утверждает, что завод захвачен полностью, а заодно - желатиновый завод к востоку от Волчеяровки, и территорию закрытой шахты Матросской, вокруг которой в Лисичанске построен одноименный поселок.

Поселок Матросский - это уже территория собственно Лисичанска на его юго-западной окраине.

Правда, Украина этих продвижений не подтверждала.

Как и захвата Приволья на северо-западе от Лисичанска, о котором заявляют противник (а захват этого населенного пункта означает, что российские войска переправились через Северский Донец).

Что касается желатинового завода, то в вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что атака на него противника была отбита.

Тем не менее, город очевидным образом пытаются взять в "клещи" с севера и юга, перерезав основные коммуникации.

Украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что в Лисичанске есть риск повторения ситуации в Северодонецке, откуда ВСУ пришлось отступить. По его словам, такого сценария "избежать не удастся".

Жданов заявляет, что Украине пока нечего противопоставить российской тактике "огневого вала", который "выдавливает наши войска с занимаемых позиций". Исправить эту ситуацию могут только значительные артиллерийские подкрепления и средства контрбатарейной борьбы.

На Луганщине ВСУ продолжают активно обстреливать цели в дальнем тылу противника. Сегодня прилетела ракета по нефтебазе в Ровеньках примерно в ста километрах от линии фронта в Бахмуте. Предполагается, что били "Точкой-У"

В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

Одновременно россияне сообщают, что ВСУ укрепляют позиции к северу от Бахмута - от Соледара и до Северска. Вокруг Соледара тоже идут боестолкновения, но до штурма пока далеко.

То есть, в случае потери Лисичанска украинские новую линию обороны организуют, судя по всему, на линии Северск-Бахмут-Соледар, постаравшись не пропустить далее на запад войска противника.

Ближе к Донецку продолжаются бои за трассу Авдеевка-Константиновка.

На юге фронт выглядит позиционным. А вот обстрелы очень мощные. По Николаеву сегодня прилетело десять ракет.

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Минобороны РФ подтвердило удар и заявило что ракеты поразили "радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей".

В этом контексте все чаще с украинской и западной стороны идут заявления, что россияне стали бить старыми ракетами воздушного базирования Х-22, которые предназначены для поражения авианосцев и высокоточными не являются (они могут по ошибке захватывать любую крупную цель, которая находится в районе удара - например, торговый центр или жилой дом). Отсюда и количество жертв. А для обхождения ПВО и гарантированного поражения цели удары наносятся большим количеством ракет, что неизбежно вызывает большие жертвы среди мирного населения.

На Западе и в Украине объясняют это исчерпанием запасов высокоточного оружия в России. Что сама Россия не подтверждает. И уверяет, что вообще не бьет по гражданским объектам.

Но вернемся к фронту. Сегодня в России и на Западе анализировали последствия отступления РФ с острова Змеиный. Американский "Институт изучения войны" считает, что это не окажет влияния на морскую блокаду черноморской акватории Украины.

Оставление Змеиного "ослабит давление у побережья Украины за счет вывода с острова российских систем ПВО и противокорабельных ракет". Однако само по себе отступление не положит конец морской блокаде.

"Российские силы имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые по-прежнему могут нацеливаться на украинские грузы", - говорится в отчете организации.

Также Россия сможет использовать для продолжения блокады корабли Черноморского флота, добавляют военные эксперты.

Депутат Госдумы РФ Алексей Черняк заявил, что остров Змеиный в Черном море останется "под контролем ракет, флота и ВКС" России. Он говорит, что российские военные покинули Змеиный "после передачи Украине ствольной и реактивной артиллерии западных стран в целях сохранения жизни военнослужащих".

Отметим, что официальная версия минобороны РФ несколько другая - там преподносят оставление острова как "жест доброй воли" для разблокировки экспорта зерна из Украины. Но очевидно, что причина оставления острова все-таки военная - угроза постоянных ударов со стороны ВСУ.

На северных границах тоже неспокойно.

Курская областная администрация сегодня предупредила жителей Глушковского района, что неподалёку от посёлка Тёткино, который граничит с Сумской областью, российские военные "выполняют боевые задачи в рамках спецоперации в Украине" - ведут огонь "по заранее выявленным целям".

То есть российские власти фактически подтвердили, что с территории Курской области наносятся удары по Украине.

Жителей Сумской области сегодня, кстати, попросили не приближаться к границе ближе чем на 10 километров и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Западнее продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике сегодня).

Однако вероятность вторжения со стороны Беларуси невысока, уточняют в ГУР.

"Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям", - заявил в интервью военному телевидению Украины представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Прогнозы и перспективы

Сегодня продолжилась история с якобы личным посланием Зеленского Путину.

Позавчера в Киеве президент Индонезии Видодо предложил Зеленскому передать послание российскому президенту. На следующий день он поехал в Москву и заявил, что передал Путину такое послание.

Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг "Стране" факт передачи послания Путину.

Тем не менее, Россия сегодня подтвердила, что послание получено. Правда, оно было в устной форме, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

То есть президент Индонезии и Кремль подтверждают послание. А Киев нет.

Но в любом случае понятно, что до каких-либо серьезных переговоров по вопросам войны и мира между странами еще очень далеко. Тем более, что на захваченных Россией территориях процессы интеграции в РФ только ускоряются.

В "ЛДНР" начинают готовиться к проведению "референдума" о вхождении в состав РФ, пишет российское издание "РБК" со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что в Кремле не ставят задачу провести "референдумы" одновременно на всех захваченных украинских территориях. Основной вариант, который рассматривается сегодня, - организовать их сначала в "ЛДНР", однако концепция может поменяться, сообщает издание.

Несмотря на то, что в Кремле еще не определили окончательную дату "референдума", в "ЛДНР" уже идет предварительная подготовка. На территории "республик" работают российские политтехнологи, готовятся списки избирателей и нормативная база, подбираются люди в "избирательные комиссии".

Дата "рефередума", по данным издания, будут зависеть от выхода российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Кроме того в Луганске открыли первый пункт выдачи российских паспортов. Теперь, чтобы получить гражданство РФ, не нужно будет выезжать в Россию. А в Херсоне сегодня начали выдавать рублевые пенсии, и местные паблики показывают фото очередей за деньгами. А в Харьковскую область сегодня приехал первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко, который курируют по политической линии захваченные украинские территории.

То есть, по всей видимости, эти территории готовят к присоединению к России. Что уже вызывало тревожные комментарии на Западе - относительно того, что попытка отбить "новые российские земли" назад может натолкнуться на ядерный ответ (поскольку Москва будет их считать своей территорией).

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который попал на "Миротворец" за идею пойти на уступки России, озвучил три сценария развития ситуации в Украине.

1. Если российские военные останутся на текущих позициях, то они "получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря", отметил экс-госсекретарь.

По его мнению, это будет означать победу России, "несмотря на все неудачи, которые она потерпела в начале", а роль НАТО "не будет столь решающей", как раньше.

2. Если Россию "попытаются выгнать" с территории, которую она получила до начала военной операции, в том числе из Крыма, то, по мнению Генри Киссинджера, "встанет вопрос о войне с самой Россией".

3. Если Украина "сможет удержать Россию от каких-либо военных завоеваний", а "линию фронта отодвинут" к государственным границам по состоянию на 24 февраля, это будет означать проигрыш РФ.

В этом случае Украина будет "перевооружена и тесно связана с НАТО", либо даже станет частью альянса, а все остальные вопросы решат посредством переговоров, считает политик.

По его мнению, высказанному в журнале The Spectator, Зеленский сейчас пытается действовать по третьему варианту. Но Киссинджер не уточнил, какой из сценариев более вероятен. Впрочем, это вопрос не только военной стратегии, но и позиций разных страт западной элиты.

Леволибералы из США против "Джонсонюка"

Одним из признаков разных подходов к Украине внутри западного мира стала сегодняшняя колонка на CNN. Она озаглавлена "Не дайте Борису Джонсону себя одурачить поддержкой Украины".

Автор, международный корреспондент канала Сэм Килли утверждает, что "у Джонсона есть две общие черты с Путиным, которые служат стратегическим целям российского президента гораздо больше, чем его поддержка Украины угрожает им".

Килли пишет, что основная цель, за которую сражается Украина - это возможность получить членство в Европейском союзе и быть частью "основанного на правилах мирового порядка". А Джонсон, напротив, вывел Британию из ЕС и "с гордостью разрывает на части" мировой порядок. Также приводится свидетельство сестры Джонсона, которая говорила, что в детстве он хотел быть "королём мира".

"Украинцы умирают за право присоединиться к Европейскому союзу — международному органу, за выход из которого боролся Джонсон, и который Путин усердно пытался подорвать его", - утверждает Килли.

По его мнению, Джонсон давно стремился стать похожим на премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля. Но убедить в этом он может очень немногих, как бы радушно его ни принимали в Киеве, так как он понимает, что многие из свобод, к которым стремятся украинцы, находятся в ЕС.

Килли пишет, что в Британии Джонсона могут отправить в отставку в течение ближайшего года, и именно проблемами внутри страны можно объяснить его "страстный интерес к Украине".

"Но он старательно избегает любого упоминания сути ее (Украины - Ред.) борьбы с Россией, которая в глубине души заключается в желании Украины присоединиться к Европейскому союзу", - пишет Килли.

Статья с жесткой критикой политики Джонсона по Украине, которая появилась на CNN, на самом деле не удивительна.



Западный мир и западные элиты отнюдь не едины. Все последние годы нарастала война между двумя условными партиями – леволиберальной (глобализм, права меньшинств, BLM, зеленый курс) и правоконсервативной (сворачивание глобализации, протекционизм, национализм, традиционные ценности).



И после российского вторжения в Украину противостояние никуда не делось, а в некоторым аспектах, из-за обострения социально-экономических проблем, даже усилилось.



При этом самыми активными сторонниками Украины в противостоянии с Россией являются именно представители правоконсервативного крыла (Джонсон и польские власти). Именно в них еще жив имперский дух Запада, который столь отвратителен для леваков. Хотя правый лагерь по отношению к войне в Украине не однороден. Часть его представителей (Орбан, некоторые республиканцы США) видят в Путине союзника в борьбе с глобалистскими элитами.



Но ведущую роль в ЕС и США сейчас играет леволиберальный лагерь – Байден, Демпартия США, Макрон, Шольц.



И хоть на время войны внутризападные противоречия они и стараются не педалировать, но не забывают время от времени напоминать о том, что Джонсон или Дуда с Качиньским находятся не совсем на правильной стороне истории. И намекают, что активность премьера Британии идет вразрез со стратегией евроинтеграции или даже во вред ей (вероятно, имеются в виду идеи Джонсона о создании нового альянса в составе Британии, Польши и Украины, которые многие воспринимают как создание альтернативы Евросоюзу).



И именно в леволиберальном лагере и начинает вариться сейчас главная "зрада" в виде призывов к компромиссному миру с Россией. Потому что дальнейшая милитаризация Запада и дефрагментация глобальной экономики через "выключение" из нее России – это вполне комфортное будущее для таких как Джонсон, но совсем не та картина мира, которую видели в своих планах либералы. И именно поэтому (а также в силу нарастания экономических проблем в странах Запада) леволиберальная партия хочет закончить войну поскорее. Но при этом так, чтоб ее конец не выглядел победой России (чтоб не поощрять ни ее, ни другие незападные страны к новым войнам).



Правда, как так это все устроить – пока никто не придумал. Но, судя по публикациям в западных СМИ, мыслительный процесс в этом направлении идет активно.

"Северный поток" закрывается

Сегодня стало известно, что "Северный поток" с 11 по 21 июля будет остановлен на плановое техобслуживание. То есть газа в Европе станет ещё меньше - после того, как Россия сократила поставки по этому трубопроводу на 60%.

Поэтому в июне страны ЕС впервые в истории импортировали больше сжиженного газа из США, чем трубопроводного из России, сообщил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

"Недавнее резкое сокращение Россией поставок природного газа в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортирует больше газа через СПГ из США, чем по трубопроводу из России", - написал Бироль в Twitter.

Также он добавил, что падение российского предложения требует усилий по снижению спроса в ЕС, чтобы "подготовиться к суровой зиме".

Как именно снижается этот спрос - уже показывают немецкие СМИ. В Германии производители птицы предупреждают, что из-за возможной нехватки газа под угрозой оказались поставки мяса и яиц, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

В Нижней Саксонии ассоциация птицеводческой отрасли направила в Федеральное сетевое агентство письмо, в котором описала возможные проблемы, которые из-за нехватки газа могут возникнуть на фермах. Все предприятия птицеводческой отрасли, от инкубатория до бойни, зависят от источника энергии, готовится в нем. В случае энергетических ограничений птица окажется под угрозой.

И таких новостей в последнее время все больше.

Недавно, например, сообщалось, что из-за сокращения поставок российского газа немецкий концерн BASF рассматривает вопрос о закрытии крупнейшего и в мире химического комплекса в Люквигсхафене.

То есть немецкая промышленность даже при условии закупок газа в США, будет нести серьезные убытки.