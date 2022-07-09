Анализируем 136-й день войны в Украине.

Чего ждать на Донбассе

Утром Генштаб сообщил о продолжении движения россиян в сторону Северска, куда ВСУ отступили из Лисичанска. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась.

В "ДНР" сегодня сделали заявление, что украинские силы выбиты из Григоровки, но других подтверждений этому нет.

Губернатор Луганщины Гайдай сообщил только, что российские войска достигли за сутки "незначительных успехов" при продвижении на запад от Лисичанска. При этом, по его словам, они активизировались по всей линии фронта от Попасной до Кременной и пытаются там наступать.

"Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящее пекло, обстреливая территории на горизонте ", - сообщает Гайдай.

К югу от Бахмута россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС и улучшить свои позиции в Доломитном западнее захваченного Новолуганского. Но, по данным Генштаба, им это не удалось.

То есть продолжаются все те же локальные наступления в треугольнике Славянск-Северск-Бахмут.

Продолжаются и попытки анализа того, что предпримут россияне дальше.

Оперативная пауза, которую взяло российское военное руководство, может смениться новыми наступательными операциями большого масштаба. Таков прогноз американского Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики предполагают, что в эти действия будут вовлечены более значительные силы, чем сейчас, и война станет еще более интенсивной.

"Выход из оперативной паузы может быть постепенным и сразу трудно различимым, так же как и переход в нее казался постепенным. Умелый план кампании направлен на достижение именно такого эффекта, чтобы убедить противника в том, что никакой паузы не предполагается или не происходит", - пишет ISW.

Британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций. Для этого с хранения снимается старая техника.

От Херсона до Бобруйска

Продолжает так или иначе обсуждаться тема контрнаступления Украины в Херсонской области.

Сегодня глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал жителей региона срочно выезжать с оккупированной территории, а если это невозможно - позаботиться об укрытии, еде и воде.

Необходимость выезда он объяснял взрывами складов с боеприпасами после прицельных ударов украинских войск. "Все это началось сегодня утром около 8 часов. Подтверждено уничтожение военной инфраструктуры орков, вероятно, там был большой склад боеприпасов", - сказал Соболевский, говоря о новом ударе по Чернобаевке.

По его словам, это будет продолжаться и дальше. "Наши ребята будут работать максимально аккуратно, просто хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война", - предупредил он.

Ранее о том, что на эти территории будет идти наступление, украинские чиновники уже говорили. Впрочем, пока оно еще не началось - судя по данным самой же украинской власти.

Центр стратегических коммуникаций при Минкульте сегодня выпустил разъяснение, адресованное к медийщикам - о том, как обстоит дело с Херсонской областью.

По его данным, официально пока освобождены только 3 населенных пункта - села Таврийское, Потемкино и Ивановка. Было много сообщений о других освобождениях на окраинах Херсона, но Генштаб ВСУ их не подтвердил.

Центр стратегических коммуникаций призывает не верить заявлениям вроде "ВСУ уже на окраинах Херсона" и тем более делать такие заявления. Это может "стать помощью врагу и сорвать планы ВСУ".

Как рассказали "Стране" бойцы ВСУ, которые находятся на "херсонском" направлении, в данный момент никаких наступательных действий ВСУ не проводят. Наоборот - готовятся к наступлению россиян.

Продолжается и белорусский сюжет. Оппозиционный ресурс "Беларускі Гаюн" сегодня сообщил о переброске российских войск со стороны Минска в направлении Бобруйска - то есть на юг.

Утверждается, что в колонне около 10 единиц, среди которых: машины связи на базе КамАЗ и тентованные грузовики. Некоторые из них тянут генераторы, на одном прикреплен флаг СССР. По описанию "БГ", у машин камуфляжный окрас, на дверях опознавательный знак "V".

Номера машин говорят о том, что они приписаны к Южному военному округу РФ.

Сегодня границу с Беларусью посетил командующий Объединенных сил Сергей Наев. Он рассказал, что сейчас идёт минирование местности, украинские войска к обороне готовы и ситуацию контролируют.

Огонь по складам. Что значат новые поставки оружия

Вчера США предоставили Украине новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. В него вошли:

- еще четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. В телеграм-каналах сегодня обсуждалось, что к обычным ракетам, бьющим на 80 километров, США решили передать оперативно-тактические ракеты AFOM с дальностью 300 км, но пока это не подтвердилось. Никаких официальных подтверждений этому на данный момент нет.

- 1000 снарядов высокоточной 155-мм артиллерии. Не исключено, что речь идет об управляемых активно-реактивных снарядах Excalibur, которые имеют дальность стрельбы до 60 километров.

- тактические автомобили, запчасти к ним.

- взрывчатка.

"Мы продолжим уничтожать русскую логистику", - прокомментировал номенклатуру этих поставок глава ОП Ермак. И это в целом довольно точно характеризует смысл нового пакета помощи.

Нельзя не заметить, как с прибытием предыдущей партии "Хаймарсов" участились удары по военной логистике россиян. Ежедневно в их тылу взрываются склады боеприпасов. То есть эти установки предоставляются Украине, видимо, в рамках стратегии нанесения максимального урона системе обеспечения российской армии.

С того момента, как основные силы противника сконцентрировались на Донбассе, театр военных действий сузился. Что облегчает удары по снабжению российских войск.

"Хаймарсы" поставляют явно не в тех количествах, чтобы они могли переломить огневую мощь российской армии. Но нанести чувствительные удары по тылам и замедлить российское наступление они вполне способны.

То есть мы видим, как те или иные пакеты американской помощи отражают стратегические задачи обороны Украины (как их видят на Западе). Если на первом этапе войны украинские войска снабжали противотанковыми комплексами - россияне как раз наступали танковыми колоннами - то когда война перешла в более "артиллерийскую" фазу, начались поставки средств борьбы с ней.

Вопрос только в том, позволит ли это ВСУ перейти в наступление - или для начала остановить отступление, как это происходит на Донбассе.

Впрочем, американцы говорят, что снабжение украинской армии - это всерьез и надолго. В Пентагоне вчера заявили, что собираются снабжать Украину оружием "предстоящие месяцы и годы". А россияне зря надеются, что смогут продержаться дольше, чем украинцы.

"Главное, чтобы русские знали, что украинцы смогут продолжать борьбу. Если русские думают, что смогут продержаться дольше украинцев, то им нужно это переосмыслить. Мы уже думаем над тем, что понадобится украинцам в предстоящие месяцы и годы", - заявили в министерстве обороны США.

Эти слова прозвучали явно как ответ российскому президенту Путину, который позавчера заявил, что Россия "еще даже не начинала воевать в Украине" и готова это делать до тех пор, пока не выполнит всех целей своей "спецоперации".

Американцы тоже, как видим, говорят, что будут в свою очередь идти до конца по вопросу снабжения Украины оружием.

Правда, далеко не все натовские страны столь последовательны.

Только 10 стран ЕС передали Украине 100% обещанной помощи, пишет немецкий Bild со ссылкой на исследование Кильского Института мировой экономики.

Лидером по поставке военной помощи Украине является Польша: она предоставила 100% обещанного оружия стоимостью 1,8 миллиарда евро. Полностью свои обязательства выполнили также Латвия (220 миллионов евро), Франция (160 миллионов евро), Италия (150 миллионов евро), Бельгия (80 миллионов), Люксембург (50 миллионов), Финляндия (30 миллионов), Словения (10 миллионов), Австрия (3,3 миллиона) и Болгария (3,5 миллиона).

Список лидеров по общему размеру помощи выглядит так:

США – 2,3 млрд евро или 38,4% от обещанного.

Польша – 1,8 млрд евро или 100%.

Великобритания – 1,02 млрд евро или 90,7%.

Канада – 759 млн евро или 82,5%.

Иными словами, мы видим, что страны-флагманы Евросоюза вкладываются в помощь ВСУ куда более скромно, чем англосаксонские страны НАТО + Польша.