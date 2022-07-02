Анализируем ситуацию на 129-й день войны.

От Лисичанска до Бахмута

Сегодня в "ЛНР", российских СМИ и телеграм-каналах сообщили о захвате Лисичанска. Как минимум - центра города, откуда уже появилось много подтверждающих видео.

У противника заявляют, что еще несколько дней уйдет на "дочистку" города и его окрестностей. В город заходили как с юга, так и с севера, утверждают россияне и в "ЛНР".

В Украине это пока не подтверждает. Последняя сводка Генштаба никак не комментирует ситуацию в Лисичанске, с улиц которого записывают видео российские военные.

Из официальных новостей этого района - противник закрепляется в районе Верхнекаменки, где находится Лисичанский НПЗ и выход на трассу в Бахмут. Судя по этой формулировке, село захвачено полностью.

В утренней сводке Генштаба говорилось о наступлении на Верхнекаменское - село на трассе Лисичанск-Северск, которое находится западнее Верхнекаменки. При его захвате путь к Северску, куда могут отступить ВСУ, был бы перекрыт.

Одновременно с заявлениями противника о контроле над Лисичанском, пошли комментарии со стороны МВД и Нацгвардии. Ее представитель Руслан Музычук заявил днем, что город не окружен и остается под контролем украинских войск.

О том, что угрозы окружения Лисичанска пока нет, заявил и советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Но опасность захвата Луганской области высока, считает он.

"По состоянию на сейчас вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная. Тем более, с таким перевесом в технике и живой силе. Интенсивность обстрелов там такая, какой в Европе не было после 1944-1945 годов", - сказал Денисенко агентству РБК-Украина.

В то же время другой советник Монастырского - Виктор Андрусив - дал понять, что потеря Лисичанска приближается. Он заявил, что после захвата Лисичанска Россия выполнит половину своей "спецоперации" - по крайней мере, той, что озвучена ("защита Донбасса").

"Для русской армии захват Лисичанска – как рывок "последней надежды". И он логичен. Потому что фактически речь идет об установлении контроля над Луганской областью... Во время этого последнего рывка они готовы выстреливать 45 тысяч снарядов в сутки. Эта цифра от Главнокомандующего ВСУ Залужного впечатляет. Это сотни вагонов боеприпасов! Такие запасы невозможно быстро восстановить", - уверен Андрусив.

Этой тактике ВСУ, по его мнению, противопоставляет следующие действия: бережет свою технику, останавливает наступления врага, изматывает и одновременно "оставляет за собой возможность отступить".

Отступают украинские войска главным образом в Северск. Там ВСУ готовят новый оборонительный рубеж, говорится в репортаже французского издания Les Echos. Оно сообщает, что в город постоянно прибывают военные со стороны Северодонецка и Лисичанска, а в лесах вокруг занимает позиции артиллерия.

Мы уже сообщали, что украинская армия строит новую оборонительную линию от Бахмута до Северска в Донецкой области. Туда и отходят ВСУ из Луганской области.

То есть мы, похоже, находимся в преддверии большой битвы за Донецкую область (в Луганской бои еще продолжаются, но, судя по риторике украинских спикеров, регион будут оставлять).

Атаковать линию Бахмут-Северск будут со всех сторон. К Бахмуту подходят с юга, каждый день там идут бои. В частности, за село Клиновое, которое находится на господствующих высотах перед районным центром. На днях Генштаб подтверждал его потерю, потом заявлял, что ВСУ вернули пункт назад, а сегодня в "ЛНР" заявили, что село "полностью зачищено".

От Змеиного до Минска

Главком Валерий Залужный сегодня опубликовал видео уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный.

Вчера вечером по нему отбомбились два российских самолета. ВСУ объяснили это тем, что противник пытался сжечь технику, которую не успел забрать при эвакуации, но "не попал".

Но это дело довершили украинские военные, которые потом тоже отстрелялись по острову.

Сегодня "фронтовые" новости неожиданно пришли из Львова, который начал усиленно готовиться к нападению со стороны Беларуси. Мэр города Андрей Садовой собрал оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства города.

"В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований теробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент. Также рассматриваем вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий", - пишет Садовой.

Впрочем, на Банковой не устают повторять, что информация о наступлении из Беларуси распространяется для нагнетания паники среди украинцев.

"О всех этих спекуляциях, что буквально завтра или послезавтра обязательно начнется нападение... Мы точно понимаем, что происходит на территории Беларуси, к любым сценариям готовы. У нас все с оборонной точки зрения на границе Украина - Беларусь готова к этому", - сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Между тем сам Александр Лукашенко ждет нападения как раз со стороны Украины. Сегодня он пригрозил ракетным ударом, если "прилетит" в Мозырь или Гомель, которые недалеко от украинской границы. Также он заявил, что со стороны Украины уже была якобы ракетная атака, но ее отбила ПВО.

Украина не подтверждала никаких залпов по Беларуси. Но с учетом того, что оттуда по Украине в последнее время стали бить российские ракеты, ситуации с "ответкой" исключить нельзя.

Оружие для Украины

На фронте уже активно работают американские ракетные установки Himars. Газета The Washington Post опубликовала репортаж об экипаже одной из них.

Цели пока сосредоточены на российских командных пунктах и военных складах, сообщили военные американским журналистам. Ракеты "Хаймарса" управляются спутником, поэтому можно точечно поражать объекты в городах без сопутствующих потерь в виде гражданского населения.

При этом "Хаймарсы" все время передвигаются, чтобы не стать целью для российской артиллерии. Украинские солдаты отмечают, что американская установка очень тихо стреляет. Она компьютеризирована, и периодически приходится пользоваться Google-переводчиком, чтобы разобраться в управлении.

Также минобороны Украины опубликовало ролик работы самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000. Происходит это на одном из участков восточного фронта.

Сразу после окончания огня САУ оперативно покидает место стрельбы.

В то же время обучение управлению новой западной техникой и тренировки украинских военных в последние недели стали менее интенсивными, отмечает американский журнал Foreign Policу со ссылкой на чиновников из Украины.

Кроме того, по данным Foreign Policy, в Киеве жалуются на то, что им не предоставили некоторые элементы, необходимые для применения оружия. Например, они не получили от США системы управления огнем.

Непонятная ситуация и с танками, которые нужны для обещанного властями контрнаступления.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня уклонился от прямого ответа на вопрос о том, как он расценивает намерение Испании послать Украине танки "Леопард-2" немецкого производства.

Вопрос прозвучал на немецком телеканале ZDF. Ответ Столтенберга был таков: "Это хорошая идея – предоставить в распоряжение Украины тяжелое оружие. НАТО будет также помогать в переходе от старого вооружения советского времени к современному оружию НАТО". Ни слова конкретно о танках, как видим, не прозвучало.

Ранее Испания заявляла о готовности предоставить Украине танки "Леопард-2", но для этого требовалось одобрение Германии, которая его не спешила дать.

В то же время со стороны Офиса президента начали звучать тезисы, что основная масса западного вооружения пойдет в Украину ближе к осени. Вчера об этом говорил Арестович, а сегодня заявил Подоляк. Он сказал, что "в течение месяца-трех" ВСУ должны получить оружие, которое западные партнеры решили отправить в Украину.

Основная проблема, по мнению Подоляка - объемы оружия на складах которые нужно пополнить, произведя новое вооружение: "Его надо доделать, потому что никто столько не собирал, как Россия. Поэтому сейчас его дорабатывают, что-то расконсервируют на складах, и это быстро пойдет в Украину - месяц, два, три".

Именно с этим в Украине связывают предполагаемый перелом в войне. Что наконец заработает на полную силу ленд-лиз, и украинские войска нанесут мощный контрудар по противнику.

В российских военных телеграм-каналах мнения по этому поводу разделились. Одни считают, что это серьезная угроза войскам РФ. И медленные темпы продвижения на Донбассе дают ВСУ фору в подготовке резервов и накоплении нужных объемов оружия.

Другие говорят, что все силы и поступающее оружие Украина сразу бросает на Донбасс и поэтому не сможет подготовить еще и полноценную "запасную" армию.

Что думает Запад о перспективах войны

Сегодня прозвучало несколько мнений о ситуации в Украине, которые констатируют, что многое в этом конфликте пошло не так, как планировалось.

Запад охватывает усталость от войны в Украине, заявил премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в интервью изданию Politico.

"Война продолжается уже четыре месяца. На этом фоне - высокая инфляция, энергетический кризис. Ковид как проблема тоже никуда не денется. Так что ситуация становится все более проблематичной", - сказала Каллас, отметив, однако: "Мы не можем уставать, потому что мы должны помочь Украине защитить свою страну".

Именно на усталость и рассчитывает Путин, отмечает Politico. Он явно надеется, что избиратели накажут своих лидеров за то, что те беспокоятся о событиях в Украине, а не о проблемах, которые подкрадываются к их собственному дому.

Для Байдена уже есть плохие новости в виде опроса, проведенного по заказу организации ветеранов Америки. На вопрос: "Что должно быть главным приоритетом президента Байдена?" лишь 8% из 1000 респондентов ответили: "Обеспечить поражение России в Украине".

В тоже время самый популярный ответ: "Снизить или устранить инфляцию" (38%). Также много процентов (больше, чем победа над Россией в Украине) набрали такие варианты ответа: "решение энергетического кризиса", "снижение стоимости и улучшение доступа к здравоохранению".

Экономические проблемы Запада сопровождаются и совершенно неочевидными последствиями санкций против России.

Экономический конфликт с Россией превратился в позиционную войну, отмечает издание Spiegel в большом материале, посвященном истории санкционного вопроса.

"Страны G7 хвалят свои беспрецедентные санкции. В то же время, в Москве предсказывают, что рост цен на энергоносители приведет к нищете в большей части Европы. Явного победителя в борьбе пока нет. Россия не может долго выдержать технологическую оторванность от Запада, но в то же время Москва бьется гораздо лучше, чем предполагалось", - пишет издание.

"Кремлю удалось умело отразить часть атак. Например, на запрет на поставку европейских и американских технологических товаров Путин отменил, легализовав так называемый параллельный импорт компьютеров, смартфонов или автозапчастей из третьих стран. Кремль извлек выгоду из роста мировых цен на нефть, газ и уголь, которые Запад еще и подпитывал своими угрозами бойкота", - сообщает Spiegel.

Из-за роста этих цен крупная промышленность Европы может этой зимой столкнуться с урезанием газа, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на главу Международного энергетического агентства (IEA) Фатиха Бироля.

"Если зима будет морозной и длинной и не будет принято никаких мер, то я бы не исключал возможности рационирования природного газа в Европе, начиная с крупного промышленного оборудования", - заявил он.

На нехватку газа будет влиять политика России, которая снижает поставки в Европу, и восстановление экономического спроса в Китае.



Министр климата и энергетики Дании Дан Йоргенсен уже заявил возможности введения своеобразной "карточной системы" на энергию, если Европа перестанет импортировать российский газ.

Что же касается военных перспектив, то, следуя логике канцлера Германии Шольца, Путин очень серьезно готовился к войне с Украиной и как минимум за год.

На вопрос о том, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение войны, Шольц ответил, что "на самом деле никто не знает". Однако канцлер считает, что длительное планирование свидетельствует о том, что российский президент готов к длительной войне.

"Он является лидером очень большой страны, где живут многие люди, со многими средствами, он действительно ведет эту жестокую войну и готовился к ней очень долго", – сказал Шольц.

"И потому он сможет продолжать войну очень долго", – отметил он.

Но, вероятно, в Украине полагают, что с западной помощью тоже смогут столь же долго выдерживать конфликт.