Анализируем 137-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 10 июля

На донбасском участке фронта мало что поменялось со вчерашнего дня.

Продолжается "оперативная пауза", как называют это западные аналитики - российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. Но это не значит, что бои на линии фронта прекратились.

Генштаб сообщает, что идет накопление сил противника для удара на Северск Донецкой области: в Белогоровку под Лисичанском прибыли новые подразделения противника.

К северу от Славянска была попытка захвата Долины.

В свежей сводке британской военной разведки отмечается, что российские войска продолжают нажим на территорию в районе Славянска по двум направлениям - с севера, со стороны Изюма, и с востока, с лисичанского направления. Отмечаются небольшие продвижения РФ вокруг Попасной (ближайший крупный город к ней - Бахмут).

Действия под Изюмом нацелены на трассу Е40 (Харьков-Ростов). Контроль над этой магистралью, видимо - важнейшая цель россиян в их попытках получить контроль над Донецкой областью, предполагает британская разведка.

В остальном идут артиллерийские дуэли и авиационные удары. В том числе по объектам в тылу - как военным, так и гражданским.

Сегодня ночью произошел массированный обстрел неподконтрольных территорий Донбасса.

Взрывы прогремели в Алчевске, Шахтёрске, Торезе, Харцызске и Донецке, где начался пожар на шахте им. Калинина.

В Шахтёрске после ночного прилета снова объявили эвакуацию населения.

В городе Часов Яре на подконтрольной части Донецкой области после удара "Ураганами" обрушился многоэтажный дом. По завалами утро было более 30 человек, на данный момент известно, что более 15-ти жильцов погибло.

На юге россияне активно перебрасывают свою технику из Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую.

Большую колонну российской техники с отметкой "V" и 5 автомобилей с военными вчера видели едущими в сторону Бердянска из Мариуполя. Также зафиксированы составы с танками и БМП, который движутся из Крыма на материк.

То есть, к чему-то россияне на юге Украины готовятся. То ли к наступлению украинских войск, то ли к собственному наступлению (танки и БМП это атакующее вооружение).

По поводу контрнаступления Украины в Херсонской области, о чем много говорят и в Киеве, и на Западе, есть две точки зрения.

Первая - его действительно готовят, хотя и не факт, что начнется оно с Херсона. Впрочем, с военной точки зрения атаковать представляется более правильным именно там по ряду соображений.

Доступ к Черному морю имеет для Украины стратегическое значение. А стоящая под Николаевом группировка противника в перспективе угрожает двинуться в сторону Одессы.

Также обороняться под Херсоном россиянам будет сложнее - атаку на них можно будет начать как с запада, так и с севера. Да и правый берег Днепра, где стоят войска РФ, не слишком удобен для обороны и снабжения.

Вторая - контрнаступление не готовится, по крайней мере пока (что подтверждают и источники "Страны" в ВСУ), более того - украинские войска сами ждут российских атак.

На Западе, кстати, считают, что Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержание юга Украины.

"Институт изучения войны" (США) видит признаки того, что Москва планирует аннексировать еще и Харьковскую область. Такой вывод они сделали после заявлений назначенного РФ "главы администрации" Ганчева и появления "флага Харьковской области".

Также активные военные приготовления идут в Беларуси. Со вчерашнего вечера там активизировалась российская грузовая военная авиация, отмечает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Ее эксперты пишут, что на аэродром в Мачулищах под Минском помимо самолета ДРЛО А-50 и двух Ил-76 ВКС РФ, которые прилетали вечером 9 июля, утром 10 июля добавились три Ил-76 (два из них повторно - впервые их видели в Беларуси во время активной фазы военных действий в Киевской области).

Кроме того, как сообщается, в Беларусь прибыли российские пилоты, которые участвуют в тренировках десанта.

А в Киевской области в последнее время активизировались диверсанты из Беларуси. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Что касается конкурентный действий за последние дни, то опять-таки, мои друзья мне рассказывают, что даже уже на Киевщине зафиксированы факты работы ДРГ, которые прибыли непосредственно из Беларуси ... Речь идет непосредственно об иностранцах - русских и белорусах, которые являются профессиональными диверсантами, а не какими-то предателями из числа местных жителей", - заявил Тука.

Денег на оружие хватит до апреля-2023

Сегодня большой материал о перспективах войны в Украине выпустила газета New York Times.

Издание заявляет, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". Газета ставит вопрос - сможет ли Запад выполнить свои военные, политические и финансовые обязательства по сдерживанию России.

"Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но ни он, ни кто-либо другой не может сказать, как долго это продлится", - пишет издание.

"В какой-то момент, как признают официальные лица, запасы оружия в США и Европе закончатся. Хоть США и санкционировали 54 миллиарда долларов военной и другой помощи, никто не ожидает еще одного чека на 54 миллиарда, когда предыдущий закончится", - сообщает NYT.

При этом "общественная усталость начинает проявляться внутри страны и за рубежом". Из-за этого, говорят собеседники New York Times из политических и аналитических кругов, будет трудно поддерживать такой же уровень материальной помощи Украине.

"По некоторым оценкам, военной помощи, принятой Конгрессом, хватит до второго квартала следующего года, но вопрос заключается в том, как долго хватит нынешних поставок оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности Соединенных Штатов", - пишет газета.

Американские чиновники на условиях анонимности сообщили NYT, что сомневаются в способности украинцев вытеснить русских из Украины, хотя такие стремления Зеленского "теоретически" поддерживают. Также в Вашингтоне есть "серьезные сомнения", возможно ли закончить войну до конца года, как хотел украинский президент.

Опрошенные изданием аналитики считают, что следующие полгода станут критическими. И по истечении этого срока "мы обнаружим, что одна или обе стороны слишком устали и будут искать выход".

Издание сообщает, что одна из частей стратегии Байдена - перетащить на свою сторону и настроить против Москвы нейтральные страны. В частности, арабский мир.

Президент США на следующей неделе для этого собирается ехать на Ближний Восток, где есть страны, ранее сотрудничавшие с СССР.

В частности, там он собирается предложить им поставлять в Украину советское оружие, которое осталось там на хранении.

Такие попытки подтверждают изначальный тезис статьи, что военная поддержка со стороны Запада не безгранична и ставит вопрос об исчерпании военных запасов государств НАТО.

В заключение New York Times пишет, что главная цель США в этом конфликте - ослабить Россию в военном и экономическом отношении. Издание называет это "долгосрочной стратегией". Но эта цель практически не артикулируется, чтобы не вызвать РФ на ответную эскалацию.

Американская разведка считает, что на восстановление уже затраченного Россией военного потенциала уйдет несколько лет.

Впрочем, судя по опасениям газеты, которые приводились выше, Запад тоже тратит свое оружие и нуждается в восстановлении арсеналов.

Отключит ли Путин газ Европе

Завтра наступает 11 июля - срок, когда Россия пообещала отключить от газа "Северный поток". Формальная причина - в санкциях, которые Канада наложила на ремонт турбины этого газопровода. Фактическая - Москва скорее всего хочет добиться снятия санкций под угрозой газового дефицита в Германии.

И, похоже, замысел удается. Только вот не факт, что даже после этого газ Европе включат в полном объеме.

Канада после просьб со стороны Берлина официально согласилась вернуть Германии турбину. Власти страны выдали "ограниченное по времени и с возможностью отзыва" разрешение, снимающее санкции в отношении российской нефтегазовой отрасли.

Решение было принято вопреки возражениям правительства Украины и многочисленной украинской диаспоры в Канаде, которые утверждали, что возвращение турбины подорвет санкционный режим.

Глава Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон заявил, что это "очень плохой прецедент".

По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и дальше сокращать поставки в Европу. Между тем, даже без этой турбины есть возможность значительно увеличить транзит: полностью не используется маршрут через Польшу и через Украину, где "Газпром" использует только 40% от забронированных и оплаченных мощностей.

В Германии тоже боятся, что газопровод остановится надолго даже после возвращения турбины и окончания ремонта. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек признался, что не будет сильно удивлен, если в России в ходе десятидневных профилактических работ обнаружат какую-нибудь маленькую неисправную деталь и "затем скажут, что, мол, не можем мы все это вновь запустить".

Своими опасениям, что предстоящая плановая техническая профилактика "Северного потока" может перерасти "в его длительную политическую профилактику", поделился и глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер.

"Завтра Путин закроет газовый кран... Но откроет ли он его снова?" - задает вопрос Bild в сегодняшнем материале, подчеркивая, что немецкая промышленность чрезвычайно озабочена ввиду возможного прекращения поставок российского газа.



Под удар попадут прежде всего химическая и фармакологическая отрасли. По информации Союза химической индустрии, они потребляют 15% общего объема этого энергоносителя. Президент союза Кристиан Кулльман заявил, что цены на газ сейчас "баснословны".



Управляющий директор союза Вольфганг Гросе-Энтруп сообщил: "Мы готовимся к уменьшению или прекращению импорта газа". Предприятия на юге и юго-востоке Германии пострадают ввиду системы газопроводов больше всего.



Представитель концерна Thyssen-Krupp разъяснил, что возможность экономить газ существует "лишь в весьма небольшом объёме", угрожает остановка производства.

Германия готовится к газовому дефициту, вводя беспрецедентные меры. Некоторые города Германии собираются организовать общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания тех, кто не справится к зиме с ростом цен на коммунальные услуги.

Как пишет газета Bild am sonntag, такие планы есть у властей городов Людвигсхафен. Там могут отдать под эти нужды крытый спортивный центр. Нойштадт, Франкенталь и Ландау также планируют организовать такие места.

Власти Германии призывают население экономить электроэнергию для того, чтобы можно было легче заполнить газохранилища к зиме. На данный момент ПХГ заполнены на 63%.

То есть у России есть очень мощный рычаг давления на Европу - газовый. Который Москва, судя по всему, уже начала применять. При этом снижение объемов газа с одной стороны компенсируется ростом его стоимости.

С другой - в России понимают, что стратегически торговля сырьем за евро и доллары все равно будет свернута.

Поскольку Запад мало что позволяет РФ за эту валюту покупать. И, судя по всему, будет взят курс на торговлю с остальными странами в их национальных валютах (мы уже рассказывали, что в России торги в юанях впервые в истории превысили долларовые).

Казус Мельника

Вчера Зеленский уволил знаковую фигуру - посла Украины в Германии Андрея Мельника.

В течение своей карьеры он был фигурантом как минимум пяти крупных скандалов.

1. Обвинения экс-канцлера Ангелы Меркель и президента Германии Вальтера Штайнмайера в том, что своей политикой примирения по Донбассу и Минским соглашениям они спровоцировали нападение России на Украину

2. Зашита Степана Бандеры - по версии Мельника, "нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев". Что вызвало скандал и в Германии, и в Польше (после этого скандала, собственно, Мельника и уволили).

3. Постоянная жесткая критика немецких политиков за то, что те якобы затягивают поставки вооружения в Украину.

4. Назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за отказа ехать в Киев (после того, как Зеленский отказался звать туда президента Штайнмайера).

5. Упрекнул Германию в том, что украинским беженцам здесь неуютно, что "им здесь не рады"

Напомним, что немецкие СМИ еще пару недель назад предсказали грядущую отставку Мельника. Кроме того, в течение последнего времени вышло сразу несколько разгромных колонок в западных СМИ с критикой украинского посла. Таким образом, коллективный Запад как бы намекал Киеву, что Мельника пора убирать.

Но, конечно, основным интересантом этой отставки была Германия.

Итальянская Corriere della serra сегодня сообщила, что уже больше месяца Берлин блокирует пакет помощи Украине от ЕС в размере 9 миллиардов евро. Утверждается, что эта ситуация могла стать одной из причин, побудивших вчера Владимира Зеленского сместить Мельника.

Однако, пишет итальянское издание, действия украинского президента могут иметь еще одну причину: готовность Берлина нарушить санкции против Москвы, чтобы восстановить поставки российского газа по газопроводу "Северный поток". Обе проблемы уже несколько дней беспокоят украинское правительство, но решения пока не видно.

То есть это, видимо, был такой "пас" Берлину, чтобы смягчить его позиции по ряду интересующих Украину вопросов.

При этом несогласие Германии с пакетом помощи, по-видимому, не связано с газовым кризисом, предполагает Corriere della serra.

Это может быть и просто попытка лишний раз не потратиться (тем более, что у немцев сейчас в связи с ростом газовых цен много других трат).

Идею 9-миллиардной помощи в конце мая подтвердили все лидеры Евросоюза. Проект предусматривает кредиты с погашением через 25 лет и фактически беспроцентные, благодаря средствам, которые сама Комиссия будет собирать, выпуская на рынок долговые обязательства, гарантированные европейскими государствами. Но Германия, самый крупный из гарантов этой формы еврооблигаций, против, хотя и давала предварительное согласие.

Министру финансов Берлина Кристиану Линднеру, не нравится тот факт, что Брюссель прибегает к общеевропейскому займу в украинском кризисе.

Кроме того, по мнению Линдер, в сентябре Украине рискует не выплатить €900 млн внешнего долга. Поэтому Германия пока одобрила только первый транш в один миллиард, средства от которого должны быть выплачены Киеву к июлю.

Судя по всему, Германия, экономика которой страдает из-за ухудшения отношений с РФ, серьезно колеблется в отношении к войне в Украине. С одной стороны она солидарна с другими странами Запада в противостоянии с Россией, с другой стороны опасается затягивания этого противостояния. А потому и тормозит многие вещи, которые просит Киев. И сообщение о блокировании помощи, просьба к Канаде сделать исключение из антироссийских санкций, а также побуждение украинских властей к отставке Мельника - являются, вероятно, проявлением колебаний Берлина относительно отношений с Украиной и Россией.