Анализируем 139-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 13 июля

Утром Генштаб сообщил, что к северу от Славянска отбиты штурмы на Долгенькое и Долину, но командование ВСУ ожидает новых ударов со стороны Изюма. Еще в мае, к слову, были сообщения, что Долгенькое уже захватили россияне.

В районе Донецка Генштаб подтвердил удар по коксохимическому заводу в Авдеевке, фото последствий взрыва публиковалось вчера.

На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей. Для чего эта группировка проводилась - неизвестно, но в свете слухов о контрнаступлении Украины в этом регионе новость можно истолковать как превентивные удары противника.

Украина тоже наносила удары - наиболее мощный за последние сутки был по Луганску этой ночью.

Украинские телеграм-каналы заявили о взрыве склада с боеприпасами, что подтвердил и Арестович. Он также сообщил, что использовалась установка Himars и были попадания по вражеским системам ПВО.

Оба факта подтвердила и "ЛНР". Там заявили, что под удар украинских военных в пригороде Луганска попал полигон, на котором хранились боеприпасы. ПВО сбило практически все ракеты, кроме одной, которая нанесла поражение. "Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на полтора, два, а то и три километра", - заявил российским СМИ представитель "республики".

Himars таким образом, получается, что уже несколько дней подряд наносит серьезный урон военной инфраструктуре противника. Потому уже неоднократно его целями становились склады с боеприпасами в тылу противника. Также российские военкоры сообщали, что удары с его помощью наносились по штабам.

При этом россияне пишут о примечательной тактике украинских войск при использовании Himars: сначала по объекту идут массированные удары из систем РСЗО советского производства, а также ракетами Точка-У. На них отвлекается российская система ПВО, тратя свой боезапас, сбивая ракеты. А после этого летят уже высокоточные ракеты Himars, поражая цель.

Суд по активности обсуждения этой проблемы в военных телеграмм-каналах, в армии РФ пытаются сейчас понять, как найти противодействие подобной тактике.

По другим направлениям бои продолжаются в районе Углегорской ТЭС у Светлодарска. Россияне опубликовали ролик с видом на станцию, которую контролируют ВСУ. От обстрелов там что-то горит. Россияне сейчас базируются в районе Новолуганского, к юго-западу от электростанции.

Основными целями РФ на Донбассе на этом этапе остаются Славянск и Краматорск, считает британская разведка.

На следующей неделе россияне, скорее всего, сосредоточатся на взятии нескольких небольших населенных пунктов, таких как Северск и Долина на подступах к Славянску и Краматорску, считают в Лондоне.

Со стороны противника сегодня были заявления, что силы "ЛНР" уже вошли на окраины Соледара (населенный пункт, который примыкает к Бахмуту с запада). Но глава Соледарской ВГА опроверг эту информацию и заявил, что противник в населенный пункт не заходил.

Также в "МВД ЛНР" утверждают, что вошли в городскую черту Северска и захватили по пути Верхнекаменское. Информация в других источниках не подтверждена, но фото якобы с западных окраин Верхнекаменского публикуются в российских пабликах. Украинская сторона этого не подтверждает.

При этом "Институт изучения войны" (США) считает, что на фронте продолжается оперативная пауза, хотя и длятся бои местного значения. Паузу Москва использует, чтобы подтянуть больше резервов. Поступает все больше сигналов, что Россия всеми силами комплектует новые подразделения из контрактников.

Так, в Москве сформирован полк для участия в войне в Украине. Как пишет российские оппозиционные СМИ, его участники называют себя "собянинским полком" (от фамилии мэра Москвы Сергея Собянина). По данным СМИ, подразделение как минимум частично финансируется из бюджета Москвы.

Одним из вербовщиков в "собянинский полк" является Роман Владимирович Высоцкий - полный тезка одного из бывших командиров "народной милиции ДНР". В течение месяца добровольцы будут проходить подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области, а затем их отправят в Украину.

Война затягивается, а денег все меньше. Прогнозы

На фоне затянувшихся боев за Донбасс и позиционной войны в остальных регионах западные СМИ снова задаются вопросами, чем это все кончится - с оглядкой не только на военную, но и экономическую сторону дела.

"Две измученные армии сражаются за восток Украины. Сможет ли кто-нибудь из них нанести решающий удар?" - с таким заголовком вышел материал CNN. Там говорится, что на следующем этапе войны РФ сосредоточится на захвате Донецкой области, а затягивание боевых действий может привести к росту призывов к дипломатическому решению конфликта на Западе.

Основной вызов для Украины - проблемы с логистикой. Страна получает много оружия из разных источников, и его сложно доставить на передовую.

В этой ситуации затягивание войны становится все более вероятным, а экономическая ситуация на Западе будет все больше влиять на поддержку Украины, несмотря на решимость, высказываемую западными лидерами.

"Даже если у вас есть воля (поддержать Украину), ваши возможности могут значительно уменьшиться, если экономика рухнет", - делает вывод издание.

С экономикой, по крайней мере в Европе, все достаточно сложно. Евросоюз ждет "самая суровая зима за последние 60 лет", заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор.

"Мы, Евросоюз, оплатим санкции против России. Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет, даже, к сожалению, для всей Европы", - заявил он. Он также заявил, что Румынию "ждет суровая зима с инфляцией".

Все упирается в цены на энергоносители, которые растут из-за санкций. "Газпром" сегодня дал понять, что возвращение Канадой турбины для "Северного потока-1" не будет означать возобновления прокачки газа в Германию. То есть ставки здесь будут повышаться, и Москва скорее всего продолжит "наказывать" Евросоюз за санкции и повышать их цену для западных экономик.

При этом доходы России от нефти в июне увеличились и превысили $20 миллиардов, несмотря на снижение физических объемов. Причина понятна - рост мировых цен, который, в том числе, подстегивается и объявленным ЕС эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ.

Но на этих решениях Евросоюза падает и евро, который сегодня впервые с 2002 стал дешевле доллара.

При этом цена поддержки Украины в чисто финансовом смысле тоже возрастает.

Из-за блокады портов Украина лишилась валютной выручки. И теперь Украине для покрытия дефицита бюджета нужно уже не пять, как говорилось ранее, а девять миллиардов долларов в месяц. Об этом газете Financial Times заявил советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко.

"Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно", — сказал чиновник. Издание добавляет, что без финансовой поддержки Запада в Украине могут остановиться выплаты госаппарату и по социальным обязательствам.

И не совсем понятно, готовы ли будут на Западе постоянно оплачивать украинские расходы в таких объемах. Особенно в условиях собственных проблем с экономикой, вызванных санкциями.

По крайней мере прежняя сумма помощи, которую не так давно утвердила "Большая семерка", составлялась исходя из расчет по 5 млрд долларов в месяц (почти 30 миллиардов до конца года).

Что решили по зерну в Стамбуле

Как бы то ни было, и Украине, и Западу сейчас критически важно разблокировать украинский зерновой экспорт, что даст приток валюты в страну. По этому поводу сегодня начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН. Они шли несколько часов и уже завершились.

Накануне встречи министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина находится "в двух шагах от договоренности с Россией".

"Мы в двух шагах от договоренности с Россией. Необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией России. Мы в финальной фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, то скоро начнется экспорт зерна. Если они используют это, чтобы продолжать играть в свои "Голодные игры", они будут продолжать настаивать на важности переговоров", - сказал он в интервью El Pais.

Напомним, что ключевым требованием РФ был досмотр судов, которые следуют в украинские порты, чтобы исключить военные поставки. Но с этим не соглашалась Украина. Видимо, это основной камень преткновения на переговорах.

По итогам встречи сделал заявление генсек ООН.

Он назвал переговоры критически важным шагом вперед по "зерновому вопросу". И сказал, что появился "луч надежды". Правда, предупредил, что потребуется еще техническая работа в развитие договоренностей.

Агентство Reuters со ссылкой на источники утверждает, что РФ на встрече согласилась на перемирие на время транспортировки грузов из украинских портов. По данным агентства, Турция при поддержке ООН будет досматривать участвующие в транспортировке корабли, чтобы исключить контрабанду оружия.

Минобороны Турции же заявило, что достигнута договоренность об обеспечении совместного контроля в портах и безопасности на маршрутах следования судов с зерном, а также о создании координационного центра в Стамбуле.

Однако итоговых договоренностей по решению проблемы вывоза зерна пока нет.

Для этого украинская и российская делегации встретятся снова в Турции на следующей неделе. Там и ожидается подписание итогового документа, сообщает Минобороны Турции.

То есть, конкретные соглашению по разблокировки портов для вывоза зерна если и будут, то только на следующей неделе.

Но пока не совсем понятно на каких условиях их хотят достигнуть. На что согласились Россия и Украины из того, на что раньше не соглашались? Не исключено, что более подробную информацию мы узнаем в ближайшие дни.

Куда идет американское оружие в Украине

Но есть еще один фактор, который может повлиять на поставки оружия Украине - помимо экономики.

На Западе снова начали раздаваться голоса, что часть оружия продают на черном рынке, и натовские страны это никак не могут проконтролировать.

11 июля еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон сообщила, что Евросоюз создаст хаб в Молдове, чтобы помешать незаконной торговле оружием из Украины. Речь идет о возможности нелегальной продажи оружия организованным преступным группам в Европе. По мнению Йоганссон, "не все многочисленное оружие в Украине находится в правильных руках".

На следующий день с публикацией об этом вышла британская Financial Times. Со ссылкой на источники газета сообщила, что НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей Украине вооружений - в связи с опасениями, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.

Ряд натовских стран уже обсуждают с Киевом возможность создания системы отслеживания и детализированного перечня поставляемого вооружения. "Все это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для ее пересечения по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили, - заявил изданию чиновник одной из западных стран. - И после этого мы ничего не знаем об их местонахождении, понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в Украине".

Тему о бесконтрольности западной помощи поднимала и конгрессвумен Виктория Спартц, которая вошла в конфликт с украинскими властями из-за обвинений в адрес главы Офиса президента Ермака в работе на Россию.

После этой волны сомнений ее попытался погасить Госдепартамент. Там заявили, что Вашингтон следит за использованием американского оружия в Украине и уверен в действиях украинского правительства. Хотя ранее власти США заявляли, что не в курсе, как дальше воюют американские вооружения после пересечения ими украинской границы.

Но теперь тональность изменилась.

"Соединенные Штаты очень серьезно относятся к обязанности защищать оборонные технологии американского происхождения и предотвращать их попадание в чужие руки или незаконное распространение. Поэтому мы активно сотрудничаем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность помощи, даже в условиях сложного конфликта, который мы видим, и среды, в котором она действует", – отметили в Госдепе.

Впрочем, ведомство оставило простор для толкований, признав "сложную ситуацию, которая существует".

В Украине на вышеозначенные публикации уже начали реагировать власти.

"Все виды оружия, в том числе дальнобойного, получаемого Украиной, проходят тщательный учет и отправляются на фронт. Оружие для Украины – вопрос выживания. Контроль за ним – приоритет. Все "слухи" о другом – банальные российские пропагандистские вбросы с целью сорвать поставки", – заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже сообщил, что под контролем все западное оружие "до последней пули".

"Мы в ближайшее время пригласим (журналистов, – Ред.) и покажем ту систему контроля, которая существует в нашей стране. Поверьте, до последней пули все находится под контролем. Если кто-то считает, что где-то происходят какие-то вещи, мы бы хотели, чтобы это были факты, а не эмоции", – сказал Данилов.

Как видим, в Европе, а также в американской оппозиции (то есть у республиканцев) склонны заострять проблему контроля над поставками оружия Украине. В то же время Белый дом заверяет, что все в порядке. Но эта позиция неудивительна, поскольку администрация Байдена сама же и курирует эти поставки. И, конечно, при любых обстоятельствах не будет бросать на них тень.

Но в перспективе эта тема может стать очень громкой и токсичной для США - особенно если демократы проиграют ноябрьские выборы в Конгресс (а все к тому идет).

Тогда по поводу судьбы американских вооружений в Украине могут начаться расследования, имеющие цель утопить и Байдена, и демократов к президентским выборам. И все это бумерангом сможет ударить и по Украине, поставив ее военное снабжение под вопрос.

Украинские рокировки в Кремле и признание Кореи

Сегодня независимость "республик" Донбасса признала Северная Корея. Украина в ответ разорвала с КНДР дипломатические отношения.

На фото - посол Северной Кореи в Москве и представительница "ДНР".

Ранее независимость "ЛДНР" признала Сирия. То есть, Россия активно побуждает близкие к себе государства признавать "республики". Не исключено, что за Северной Кореей может последовать, например, Никарагуа.

По "ЛДНР" есть перемены и в самой России.

Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который в Кремле курирует Украину, продолжает вояж по подконтрольным России территориям. В этот раз он приехал с визитом в Северодонецк и Лисичанск. Там он встретился с новоназначенными россиянами "властями" Лисичанска и Северодонецка, обсуждая с ними "вопросы восстановления".

Также появилась информация, что у Донбасса при Путине появится новый куратор - глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Как пишет "Медуза", в ближайшее время он должен перейти на работу в администрацию президента РФ. Речь может идти о посте главы АП.

Сейчас президентской администрацией руководит Антон Вайно — он занимает эту должность с августа 2016 года (это рекорд по продолжительности работы на этом посту). По словам источника "Медузы", близкого к Кремлю, Вайно могут "переместить на работу по дипломатической линии".

Также, по словам собеседников "Медузы", рассматривается вариант, при котором Дмитрий Рогозин будет одним из кремлевских кураторов "ДНР", "ЛНР" и занятых российскими войсками территорий Украины.

В этом случае Рогозин получит должность помощника президента или заместителя руководителя АП, заняв место Дмитрия Козака. Ранее сообщалось, что после начала войны Козак, ранее курировавший Донбасс, попал в опалу у Путина.

После этого куратором стал руководитель внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко, который после 24 февраля попал в новый "ближний круг" президента РФ. Его ближайшим помощником является глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

"Но на территориях, которые планируется присоединить, фронт работ очень широкий, политический блок после присоединения будет сильно распыляться. Поэтому лучше, чтобы за Донбасс отвечал отдельный человек", – сказал один из близких к АП источников "Медузы".

В случае, если на "украинское" направление назначат Рогозина, Кириенко вновь сконцентрируется на внутренней политике.

По словам собеседников "Медузы", если в Кремле выберут именно такой вариант развития событий, то Рогозина сначала переведут в АП, а затем – если "референдумы" о присоединении все-таки состоятся – он получит должность полпреда в новом федеральном округе, который хотят образовать из "ЛНР", "ДНР" и других завоеванных территорий.