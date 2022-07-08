Бывший президент Международной ассоциации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини оправданы швейцарским судом по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг.

Об этом сообщает издание DW.

Блаттер и Платини обвинялись в мошенничестве швейцарской генпрокуратурой. Суд рассматривал эпизод с платежом в размере 2 миллионов швейцарских франков, организованным Блаттером для Платини в 2011 году.

Прокуратура считала, что платеж был произведен без законных оснований и нанес ущерб активам ФИФА. При этом Блаттер и Платини утверждали, что платеж был согласован устно в качестве оплаты работы Платини в роли консультанта с 1998 по 2002 год.

В качестве наказания прокуратура запросила 18 месяцев лишения свободы условно для участников сделки.

86-летний Йозеф Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 годы и ушел в отставку на фоне коррупционного скандала в организации. 67-летний Мишель Платини, на тот момент возглавлявший УЕФА, собирался занять место Блаттера. Из-за расследования ему пришлось отказаться от этих планов и сняться с выборов главы ФИФА.

На фоне внутренних расследований Платини покинул пост президента УЕФА. Вместе с Блаттером он был отстранен от футбола на восемь лет. Впоследствии сроки запретов для бывших спортивных функционеров были снижены.

Напомним, Европейский суд отклонил жалобу бывшего вице-президента ФИФА Мишеля Платини, который жаловался на решение спортивной организации об отстранении его от должности и штрафе.

Ранее мы писали, что ФИФА уволила двух главных борцов с коррупцией, которых назначили с нарушениями.