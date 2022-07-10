Американский актер Тони Сирико, известный по сериалу "Клан Сопрано", умер в возрасте 79 лет.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Его менеджер Боб Макгоуен сообщил, что Сирико скончался в доме престарелых в городе Форт-Лодердейл (Флорида). О причинах смерти не сообщается.

Сирико родился 29 июля 1942 года. Сниматься в кино он начал в 1970-х годах, а до этого неоднократно привлекал внимание полиции, 28 раз подвергался аресту и отбывал тюремный срок.

Наибольшую известность ему принесла роль Поли Галтиери в сериале "Сопрано" (1999 - 2007 гг.).

Ранее мы писали, что в Доминиканской Республике скончался известный американский актер Рэй Лиотта. Ему было 67 лет. По данным СМИ, Лиотта умер во сне. В Доминиканской Республике он работал над фильмом "Опасные воды".

Также "Страна" сообщала, что в 2019 году в США умер известный актер Джармуша Винни Велла, который был знаменит по ролям в сериале "Клан Сопрано" и фильме "Казино". Артист боролся с раком печени, но болезнь оказалась сильнее. Он скончался в возрасте 72 лет.

Кроме того, мы информировали, что в США на 79-м году жизни скончался актер Фрэнк Винсент, известный по роли мафиози Фила Леотардо в сериале "Клан Сопрано".