Анализируем 135-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 8 июля

Противник сегодня продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску.

К северу от Славянска продолжались бои за Долину и Богородичное, часть которого российские военные уже контролируют. Захват Богородичного нужен им для выхода на трассу в Славянск южнее Долины. А также для огневого контроля всего района к северу от Славянска: село находится на меловой горе.

"Институт изучения войны" (США) сегодня предположил, что россияне попытаются подойти к Славянску со всех четырех сторон, включая западную - то есть со стороны Барвенково, которое контролируется ВСУ.

К югу от Бахмута продолжаются бои в районе Веселой Долины - это менее четырех километров до города.

Но главный сюжет разворачивается в районе Северска. На него наступают от Лисичанска - на Верхнекаменское и Григоровку. Генштаб сегодня сообщил, что противник ворвался в Верхнекаменское. Но вечером военные заявили, что артиллерия выбила россиян оттуда.

В направлении Северска российские военные сконцентрировали значительные силы, сообщила сегодня британская разведка. Отметим, что прорвать линию от Северска до Бахмута для РФ - важная задача, поскольку она позволит начать операцию по разрезанию группировки ВСУ в треугольнике Славянск-Бахмут-Северск.

Российские телеграм-каналы сообщают, что брать Северск в лоб пока не получается, и наверняка будут попытки обойти его с юга. Южнее в этом районе как раз идут бои вокруг Спорного и Ивано-Дарьевки (Спорное, по данным россиян, уже захвачено, оттуда публикуются видео, хотя по другим данным, ВСУ еще удерживают окраины села).

Все три города - Славянск, Бахмут и Северск - уже в зоне действия российской ствольной артиллерии и РСЗО. Поэтому там каждый день по ним идут удары.

При этом и ВСУ ведут мощные обстрелы по тылам противника. Сегодня ночью прилетело по Шахтерску в "ДНР", где взорвался склад боеприпасов. Из-за их детонации пришлось отселять жителей города.

Также был удар по Новой Каховке в Херсонской области. В Украине говорят, что ударили по военному объекту, россияне заявляют, что стреляли по Каховской ГЭС, но ПВО отбила атаку.

В Черном море продолжают гореть буровые вышки, по которым ВСУ наносили удар. Об этом сообщают военные аналитики со ссылкой на спутниковые снимки.

Все это накладывается на массовые обстрелы гражданской инфраструктуры по обе стороны линии фронта, с гибелью гражданских. В эпицентре боев - Донецкой области.

Но и к северу от Харькова также идут бои примерно в 15 километрах от областного центра, в районе Дементиевки.

При этом, как заявил советник главы ОП Арестович, рядом в Белгородской области расположена в резерве 144-я гвардейская мотострелковая дивизия.

"На территории Белгородской области находится российская 144 дивизия в готовности выдвинуться на Харьков. Если эта силища пойдет на город - будет проблема", - заявил Арестович в эфире у Фейгина. Правда, потом уточнил, что, по его мнению, ее перекинут, скорее всего, на другое направление.

144 дивизия это подразделение с достаточно длинной историей, но фактически ее начали воссоздавать с 2016 года. При этом она уже участвовала в боях за Изюмом.

В общем потенциально у России может быть еще один театр для наступления.

Чем грозит Путин. Прогнозы и перспективы

Сегодня со стороны Украины шли прогнозы по развитию ситуации.

Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

"Если наша страна будет объединенной такой, какая есть сейчас, если мощное оружие будет идти от наших партнеров нам вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем много вещей сделать до конца этого года. И Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров", - сказал украинский президент.

При этом, по его мнению, Москва не отказывается от своих планов захватить всю территорию Украины.

"Сначала политически, потом это был Крым, потом Донбасс, а теперь уже полномасштабное вторжение. Поэтому в планы России входит и смена политического руководства и оккупация всей страны, мы абсолютно в этом уверены", - сказал Зеленский.

Однако министр обороны Алексей Резников считает, что этим планам осуществиться не суждено. По его мнению, есть три сценария окончания войны, и все они для России негативные.

1. "Добрая воля" россиян - отступление, подобное тому, что было в Киевской, Черниговской, Сумской областях и на острове Змеиный. Тогда вывод войск РФ произойдет в несколько этапов и закончится возвращением к границам 23 февраля с дальнейшими переговорами по Донбассу и Крыму.

2. Победа в "мясорубке" на поле боя. Резников говорит, что у РФ больше вооружения, но оно несовременное, поэтому ВСУ постепенно "перемалывает" врага. Такой вариант победы может быть реализован до конца этого года - начала следующего.

3. Развал России с выходом из ее состава таких субъектов как Татарстан, Башкортостан, регионы Востока и т.д. "Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это немного продолжительная история", - сказал Резников.

Что это - реальное представление о будущем развитии событий украинского руководства или оптимистически-успокоительная риторика для поддержания боевого духа - сказать сейчас сложно.

При этом в России риторика ближе к тому, что говорил Зеленский.

Вчера Владимир Путин, встречаясь с думскими партиями, сделал следующее заявление по Украине.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами "до последнего украинца". Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока там еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться".

Сегодня спикер Кремля Дмитрий Песков дополнил Путина, комментируя его фразу про "мы еще всерьез ничего не начинали":

"Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции", - заявил Песков.

В целом посыл россиян понятен. Во-первых, они дают понять, что намерены дойти до границ Донецкой области. Во-вторых, постоянно намекают, что и другие захваченные территории Украине отдавать не намерены. В-третьих, предлагают выполнить ранее озвученные условия (включая признание потери Крыма и Донбасса с проведением новой границы между странами), иначе - дальше будет хуже.

И в этом контексте важно понимать, что имел в виду Путин под словами про "мы еще по серьёзному ничего не начинали".

Была ли это дежурно-пугающая фраза, которая мало на что повлияет (также как и постоянные угрозы Москвы бить по "центрам принятия решений"). Либо за фразой все-таки что-то реально стоит.

Правда, вопрос - что, учитывая, что армия РФ и сейчас задействует в войне с Украиной очень значительный ресурс, используя практически почти все виды вооружения, кроме ядерного.

Главное ограничение, которое есть у армии РФ сейчас - это количество людей. В отличие от Украины в России не проводится мобилизация. Воюют, в основном, контрактники (мобилизация идет только в "ЛДНР").

Поэтому в численности российские войска, которые задействованы в войне (оценки колеблются от 200 до 330 тысяч солдат) серьезно уступают украинской армии.

По сегодняшним данным Резникова, в ВСУ сегодня состоят порядка 700 000 человек. Плюс еще около 90 тысяч Нацгвардии. Плюс подразделения прочих силовых структур (пограничники, например). Сколько из них на передовой - неизвестно. Но даже если на фронте стоит хотя бы половина численности, то это уже больше, чем у россиян. При том, что армия РФ наступает, а ВСУ преимущественно обороняется (хотя по военной теории наступающие должны иметь минимум трехкратное численное превосходство).

Поэтому россияне сейчас имеют возможность наступать только на одном-двух направлениях, концентрируя там свои людские ресурсы, а также обеспечивая подавляющее преимущество в огневой мощи. За счет последней наступление и осуществляется (оборонительные позиции ВСУ просто сносят огнем артиллерии и авиации).

Поэтому кратно нарастить потенциал на фронте Россия может только за счет введения в бой крупных резервов. И не численностью одной дивизии из Белгорода, о которой говорил Арестович, а сразу десятков или даже сотен тысяч военных, обеспеченных соответствующим количеством вооружений и должным образом обученных. Есть ли такие резервы в наличие у России и о них ли говорил Путин, говоря, что "по серьезному еще и не начали" - пока неизвестно.

Но, собственно, это будет понятно по темпам наступательных действий РФ.

Что же до переговоров, то здесь позицию Путина более подробно изложил посол РФ в Британии Андрей Келин. По его словам, Киев должен сделать выбор - подписать мирное соглашение с Москвой или "сползать с холма к полному краху".

Келин заявляет, что РФ планирует захватить всю территорию Донецкой области. И при этом выводить свои войска из южных областей Украины Россия также не намерена.

"Трудно представить вывод наших войск из южной части Украины, потому что у нас уже есть опыт, что после вывода начинаются провокации, стреляют в людей и все такое", - заявил Келин.

В общем переговоры, которые предлагает Москва, в ее понимании не подразумевают ухода с уже захваченных территорий. Видимо, это и имел в виду Путин, заявляя, что чем позже переговоры начнутся, тем с худших для Украины позиций они пройдут.

Впрочем, Киев, как видим, планирует отвоевать свои территории, прежде чем начнет о чем-то договариваться с Москвой, надеясь на поставки западного оружия и эффект от них.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в войне уже благодаря использованию дальнобойных американских РСЗО "Хаймарс" наметился "определенный переломный момент". По его данным за последнюю неделю ВСУ уничтожили 16 позиций с российскими казармами и складами с боеприпасами. Он заявляет, что с этим и связана "оперативная пауза", которую решили взять россияне.

Но в конечном итоге, повторимся, реальную ситуацию покажет развитие событий на фронте.

Турбина газовой войны

Сегодня сдвинулся с мертвой точки вопрос остановки прокачки газа из России в Германию по "Северному потоку".

В середине июня "Газпром" сократил поставки по этому газопроводу. Это произошло после того, как компания Siemens направила одну из своих турбин на ремонт в Канаду - а та внезапно наложила на агрегат санкции (поскольку под ними находится "Северный поток"). И отказалась его возвращать.

Россия после этого заявила, что с 11 июля вообще остановит прокачку через "СП-1", хотя труба была исправна. В Германии началась паника и резкий скачок цен на газ, от которого немецкая промышленность критически зависит.

Удар пришелся по больному месту. И в июле Германия официально попросила Канаду вернуть турбину.

Сегодня агентство Reuters сообщило, что Канада согласилась это сделать. Источник в немецком правительстве подтвердил, что Канада уже приняла решение о поставках турбины. Она будет передана Германии, и Берлин уже передаст ее "Газпрому", чтобы Оттава не нарушала собственных же санкций.

В Кремле, комментируя ситуацию с возможным возвращением турбины, прямо заявили, что это позволит увеличить поставки газа Германии, признавшей накануне невозможность своевременного заполнения своих подземных хранилищ.

Украинское правительство уже назвало это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".

Но, как видим, коренными экономическими интересами ради поддержки Украины немцы жертвовать не готовы.