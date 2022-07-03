Анализируем 130-й день войны в Украине.

Захватили Луганщину или нет?

Если вчера в "ЛНР" заявили о захвате Лисичанска, то сегодня Россия уже официально сообщила, что и город, и вся Луганская область под контролем РФ.

Что заявляет Москва. Министр обороны России Шойгу доложил Путину о занятии российскими войсками всей территории Луганской области, включая город Лисичанск.

В его районе, по словам Шойгу, блокирована группа украинских войск, для чего РФ овладела Верхнекаменкой, Золотаревкой, Белогоровкой, вышли к реке Северский Донец, в результате чего "замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска".

Российские телеграм-каналы уже публикуют кадры из Белогоровки под Лисичанском, где над зданием сельсовета установили два флага - красный и триколор.

Белогоровка - это деревня на правом берегу Северского Донца, которую россияне давно пытались взять и в мае потерпели там крупное поражение при попытке переправы.

Но теперь, судя по всему, ею овладели.

Значение Белогоровки в том, что она контролирует одну из двух дорог из Лисичанска в Северск, куда, по всей вероятности, отходили ВСУ из Лисичанска.

В "ЛНР" сегодня заявили, что бои за Северск уже начались. Российские войска находятся примерно в 5 километрах к северу от города.

Также в "ЛНР" заявили, что блокировали и две другие дороги из Лисичанска на "большую землю" - через Верхнекаменское и трассу Лисичанск-Бахмут.

То есть, по данным противника, Лисичанск полностью блокирован, а Луганская область фактически перешла под контроль РФ и "ЛНР".

Что заявляет Киев. Еще вчера, когда появились первые видео россиян из центра Лисичанска, Украина опровергала, что город захвачен или окружен.

Единственный, кто подтвердил, что видео достоверны - главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов, который сейчас находится на Донбассе. Он сообщил, что россияне вошли в Лисичанск, а ВСУ отступают по специальному коридору на Северск, который противник атакует, но перерезать не может.

Сегодня утром частичный захват Лисичанска признал украинский Генштаб: "Основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки".

А вот захват Белогоровки, которая контролирует одну из трасс из Лисичанска на Северск, Генштаб не подтвердил, заявляя, что атака была отбита. Также ведомство не сообщило, что происходит с остальными населенными пунктами.

Советник Резникова Юрий Сак днем заявил Би-би-си, что Лисичанск не находится под полным контролем российских войск. Но дал понять, что ВСУ оттуда отступают.

Сак сообщил, что ситуация в городе "уже довольно давно была очень напряженной", российские войска безостановочно атаковали город. "Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать от определенных территорий, чтобы в будущем отбить их", - добавил он.

Наконец, вечером отступление из Лисичанска официально признал Генштаб.

"В условиях кратного превосходства русских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе", - заявили украинские военные.

Также вечерняя сводка признает потерю Золотаревки, которая "закрывает" одну на Северск. А вот взятия Белогоровки Украина не подтверждает, заявляя, что противник форсировал Северский Донец и наступает на село.

Впрочем, как мы уже говорили, есть видео, как в Белогоровке вешают российскую символику на здание сельсовета. То есть и эта трасса на Северск уже, судя по всему, закрыта.

А с учетом вчерашнего захвата Верхнекаменки, которая контролирует дорогу на Бахмут, все пути из Лисичанска, как писалось выше, судя по всему уже перерезаны.

И вопрос в том - успели ли все украинские части выйти из Лисичанска и приближённых к нему населённых пунктов до того как кольцо захлопнулось.

Если украинские войска смогли уйти до окружения, то это означает, что вся Луганская область действительно находится уже под контролем противника.

Официально, правда, это не подтверждают.

Хотя Зеленский сегодня впервые заявил о рисках потери контроля над Луганской области. "Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована. Они понятны нам. Но нужно понимать, что ежедневно может меняться ситуация", - сказал президент на встрече с премьером Австралии, который приехал в Киев.

Что означает захват Лисичанска?

Итак, Украина официально подтвердила потерю Лисичанска.

Это был последний крупный населенный пункт Луганской области.

Возникает два вопроса: почему с Лисичанском справились гораздо быстрее, чем с Северодонецком? И что будет дальше с боевыми действиями?

Когда ВСУ покидали Северодонецк, власти Украины говорили, что так и было задумано - отойти в Лисичанск, который легче оборонять: во-первых, он отделен от Северодонецка рекой, которую россиянам еще нужно форсировать. Во-вторых, город стоит на возвышении, что создает дополнительные сложности при штурме.

Но на деле оба этих фактора значимой роли не сыграли.

Реку форсировать не пришлось. На правом берегу Донца, южнее Лисичанска, россияне окружили группировку ВСУ в Горском и Золотом, откуда украинские войска вынуждены были отступить. То есть путь на Лисичанск с юга был открыт и без форсирования реки.

Второй фактор - возвышенности - был вообще нивелирован тем, что оккупанты сосредоточились на захвате трасс, ведущих из Лисичанска. И, видимо, это было вопросом короткого времени, когда украинская группировка окажется заблокированной в Лисичанске.

После чего вопросом времени стало бы ее уничтожение или плен.

Урок Мариуполя, в котором была окружена крупная группировка украинских войск (значительная часть из которой погибла, а оставшиеся в живых попали в плен) в этом смысле был усвоен.

И войска из Лисичанска, судя по всему, начали выводить, пока "котел" не захлопнулся. Именно этим и можно объяснить, как россияне смогли так быстро 2 июня продвинуться с окраин Лисичанска к его центру.

Что будет дальше?

Похоже, что ключевым театром военных действий становится север Донецкой области - от Бахмута до Славянска. По многим данным, уже выстраивается новая оборонительная линия Бахмут-Северск - чтобы не допустить продвижения российских войск в Донецкую область с востока.

В то же время, они "нависают" над ней с севера.

Также россияне с юга и востока приближаются к Бахмуту, до которого им осталось порядка 10-15 километров. В общем, не исключено, что будут пытаться "ломать" оборонительную линию Бахмут-Северск с флангов.

"Институт изучения войны" (США) считает, что после Северска российские войска "повернут к Славянску и Бахмуту". Организация считает, что ВСУ могут отступить от нынешней оборонительной линии еще дальше на запад - на рубеж возле трассы из Славянска в Бахмут.

Захват Луганской области может иметь и международное значение. Он активизирует дискуссии о том, в каком направлении идет война в Украине.

Обострятся противоречия на Западе между "партией продолжения войны" и "партией переговоров". Одни будут говорить, что Украине мало того оружия, которое Запад сейчас предоставляет, и нужно нарастить этот объем, иначе за Луганской последует и Донецкая область.

Вторые - о том, что уже оказанная помощь Украине никак не помогла ей удержать часть Донбасса. И преимущество России в огневой мощи нивелировать не удалось. А резкое увеличение военных поставок во-первых технически сложно, во-вторых может перевести войну на новый уровень эскалации. Которая грозит выйти за пределы Украины.

Сомнения на этот счет уже давно курсируют в западных СМИ. И количество такого контента будет лишь нарастать. Тем более, что антироссийские санкции больно ударили по ценам в западных странах, что грозит электоральными проблемами у политиков, которые проводят курс на продолжение экономической войны с Москвой.

В частности, у Байдена, чей рейтинг падает на рекордной инфляции. Что особенно серьезно в свете предстоящих в конце осени выборов Конгресса.

Впрочем, по той же причине до этих выборов позиция Белого дома по Украине вряд ли будет меняться - разве что в сторону усиления военных настроений. Поскольку вторжение России уже сейчас подается Байденом как корень всех экономических зол в США.

А значит, несмотря на сомнения в экспертной среде, курс на военную поддержку Киева продолжится. А вот в каких объемах - пока непонятно. В Киеве ждут резкого усиления поставок в августе или к осени. Но при этом все время идут разговоры, что военную помощь на Западе не хотят наращивать слишком резко, чтобы не спровоцировать РФ на эскалацию.

То есть, видимо, где-то в этом диапазоне возможностей будут идти дальше поставки вооружений. И нельзя однозначно сказать, что такой подход позволит Украине переломить ситуацию в свою пользу.

Ведь пока большинство поставляемого оружия идет на восполнение украинских потерь - на место С-300 заступают норвежские NASAMS (правда, всего в количестве двух единиц), вместо "Смерчей" - "Хаймарсы" (тоже в небольшом количестве). Иными словами, происходит не кратный рост мощи ВСУ, а частичное восполнение тех возможностей, что были на момент начала войны (пусть и более современным оружием, но не в полном объёме).

Это уже очень немало. Но для уверенной победы над российской армией явно недостаточно. Поскольку для контрнаступления нужно собрать вдвое-втрое больше сил, чем у противника.

Пока это произойдет, может пройти много времени. Поэтому на ближайшее время военные операции на Донбассе скорее всего продлятся в прежнем режиме - атак российских войск и обороны ВСУ.

Что еще происходит на фронте?

Сегодня было много обстрелов.

Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск - два крупных и расположенных рядом города севера Донецкой области. Много погибших и раненых.

По сообщению главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, обстрел Краматорска велся из РСЗО "Смерч". Одна из ракет разрушила гостинично-жилой комплекс. Две другие повредили часть дороги в жилом районе. Обошлось без жертв.

Последствия обстрела Славянска более драматичные - как минимум 6 погибших и 15 раненых.

В подконтрольной ВСУ Авдеевке попадание по коксохимическому заводу. Причем, судя по дыму, серьезное.

Сообщается и о ночном ударе по захваченному россиянами Мелитополю. Пишут, что было попадание по военному аэродрому. От линии фронта город находится примерно в 70 километрах. То есть досягаем и для "Точки-У", и для Himars.

Также сегодня есть погибшие в Харьковской области. А также в неподконтрольной Макеевке, которую сильно обстреливают.

Вчера Алексей Арестович объявил о скором освобождении Херсона (уже в августе) и рассказал как именно это будет происходить.

В интервью Марку Фейгину он сказал, что "херсонская группировка врага обречена". Ее будут атаковать с юга и севера - то есть, с флангов, если смотреть со стороны Николаева.

Залогом успеха Арестович считает, во-первых, неудобное положение Херсона на правом берегу Днепра, по которому будут наступать ВСУ. С прочими захваченными территориями правобережную Херсонскую область связывает "всего две ниточки: Новокаховская дамба и Антоновский мост".

И ВСУ будет решать, как именно будут освобождать область: не дать врагу переправиться "и грохнуть всех" на этих ниточках, или дать им выйти и давить далее. "Но в любом случае город будет освобожден. Они думают стать в оборону к середине августа. Но мы не дадим им стать в оборону и провести референдум тоже не дадим", - рассказал Арестович.

Второй залог успеха - западная артиллерия. По словам Арестовича, "пяток американских "Химарсов" полностью решат судьбу боев за Херсонскую область.

Правда непонятно - рассказывает ли Арестович реальный план ВСУ либо просто решил поднять боевой дух обещанием грядущих побед на фоне отступления украинских войск из Лисичанска.

Но в целом описанный Арестовичем тактический замысел - перерезать коммуникации россиян через мосты через Днепр - выглядит вполне логично.

Удар по Белгороду и Курску

Сегодня ночью в центре Белгорода раздалось несколько хлопков и взрыв. Пострадали десятки многоэтажных и частных домов (пять коттеджей оказались разрушены). Погибло четыре человека, их них трое - семья беженцев из Харькова. Снаряд упал рядом с флигелем, где они ночевали.

Минобороны России заявило, что по Белгороду наносился удар "Точками-У", но система ПВО сбила все ракеты. То есть, на город, получается, упали их обломки, что позже подтвердил губернатор области Гладков. Также в Белгороде нашли застрявшие в кондиционере обломки ракеты российской системы ПВО Панцирь.

В Украине же заявили, что россияне сами ударили по Белгороду.

Такой версии придерживается советник главы МВД Антон Геращенко. Также пост об этом написал советник Ермака Михаил Подоляк. Он заявил, что это была "атака своих городов собственными ракетами в качестве провокации, чтобы обвинить Украину в обстреле российских городов и сорвать поставки западного оружия".

При этом Подоляк заявил, что Белгород постигла "карма" и "божий промысел": "Мариуполь, Кременчуг, Сергеевка, Чортков, Харьков, Буча, Северодонецк — зло всегда имеет последствия. И всегда нужно платить по счетам".

Других официальных комментариев с украинской стороны по этому поводу не было.

Также в Курске заявляют, что сбили два беспилотника "Стриж", начиненные взрывчаткой.

В России после этого начали грозить Украине ответом. Сенатор Андрей Клишас потребовал "самого жёсткого, в том числе военного ответа". А российский МИД сообщил, что "в случае продолжения провокаций им не поздоровится".

Чем окончится эта история - непонятно. Кроме того, что накал обстрелов будет лишь усиливаться.